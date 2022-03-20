Лучшие фильмы Роберта Паттинсона по версии Rotten Tomatoes

Роберт Паттинсон прославился, когда снялся в фильме «Сумерки» («Сумерки») по мотивам романов, написанных Стефани Майер. Волна поклонников по всему миру распространилась таким образом, что то, что казалось простым романтическим фильмом о вампирах, закончилось сагой, которая дала им импульс, которого им не хватало в карьере Паттинсона и его подруги по актерскому составу Кристен Стюарт (которая в настоящее время номинирована на «Оскар» за роль леди Ди в фильме). Спенсер).

Отнюдь не будучи прикованным к роли Эдварда Каллена (имя вампира, который любил человеческую Беллу Свон, которую сыграла Стюарт), Паттинсон обратился к съемкам фильмов, часто далеких от массового потребления, до появления Тенета и Бэтмена.

Сайт Rotten Tomatoes анализирует обзоры фильмов и составляет процент рецензий за фильмы и против них. Принимая во внимание их анализ, вот список самых рейтинговых игр в карьере этого актера, который теперь блистает в «Бэтмене».

Ровер (66%)

Этот фильм был представлен в 2014 году на Каннском кинофестивале и получил 66% признания по версии Rotten Tomatoes. Марсоходу удалось позиционировать Паттинсона как большую перспективу за пределами Сумерек. Это антиутопическая история, действие которой происходит в пустынном районе Австралии. Это временно, через десять лет после краха экономики во всем мире. Характер Паттинсона - это человек, которому придется столкнуться с идеей одиночества в мире. Его выступление тронуло гораздо больше, чем сам сюжет, и получило лучшие отзывы за свою работу.

Эль Рей (Король, 70%)

Фильм с Тимоти Шаламе, который играет Генриха V для Netflix и демонстрирует 70% одобрения. Здесь Паттинсон сыграл персонажа Дофина, для чего ему пришлось использовать французский акцент и носить светлые волосы. Его Дофин был безумным человеком, которому удалось увлечь зрителей, а также критиков, которые выделили его работу в этом фильме.

Высокая жизнь (73%)

« Паттинсон такой же тонкий, требовательный и непредсказуемый, как и когда-либо, и он передает глубокое одиночество и ушедший в отставку фатализм с очень небольшим диалогом, чтобы помочь ему». Вот как они описали роль этого актера из газеты Guardian. High Life (2018) была снята Клэр Дени и воссоединила Паттинсона с французской актрисой Жюльет Бинош (Шоколад). Там актер играет Монте, человека, который живет на космическом корабле, на который его отправили, потому что у него был смертный приговор.

Тенет (83%)

Этот фильм страдал от задержек из-за пандемии, но, наконец, он получил свое время в кинотеатров. Здесь Паттинсон режиссер один из самых престижных голливудских режиссеров Кристофер Нолан (который сейчас находится в самом разгаре создания Оппенгеймера, создателя атомной бомбы, в главной роли Киллиан Мерфи из Peaky Blinders). В этом фильме Паттинсон сыграл англичанина со спокойным тоном, который он держит даже в самых экшн-сценах. Она получила 83% положительных отзывов.

Бэтмен (85%)

Его последняя работа, в которой он рисковал дать жизнь супергерою Бэтмену под руководством Мэтта Ривза. Было много чего терять, но многое нужно было выиграть, и Паттинсон снова решил принять вызов. Результат был одним из лучших, и отзывы сопровождались большими пальцами вверх его работы в роли Брюса Уэйна, джентльмена, который наблюдает за безопасностью Готэм-сити, когда он носит костюм Бэтмена.

Z: Затерянный город (Затерянный город Z, 87%)

Это приключенческая история, премьера которой состоялась в 2016 году, в которой Паттинсон сопровождал Чарли Ханнэма, Тома Холланда и Сиенну Миллер. В этом фильме прослеживается история английского исследователя Перси Фосетта (Ханнан), а Паттинсон играет капрала Генри Костина. Сюжет рассказывает о приключениях исследования Бразилии, куда эти искатели приключений прибывают в поисках Затерянного города Z в районе Амазонки.

Детство лидера (88%)

Один из фильмов, снятых Робертом с напряженным сюжетом, временами зловещим с ошеломляющей атмосферой. Актер играет здесь журналиста, у которого есть еще одно скрытое лицо, которое будет раскрыто по ходу фильма. Сюжет рассказывает о детстве фашистского лидера после окончания Первой мировой войны. Он собирает одну из лучших отметок своей работы, достигая 88% Rotten Tomatoes.

Хорошее время: вивьендо аль límite (90%)

Одно из лучших выступлений Паттинсона, в котором он играет Конни, грабителя банков. Рецензия английской газеты The Observer была категоричной и осветила творчество актера: « Паттинсон абсолютно убедителен, как Конни глазами Мэнсона, манипулятивная сила природы (попеременно завораживающая, отвратительная и жалкая), которая оставляет след разрушения на его пути».

Эль-фаро (96%)

Черно-белый фильм Роберта Эггерса, в котором Роберт Паттинсон раздает один из лучших спектаклей своей карьеры вместе с Уиллемом Дефо. История показывает двух смотрителей маяка в Новой Англии, которые остались на благо Бога, теряя при этом то маленькое здравомыслие, которое у них осталось. Она захватывающая, ошеломляющая и временами отчаянная. Критика была почти единодушной и сопровождалась многочисленными наградами. Без сомнения, одна из лучших ролей Паттинсона.

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