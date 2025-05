Brisa Domínguez: “Nunca me olvido que vivir de esto es un privilegio”

A sus 23 años, Brisa Domínguez (@bridominguez) es, por supuesto, ella también, Nacida en Redes. Lo saben de sobra sus miles de seguidores tanto en YouTube como en TikTok como en Instagram.

Y a la pregunta de cómo y cuándo empezó todo, Brisa lo resume así: ”A ver, empecé... -piensa unos segundos, como tomando envión, y sigue-: Como que el primer video como tal se subió... más o menos en 2013. ¡Hace doce años ya! El tema influencers no era como hoy, que hay un montón de tiktokers y un montón de contenido. Yo como que siempre supe qué quería ser. Como que me gustaba actuar, la cámara. Yo decía: “Yo voy a hacer esto”.

“Esto”, hoy, significa que es una de esas influencer a las que muchas siguen si lo que les interesa son contenidos de belleza, viajes y lifestyle. Invitada a charlar en nuestra serie Nacidos en Redes, aquí las partes más destacadas de la entrevista:

—Hola, Brisa, la idea de este ciclo es primero motivar, inspirar a mucha gente que está mirando del otro lado y que quiere ser creadora de contenido. Porque hoy en día con un teléfono podés llegar muy lejos y este es tu caso y que cuentes un poquito tu historia. ¿Cómo es que empezaste? Porque tenés 23 años y ya hace mucho tiempo que estás grabando contenidos, ¿no?

—Sí, hace un montón, como doce años...

—¿Qué es lo que te inspiraba en ese momento?

—No es que pensaba: “Quiero ser youtuber por algún referente en especial, ¿entendés? Era, yo sé que quiero hacer algo relacionado a las cámaras, a la actuación; en ese momento no había ejemplos a seguir y fue como medio agarrar la computadora y prender la cámara web.

“Al principio, en mi canal de YouTube, no puse mi apellido: me quería hacer la cool”

—Y te hiciste un canal de YouTube. ¿Te acordás de qué fue el primer video?

—Encima, en el canal de YouTube no me puse mi apellido, me quería hacer la cool. Subí dos videos. El primero, enseñando a pintarte las uñas. Yo ni sabía editar; era como un truco que te pintaba las uñas y no se terminaba de secar.

—¿Cuándo te avisa el algoritmo, ese punto en que decís “¡Epa, qué está pasando acá!?

—Habíamos subido un par de videos con mi hermana y me acuerdo que yo festejaba, ¡no podía creer que tenía 40 suscriptores! Yo decía: “¿Por qué la gente se está suscribiendo?" Y después, me acuerdo, subí un video de bromas telefónicas. En esos días se re usaba y ahí es como que estalló. Y estalló también el hate. Éramos tres pendejas, con mi prima y mi hermana. Nos bardearon un montón. ¡Tenía más dislikes que likes!...

—Claro, porque en ese momento existían, ahora ya no. Y escúchame, ¿qué pasaba en el cole con una chica youtuber de 13, 14 años...?

—Al principio lo ocultaba. Me daba vergüenza, como que no quería que nadie lo sepa. Hasta que me empezó a seguir mucha gente y ya fue obvio; los más grandes me jodían y esas cosas.

—¿Pero en quién te inspirabas? Porque fueron apareciendo todas las grandes youtubers: Luli González, María Becerra, que incluso son todas de tu generación, ¿no?

—Más o menos. Me pasó que nunca me podía acoplar al grupo de youtubers porque era como muy chica, tenía 15 años. Pero yo quería ser actriz, estar en cámara, así que dije “bueno, me pongo la cámara y hablo”. También, un poco después ya empecé a consumir youtubers de Estados Unidos y de otros países y ahí empezás a sacar inspiración, pero al principio era nula la inspiración.

"Al comienzo, ¡no podía creer que tenía cuarenta suscriptores! Eramos tres pendejas, con mi prima y mi hermana. Nos bardearon un montón. Tenía más dislikes que likes...", le contó a Mai Pistiner (Maximiliano Luna)

“Grabarme en el gimnasio haciendo ejercicios me cuesta un montón”

—Los que miramos youtubers nos preguntamos cómo hacen para grabar tantas tomas, lugares, momentos y que todo parezca como espontáneo, ¿no? Por ejemplo, hay un video tuyo, viajando con tu familia, y me parece impresionante cómo vas tomando distintas tomas, y uno puede pensar ¿no le da vergüenza? ¿Cómo es ese proceso creativo?

—Bueno, a mí, grabarme en el gimnasio haciendo ejercicio me cuesta un montón...

—¿Te da vergüenza?

—O sea, me da vergüenza, pero lo que me funcionó mucho es comprarme una cámara chiquita, entonces no, como que la meto y nadie se da cuenta. Y también pensar que lo me gusta mucho es el plano, pero después me quiero matar...

—¿Y no te agota estar pensando todo el día “Tengo que grabarme”, como en una especie de auto-reality?

—Sí, sí, sí. Es como que está mucho esto de que mi trabajo es mi vida. Entonces, todo el tiempo estoy pensando qué grabar. Y si estoy grabando mi vida, estoy haciendo lo que tengo que hacer, pero a la vez lo tengo que grabar. Es como un círculo.

—Es que ser youtuber de tu propio lifestyle, como se dice, es tener una especie de reality-Kardashians pero autogestionado, ¿no? Entonces te pregunto: un día querés ir al cine con tu novia. ¿No te da culpa? No pensás “esto lo debería estar grabando?”

—Si un fin de semana estuve muy sociable y no grabé, sí, me da culpa.

—¿Cómo te ves de acá a cinco años? Porque en tu mundo las reglas del juego van cambiando todo el tiempo...

—Sí, sí, ¡Reeee! Siento que dentro de lo que me gusta a mí y lo que hago yo me acoplo a las cosas que se van usando. Por ejemplo, se pone de moda TikTok, me meto. O mismo en YouTube, porque el formato de YouTube que hacía hace unos años no es el mismo que ahora.

“Antes se usaba mucho el sketch actuado, ahora es todo mucho más chill”

—¿Cómo era antes y cómo es ahora?

—Y... se usaba mucho el sketch actuado, que ahora no se usa más. Puede funcionar en TikTok algo cortito, pero un sketch de quince minutos en YouTube no lo suele ver mucha gente.

—¿Y ahora es más estilo de vida?

—Claro. También cambió mucho la edición, ya no es la misma. En un momento se usó como la edición muy saturada, con mucho efecto de sonido (¡ta ta ta ta ta!). Y hoy en día todo es mucho más chill...

—Más la onda Emma Chamberlain...

—Claro. Bueno, Emma es el ejemplo de que en un momento puso de moda esa edición, y hoy en día ella edita re-chill, como muy tranquilo.

—¿Cuántas veces te cancelaron? Porque me imagino que ser youtuber, y sostener esa autenticidad que sostenés, muchas veces implica cancelación...

—Por suerte no tuve muchas, pero me han cancelado por tuits muy viejos.

—¿Cómo lo viviste?

—En su momento me daba mucha, pero mucha ansiedad. Pero es un tuit de cuando tenía 12 años, ¿qué quieren que haga? Y a la vez, como que me daba mucha ansiedad saber que toda esa gente estaba hablando de mí. No podía entrar a Twitter. Era como que me ponía muy nerviosa. Por suerte duró poco.

—Igual la tenés muy clara por tener 23 años, casi 24. ¿Haces terapia?

—Sí, empecé el año pasado. Pero no había hecho nunca.

—¿Y por qué decidiste empezar?

—Justo había cortado con mi pareja -ahora volvimos-, pero fue como un montón acumulado. Ya había querido empezar y justo ahí estaba mal. Y fue como “Bueno, dale, arranquemos”.

Entrando en su intimidad, dice: "Justo había cortado con mi pareja -ahora volvimos-, y venía pensando en hacer terapia, así que era el momento de empezar" (Foto: Maximiliano Luna)

“Hoy digo que soy noventa por ciento mujeres, diez por cierto hombres”

—Hablemos de sexualidad. Si hay algo de los millennials que nos genera admiración es con la fluidez con que se manejan, sin encasillarse. O sea, un día salen con una mujer, otro día salen con un hombre, otro día salen con alguien que no se identifica con ningún género. Vos, en tu caso, me decías que ahora estás de novia con una mujer. ¿Cómo te identificas?

—Yo siempre digo que soy bisexual. La verdad es que soy tipo noventa/diez, pero nunca me encasillé, como decir: soy lesbiana. Porque digo: mirá si el día de mañana, qué sé yo, no sé... Pero hoy sí, mi relación sería noventa por ciento mujeres, diez por ciento hombres.

—Y a ustedes quizás les cuesta entender la mentalidad de la gente más grande, criada con otras estructuras mentales. ¿Cómo viviste ese choque cuando se lo planteaste a tu familia? ¿O no fue un conflicto?

—Sí, pero el conflicto fue más mental mío. Y cuando noté que era en serio, que ya me quería poner de novia, me dije: “Lo tengo que decir, ya está, no hay vuelta atrás”. Y siempre cuento que cuando se los dije a mis papás, mi papá estaba cocinando y mi mamá estaba... no sé, pintando, algo así, y como que nunca dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Como que fue muy natural, tipo me lo preguntaron porque ya era obvio...

—¿Ellos te preguntaron a vos?

—Claro, y cada vez que me lo habían preguntado antes, yo decía: “No, no, es mi amiga, es mi amiga”. Hasta que un día yo estaba toda roja, muy nerviosa. Me preguntaron y sí, lo reconocí. Después, más tranquila, lo hablamos, pero fue como bastante natural. Y en mi caso tuve suerte.

—¿Y hoy en día se van de viaje juntos, por ejemplo?

—Se llevan rebien por suerte.

—¿Ningún tipo de rispidez?

—Nada, nada. Al principio, capaz, les costó más. Después de que yo ya había salido del closet, dije “Ay, ¡qué alivio!" Venía mi papá y me decía “Tu amiga no sé qué...” Era como que al principio le costó acostumbrarse. Pero después, todo rebien.

—¿Y qué le dirías a una chica o un chico que está pasando por una situación así? Que ya está formalmente con alguien de su mismo sexo y no se anima a plantearlo...

—Todo depende de la familia que tenga cada uno. Hay familias que vos sabes que se lo van a tomar bien y ahí es más el miedo de uno. Y quizás hay familias con las que realmente sabes que no va a estar todo bien. Entonces, en el caso que no tengan el apoyo familiar está bueno buscar ayuda por algún otro lado, algún amigo, otro pariente. No quedarse en: “Si mi familia no me acepta, me mato”, ¿entendés?

—Encontrar la validación en otro lugar...

—Claro, buscar ayuda en otro lado.

—¿Y a qué se dedica tu novia, si se puede saber?

—Lo mismo que yo, es youtuber. Hacemos lo mismo.

—¿Y cómo es esa convivencia dentro de la misma industria? ¿No se agotan por momentos de estar hablando mucho de lo de las métricas, todas esas cuestiones?

—Bueno, a mí me ayudó un montón, porque ella sabe mucho eso de las métricas. Y cuando no estoy inspirada es como que nos motivamos juntas, ¿entendés?

—¿Conviven?

—No.

—¿Imaginás una convivencia?

—Más adelante. Hoy me gusta vivir sola. Pero estuvimos conviviendo unos meses porque ella estaba buscando alquiler; ahí vivimos lo que era la convivencia y nos llevamos bien igual, pero por ahora preferimos vivir solas.

Consciente de estar pudiendo vivir de lo que le gusta, reflexiona: "Siento que mi situación es un re privilegio. No es que digo: 'Ay, esto es un re esfuerzo'. Obviamente, yo no puedo comparar mi trabajo con otro trabajo más sacrificado" (Foto: Maximiliano Luna)

“Con lo que más ganás es con las publicidades”<b> </b>

—Contame un poco -sin ir a los números exactos porque es un tema tuyo-, hablo de este mito del youtuber millonario. ¿Se gana mucho dinero? Contanos un poquito de eso...

—Y... la realidad es que se gana más con publicidades que realmente con YouTube. Pero una vez que ya te estableces como youtuber, ahí te llegan más publicidades y es lo que más plata te da.

—O sea, cuando elaboraste una imagen pública viene una marca y te dice “Quiero que uses mi champú, o esto o aquello”, y no tanto por las reproducciones de YouTube.

—Sí, ganás plata, obvio, y lo bueno es como que tenés todos los meses algo ahí. Pero la realidad es que se gana mucho más en publicidades... Vienen y te dicen “hacé una historia”, algo que te lleva dos segundos y capaz te pagan lo mismo que un video que tardaste una semana en hacerlo.

—¿Y te parece justo o injusto? Porque están como esos dos lados. Y es interesante. Está el creador de contenidos que te dice “A mí me costó un montón llegar hasta acá. Me parece súper justo”. Pero también está el otro que no la ve tan clara...

—Yo siento que es un re privilegio mi situación, y yo nunca lo doy por hecho. No es que digo: “Esto es un re esfuerzo”. No, yo amo lo que hago. Y encima soy como muy afortunada de poder trabajar de esto. Es lo que siempre soñé y por eso no deja de ser un privilegio, ¿entendés? Obviamente, yo no puedo comparar mi trabajo con otro trabajo más sacrificado. Sí, es un trabajo que requiere mucha dedicación, pero nuca me olvido que vivir de esto es un privilegio.

Fotos: Maximiliano Luna

Producción texto: César Litvak