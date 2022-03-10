Instagram: 3 простых варианта скачать Reels совершенно бесплатно

В других случаях Infobae видел, как загружать материалы из социальной сети, такой как Видеоролики TikTok. На этот раз настала очередь Instagram и его знаменитых барабанов.

Сегодня Infobae предлагает три способа загрузки роликов из Instagram, которые можно просматривать в любое время, даже без подключения к Интернету. Во-первых, вам нужно скачать программу SSSGram. Вот несколько основных наблюдений:

1. Скачивание роликов Instagram с помощью SSSGram совершенно бесплатно.

2. Эта платформа позволяет загружать видео из Instagram, а также другой популярный контент.

3. Чтобы скачать фото или видео из Instagram, вам нужна только ссылка на пост.

4. При использовании SSSGram качество файлов сохраняется, то есть они сохраняют качество, в котором они были опубликованы.

5. Массовая загрузка — еще одна функция платформы, особенно если публикация содержит несколько элементов.

Готов. Ниже будет объяснено, как загрузить ролики Instagram тремя разными способами:

Инстаграм ролики. (фото: Эль Паис)

Метод 1. Загрузите ролики Instagram в видеоформате с помощью SSSGram

Если вы хотите получить полное видео с роликом, этот процесс является правильным:

1. Зайдите в Instagram и найдите ролик, который хотите загрузить, или вы также можете просматривать ленту социальной сети, пока не найдете идеальный пост.

2. Коснитесь трех точек, чтобы открыть параметры видео. Теперь вам нужно скопировать ссылку на видео.

Скачать барабаны. (фото: инстаграм)

3. Откройте браузер и перейдите на SSSgram. Вставьте ссылку в среднюю панель платформы и нажмите кнопку «Загрузить».

Загрузите ролики из Instagram. (фото: SSSgram)

4. Вы увидите катушку в Интернете, а рядом с ней находятся доступные опции. Выберите MP4, чтобы загрузить катушку в видеоформате.

5. Выполнение предыдущего шага откроет окно, в котором вы можете выбрать место для сохранения файла. После завершения этого действия начнется загрузка.

Загрузите ролики из Instagram. (фото: SSSgram)

Способ 2: скачать только звук барабанов

Катушка может иметь интересный звук, будь то песня или просто звук, с которым вы можете записать забавное видео или танец. Итак, если вы просто хотите получить MP3, ниже шаг за шагом:

1. Искать посты в Instagram можно через страницу или приложение.

2. Скопируйте URL-адрес видео через меню публикации. Он покажет вам несколько вариантов, из которых вам нужно выбрать Копировать ссылку.

3. Войдите в SSSGram из надежного браузера.

4. Вставьте ссылку в контент платформы, доступный Скачать из Instagram, а затем нажмите кнопку.

5. Наконец, вы увидите миниатюру катушки, и в настройках загрузки важно выбрать MP3, чтобы получить только звук.

ССГрам. (фото: андроидофория)

Метод 3: поделитесь изображениями на барабанах

Вы видели ролик, в котором помимо видео есть интересные изображения? Поиск смешанного контента — это нормально, но это не значит, что вы не можете просто загрузить фотографии. SSSGram также обрабатывает следующие форматы:

1. Найдите катушку с фотографией, которую хотите скачать.

2. Получите ссылку на статью, не имеет значения, одно это изображение или ролик; она одинакова для всех элементов.

3. Вставьте ссылку в SSSGram, сначала используйте браузер для доступа к платформе и используйте ее.

4. После того, как инструмент обработает публикацию, он покажет вам все ее элементы по отдельности. Для фотографий выберите Загрузить изображение (JPG)

5. После нажатия кнопки выберите папку, в которой он будет храниться, и все.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ



