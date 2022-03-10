Texas oil opens with a 4.6% rebound to $113.72

Нью-Йорк, 10 марта Цена Texas Intermediate Oil (WTI) открылась в четверг с роста на 4,6% до 113,72 доллара за баррель, восстановившись после резкого снижения, которое она испытала накануне, когда она упала более чем на 12%. В 9.05 по местному времени (14.05 по Гринвичу) на Нью-Йоркской товарной бирже (Nymex) будущие контракты WTI на поставку в апреле выросли на 5,02 доллара по сравнению с закрытием среды. Цена эталонной сырой нефти в США по-прежнему характеризовалась волатильностью, которая доминировала в последние несколько дней на фоне российского вторжения в Украину и санкций, введенных многими странами против Москвы. ШЕФ мвс/дмт