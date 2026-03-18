Bauletti, sin filtro: del polémico comentario sobre un trío al personaje que lo absorbió y su vínculo con Zaira Nara

Desencriptados - Santiago Baietti

“Un trío haría con Moski o con Mernuel. No los tres, lo dije siempre. Con Moski me reiría mucho. Estoy convencido de que en un trío con él lloraría de la risa. Porque a los dos no nos da, tenemos nuestros bemoles, a los dos nos cuesta todo”, afirmó Santiago Baietti durante su participación en Desencriptados, el ciclo de entrevistas de Infobae.

Baietti, conocido en redes como Bauletti o Baulo, es un streamer e influencer argentino que alcanzó notoriedad en el ecosistema digital por su estilo humorístico y tono relajado en transmisiones en vivo y en contenidos difundidos a través de plataformas como Kick, Instagram y TikTok. También integra el canal Mernosketti, que comparte con Moski y Mernuel.

El crecimiento de Baietti en redes sociales lo consolidó como una figura emergente del streaming argentino. Su visibilidad se amplió con su participación en programas como Cinco Minutos Más, emitido por Vorterix. Paralelamente, su nombre ganó repercusión mediática a partir de los rumores sobre un vínculo con Zaira Nara, modelo y figura del espectáculo, lo que incrementó su exposición fuera del ámbito digital.

Bauletti: "Haría un trío con Moski"

Identidad y construcción del personaje

—¿Sos una persona que se compromete?

—Hoy en día sí. Estoy muy comprometido con mis amigos, con lo que hago y con el personaje que construí. Es como que le entregué mi vida entera a mi personaje.

—¿Quién sos vos en la realidad y cuáles son las diferencias entre vos y tu personaje?

—Siento que en los últimos cuatro o cinco meses cambié mucho mi forma de hacer contenido, streamear videos, redes, todo. Por un lado, sentía que estaba en un lugar bien, pero quería dar un salto a nivel perfil, aparecer en lugares, hacer reír a la gente y demás. Hoy en día creo que estoy mucho más cerca de Bauletti que de Santiago. Prácticamente creo que Santiago no existe, lo cual no estoy diciendo que esté bien, ¿eh? Me preocupa un poco. Hay veces que me siento mal por eso, me siento vacío. Pero hoy en día te puedo decir que estoy muy comprometido con el personaje que fui construyendo, a tal punto que no le doy lugar a mi personalidad real para que exista.

—¿Sentís que te “comió el personaje”?

—Las acciones y las decisiones que tomo en mi vida personal, por fuera de la cámara, hoy en día están más cerca de Bauletti que de Santiago. Esto de mostrarme como una persona extrovertida, que todo el tiempo tiene ganas de salir a bailar, de hacer quilombo, de hacer reír a la gente, de meter el chiste adecuado o la desubicación y jugar con el humor negro, siento que me está pasando hoy en día porque estoy cien por ciento abocado a eso. Yo quiero que mi vida sea Bauletti hoy en día.

Carrera académica y la decisión de dedicarse al streaming

Santiago comenzó a estudiar Derecho tras finalizar el secundario, impulsado por la tradición familiar. Cursó la carrera y aprobó una cantidad significativa de materias, aunque nunca sintió una vocación real por el estudio ni encontró una pasión profesional en ese ámbito. “No siento que tenga una pasión. Nunca me gustaron los números, nunca me gustó la matemática, nunca tuve una vocación grande por sentarme a estudiar, a leer. No me gustaba, lo hacía obligado”, recordó.

La presión por seguir el camino académico aumentó ante el avance de sus amigos, hasta que una oportunidad inesperada lo llevó a replantear su futuro. “Venía sufriendo en el último año de la carrera, la quería dejar, pero le tenía mucho miedo al plan B. Me daba mucho miedo dejar y no tener nada y cómo encarar a mi familia y decirles: ‘Perdón, les hice pagar tres o cuatro años de facultad privada y no la puedo seguir’”, confesó.

El salto hacia el streaming se dio de manera espontánea y definitiva. Baietti se volcó por completo a la creación de contenido y a la construcción de su personaje, convencido de que la carrera jurídica no era compatible con sus nuevas aspiraciones. “Nunca lo pensé por la plata. Sinceramente, mientras estudiaba la carrera dudaba mucho sobre si me veía trabajando de esto. Si me hubiese recibido, no hubiese ejercido. Hubiese apuntado más para este lado”, admitió.

Hoy, con solo 23 años, Bauletti se reconoce satisfecho con su elección, aunque mantiene la puerta abierta para retomar sus estudios en algún momento. “Me hubiese gustado recibirme, la verdad. Todavía estoy a tiempo. Algún día voy a retomar. Pero la dejé pura y exclusivamente por esto”, sostuvo.

Mentiras, autenticidad y dinámicas en el streaming

La exposición constante en redes sociales y transmisiones en vivo pone a prueba la autenticidad de Bauletti, quien reconoce que su personaje está atravesado por el humor, la exageración y hasta la mentira ocasional. “Yo miento con cosas aisladas del día a día. No me considero mentiroso. A veces me da paj* afrontar una situación y, bueno, ya está, resuelvo mintiendo y chau. Creo que el 90 por ciento de las mentiras que hago son por paj*, simplemente ya está, resuelvo”, confesó.

Sin embargo, Santiago diferencia con claridad sus recursos humorísticos de cualquier intento de engaño sobre cuestiones importantes. “Nunca le mentiría a alguien siendo que esa mentira implique lastimar a otra persona o confundir”, aseguró.

Incluso, cuando se le cuestiona por relatos sobre su debut sexual, responde sin eufemismos: “No es que mentí. Fue una situación en la cual pasaron muchas cosas muy buenas y muy lindas. Una, puntualmente, que se cae de maduro qué es, no pasó. Estaba abrumado por la situación. Un país entero convencido de que eso había pasado. Así que me dejé llevar, pero después no tengo problema en decirlo”.

Las frases fuera de contexto y los recortes virales son parte del fenómeno. “En el streaming no podés sacar todo textual de un programa. Nadie creyó que lo decía en serio”, explicó. Es que la dinámica grupal, los chistes internos y las provocaciones a sus amigos forman parte de su identidad digital, donde la frontera entre verdad y ficción se vuelve difusa por momentos.

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¿Homofóbico y anti therian?

—No es fácil hacer un streaming que dura tanto tiempo hablando de la vida de uno. En algún momento chamuyás un poco, ¿no?

—Chamuyás y decís cosas que después las ves y te preguntas: “¡¿Por qué dije esto?! ¿Para qué dije esta pelotudez si no es así...?”

—¿Te arrepentís de muchas cosas que dijiste?

—Sí.

—Por ejemplo, en una dijiste: “Soy homofóbico y anti therian”

—Anti therian, soy. Cien por cien. Lo de homofóbico es un chiste que hemos tenido siempre. Porque mis dos amigos estaban todo el tiempo dándose besos entre ellos, abrazos, y ahí la gente los empieza a tomar como que ambos eran gays, que eran novios entre ellos. Y esa misma gente, en chiste, me empieza a decir eso a mí por mis caras cuando ellos cuando se besaban. Yo como que estaba incómodo y en realidad no, lo hacía para demostrar mi incomodidad.

—¿Y ahí te empiezan a decir homofóbico?

—Sí, sí. Me dejé llevar por la situación, obvio, jodiendo. Pero cualquier persona que más o menos entiende cómo funcionamos como grupo sabe que es totalmente jodiendo, ¿cómo voy a ser homofóbico? ¿Cómo voy a decirlo así con tanta naturalidad? Es como decir: “Sí, soy asesino”. Hay gente que lo entiende y hay gente que capaz que no nos quiere como grupo, o que no le caemos simpáticos y te está esperando para remarcarte y sacarte de contexto.

—Esto hace poco lo dijiste, ¿no?

—Sí, con Davoo. Un clip que fue cien por cien jodiendo a las cuatro y media de la mañana con diez mil personas y nunca pensé que trascienda como trascendió. Un stream que hablamos tres horas de fútbol y yo fui muy feliz haciéndolo y me fui a dormir… Era un sueño para mí estar ahí.

—¿No tendrías ningún problema de acostarte con Mernuel o con Moski?

—No. Un trío haría...

—¿Con una mujer y uno de ellos? Con Moski o con Mernuel, digamos. No los tres juntos.

—Lo dije siempre...

—¿Con Mernuel o con Moski?

—Con Moski. Me reiría mucho. Yo estoy convencido que yo y Moski en un trío... lloraría de la risa. Porque a los dos no nos da, los dos tenemos nuestros bemoles, a los dos nos cuesta todo…Yo estaría mirándolo fijo a él riéndome.

—Mernuel es más peligroso para hacer un trío.

—Marnuel te expone. Un trío con Mernuel es saber que vas a quedar como el gran pelotudo de la situación lamentablemente.

La polémica con Zaira Nara y el impacto en redes

—Tema Zaira. ¿Qué pasó ahí? Porque fue un shippeo, un marketing impresionante, me parece, ¿no?

—Nunca en mi vida hablé con Zaira sobre darle show a algo. Nunca. No tuve ni una charla. Creo que un poco se fue dando y un poco yo tenía la ilusión de que pase algo, entonces no quería ni tocar el tema. Nada (risas).

—Era un partido difícil.

—Un partido durísimo y yo siempre tuve presente que era prácticamente imposible, que era un milagro y que si no pasaba, no me iba a pasar nada. La gente decía: “No, pobre pibe se está ilusionando”.

—Y vos decías: “¡Estuve más cerca que vos, hermano!“ (risas).

—Claro. Twitch de 20 mil likes. “No, mirá cómo lo están usando al pibe”. Y yo del otro lado decía: “Tranquilo. Yo sé que esto es un uno por ciento y que si no pasa, no pasa nada. No depende mi vida de esto”.

—¿Sentiste que tenías chance en algún momento?

—No sé si chance, pero... Lamentablemente me van a pelotudear por esto. Pero pegué muy buena onda con Zaira. Tanto yo como, como los chicos. Me parece graciosa, copada.

—Además es hermosa. Está muy fuerte...

—Pero puede pasar que capaz no haya onda y sea una paj* el stream. Y nada que ver. Es una genia. Las veces que estuvo en casa, en el stream, después se quedaba a comer y nos cagábamos de risa. Así que yo hoy en día sigo teniendo relación y espero tenerla porque me cae muy bien.

—También te llevaste algo de la situación. Sos amigo, tenés buena onda...

—Me llevé 400 mil seguidores en Instagram, boludo.

—¡Sos el rey del marketing! (risas).

—Te juro que no fue marketing. Pero generó mucho. Cada clip, cada cosa que pasaba… El stream más visto nuestro creo que tuvo 240 mil personas. Cuando volvió Moski, tuvimos 250 mil en 20 minutos. Eso ponele que es el top dos. Y tercero viene el de Zaira, que hubo 190 mil personas. Y en el segundo que vino hubo 70 mil personas y ya habían pasado tres meses. Cada clip que subíamos se viralizaba y cada cosa que subía yo con ella, explotaba todo. Realmente generó algo en el mundo de las redes, es innegable. Y bueno, yo, quieras o no, vivo de las redes, de que le vaya bien a mi perfil. Así que todo lo que me pase a mí, que sea entretener a la gente, que la gente se prenda a vernos, a consumirnos y estar pendiente, es bueno.

Santiago Baietti, conocido como Bauletti, se consolida como una de las figuras emergentes del streaming argentino y redes sociales

Percepción sobre la televisión y el futuro

—Veo que estás poniendo todo al 36, a ser streamer y a hacer carrera en los medios. Algunos dicen que el streaming va a reemplazar a la televisión. ¿Cómo lo ves vos?

—Para mí, no sé, sinceramente no lo sé. Sí sé que hay varios tipos de streaming y hay distintas formas de streamear. No se puede comparar un canal de streaming como Olga o Luzu, con una persona que prende la cámara de su casa y está nueve horas hablando con el chat. Son dos cosas completamente diferentes.

—¿Los canales de streaming se asemejan a la tele?

—Yo creo que sí. Y no está mal. A mí la tele me gusta, yo la consumí siempre. Trabajaría en la tele y trabajaría en canales de streaming, de hecho ya trabajé. El streaming propiamente dicho, el prender desde tu habitación ocho horas, ¿se asemeja a la tele? Creo que no. Y creo que nunca se va a asemejar. Van a ser cosas diferentes todo el tiempo. Porque ninguna de las dos patas quiere parecerse a la otra, para mí.

Preguntas rápidas

—¿Tuviste alguna vez una novia?

—No, nunca tuve nada. Virgen de novia, mal. Me gusta mucho estar solo. Me encanta que nadie me rompa los huevos, poder hacer la mía y no tener que estar pendiente de hablar con alguien o de responder.

—¿Es verdad qué preferís que tu futura novia no tenga Twitter o X?

—Sí, porque así como es mi red social favorita y la uso todo el día porque soy adicto, es la peor del mundo. Hay mucho hate, hay gente diciendo cualquier cosa y revoleando puteadas para todos lados. Hay cuentas que inventan cosas. Entonces, prefiero que no. Me gustaría que no lea nada, que ni se entere nada.

—¿Cómo sería tu mujer ideal?

—Cien por cien que sea divertida, que tenga el mismo humor que yo. Nunca podría estar con alguien que yo haga un chiste o un comentario y me diga: “No, no podés decir eso”. Tiene que ser como yo. Reírse de todo, reírse de sus desgracias. Me tiene que gustar, pero lo único que me importa es que sea divertida y que comparta mi humor. Cien por ciento.

—¿Es verdad que dijiste: “No estuve con Zaira porque no quise”?

—Lo dije (risas).

—Es el mejor chiste que escuché.

—Lo dije jodiendo. Muchas veces digo cosas para joder, para provocar a los chicos. Todo el mundo se dio cuenta que estaba jodiendo. ¿Quién no quiere estar con Zaira? Nadie va a decirle que no. Pero yo lo digo para que se vuelvan locos los muchachos. Nada más.