Спустя почти 30 лет с «фальшивой» личностью они открыли новую радужную рыбу на Мальдивах

Среди вод и красочных кораллов Мальдивских островов светящаяся рыба с цветами радуги стала первой, которую назвал и описал мальдивский исследователь . Мальдивы — это государство небольших островов, расположенное примерно в 800 километрах к югу от Индии. На архипелаге находится седьмая по величине система коралловых рифов на планете.

Открытие этой новой красочной рыбы известно как сказка с розовой вуалью «Cirrhilabrus finifenmaa», она получила свое название на местном языке дивехи. Финифенмаа означает «роза» и является данью уважения национальному розовому цветку островов, а также цвету рыбы.

«Зарубежные ученые всегда описывали виды, обнаруженные на Мальдивах, без особого участия местных ученых», — говорит Ахмед Наджиб, биолог из Мальдивского института морских исследований (MMRI), автор названия рыбы. «На этот раз все по-другому, и впервые стать частью чего-то очень интересно, особенно иметь возможность работать вместе с лучшими ихтиологами (биологами рыб) над такими элегантными и красивыми видами».

Рыба имеет неудачную идентичность, так как она была впервые обнаружена в 1990-х годах, но к тому времени исследователи думали, что это была взрослая рыба, принадлежащая к Cirrhilabrus rubrisquamis, красной бархатной сказочной рыбе.

Название вида finifenmaa означает «роза» на местном языке дивехи, что является отсылкой к розовым тонам и национальному цветку Мальдив. Это изображение соответствует женщине (чай Yi-Kai tea/Калифорнийская академия наук)

Но новая рыба с цветами радуги стала известна после того, как исследователи повторно изучили Cirrhilabrus rubrisquamis и обнаружили два разных вида. Различия между двумя видами незначительны , например, высота шипов и количество чешуек в разных частях тела, но анализ ДНК подтвердил, что эти два вида генетически различны.

Они обнаружили, что самки C. finifenmaa, которые в основном красные, розовые и синие, очень похожи на C. rubrisquamis. Однако взрослые самцы не являются таковыми, так как у них уникальный цветовой рисунок, включающий ярко-пурпурный, пастельный оранжевый, оранжево-розовый и темно-пурпурно-красный.

Кроме того, исследование показало, что C. finifenmaa имеет гораздо меньший географический диапазон, чем C. rubrisquamis, что означает, что для защиты вида необходимо активизировать усилия по сохранению.

Однако исследователи подозревают, что популяция C. finifenmaa на Мальдивах может оказаться под угрозой сокращения. Местные рыбаки уже давно ищут C. rubrisquamis для продажи в мировой торговле аквариумами, принося около 330 миллионов долларов в год, по данным Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде. Поскольку два вида лабридов очень похожи, C. finifenmaa также может пострадать от такой деятельности.

Биолог Мальдивского института морских исследований Ахмед Наджиб (слева) и куратор Академии ихтиологии Луис Роша осматривают образец рыбы на Мальдивах. (Клаудия Роша/Калифорнийская академия наук)

Хотя она только что была обнаружена, ученые говорят, что розовая покрытая вуалью сказка уже эксплуатируется любителями аквариумов.

«Хотя этот вид довольно распространен и поэтому в настоящее время не подвержен высокому риску чрезмерной эксплуатации, вызывает беспокойство, когда рыба уже поступила в продажу до того, как она получила научное название», - говорит ведущий автор и куратор ихтиологии в Академии Луиса Роша и научный сотрудник Калифорнийской академии наук в Сан-Сан-Себастьяне. Франциско. «В нем говорится о том, сколько биоразнообразия еще предстоит описать в экосистемах коралловых рифов», - сказал он.

Сумеречная зона океана, где наблюдали этот вид, существует на глубине 35-70 метров, где еще достаточно света для жизни, прежде чем вода превратится в полную темноту.

