Сверхзвуковой самолет, героический пилот и 114 смертей: трагедия, положившая конец «царю небес»

CONCORDE LANDS IN ISTRES FOR TESTS TO BE CARRIED OUT (Photo by Jacques Langevin/Sygma/Sygma via Getty Images)

Международный аэропорт имени Шарля де Голля, Париж, вторник, 25 июля 2000 года. Время: 16. 44:55. Рейсу 4590 Air France в Нью-Йорк уже приказано взлететь, а Concorde путешествует по главной взлетно-посадочной полосе со скоростью более 300 километров в час, чтобы совершить полет. Неожиданно в салоне самолета раздается отчаянный крик оператора диспетчерской вышки: « Прекратите взлет! Пожар в одном из двигателей! ». «Неисправность в двигателе номер 2 — голос водителя Кристиана Марти звучит спокойно. Огонь распространяется. Слишком поздно сбавлять обороты. Мы поднимемся и поедем в Ле-Бурже для экстренной посадки».

«Конкорд» взлетает, за ним следует длинный след огня, выходящий из левого фланга. Пилот поворачивает его маневром, похожим на пируэт, но ничего не остается: самолет падает на кукурузное поле в пяти километрах от взлетно-посадочной полосы, в нескольких метрах от отеля и взрывается.

Часы пробили 16.47, все произошло за две минуты. После 31 года непобедимого плавания в небе мира самолет Concorde попал в аварию. На борту находились 100 пассажиров и 9 членов экипажа. Много часов спустя, после некоторой путаницы, было установлено, что еще пять человек погибли в гостинице при пожаре . Когда самолет упал с топливными баками, он взорвался и распался на тысячи частей. Одна из сгоревших частей прилетела в отель сети Hotelissimo с 45 номерами, построенными полностью из дерева. Пламя быстро распространилось и оставило пятерых гостей без выхода.

Общее число жертв составило 114 человек. Скоро будет еще одна жертва: Конкорды выжили менее чем за два года после аварии, почти никто больше не хотел летать в них.

Король небес

Сверхзвуковой самолет Concorde, используемый на пассажирских рейсах с 1969 года, считался королем небес. В то время как дозвуковые коммерческие самолеты занимали около восьми часов, чтобы совершить путешествие между Парижем и Нью-Йорком, Concorde потребовалось всего около трех часов тридцати минут. Его максимальная высота составляла 18 300 метров, а крейсерская скорость — 2410 километров в час, что более чем в два раза превышает среднюю скорость обычных самолетов.

Это был роскошный самолет вместимостью 100 пассажиров, которым могли пользоваться только те, кто заплатил 9 000 долларов, которые стоил билет . Конечно, его тихая походка, кран без шампанского на борту, укусы икры и кейтеринг, приготовленный самыми известными французскими шеф-поварами, заставили пассажиров, поселившихся в своих четырехместных рядах (против семи Boeing), забыть о цене.

Еще одним преимуществом было время, которое заняло меньше половины часов, необходимых другим самолетам для того же путешествия. Мечта удвоить скорость звука исполнилась в 1979 году, когда самолет развивал скорость 2500 километров в час в течение 53 минут при регулярном полете.

Кроме того, этот самолет был оценен как «самый безопасный в мире». За исключением посадки спущенного колеса в 1979 году в Нью-Йорке, без каких-либо последствий, до 25 июля 2000 года Concordes держал рекорд, который не могла показать ни одна другая модель самолета: более трех десятилетий безаварийных полетов.

Старейший Конкорд Air France, F-BVFA, после приземления 12 июня 2003 года в вашингтонском международном аэропорту имени Даллеса. Французская компания передала ее в дар Смитсоновскому национальному музею авиации и космонавтики, где она была выставлена (Stefan Zaklin/Getty Images)

Слухи и неотвеченные вопросы

С того момента, как единственный источник пожара был ликвидирован, пожарные покинули операции под руководством группы авиационных экспертов, которые отследили части обломков, необходимые для аварии. «Обратите внимание, найдёте ли вы птиц», — был один из приказов, которые они отдали. Они не исключили, что какая-то птица вошла в двигатель и стала причиной поломки.

В полночь они обнаружили черные ящики, которые сразу же увезли в Париж. Официальное расследование под прикрытием «непредумышленного убийства» было проведено прокуратурой суда большой инстанции Понтуаза, которая немедленно распорядилась приостановить все рейсы Concorde во Франции.

Тем временем директор по коммуникациям Air France Франсуа Бузе пытался потушить еще один пожар. Одна из первых сведений, которую удалось получить журналистам, заключалась в том, что рейс вылетел с опозданием на 66 минут из-за «технических проблем». Это может быть ключом к аварии.

На пресс-конференции, которую Бузе дал в том же аэропорту Шарля де Голля, летописец настоял на том, чтобы он объяснил, с чем связаны технические проблемы.

«Водитель Кристиан Марти и штурман Жан Марко воспользовались своим правом потребовать технической проверки перед отъездом», — ответил Бузе.

- Что получилось из чека? — спросил летописец.

- Командир Марти настаивал на замене части двигателя № 2 самолета...

- Не могли бы вы опознать кусок? — журналист перебил его.

— Задняя тяга (реверс) — сказал Бузе и дождался вопроса, которого ему не избежать.

- Разве не загорелся двигатель номер 2?

Директор по коммуникациям Air France вздохнул и отрепетировал единственно возможный ответ:

«Да, но в настоящее время абсолютно невозможно отнести этот ремонт к источнику аварии. Я молюсь, чтобы вас не увлекли необоснованные слухи.

Пожарные намочили останки Concorde, который разбился вскоре после взлета 25 июля 2000 года на окраине Парижа. В результате аварии погибли 114 человек, включая пассажиров, членов экипажа и гостей отеля, который загорелся после аварии (Фото Ami Vitale/Getty Images)

Море версий

Просьба Франсуа Бузе оказалась бесполезной. Если что-то появилось в изобилии через 24 часа после трагедии, так это слухи. Один из них был очень наводящим на размышление: если произошел сбой в каком-либо из двигателей, в момент начала выполнения задач по взлету должен был прозвучать сигнал тревоги, который позволил бы пилоту прервать его. Если сигнал тревоги не прозвучал, было ясно, что системы безопасности вышли из строя.

Это было одно из направлений исследований, которым следовали эксперты. «Водитель понял, что произошла неисправность в двигателе номер 2, но он больше не в состоянии тормозить устройство из-за скорости», - сказала пресс-секретарь прокуратуры Элизабет Сенот.

Андре Турка, пилот, совершивший первый экспериментальный полет Concorde в 1969 году, бросил в огонь больше топлива, если это было возможно. Опытный командир считал, что причина была гораздо серьезнее, чем поломка двигателя. «Если это так, экипаж мог бы увидеть его, когда самолет летел со скоростью 300 километров в час. В этот момент самолет все еще можно затормозить. Это нечто хорошо зарекомендовавшее себя, сертифицированное и для которого прошли подготовку все гонщики Concorde. Так что это должно было быть что-то гораздо более серьезное», - сказал он.

Поскольку двигатель Snecma Olympus попал в поле зрения всего мира, его производителю Rolls Royce тоже пришлось выйти, чтобы показать свое лицо: «За 24 года тренировок и почти миллион летных часов мы никогда не испытывали ни малейшей проблемы», - объяснил представитель компании Стив Фушелберг из Лондона.

Конкорд аварии был самым старым из 13 действующих. Он был изготовлен в 1975 году и имел налет 11 989 часов. В прошлом году ему была проведена полная проверка, а за четыре дня до трагедии он прошел свой последний регулятивный контроль. Однако СМИ задавались вопросом, не устаревает ли революционный сверхзвуковой самолет... и не опасен ли он.

Когда самолет упал с топливными баками, он взорвался и распался на тысячи частей. Одна из сгоревших деталей улетела в отель, принадлежащий сети Hotelissimo. Пламя быстро распространилось и оставило пятерых гостей без выхода (Бернард Биссон/Sygma через Getty Images)

Конкорд не виноват

Приостановка полетов Concorde продолжалась более трех месяцев, в то время как расследование причины крушения рейса 4590 продолжалось.

Результат был удивительным: причиной трагедии стала недосмотр, который не имел никакого отношения ни к самолету, ни к его механикам, ни к пилотам . Французское управление по расследованию авиационных происшествий на основе содержания черных ящиков и анализа обломков, но главным образом на основе анализа видеозаписей из аэропорта, установило, что сбой в самолете был вызван металлической лентой, оторвавшейся с другого самолета, Continental DC-10 Авиакомпании, которые взлетели за несколько минут до Concorde.

Тот кусок металла, который остался на взлетно-посадочной полосе, и никто не видел его, пробил одну из шин Concorde, когда самолет шел уже 300 километров в час. Шина взорвалась, и один из оторвавшихся кусков резины попал в один из топливных баков, в результате чего лопнул один из клапанов на левом крыле. Это вызвало утечку топлива, которая при контакте с искрами проводки, пострадавшей от удара, вызвала возгорание двигателя.

Спустя годы стало известно, что трагедия произошла не из-за Concorde, а из-за самолета Continental Airlines DC-10, который взлетел за несколько минут до сверхзвукового самолета (Бернард Биссон/Sygma через Getty Images)

Героический пилот

Записи черных ящиков Concorde показали, что благодаря героическим и отчаянным действиям пилота самолета удалось предотвратить гораздо худшую катастрофу.

Странный пируэт, который «Конкорд» делал в воздухе перед крушением, был связан с тем, что коммандер Кристиан Марти обладал ясностью — уже уверенной в том, что он разбился и умер — изменить курс самолета, чтобы предотвратить его падение на населенный район, где находился больница и несколько отелей. Если бы он этого не сделал, число жертв увеличилось бы в разы .

«Если бы не пилот, трагедия могла бы быть гораздо больше: когда он увидел, что больше не может освоить устройство и что оно собирается упасть, он избежал скученности отелей в Ле-Бурже и огромной хладнокровью указал на открытую площадку», - сказал представитель следователей, когда он опубликовал окончательный отчет об аварии.

Героическая акция пилота Кристиана Марти заставила бывшего командира Concorde Клода Хетру добавить к тому, что в докладе говорилось: «Когда вы летите на Concorde, вы управляете не самолетом, вы пилотируете Concorde. Это нечто особенное, уникальное... И ваши пилоты, простите отсутствие скромности, мы тоже», - сказал он журналистам, которые спрашивали его мнение.

Агония и смерть короля

6 декабря 2010 года, спустя более десяти лет после аварии, Continental Airlines и Джон Тейлор, один из ее механиков, были осуждены за непредумышленное убийство, когда они были привлечены к ответственности за отсоединение ленты, вызвавшей аварию рейса 4590.

Было слишком поздно. Самолеты Concorde не летали в небе уже семь лет.

10 апреля 2003 года Air France и British Airways, две авиакомпании, использующие роскошный сверхзвуковой пассажирский самолет, одновременно объявили о том, что они выведут Concorde к концу этого года.

Причина, которую они приводили, была непосильной: после аварии 25 июля 2000 года количество пассажиров на самолетах Concorde упало настолько низко, что их взлет стал экономически нецелесообразным.

Царь небес умер.

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