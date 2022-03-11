Наемные убийцы убили мэра мексиканского муниципалитета, захваченного картелями

Морелия (Мексика), 10 марта Сикариос застрелил Сезара Артуро Валенсия-Кабальеро, мэра муниципалитета Агилильи в мексиканском штате Мичоакан (запад), сообщества, потрясенного войной между наркокартелями. Жилберто Вергара, католический священник, который боролся за восстановление мира в Агилилье, подтвердил Эфе, что мэр был убит около 15:30 в фургоне, принадлежащем мэрии, в нескольких метрах от спортивного комплекса в центре муниципалитета. Сесар Артуро Валенсия, победивший в мэрии под флагом Партии зеленых экологов Мексики (PVEM) 6 июня 2021 года, получил две пули в грудь и еще одну в шею, что привело к смерти внутри автомобиля. «Я на месте происшествия, я рядом с телом Цезаря, он был в своей машине, автомобиле президентской администрации -мэра-, он пришел один и, видимо, его арестовали - убийцы-, конечно, они пришли поговорить с ним и застрелили его», - сказал он. Агенты Национальной гвардии, мексиканской армии и полиции штата развернули операцию по суше и воздуху в поисках убийц, характеристики которых не были раскрыты властями. Правительство президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора объявило в последние дни о восстановлении безопасности в Агилилье после более чем двух лет кровопролитной борьбы между наркокартелями, которая привела к бегству более 10 000 жителей. Губернатор Альфредо Рамирес Бедолла объявил, что он приказал полиции штата координировать свои действия с Генеральной прокуратурой (FGE) в поисках убийц по всему муниципалитету Агилилья, расположенному в так называемом регионе Тьерра-Кальенте в Мичоакане, и когда-то колыбели мексиканской торговли наркотиками в 1970-х, 80-х и 90-х годах. «Мы решительно осуждаем убийство мэра Агилильи Сезара Артуро Валенсии Кабальеро. Я дал указания тщательно расследовать события, как можно скорее прояснить их и наказать виновных», - написал Рамирес Бедолла в своем сообщении в Twitter. Согласно информации, полученной из зон безопасности правительства Мичоакана во главе с Рамиресом Бедоллой, в Тьерра-Кальенте-де-Мичоакан, состоящей из десятка муниципалитетов, действуют преступные организации, такие как CJNG, картель Тепалькатепек, Ла Нуэва Фамилия Мичоакан и Картель рыцарей-тамплиеров. Эти организации борются кровью и огнем за борьбу с незаконной деятельностью, такой как производство и оборот марихуаны, метамфетамина, героина и, в последнее время, кокаина. Они также несут ответственность за бесчисленные вымогательства, похищения, угоны автомобилей и нападения на гражданских лиц. Следует отметить, что в последние два года киллеры постоянно подрывали дороги, связывающие Агилилью с муниципалитетами Тепалькатепек, Буэнависта и Апацинган, вызывая серьезный продовольственный, наркотический и сырьевой кризис в качестве топлива. По данным консалтинговой компании Etellekt, которая сообщает о политическом насилии в стране, в результате убийства Валенсии Кабальеро, мэра Агилильи, штат Мичоакан, за этот шестилетний срок погибло 16 мэров, и сообщила, что эта цифра на 23% выше, чем в тот же период правления президента Энрике Пенья Ньето правительство (2012-2018). ШЕФ мад/мрг/ррт (фото)