Valentino Merlo: la historia detrás del video viral, el vínculo con figuras del fútbol y qué haría con un millón de dólares

Valentino Merlo es una de las revelaciones más prometedoras de la música urbana y pop latina. Es oriundo de Rosario, Santa Fe, y desde muy chico mostró pasión por el canto. Con apenas 8 años, se presentó en el Polideportivo Balneario Saladillo, donde su interpretación de Como la flor y Costumbres se volvió viral. Ese momento marcó el inicio de una carrera ascendente, que llegó a captar la atención de Ángel Di María a través de las redes sociales.

Merlo supera el millón y medio de seguidores en Instagram y TikTok, colabora con artistas reconocidos del género y se destaca por participaciones en Frágil con La Kuppé y Hoy junto a The La Planta. También lanzó singles como Te lo Buscaste, Ya Me Cansé y Me Voy, que consolidan su presencia en plataformas digitales como Spotify y YouTube.

A sus 17 años, combina talento musical, carisma escénico y un fuerte vínculo con su comunidad. Recientemente, se presentó con gran éxito en el Teatro Gran Rex y ahora se prepara para su próximo gran desafío: su show en el Movistar Arena, el 13 de octubre. “Va a haber muchísimos invitados y colaboraciones”, adelantó el artista.

Valentino Merlo: “Cada vez que voy de gira siento como que es un viaje de egresados”. (Candela Teicheira)

Movistar Arena y grandes escenarios

Pollo: — Vas a hacer un Movistar Arena. ¿Qué te pasa a vos con eso de venir a hacer Gran Rex y demás?

Valentino: — Vamos haciendo un paso a la vez. Hay veces que vamos haciendo pasos despacito, chiquitos, pero este del Gran Rex al Movistar es un paso gigante. Me encuentro en un lugar donde estoy como ansioso, nervioso, no me encuentro en un solo sentimiento, sino que tengo ganas de llorar de la alegría porque es un antes y un después en nuestra carrera. Siento que cuando encuentre el sentimiento, me voy a largar a llorar.

Pollo: — ¿Sos consciente de todo el compromiso que tenés en tu espalda? Porque si bien cantás y es tu pasión, al fin y al cabo también es un laburo.

Valentino: — Cada vez que voy de gira siento como que es un viaje de egresados. Lo disfruto mucho. No lo tomo tanto como trabajo, pero sí tengo esa responsabilidad. Llega el momento de: “¡Uy! Tengo que hacer esto. Vamos 100 por ciento con eso y a trabajar mucho”. Hacemos lo que nos gusta y lo disfrutamos con mi familia. Pero yo dejé muchas cosas de lado que a mi edad son comunes, como de ir a matinés, cumple de 15, casamientos de mi familia o de amigos, pero 100 por ciento vale la pena estar enfocado en la música.

Pollo: — Claro estás justo en esa edad en la que te invitan a los cumpleaños. ¿Pudiste ir a alguna fiesta de 15?

Valentino: — No, nunca fui. Fui para cantar no a sentarme. No sé cómo es un cumple de 15 entero.

Pollo: — ¿Te gustaría ir para ver qué es lo que viven tus amigos?

Valentino: — No muero de ganas, pero sí me gustar ir para chequear, para ver qué onda.

El artista de 17 años prepara un show en el Movistar Arena tras su éxito en el Gran Rex. (Candela Teicheira)

Vida familiar, influencias y equipo de trabajo

Pollo: — Hay algo muy lindo que representa el proyecto de Valentino Merlo porque es tu nombre, pero también la banda, la empresa y la familia. ¿Cómo es trabajar todos juntos?

Valentino: — Somos cuatro. Está mi hermano... Él es productor, me produce las canciones.

Pollo: — ¿Él produce los temas?

Valentino: — Él escribe canciones, pero la mayoría de las canciones las escribimos entre todos en el estudio. Después, mi papá es como el pilar de todo este proyecto. Es el que se despierta a las 6 de la mañana y es la cabeza de todos. Nos dice a dónde tenemos que ir.

Pollo: — ¿Te organiza la logística?

Valentino: — Sí. Al principio no entendíamos nada. A mi hermano y a mi nos gustaba la música, pero no sabíamos nada de la industria. Ninguno de los cuatro.

Pollo: — ¿Y tu mamá?

Valentino: — Y mi mamá se hizo como abogada para leer contratos. No estudió, pero sí le encantaría y le está metiendo. Ella se encarga de eso.

Pollo: — El otro día te preguntaban en un programa si estabas enamorado y vos respondiste: “Estoy enamorado de mi mamá”.

Valentino: — Claro, por ahora de mi mamá. Todavía no, pero algún día voy a encontrar a alguien...

Pollo: — Por ahora etás muy focalizado en tu carrera, en tu música.

Valentino: — Sí, 100 por ciento. Pero me gustaría en algún momento un romance o algo. Pero por ahora no, más adelante...

“Di María es un ídolo para mí, es un ejemplo a seguir", confesó el artista. (Candela Teicheira)

Inicios artísticos y la anécdota de la pileta en Rosario

Pollo: — Sé que lo contaste muchas veces, pero el público se renueva. ¿Es verdad que arranca todo en una pileta? Contame esa historia.

Valentino: — Sinceramente no me acuerdo cómo empezó todo con la música. Pero hay una foto que tiene mi mamá y ella me cuenta que arrancó a los 5 años con una guitarra que me regaló creo que mi papá.

Pollo: — ¿Pero vos sabías tocar?

Valentino: — No, estaba jugando porque miraba a mi papá que tocaba y yo hacía lo que él hacía. Después empecé a cantar en la ducha, como todos, y un día estaba cantando en la casa de mi abuela, viene mi otra abuela y me dice: “Vamos a canto”.

Pollo: — ¿La abuela te mandó a aprender?

Valentino: — Sí y yo le dije: “Bueno, probemos”. Yo ya hacía una banda de actividades. Hubo días que no pagábamos la cuota porque no llegábamos con el gasto y las abuelas fueron ahí y pusieron el pecho. A los 8 años fue mi primera presentación y dije: “Qué extraña sensación subirse a un escenario y cantar”. Cuando bajé, recién ahí me di cuenta que me gustaba. Cuando estaba arriba los nervios me jugaron en contra, pero cuando bajé del escenario dije: “Quiero otro escenario. Quiero vivir esta experiencia otra vez”. Desde ahí me empecé a enamorar de los escenarios.

Pollo: — ¿Y lo de la pileta qué es? ¿Tu abuela te puso a cantar en una pileta?

Valentino: — Estábamos en el cierre de temporada de la pileta El Saladillo, en Rosario. Había un parlante y un micrófono que eran de los que hacían aquagym. Para el cierre de temporada, estábamos comiendo unas hamburguesas con unas papas y mi abuela me dice: “Andá a cantar que hay un parlante. Están las chicas en la pileta y quieren que cantes un tema”. Nunca había cantado en la pileta, hasta ese momento solo en los bares.

Pollo: — Además en la pileta, con el acople...

Valentino: — Durísimo. Me puse a cantar y donde menos pensás que es, es. A la gente le encantó, lo hice como un show más, como cuando iba a cantar a los bares y al otro día me desperté y tenía un saludo Di María, estaba en todos los programas y en los diarios. Fue increíble. Ahí le dije a mi hermano: “Es ahora. Vamos a trabajar muchísimo y vamos a soñar en grande. Pellizcarme para ver si sí es verdad, porque capaz que estoy soñando”.

Pollo: — ¿Le llegó el video al Fideo y le gustó?

Valentino: — Yo tengo buena onda con Jorgelina, la mujer de él, y con su familia. Y ella me dijo: “Tengo un regalo para vos”. Y cuando abro el video era de Ángel saludándome. No lo podía creer, sinceramente.

Pollo: — Muchas veces los jugadores de la Selección están bailando temas tuyos y lo suben en un posteo en Instagram. ¿Qué onda con ese momento? ¿Qué sentís?

Valentino: — Muchas veces me mandan videos de que entran a la cancha y está sonando: “Tengo una mañana constante” y no lo puedo creer tampoco.

Pollo: — En la Copa América, en la última, sonaba mucho ese tema. Yo no sé si no fue cábala...

Valentino: — Para mí fue cábala. También algo loquísimo todo lo que pasó con los chicos de la Selección. Nunca nos cruzamos ni nada. Con Ángel tenemos la mejor, no nos vimos, pero lo amo. Es un ídolo para mí, es un ejemplo a seguir. Me encantaría conocerlo y no sé si juega el FIFA porque en el fútbol soy malísimo...

La insólita respuesta de Valentino en el Juego del Millón con el Pollo Álvarez. (Candela Teicheira)

Millón

Con una valija llena de dólares, el Pollo invitó a Valentino a comprar todo lo que desee. El único requisito es que el dinero no se puede donar ni guardar como ahorro.

Pollo: — ¿Qué comprarías?

Valentino: — Yo agarraría 500 para comprarme una casita...

Pollo: — ¿Para vivir solo o con la familia?

Valentino: — Con la familia.

Pollo: — ¿En Buenos Aires o en Santa Fe?

Valentino: — Buenos Aires me gusta.

Pollo: — Y estás trabajando acá, también.

Valentino: — Me gusta Buenos Aires, pero hay mucho tráfico. Cuando vengo de viajar mucho, voy a Rosario. Pero donde estoy viviendo ahora sí me gusta porque es más tranquilo, es chill, puedo salir a caminar...

Pollo: — ¿Esta casa que querés comprar tendría pileta, pastito?

Valentino: — Sí. Le agregaría 100 mil más para poner un estudio en una habitación. En mi casa tengo, pero es chiquitito. Es más un home studio.

Pollo: — ¿Y los vecinos no se quejan?

Valentino: — No, está todo cerrado con la acústica.

Pollo: — Te quedan 400 mil lucas.

Valentino: — Agarraría 200 para que se vayan de vacaciones mis papis.

Pollo: — ¿Solos ellos?

Valentino: — Sí, un señor viaje.

Pollo: — Quedan 200 mil.

Valentino: — Con 100 le compraría una moto a mi hermano. Una BMW M 1000 R

Pollo: — ¿Y para vos nada? Te quedan 100 mil.

Valentino: — Para mí, alfajores 100 por ciento (risas).

Pollo: — ¡¿Pero cuántos alfajores te vas a comer?!

Valentino: — Son demasiados, ahora lo estoy pensando. Podría ser una fábrica...

Pollo: — ¿Vas a comprar variedad o una marca?

Valentino: — Variedad, todos.

Pollo: — ¡Vos no sabés la cantidad de alfajores que te podés comprar con esto! (risas)

Valentino: — ¡Qué rico!

Pollo: — Esto te pinta de cuerpo entero porque compraste la casa para todos, le diste viaje a tus papás, una moto a tu hermano y alfajores para vos…

Valentino: — Capaz que mis papás me llevan al viajecito (risas). Pero los alfajores son lo más.