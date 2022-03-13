Серьезная ошибка недооценки Альберто Фернандеса

Argentina's Vice President Cristina Fernandez de Kirchner gestures to President Alberto Fernandez outside the National Congress during the opening session of the legislative term for 2022, in Buenos Aires, Argentina March 1, 2022. Natacha Pisarenko/Pool via REUTERS

30 июня 2019 года, через месяц и тринадцать дней после избрания кандидатом Кристины Киршнер, Альберто Фернандес ответил на интервью в газете. В то время увеличилось количество спекуляций о том, какими будут отношения между ними. Доминирующая теория утверждала, что он будет марионеткой, слабонервным, послушным маленьким служащим. Но также обсуждалось, изменилась ли она, объединила ли их любовь или испуг, удастся ли им жить вместе в общем проекте или им суждено было сломаться, будет ли он хорошим полицейским, выбранным для осуществления более приемлемыми методами ее усеченных проектов. Из этой записки было исчерпывающее заявление, или, по крайней мере, настолько исчерпывающее, насколько может себе позволить человек с личностью Фернандеса: «Я не собираюсь расставаться с Кристиной! Они не заставят меня расстаться с Кристиной!»

В четверг вечером Палата депутатов увидела инсценировку чего-то очень похожего на разрыв. Впервые Фернандес и его порок, Кристина Киршнер, измерили силу вокруг самой важной меры, принятой правительством, которую они оба составляют, и о которой они думают противоположным образом. Результат, как известно, в значительной степени пошел на пользу президенту. Семьдесят пять из восьмидесяти депутатов проголосовали за соглашение с МВФ в бюджетном комитете. Двести две из двухсот пятидесяти семи сделали то же самое на пленарном заседании палаты. И в перонизме это сделали семьдесят шесть из ста двенадцати.

Это свидетельствует о том, что в аргентинской политике и особенно в перонистском руководстве Фернандес - или его взгляд на то, что должно делать правительство - сегодня гораздо более предсказуем, чем Фернандес де Киршнер . На этом история, конечно, не окончена. Но произошедшее заставляет нас переосмыслить ответы на эти старые вопросы. Он марионетка, послушный работник, слабонервный?

Президент Аргентины Альберто Фернандес

Отношения между Фернандесом и Фернандесом де Киршнер были отмечены очень необычным явлением: она, ее сын и многие их сторонники посвятили себя публичному унижению президента с самого дня его вступления в должность, когда вице-президент предупредил его не руководствоваться газетой покрывает, но по воле «деревни». То есть они относились к нему так, как к сотруднику, с которым можно жестоко обращаться, и эти жесты питались самыми антиперонистскими политиками и журналистами. Крайности политики и журналистики подпитывают друг друга.

Это история, которая включала публичные выступления, истерики, рекомендации министрам найти другую работу, пропущенные соответствующие действия, оскорбления президента -mequetrefe, бесполезный, сидящий на корточках - со стороны депутата, которого продолжали приветствовать в окружении Кристины, массовые отставки после поражения, действия, называемые «боссом» где Фернандес был оскорблен. Никогда прежде в истории Аргентины к президенту так не относился его вице-президент. Фернандес большую часть времени не реагировал и не поддавался давлению: были основания утверждать, что он позволил себе идти вперед, или что он сотрудник.

Поражение Кристины среди перонистского руководства настолько велико, что заставляет нас смотреть на вещи с другого места. Дело не только в том, как проголосовали члены. Было время, когда говорил Максимо Киршнер, и все слушались, молчали или слушали в тишине. С такой генетической нагрузкой кто-то никогда не ошибется. В последние недели множество лидеров, которые всегда были кирхнеристами, пренебрежительно отзывались о нем. «Предатель», - сказал ему Марио Исии. «Я вернулся на скамейку запасных», — предположил Луис Д'Элия. Анибал Фернандес, Фернандо Наварро, Леандро Санторо, Даниэль Фильмус выражали свое несогласие с ним более вежливо. Максимо, отвергая президента, тащил Ла Кампору, но, что любопытно, не всю Кампору. «Вадо» Педро, второй по популярности лидер этой организации, четко высказался в пользу соглашения с Фондом. Даниэль Голиан, еще один из ее членов, сделал то же самое, хотя воздержался при голосовании. Из трех депутатов от Санта-Крус ни один не проголосовал против.

Максимо Киршнер в последний момент отправился в комплекс, чтобы проголосовать против соглашения с МВФ

Многие жители Запада часто путают китайцев с корейцами, потому что у обоих глаза косые. То же самое касается политиков и журналистов-антиперонистов: издалека они считают, что все перонизм одинаково. Вот почему они, возможно, не понимают, что в последние недели внутренние дебаты были очень интенсивными. Журналисты, очень близкие к кирхнеризму, такие как Роберто Наварро, Густаво Сильвестр, Клаудио Скалетта, Рауль Деллаторре или Альфредо Зайат — возможно, самый упоминаемый коллега Кристины в своих выступлениях — высказались в пользу соглашения как разумной меры во избежание дефолта. Официальные лица, которые сопровождали Кристину до 2015 года, такие как Эмануэль Альварес Агис или Николас Арсео, поддержали мнение Casa Rosada о соглашении с Фондом или повышении тарифов.

В этом контексте журналист и писатель Мартин Родригес, которого многие годы читали огромные круги кирхнеризма, писал: «Если кирхнеризм хотел научить, что он управляется в конфликте, то то то, что было «получено» в идеологической интенсивности, терялось в результате истощения: управление без результатов. И еще хуже: восприятие данной реальности, все менее и менее трансформируемой. Повестка дня бесконечных, неразрешимых тем. Культурные битвы в небе с бриллиантами».

То, что произошло в четверг, было не только срочным голосованием в Конгрессе, но и феноменом, который может изменить перонизм и, следовательно, аргентинскую политику. На мгновение казалось, что христианство - та система, с помощью которой просвещенный ум одним щелчком пальцев командует всем остальным, - больше не существует или не существует с силой других времен. Она была сокращена до одной фракции. И если христианство будет сокращено таким образом, откуда возьмет свою идентичность антихристианство?

Кристина Киршнер

В центре этого процесса находится странный человек, чьи идеи и позиции сильно изменились с течением времени. Тот, кто может сказать многим людям то, что они хотят услышать, глядя им прямо в глаза, даже когда речь идет о хвале людей, которые ненавидят друг друга, и когда похвала одного из них означает оскорбление другого. Или что он пережил агрессию, которую не потерпел бы ни один другой президент. Или что он часто спотыкается, иногда очень сильно. Но на этом маршруте, полном маршей, контрмаршей, подмигиваний влево, чтобы повернуть направо, и наоборот, этот непонятный персонаж, лидер очень немногих людей, такого рода антигерой, решительно победил самого опасного человека в аргентинской политике.

Возможно, в этом странном, непредвиденном стиле есть метод, ожидание подходящего момента, определенная ловкость: не сражаться, когда человек слаб, не бороться с тем, что невозможно победить, терпеть, терпеть, терпеть. Или нет. Что нужно знать. Но то, что произошло в четверг, заставляет, если есть интеллектуальная честность, задать некоторые вопросы.

Странная реакция Кристины Киршнер на новый пейзаж может объяснить ее поражение. Он распространил видео с камнями против своего офиса, в котором невероятно обвинил Альберто Фернандеса. Его рассуждения утверждали, что соглашения с Валютным фондом всегда приносили насилие и что камни, которые поступали в его кабинет, вряд ли были ожидаемым ответом на то, по чему голосовали . Он не отказался от нападения. Он высоко оценил демонстрацию против соглашения. И в заключение он процитировал Нестора Киршнера: «Сегодня, как никогда раньше, я вспомнил слова Нестора о МВФ, когда он сказал, что организация всегда выступала в качестве промоутера и средства для политики, которая вызывала бедность и боль среди аргентинского народа».

Позже Фернандес ретвитнул сообщение журналиста Бруно Бимби, в котором говорилось: «Я ни в чем не сомневаюсь. Если бы Нестор Киршнер был жив и был депутатом, сегодня вечером он бы проголосовал «да»». Психоаналитик Хорхе Алеман объяснил на этой неделе, что это очень редкость в Аргентине: обсуждать, что бы сделали мертвые, если бы они были живы.

Бесконечная борьба между президентом и вице-президентом измотала их обоих. Фернандес предположил на этой неделе, что намерен быть переизбран. Это кажется невыполнимой миссией, учитывая постоянный отказ - он, его порок, его правительство, сын его вице-президента - отраженный в последних выборах и самых последних опросах. Киршнер должна будет решить, стоит ли ей противостоять. Единственный способ не быть кандидатом от перонизма - это баллотироваться и показать, что люди все еще сопровождают ее, и что перед лицом этого лидерство не имеет значения: будет ли на этот раз поощряться к тому, что не поощрялось в 2019 году? В этом случае Аргентина добавит еще одну исключительную особенность к самой длинной улице, самой широкой реке, самым красивым шахтам в мире: никогда не случалось, чтобы два члена президентской формулы соревновались на выборах.

Как будто этого недостаточно, реальность ждет снаружи.

Если это правительство не решит проблему инфляции, оно будет побеждено, заявил Серхио Масса, после своего очередного воскрешения.

Будем надеяться, что катастрофу едва удалось предотвратить.

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