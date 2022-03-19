Испытание бывшего французского игрока после перенесенных 12 операций: он попросил врачей ампутировать ему ногу

Футбол — один из самых красивых видов спорта в мире. Но в то же время, как и в любой дисциплине, игрок предрасположен к травмам, которые влияют на его телосложение в течение карьеры, и как только он решает уйти от профессиональной деятельности. Так обстоит дело с бывшим игроком «Пари Сен-Жермен», французом Бруно Родригесом, который после выхода на пенсию пережил много проблем.

Бывший нападающий, появившийся в Монако, и который также прошел через другие французские клубы, такие как «Мец» или «Ленс», рассказал о своем испытании после того, как получил несколько травм одной из лодыжек, которые привели его к принятию решения о проникновении, чтобы играть.

«Когда я играл, у меня было много растяжений голеностопного сустава. Я всегда хотел играть, как в маленькие, так и в большие игры. Известно, что кортизон, который мне вводили, разъедает хрящ, а если хряща больше нет, он орошается внутри. Мы, футболисты, не знаем о последствиях. Конечно, если бы мне это объяснили, я бы сказал, что пропустил бы следующую игру», — сказал Родригес в обширном интервью французской спортивной газете L'Equipe.

Затем бывший нападавший, вышедший на пенсию в 2005 году и которому сегодня 49 лет, рассказал подробности о том, как развивалась его проблема со здоровьем, пока не попросил врачей ампутировать часть правой ноги после 12 операций после его прощания с футболом.

«Я больше не умела водить машину. Жене пришлось меня помыть. Я больше не могла работать, поэтому денег больше не поступало. Это нанесло большой урон в моей жизни. Я не могла наслаждаться своими детьми. Я больше ничего не могла сделать, осталась дома. Мы больше не нужны. У меня не обязательно была депрессия. Ну, я так и подумала. Но я просто ела. Это меня легко раздражало. Это уже не было жизнью для моей жены. Если бы ее там не было, она могла бы это испортить», - сказала Родригес о темных мыслях, которые появились у нее из-за физических и психических страданий.

Французский нападающий в куртке Брэдфорд Сити из английского футбола

«Во время предпоследней операции мне удалили лодыжку (округлый отросток голени и малоберцовой кости по обе стороны голеностопного сустава). Это вызвало опухоль. Она была доброкачественной, но ее можно было изменить. Полтора месяца назад у нас была последняя встреча с врачами. Я попросила их сократить. Даже если боль все еще будет, по крайней мере, я смогу нормально ходить с протезом, я смогу быть независимым», - пояснил он.

Как только появились новости о его физических проблемах, Родригесу позвонили несколько бывших лидеров команд, за которые он играл, и во время матча ПСЖ в Парке-де-лос-Принсес был выставлен баннер с сообщением для него. В течение следующих трех месяцев, кто также знал, как носить футболку Райо Вальекано в испанском футболе в 2001 году, придется проводить сеансы физиотерапии.

«Мы работаем в основном сбалансированно. У меня боль от операции, но прежде всего это боль фантомной конечности, которая со временем уменьшится: это нервные боли, мозг думает, что всегда есть нога. У меня такое впечатление, что у меня есть нога, я хочу двигать пальцами и лодыжкой, это тянет меня... Это очень редко», - сказал он.

После 13-летней профессиональной карьеры, в которой он забил 76 голов, Бруно Родригес оставил важный посыл для новых поколений футболистов и заботы, которые им нужно позаботиться о своей карьере. «Конечно, я сожалею об этом. Если бы мне сказали, что он отвезет меня туда, я бы сказала «нет». Вы играете в игры, а вам не говорят, что вам нужно отдыхать. Но я никого не виню. Это должно быть полезно, говорит он. Что мне ампутировали, кого это волнует. Но это должно быть шоком. Просвещайте молодежь. Чтобы его использовали в учебных центрах», — заключил он.

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