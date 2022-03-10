Sony and Nintendo suspend video game shipments and operations in Russia

Токио, 10 марта Японские Sony и Nintendo подтвердили в этот четверг приостановку поставок игр и консолей в Россию, а также прекращение услуг своих «онлайн-магазинов» в стране после вторжения в соседнюю Украину. «Sony Interactive Entertainment (SIE) присоединяется к мировому сообществу, призывая к миру в Украине. Мы приостановили все поставки программного и аппаратного обеспечения, запуск Gran Turismo 7 и работу PlayStation Store в России», — объявили подразделение видеоигр компании в своем профиле в социальной сети Twitter. Со своей стороны, представитель Nintendo подтвердил Efe, что, хотя «запасы, находящиеся в настоящее время на хранении, будут проданы, экспорт будет приостановлен». Компания, которая несколько дней парализовала продажи через свой интернет-магазин (Nintendo eShop) из-за невозможности обработки платежей в рублях, приняла решение о поставках «из-за этой ситуации, которая затрудняет логистику». Фирма также объявила о задержке до неуказанной даты компиляции «Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp», «из-за недавней международной ситуации», - заявила она в своих социальных сетях в явной вечерней ссылке на российское вторжение, о котором она никогда прямо не упоминала. Подборка тактических игр на тему поджигателей войны должна была появиться в магазинах 8 апреля. Sony и Nintendo являются последними из серии компаний, которые приостановили экспорт и продажи или остановили производство в России на фоне военного конфликта и введения санкций против Москвы международным сообществом, в результате чего были приняты аналогичные решения для других компаний в свободное время. сектор. Это случай Xbox, EA, Activision Blizzard, Epic Games, Take-Two или Ubisoft, которые в некоторых случаях также распространили эту меру на Беларусь. Другие японские компании, которые изменили или прервали свою деятельность в России в результате конфликта, также включают технологическую компанию Panasonic, компании строительной техники Komatsu и Hitachi Construction Machinery и автомобильные компании Toyota, Nissan или Yamaha. ШЕФ мра-йк/аг/ах