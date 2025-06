Rocío Robles: su vínculo con un campeón del mundo, las “red flags” que no perdona y por qué prefiere no blanquear sus romances

Desencriptados - Rocio Robles

Rocío Robles es modelo, periodista, actriz e influencer, una figura multifacética que ha desarrollado su carrera en Argentina y en el exterior. Su carrera comenzó en el modelaje a los 14 años, tras ser elegida Segunda Princesa del Carnaval de Rosario. En 2009, fue coronada Reina del Carnaval y en 2014 fue finalista de Miss Mundo Argentina. Saltó a la fama al participar en el certamen televisivo La argentina más linda en 2012. De 2014 a 2017, formó parte del staff de bailarinas de Showmatch conducido por Marcelo Tinelli.

A partir de 2018 expandió sus horizontes: debutó como actriz en la obra La isla encantada y en la película Bañeros 5: Lentos y Cargosos, ambas presentadas en Villa Carlos Paz. Luego se desempeñó como panelista en La jaula de la moda, La tribuna de Guido, Bienvenidos a bordo y Santo sábado. En 2019 se instaló en Ciudad de México donde continuó trabajando como modelo, actriz y conductora hasta 2023.

Ya instalada en el mundo de los medios, estudió periodismo deportivo y su carrera dio un giro profesional. En 2024, se unió a ESPN Argentina como panelista del programa F3, dedicado al análisis futbolero, donde comenta con especial pasión sobre Rosario Central. Además de su rol deportivo, su popularidad mediática se mantuvo gracias a su presencia en redes sociales, donde posee una comunidad de casi 1 millón de seguidores.

Rocío Robles: “De un hombre me gusta que huela bien, sea familiero y le guste comer”. (Diego Barbatto)

Rulo: — ¿Cuál es tu estado civil actual?

Rocío: — Te soy honesta. Trato de mantener en privado esa parte porque me hace mal porque cuando cuento: “Sí, conocí a tal” y salió en un portal, te escribe alguien y te dice: “Te quiero contar que yo también salí”. No quiero saber nada, no quiero que me cuenten nada, quiero conocer bien a alguien. Estoy muy tranquila.

Rulo: — Pero cuando entrás a un restaurante. ¿No se dan cuenta? Más si salís con alguien que también es conocido...

Rocío: — Sí, pero no sale públicamente. Si no querés que se sepa, no se sabe.

Rulo: — ¿No te ha pasado de que saquen alguna foto?

Rocío: — Me ha escrito alguna periodista para decirme: “Ro, ¿querés que lo cuente?”. Le dije que no y no lo cuentan.

Rulo: — Tienen códigos.

Rocío: — Yo respondo todo, no tengo ningún problema. Pero prefiero que por ahora no salga. ¿Para qué? ¿En qué me aporta? En nada. Al contrario…

Rulo: — ¿Qué te gusta de un hombre?

Rocío: — Me gusta mucho la sonrisa, divertirme, pasarla bien, pasar un buen momento, que tenga valores, que sea familiero. Hay cosas que no voy a negociar y eso no se ve a través del Instagram. Yo no me engaño, no me invento un vínculo que no existe a través de las redes sociales. Si nos cruzamos, nos saludamos y hay química, perfecto. Y si no la hay, no me la voy a inventar.

Rulo: — ¿Qué es lo que no negociás?

Rocío: — Los detalles para mí son importantes. Si nos vimos y por alguna circunstancia no me llevó a mi casa, que me pregunte: “¿Cómo llegaste?” Es un detalle. Son cositas que para mí van haciendo a la persona. Que te hablen bien de una ex, que tengan un buen vínculo si tienen hijos, que tengan un buen vínculo con los hijos. Que no sea un hombre inseguro, alguien con quien pueda charlar. Eso es elemental, casi más que tener relaciones. La comunicación, charlar y pasar un buen momento es fundamental. Porque lo otro, ¿cuánto dura? ¿Media hora? ¿Una hora? Con toda la furia ¿Y después qué hacemos? Además, me gusta que le guste comer. A mí me encanta comer. Son cosas que no son tan complicadas, pero a la vez tampoco son tan fáciles de encontrar en la misma persona. Que huela bien también es importante.

Rulo: — ¿Cuáles son las red flags a las que le prestás atención?

Rocío: — El típico que te dice: “Sí, andá, salí. No pasa nada”. Y después, cuando estás en el boliche empieza: “¿Con quién estás? ¿A dónde saliste?” O aparece de la nada. Esas cosas…

Rulo: — ¿Restan?

Rocío: — Es una red flag. No hay que dejar pasar esas cosas porque al final de la relación siempre es como fue al principio.

Rulo: — Es un buen tip. Lo que hizo al principio se va a repetir al final.

Rocío: — Porque después termina y vos decís: “¡Ah! Había cositas...”. Lo que aprendiste te lo tenés que llevar para cuando arranques otra relación.

Rulo: — ¿Tuviste relaciones duraderas? ¿Cómo te llevás con eso?

Rocío: — Me ha pasado… Miro la cámara y digo: “¡¿Qué estoy a punto de decir?!” Como que me suelto... Me ha pasado de decir estoy con este, pero si no funciona, termino con él y hago lo que no hice. Voy y me… a todo el mundo: voy a estar con este, con este y con este. ¿Viste a los que te están escribiendo cuando estás en pareja y vos decís: “No, no”? Pero después me pasa que termino en pareja con esa otra persona.

Rulo: — Te terminás enganchando con quien ibas a estar ocasionalmente.

Rocío: — Claro. No me puedo serme fiel en ese sentido.

Rulo: — Es imposible serte fiel en ese sentido. Si conocés a un hombre que te gusta, ¿qué hay más hermoso que eso?

Rocío: — Sí, es verdad.

Rulo: — Con la persona con la que estás ahora. ¿Te pasó esto de que te escribía desde hace tiempo?

Rocío: — Me ha tirado algún que otro mensajito.

Rulo: — ¿Y él está en pareja ahora?

Rocío: — No, no. Es soltero. Eso es otro no negociable para mí. La protagonista de mi relación soy yo. Yo la paso bien sola. Si voy a estar con alguien, es para estar bien.

“Creo profundamente en el karma: todo vuelve”, advirtió la entrevistada. (Diego Barbatto)

Por sí o por no

El conductor invitó a Rocío a responder el cuestionario utilizando los carteles Sí o No, según corresponda. ¿Qué dijo?

Rulo: — Por sí o por no. ¿Estuviste con algún jugador de la Selección Argentina, actual campeona del mundo?

Rocío: — Sí.

Rulo: — ¿Vos ya contaste con qué jugador?

Rocío: — No, no conté. No tengo por qué contarlo. Pero sí te voy a decir que salió un nombre que no era. Entiendo el morbo porque era una persona que estaba en pareja. Entonces si cuentan que estuve con alguien que está soltero, no le importa a nadie.

Rulo: — ¿Estás hablando de Rodrigo De Paul?

Rocío: — Yo no estoy hablando de nadie...

Rulo: — De que no estuviste con Rodrigo De Paul. ¿Querés aclarar eso?

Rocío: — No tengo nada que aclarar porque soy una persona soltera y he estado con una persona soltera. En un momento dijeron a alguien que estaba en pareja y eso no.

Rulo: — El que estaba en pareja era Mac Allister. Con ese no, supuestamente.

Rocío: — ¡¿Cómo supuestamente?!

Rulo: — Rocío lo aclara acá en Desencriptados. ¿Estuviste con Mac Allister?

Rocío: — ¡No!

Rulo: — Acá me suena una alarma cuando mienten…

Rocío: — Yo di detalles de horario y todo, que después dije: “¿Qué tengo que dar detalles del pibe, si el pibe no tiene nada que ver?” Yo soy la que vivo acá. Fui a un cumpleaños, me preguntaron si había estado...

Rulo: — ¿En el barrio El Golf?

Rocío: — No, en Puerto Madero. ¿Sabés qué me dio bronca? A mí me preguntaron y yo rápidamente dije que no y di detalles. Obviamente no coincidía nada y la información salió igual. Entonces, a veces digo: “La próxima que me pregunten, ¿qué voy a decir?” Nada porque evidentemente aclarás y les entra por un oído y les sale por el otro. Aparte hay una piba que la pasó mal, que es la pareja de él. Yo no la conozco, pero a mí no me gustaría que me pase eso. No está bueno que por una nota, porque el pibe vendía más porque estaba en pareja, se genere una mentira. Rotundamente es mentira.

Rulo: — Bueno, quiere decir que con el que estuviste entonces es otro.

Rocío: — No voy a dar nombres. Vos me preguntaste si estuve con alguien…

Rulo: — Por sí o por no. ¿Estuviste con más de un jugador de la Selección?

Rocío: — No. Preguntame: ¿Tenía pareja? No. Estaba soltero, igual que yo.

Rulo: — ¿Pero le darías oportunidad a un jugador de fútbol?

Rocío: — Te voy a decir algo. Yo quiero vivir en Argentina y salir con un jugador implica que cada seis meses esté la posibilidad de que te tengas que ir a vivir a otro lado. Yo tengo mis papás grandes, están en Rosario, trabajo, voy a trabajar toda mi vida. Acompañarlos es también dejar de trabajar, así que trato de no meterme ahí porque yo me engancho fácil, entonces no me quiero meter.

Rulo: — ¿Ya te propuso alguna vez algún jugador irte a algún lado?

Rocío: — Sí.

Rulo: — ¿Después de haber estado en un vínculo o te lo dicen de la nada: “Che, venite a...”?

Rocío: — Ambas cosas. Por ahí te conocen, te invitan a salir y te dicen: “Che, si vos estuvieras con un jugador…” Y te tiran esa pregunta.

“Tengo la inteligencia para ser mala, pero elijo ser buena”, confesó Rocío. (Diego Barbatto)

Rulo: — Quizás estás comiendo, hay intimidad y de golpe te dice: “Tal vez me venden a Alemania. ¿Vendrías conmigo?”

Rocío: — Claro y la respuesta es no. Ya viví afuera. La pasé mal.

Rulo: — Por sí o por no. ¿Sos un poquito mala?

Rocío: — No. Tengo la inteligencia para ser mala y decido ser buena. Y eso me hace doblemente buena. Yo tengo mucha información y he tenido gente que me ha puesto el pie en el camino y siempre opto por no vengarme. Te juro que es lo mejor que he hecho porque más pronto que tarde veo como la revancha de la vida... Te lo juro por Dios, parezco Claudio María Domínguez. Pero sucede, me sucede.

Rulo: — ¿El karma?

Rocío: — Sí, creo profundamente en el karma. Todo vuelve.

Rulo: — ¿Te gustaría formar una familia?

Rocío: — Sí y no. Me gustaría con mis reglas: habitaciones separadas. Porque después no sé, capaz yo me levanto temprano, el otro se levanta temprano o mira tele hasta tarde. Me gustaría juntarnos cuando tengamos ganas. Y me parece que antes de formar una familia hay que hablar muchas cosas: religión, educación, economía, familia… Porque así después uno trae hijos al mundo…

Rulo: — Con la persona con la que estás ahora, ¿hablaste de estos temas?

Rocío: — Por supuesto. Y te diría el primer mes.

Rulo: — ¿Cómo viene la lista?

Rocío: — Casi que la segunda vez que nos vimos fue como: “Che, ¿vos para qué estás? Mirá, yo no estoy buscando una pareja, pero tampoco voy a estar con todo el mundo. Si vos estás en esa, nos vemos más adelante…

Rulo: — Porque vos cuando estás con alguien, le das exclusividad.

Rocío: — Sí, sin ser nada. Si es un error, que Dios y la patria me lo demanden. Soy así (risas).