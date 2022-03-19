Что такое скаляр Ubisoft? Технология создания новых способов разработки видеоигр

В начале конференции разработчиков игр (GDC) компания Ubisoft представила новую облачную технологию, которая хочет революционизировать процесс разработки видеоигр. Эта новая парадигма называется Ubisoft Scalar и представляет собой метод максимального использования информации для облегчения обработки всех ингредиентов, которые создают цифровой опыт.

Речь идет не о потоковом сервисе вроде Xbox Game Pass или Nvidia GeForce Now : компания предложила структуру, в которой программное и аппаратное обеспечение интегрированы виртуально, чтобы исключить зависимость геймеров от устройств и позволить разработчикам улучшать игры. не прерывая другие процессы.

Предложение Scalar будет работать как графический движок, части которого разбираются в облаке и где каждый компонент процесса становится независимым от других. Эти части представляют собой движки, которые образуют единую видеоигру (аудио, физика, графика и т. д.) и которые обычно активируются одновременно из одного и того же программного обеспечения.

Ubisoft обычно использует два типа собственных графических движков: ANVIL (ответственный за франшизу Assassin's Creed) и Snowdrop (Том Клэнси «The Division»). Новое предложение обеспечивает более тесное взаимодействие между всеми офисами компании и облегчит коллективную работу.

Двигатель Ubisoft Подснежник

Таким образом, компания намерена использовать почти бесконечную вычислительную мощность облака для расширения всех компонентов графического движка и преодоления аппаратного барьера, который обычно ограничивает возможности работы.

Технология Scalar была разработана командой под руководством Ubisoft Stockholm и в активном сотрудничестве со студиями Ubisoft, расположенными в Мальмё (Ubisoft Massive), Хельсинки (Ubisoft Redlynx), Бухаресте и Киеве.

Хотя он еще не доступен во всех исследованиях конгломерата, объявление в GDC подтвердило, что Ubisoft Stockholm уже работает над новым IP-адресом с использованием этой услуги .

Как будет работать Scalar?

Новый сервис Ubisoft будет опираться на облачный процессор с возможностью динамического запуска и остановки сервисов, что также будет зависеть от потребностей игроков. Этот тип процесса позволит пользователям использовать требуемую вычислительную мощность в режиме реального времени , а не постоянно активировать эти службы.

Скаляр от Ubisoft

Задачи, требующие больших вычислительных ресурсов, будут кэшироваться (специальная память для обмена высокоскоростными данными) и распределяться глобально, устраняя необходимость воспроизведения вариантов, которые уже были рассчитаны один раз.

Scalar нацелен на устранение обновлений и патчей в видеоиграх

Эта система совместной работы будет полезна не только команде разработчиков, но и позволит игрокам продолжать наслаждаться своим опытом, не дожидаясь обновлений программного обеспечения.

«Far Cry 6»: партизанская игра на карибском острове

Студии могли работать над постоянными улучшениями и не допускать, чтобы ретушь одной области представляла собой ограничение в другой, поскольку каждое пространство будет работать из другой среды.

Поскольку каждое пространство будет интегрировано виртуально, Ubisoft заявила, что Scalar будет построен как архитектура микросервисов, где системы, закрытые для одного процессора, перейдут к модели, которая распределяет задачи между почти неограниченным числом машин.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: