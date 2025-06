Damián Romero, el albañil que se reinventó en el cine para adultos: “Nunca imaginé que iba a ser actor porno”

Informes Infobae - Only Fans

Antes de comenzar su camino en el cine para adultos, Damián Romero trabajó varios años en la construcción. “Yo vengo de trabajar de albañil, de pintor, hacía durlock. Sinceramente no me gustaba el trabajo, era muy pesado: pasás frío, calor, todo”, relató el actor.

El surgimiento de nuevas plataformas digitales marcó un punto de inflexión en su vida. OnlyFans, que comenzaba a popularizarse, despertó su curiosidad. Primero investigó y lo pensó detenidamente antes de tomar la decisión de abrirse una cuenta en la red. “Lo hacía oculto. Hasta me había puesto otro nombre, así mantenía mi trabajo en la obra y el OnlyFans”, recordó.

De a poco, Damián fue ganando confianza en el ambiente y aprendiendo los mecanismos de la industria. En la plataforma genera contenido dirigido a hombres gays porque, según explica, “es lo que más dinero deja”. Pero también produce videos de carácter heterosexual para PornHub, el sitio web líder en la industria de contenido para adultos.

Vida personal y su carrera como actor porno

El giro profesional de Romero no pasó desapercibido en su entorno. Algunos familiares y amigos dejaron de hablarle al enterarse de su incursión en el cine para adultos. La reacción de sus padres fue más compleja. Incluso hoy no terminan de comprender del todo a qué se dedica, aunque el bienestar económico que logró les generó cierta tranquilidad.

“Creo que es el día de hoy que todavía no llegan a entenderlo del todo. Pero ven que me pude mudar, me ven mucho mejor. Pude empezar a viajar y, como me ven bien, lo aceptan”, detalló.

El cambio de vida se reflejó en su lugar de residencia. Dejó Morón, ciudad en la que creció y vivió junto a su familia, para mudarse a Tigre, a un barrio cerrado. “La verdad es que no podría haber pagado el lugar donde vivo ahora como albañil. Tampoco podría haber viajado. Este trabajo me da muchas más oportunidades”, confesó.

Lejos de conformarse, sus logros personales lo impulsaron a plantearse nuevas metas. “Hoy en día, si me preguntás cuál es mi sueño, te digo: quiero ser el primer argentino en grabar con una de las productoras más grandes del mundo. Quiero llegar a ese nivel, rodearme con las estrellas del porno mundial”, aseguró.

Dinero, rutina laboral y el detrás de escena

El salto al cine para adultos trajo consigo una mejora notable en sus ingresos. En su mejor mes llegó a ganar 5 mil dólares, una cifra muy por encima de lo que obtenía en la construcción.

A la hora de grabar, detalló que cada producción puede demandar unas “cuatro horas de rodaje”, lo que requiere una buena organización y concentración. “Cuando estoy grabando no estoy disfrutando, estoy concentrado. Tenés que pensar en la posición de la cámara, la luz, lo que planeaste, lo que le gusta a la actriz. Muchas cosas pasan por la cabeza y no estás disfrutando”, explicó y el derribó el mito.

La preparación previa también es fundamental. “Primero arreglamos de qué se va a tratar la película, los vestuarios y hay que respetar. A veces no tenés ganas y ya está todo pactado”, explicó el actor, quien reconoció el uso habitual de viagra como ayuda, especialmente porque las grabaciones suelen ser largas, con interrupciones y exigencias particulares.

Trabajo independiente y productoras argentinas

En el desarrollo de su carrera, Damián combinó el trabajo independiente con colaboraciones en una productora local dedicada al cine para adultos. “En una productora el trabajo en equipo hace que todo sea un poco más fácil porque si no te tenés que financiar todo vos y estar con tu cabeza en miles de cosas para el día que vas a grabar”, analizó.

Al trabajar en colaboración, cada integrante asume una responsabilidad específica y eso, según su mirada, favorece el desarrollo y profesionalización del sector en el país.

Relaciones personales

El ingreso al cine para adultos transformó no solo su economía sino también su vida amorosa. “Cuando conozco a alguien y llega la parte en que te preguntan a qué te dedicás. Yo no quiero decir: ‘soy actor porno’, porque ya cambia la mirada”, confesó. A veces, suele inventar algo, para esquivar la incomodidad: “Le digo que trabajo con mi tío”.

Sobre la posibilidad de formar pareja, el actor reconoció que el ritmo laboral y la frecuencia de las grabaciones impactan en el deseo. “Puede ser porque venís teniendo sexo seguido, grabando y perdés un poco ese deseo”, admitió. Pese a estas dificultades, le gustaría volver a estar en pareja, aunque todavía es prudente a la hora de hablar de su profesión con personas ajenas al medio.

Uno de los mayores desafíos de su carrera fue adaptarse a las exigencias del mercado de OnlyFans. “Es difícil que una mujer te compre contenido. El hombre heterosexual compra el de las chicas y el hombre gay nos compra a nosotros”, afirmó.

“Yo soy heterosexual y tuve que empezar a tener sexo con hombres. Fue difícil, pero a la larga logré el trabajo mental para poder grabar”, sostuvo. Su experiencia previa como albañil, en un ambiente que describió como machista, también influyó en el desafío que significó este cambio de mentalidad.

Con el tiempo, transformó su perspectiva sobre las relaciones sexuales y el trabajo. “Tenés sexo con mujeres o con hombres, todos somos seres humanos y es sexo, nada más”, reflexionó. Sin embargo, admitió que las primeras grabaciones con hombres no resultaron sencillas.

Límites y diferencias con la prostitución

Romero se encontró frente a diversos pedidos insólitos por parte de seguidores de sus redes y plataformas. Esta experiencia lo llevó a reflexionar sobre la diferencia entre ser actor porno y ejercer la prostitución.

“Pienso que la diferencia es que los actores generamos dinero de una manera más cuidada. Trabajamos con gente que presenta estudios, que está sana, en un ambiente cómodo y con gente que conocemos. En la prostitución vos vas a un encuentro con una persona que no conocés y no sabés lo que puede pasar”, explicó.

El actor reconoció, sin embargo, los grises entre ambos trabajos. “Se dice que lo que nosotros hacemos es prostitución virtual, así lo llama la gente. Y podría ser, sí. Pero es virtual”, diferenció.

De cara al futuro, Damián tiene objetivos claros dentro del mundo del cine para adultos. Su máximo deseo es llegar a grabar con productoras internacionales, especialmente en Estados Unidos. “Lo primero que quiero es lograr mi sueño de grabar con las productoras más grandes del mundo, especialmente con Brazzers. Me veo siempre trabajando dentro de esto, me siento cómodo trabajando en el cine para adultos”, concluyó.