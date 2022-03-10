Nikkei rises almost 4% on best day in 21 months due to oil moderation

Токио, 10 марта Nikkei вырос на 3,94% сегодня, благодаря падению фьючерсов на сырую нефть из-за возможного увеличения добычи Организацией стран-экспортеров нефти и вслед за соглашением между Киевом и Москвой об открытии гуманитарных коридоров. Nikkei, основной показатель токийского паркета, продемонстрировал самый большой ежедневный рост в пунктах за 21 месяц с июня 2020 года, поднявшись на 972,87 единицы, до 25 690,40 целых чисел; в то время как Topix, объединяющая компании с самой высокой капитализацией, выросла на 4,04%, или 71,14 пункта, до 1830,03 единиц. Токийский рынок открыл день резким ростом и вырос на 3,84% к закрытию средней сессии, при этом инвесторы воодушевлены падением фьючерсов на сырую нефть в предыдущие часы, что уменьшило опасения по поводу замедления мировой экономики после российского вторжения в Украину. ШЕФ кгв/мра/альф (фото)