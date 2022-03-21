Отменена перепись населения, кодекс тишины и цензуры: когда Сталин скрыл голод, в результате которого погибли восемь миллионов украинцев

Two boys with a cache of potatoes they have found during the man-made Holodomor famine in the Ukraine, former Soviet Union, Spring 1934. The food had been hidden by an elderly woman, who was raided by the GPU (secret police) and deported to Siberia for hoarding food. The food found by the boys had been overlooked by the GPU agents. (Photo by Daily Express/Hulton Archive/Getty Images)

Владимир Путин копирует Иосифа Сталина. И он делает это шаг за шагом. Это будет непредсказуемо во многих вещах, но сталинская пряжа сияет так ярко, что становится непостижимой, даже если это тонкая прядь.

В прошлую пятницу Путин принял массовую ванну на московском стадионе «Лужинский». Его взбодрили более ста тысяч человек, когда он объяснил ложные причины своей «спецоперации» на Украине, которую он не называет ни вторжением, ни войной. Журналист Би-би-си Уилл Вернон, который не сомневается в поддержке многих из присутствующих на мероприятии, обнаружил, что тысячи других были чиновниками, учителями, государственными служащими, которые были вынуждены пойти на стадион и не знали истинной причины звонка. Студентам обещали «выходной» в классе, если они согласятся пойти на «концерт»: концерт Путина.

Есть еще. Испанская ежедневная газета El País сообщила вчера, что правительство Путина издало серию «драконовских, одобренных Кремлем» законов, которые наказывают любого, кто ставит под сомнение официальную версию войны, тюремным заключением сроком до пятнадцати лет и наказывают тех, кто «распространяет неофициальную информацию» » с наказаниями, аналогичными тем, которые «распространяют неофициальную информацию».

Сталин поступил так же и еще хуже с голодом, который убил почти восемь миллионов украинцев в период с 1931 по 1933 год. Если Путин еще не выполнил требования своего наставника, то это связано с нехваткой времени, а не воли. Как и Путин с войной, Сталин запретил говорить о голоде в Украине, продиктованном им самим соблюдать «коллективизацию» сельского хозяйства. Голод не существовал ни в выступлениях, ни в официальных документах, ни в газетах того времени. Украинские солдаты Красной Армии перестали получать письма от родственников. Спустя годы, когда конфискованные письма были найдены и обнародованы, они узнали о драме, которую пережили их семьи: многие из них умерли.

Кодекс молчания был сразу понят, потому что он был основан и поддерживался террором. « На работе не было разговоров о голоде или трупах, которые были на улицах, как будто мы все были частью заговора молчания . Мы говорили об ужасных новостях только с самыми верными и надежными друзьями», — рассказал один из свидетелей в Конгрессе США и Украинской комиссии по борьбе с голодом, которая функционировала в 1980-х годах. Сталин также приказал врачам и медсестрам «изобрести что-то» для выдачи свидетельств о смерти жертв голода и чтобы в случае голодной смерти они подтверждали, что смерть наступила в результате инфекционного заболевания или остановки сердца.

В Одессе, которую сегодня разбомбили силы Путина, все книги записей смерти, которые хранились в муниципальных советах, исчезли в 1934 году. То же самое произошло в Харькове, также сегодня под бомбами Путина, где советские чиновники забрали записи о смертях, произошедших в период с ноября 1932 года по конец 1933 года, под предлогом того, что эти книги были «в руках элементов, враждебных рабочему классу».

Мертвая лошадь во время Голодомора в Украине. Люди ели крыс, муравьев, мертвых животных и мусор (Daily Express/Архив Халтона/Getty Images)

При сталинском правлении устранение любых доказательств или ссылок на голод было вопросом партийной дисциплины и личной лояльности Сталину и его режиму. Когда японский консул в Одессе запросил официальную информацию о плохих условиях жизни населения, они ответили, что на самом деле «продовольствия не хватает, но не голод».

Трудно было спрятать мертвых. Не тела, которые были захоронены в братских могилах, не указывая на это. Драма была цифрами и эффективной и дисциплинированной статистической службой Советского Союза. В 1937 году была проведена перепись населения. И драма. В 1934 году советская пропаганда с энтузиазмом подсчитала, что население СССР составляет сто шестьдесят восемь миллионов человек. И они прогнозировали на 1937 год общее население в сто семьдесят миллионов или сто семьдесят два человека, что является символом прогресса и благополучия режима.

Но когда стали доступны фактические данные переписи, они показали, что население по-прежнему находится на якоре в ста шестидесяти двух миллионах жителей: восемь миллионов человек пропали без вести, включая не только погибших от голода, но и нерожденных из-за смерти их родителей, и что оптимистический показ 1934 года считался рожденным . Предварительный отчет об этой переписи показал, с большой осторожностью и опасением, что численность населения «вероятно ниже ожидаемого в Украине, на Северном Кавказе и в Поволжье», где сопротивление крестьян передаче сельскохозяйственных культур государству было наиболее устойчивым.

Советские лидеры начали нервничать. Они не позволяли сотрудникам статистических управлений предоставлять какую-либо информацию. Приказ гласил: «Ни один показатель переписи не может быть опубликован». Но что делать с пропагандой? Партизанские газеты объявили о стремительном росте численности населения, что является «свидетельством повышения уровня жизни рабочих после десяти лет нашей героической борьбы за социализм». И из всего этого ничего не было. Советским статистикам не следовало ничего заказывать: они были готовы не открывать рот, опасаясь, что их считают «передатчиками негативного сообщения», а значит, и истинными врагами народа.

«Дети умирали от голода. А родители, которые также были очень близки к смерти от голода, приготовили трупы своих детей и съели их. Слабость погрузила их в глубокую тупость. Потом, когда они поняли, что сделали, они сошли с ума»

Услышав о результатах переписи, Сталин отменил ее. Публикация цифр прекратилась в печатном станке, и результаты так и не увидели свет. Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза постановил, что перепись была организована «неправильно и непрофессионально» и что она является «серьезным нарушением основных основ статистической науки». Один журнал, «Большевик», утверждал, что перепись была «изменена презренными врагами народа, троцкистскими шпионами и предателями родины, которые проникли в штаб-квартиру Центрального управления народного экономического учета». Иван Краваль, директор Советского института статистики, был арестован и расстрелян в сентябре 1937 года, судьба последовала за его ближайшими коллегами. Сотни чиновников из российских территорий были уволены, многие казнены, особенно в Украине и Казахстане. Михаил Авдиенко, редактор журнала «Советская статистика», был арестован в августе и казнен в сентябре того же года. Также был расстрелян Александр Аскатин, заведующий Отделом экономики Украинской академии наук.

Скрыть голод за границей было более трудной задачей. Жалобы пересекли границу СССР в отчаянных письмах, отправленных жертвами, и каким-то образом обходили цензуру, которую иногда выносили путешественники за пределы СССР. Еще в 1933 году украинская газета, издаваемая в Польше, осудила голод как «нападение на украинское национальное движение». Украинцы, разбросанные по всему миру, раскрыли великую трагедию, постигшую их землю. Некоторые пришли в Белый дом нового президента Франклина Д. Рузвельта, например, тот, который был прислан Национальным советом Украины в 1933 году. В том же году Ватикан получил в письменном виде две анонимные жалобы на голод, которые папа Пий XI опубликовал в журнале L'Osservatore Romano. Мир дипломатии, христианские церкви и Соединенные Штаты имели прямую информацию о голоде. Они мало и ничего не делали. Они столкнулись с более серьезной дилеммой: подъем Адольфа Гитлера и разжигание войны новым канцлером Германии. Возможно, советники Рузвельта считали СССР возможным будущим союзником, если Соединенные Штаты снова начнут войну в Европе. Вероятно, Ватикан Пия XI - Пий XII взойдет на трон Петра в 1939 году, за несколько месяцев до Второй мировой войны, - опасался, что жесткое заявление против Советского Союза по поводу украинского голода создаст у мира впечатление, что папа поддерживает нацистскую Германию.

Аккредитованная в Москве иностранная пресса стала страдать от цензуры и неприкрытого давления Кремля. Корреспонденты в Москве нуждались в государственном разрешении на проживание в столице и отправку своих статей в газеты: без официальной подписи и печати отдела печати советский телеграф не отправил бы за границу ни одного репортажа.

Цензура начала работать. Точно так же, как Путин сегодня наказывает всех, кто говорит о войне против Украины или вторжении России в эту страну, Сталин запретил говорить о голоде в Украине, смерти от голода и голоде в целом . Можно сказать, что санкционировано режимом: «дефицит продовольствия, острая нехватка продовольствия, нехватка продовольствия, болезни, вызванные недоеданием», но не более того.

Двое крестьян собирали упавшее зерно в колхозе под Белгородом, во время голода. Официальный лозунг гласил: «Да, русские голодны. Но никто не умирает» (Дейли Экспресс/Архив Халтона/Getty Images)

Журналисты вели переговоры о своей нестабильной жизни в СССР с советским главой зарубежной прессы Константином Уманским. В своем рассказе о Красном голоде историк Энн Эпплбаум цитирует Уильяма Генри Чемберлина, тогдашнего корреспондента Christian Science Monitor, и его дилеммы: «Мы работаем с дамоклом меча на голове, под угрозой изгнания из страны или отрицания разрешение на повторный въезд, что равносильно тому же ».

Для иностранных корреспондентов существует система наград и наказаний. Уолтер Дюранти, который был отправлен из The New York Times в Москву между 1922 и 1936 годами, воспользовался преимуществами послушания и стал знаменитым, и богатым, своей приверженностью Сталину, рабством, которое даже не было привязано к идеологической симпатии. Дюранти заявил в докладе о коллективизации украинских фермерских хозяйств и меню, на которое осудили украинцев: «Можно возразить, что вивисекция живых животных — это печальная и пугающая вещь, и правда, что большое количество кулаков и других, кто выступал против советского эксперимента, не счастливый. Но в обоих случаях причиненные страдания совершаются с благородной целью».

Дюранти, говорит Эпплбаум, «у него была большая квартира, у него была машина и любовница, у него был лучший доступ, чем у любого корреспондента, и он получал дважды желанные интервью со Сталиным. (...) Записки из Москвы сделали его одним из самых влиятельных журналистов своего времени».

Мнение Дюранти, британца по происхождению, было очень полезно Сталину, что не помешало советским чиновникам посетить его в его квартире в конце 1932 года, что вызвало некоторое беспокойство у корреспондента. Дюрант посмотрел и увидел, чего хочет. Для его коллеги Чемберлина « официально голода не было, но для любого, кто жил в России в 1933 году и держал глаза и уши открытыми, голод не вызывает сомнений ». Для Уильяма Стрэнга, британского дипломата, заметки Дюранти «пробудились к истине в течение некоторого времени, хотя они не позволили широкой американской общественности узнать секрет». А секрет заключался в восьми миллионах погибших.

«Дороги, ведущие на Донбасс, были покрыты трупами. На дорогах, в желобах и на дорогах были мертвые сельские жители. Трупов было больше, чем людей, чтобы их перевезти», — говорится в абзаце из книги «Красный голод»

Аналогом Дюранти, который выиграл Пулитцеровскую премию за молчание, был другой британец, Гарет Джонс, 27-летний валлиец, который ездил в Украину в 1933 году. Он говорил на русском, французском и немецком языках и был личным секретарем бывшего премьер-министра Дэвида Ллойда Джорджа. Джонс познакомился с Уманским, влиятельным начальником и цензором иностранных корреспондентов в Москве, и получил разрешение на посещение Украины.

Он сел на поезд в Москву 10 марта 1933 года, но сошел в 80 километрах от ныне разбомбленного Харькова: он нес рюкзак с хлебом, маслом, сыром, шоколадом, купил все в Москве за фунты стерлингов. Он шел по железнодорожным путям и прошёл не менее двадцати деревень и колхозов, в самое тяжелое время голода. Он записал все в тетради, которые позже были переданы в руки сестры. В них он раскрывает свои диалоги с украинскими крестьянами, которые говорили ему, что у них нет хлеба, что они месяцами не ели хлеба, что их запасы свеклы иссякают, что скот голодает, потому что его нечем кормить. Они не могли сеять, потому что у них не было лошадей. Один крестьянин признался ему, что уже год не ел мяса. Так продолжалось до тех пор, пока он не был арестован коммунистическими милиционерами и, несмотря на официальные штампы и разрешения, посадили его в поезд и отвезли в Харьков. Он был освобожден благодаря услугам немецкого консульства и стал свидетелем голода в этом городе. Пруденте сбежал из СССР и 30 марта появился в Берлине и осудил все на пресс-конференции.

Все, что сказал Джонс, было взято американскими газетами The New York Evening Post и Chicago Daily News под названием «Голод захватывает Россию, миллионы умирают, бездействие увеличивается, говорят британцы» и «Голод в России сейчас больше, чем в 1921 году, говорит секретарь Ллойда Джорджа».

В СССР они были в ярости от Джонса, который получил все и взамен получил то, что они считали предательством. Сразу же Кремль запретил журналистам выезжать за пределы Москвы, взбесившись на Джонса, потому что он сказал то, о чем они молчали. Они разбили Джонса на куски. Корреспондент United Press в Москве Юджин Лайонс, который был набожным марксистом, признался: «Убить Джонса было такой же неприятной задачей, как и любой из нас в годы жонглирования фактами в угоду диктаторским режимам, но мы сделали это единогласно. Бедный Гарет Джонс, должно быть, был самым удивленным живым человеком, когда факты, которые он так кропотливо получил из наших уст, были прикрыты нашими отрицаниями».

Владимир Путин стоит перед флагом с изображениями советских лидеров Владимира Ленина и Иосифа Сталина на фотографии от 6 марта 2020 года (Спутник/Алексей Никольский/Кремль через REUTERS)

Первым, кто осудил это, был Дюранти, который отправил в The New York Times статью под названием: « Русские голодны, но они не умирают от голода ». Вот как она была опубликована.

Разъяренный, Джонс отправил письмо директору The New York Times, перечислив свои интервью и источники, более двадцати консулов и дипломатов, и напал на своих коллег, аккредитованных в Москве: «Цензура сделала их мастерами эвфемизма и недооценки. Поэтому они дают «голоду» вежливое название «нехватка продовольствия», а «голод» смягчается до «широко распространенной смертности от болезней, вызванных недоеданием».

В 1935 году Джонс был похищен и убит китайскими преступниками во время поездки в Монголию. «Русские голодны, но не умирают от голода» стало общепринятой и приемлемой правдой в мире, который начал беспокоиться о Гитлере и согласился забыть Украину. Эпплбаум утверждает, что с этим скрытие украинского голода было полным. Сталину это сошло с рук.

Процесс сокрытия и уничтожения украинской идентичности продолжался с ликвидацией в годы советского террора интеллектуальной, политической и научной элиты Украины: ученых, писателей, политических лидеров, мыслителей, всего, что могло бы помочь укоренить украинскую культуру и язык и идентичность была уничтожена «для того, чтобы народная революция стала возможной».

Украина не была разрушена, ее язык не исчез, ее традиции, легенды, стремления к независимости. Путин сегодня снова пробует то, что оставил Сталин незавершенным и нападает на мирных жителей, бомбит родильные дома и именно поэтому его войну уже убили более 150 украинских мальчиков.

Это может быть и хуже. Это только вопрос времени.

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