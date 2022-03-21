Сколько часов сна нужно, чтобы хорошо выспаться, согласно науке

Научные исследования показывают, что сон необходим в любом возрасте. Отдых укрепляет разум, восстанавливает тело и укрепляет практически все необходимые системы организма. Но сколько сна нам действительно нужно, чтобы получить эти преимущества?

Официальное руководство Национальной службы здравоохранения Великобритании гласит, что большинству взрослых требуется от шести до девяти часов сна каждую ночь. Однако недавние исследования показали, что это может быть не так, поскольку некоторым взрослым требуется всего четыре часа отдыха, чтобы проснуться отдохнувшими.

Исследование, проведенное экспертами из Вашингтона, США, показало, что слишком много сна может нарушить когнитивные функции. Эксперты обнаружили, что люди, которые спали менее 4,5 часов в сутки, и те, кто спал более 6,5 часов в ночь, подвергались более высокому риску снижения когнитивных функций с течением времени. Они также обнаружили, что продолжительность сна влияет на мозг так же, как и старение, что является одним из самых больших факторов риска развития таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера.

Исследователи предполагают, что для взрослых идеально спать от 4,5 до 6,5 часов в сутки. Выступая перед The Conversation, старший профессор психологии Грег Элдер сказал, что исследователи точно не знают, почему недостаток сна связан с ухудшением когнитивных функций . «Одна из теорий гласит, что сон помогает нашему мозгу выводить вредные белки, которые накапливаются в течение дня. Таким образом, вмешательство в сон может повлиять на способность нашего мозга избавиться от них», - сказал эксперт.

«Исследование показало, что сон более 6,5 часов со временем связан с когнитивными нарушениями; это мало, если учесть, что пожилым людям рекомендуется спать от семи до восьми часов каждую ночь», - говорят эксперты. (Гетти Имиджес)

«Экспериментальные данные даже подтверждают это и показывают, что одна ночь лишения сна временно повышает уровень бета-амилоида в мозге здоровых людей», - сказал Элдер, добавив, что результаты исследования удивительны, поскольку большинство учреждений здравоохранения, включая NHS в Королевстве Unido и Центр по контролю за заболеваниями (CDC) в США говорит, что люди должны иметь более шести часов каждую ночь.

«Исследование показало, что сон более 6,5 часов связан со снижением когнитивных функций с течением времени; это мало, если учесть, что пожилым людям рекомендуется спать от семи до восьми часов каждую ночь . Это может быть так, что не обязательно длина сна имеет значение, а качество этого сна, когда речь идет о риске развития слабоумия», - сказал он. Однако специалист заявил, что важно помнить, что 100 участников исследования, которые спали дольше всего, могли страдать от проблем, которые не были обнаружены в тестах.

Исследователи скорректировали факторы, связанные с деменцией, но Грег объяснил, что люди, которые спят дольше, могли также иметь другие ранее существовавшие заболевания, которые могли способствовать снижению их когнитивных функций и не учитывались . «Например, это может быть плохое здоровье, социально-экономический статус или уровень физической активности. Все эти факторы вместе могут объяснить, почему более длительный сон был связан с когнитивным снижением», - добавил он.

Отдельное исследование, опубликованное в Сан-Франциско, США, показало, что количество часов, которые мы спим, на самом деле связано с генетикой (Институт иммунологии Ла-Хойя)

Отдельное исследование, опубликованное в Сан-Франциско, США, показало, что количество часов, которые мы спим, на самом деле связано с генетикой. Ведущий автор исследования, невролог Луис Птачек, сказал: «В этой области существует догма, согласно которой каждому нужно восемь часов сна, но наша работа на сегодняшний день подтверждает, что количество сна, в котором нуждаются люди, различается в зависимости от генетики».

«Считайте, что это аналог роста; нет идеального роста, каждый человек индивидуален. Мы показали, что случай похож на сон», - сказал он. Команда изучает режим сна более десяти лет. Они изучали людей с семейным естественным коротким сном (FNSS), способностью полноценно функционировать и предпочитают спать от четырех до шести часов в сутки.

Однако они указали, что изучение генов, связанных со сном, будет похожим на «головоломку из тысячи частей». Эксперты пояснили: «Проблемы со сном распространены при всех заболеваниях мозга. Это имеет смысл, потому что сон — сложное занятие. Многие части вашего мозга должны работать вместе, чтобы вы уснули и проснулись. Когда эти отделы мозга повреждены, им труднее спать или спать качественно», — заключили они.

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