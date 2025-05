Marcia Frisciotti, de madre y agente inmobiliaria a la Pochi de Gossipeame: nueva vida, panelista de TV y confidente de Wanda

Nacidos en redes - Marcia Frisciotti

— Empecemos. ¿Cómo querés presentarte?

— Hola, soy Marcia o Pochi, la creadora de Gossipeame... En mi cuenta de Instagram tengo 219.000 seguidores. ¡Amo a mi comunidad!

Quien así se presenta en sociedad para su charla con Nacidos en redes es -era en realidad- Marcia Frisciotti. Porque en estos días de redes y virales -y el Mundo Mediático lo sabe- Marcia ya no es Marcia, ahora es Pochi de Gossipeame. Lo tienen claro sus seguidores en Instagram (@gossipeame) y también el público de Puro Show (Canal 13), donde participa como panelista.

De cómo una chica de Caballito, madre, esposa, exitosa agente inmobiliaria y viajera del mudo (enumerará Perú, Japón y Francia) se convirtió en toda una referente del chisme vernáculo, de eso trata su historia...

Mai: — Bueno, Marcia, bienvenida. Porque quizás hay gente que no sabe que vos sos Nacida en Redes, como se llama este ciclo para conocer gente que crece desde sus redes sociales.

Marcia: — Cien por cien nacida en mis redes sociales.

Mai: — ¿Contame cómo fue ese inicio?

Marcia: — ¡Fue loco! A mí me gustaba hablar de chimentos con mis amigas..., tipo “Me enteré tal cosa de tal...”.Yo nací en Caballito, fui a un colegio católico irlandés. Después, en la universidad, surgieron diferentes grupos de amistades. (...) Yo soy muy sociable, siempre sabía chismes. Y un día mis amigas, que son cero del chisme, me dicen “Tenés que armarte una cuenta y contar chismes porque sos muy graciosa”.

Mai: — Claro, vos en un asado eras la que decías...

Marcia: — Claro, sí, y así fue como surgió. Pero al principio no salía mi cara. Por eso se llama Gossipeame, por eso uso Pochi, que es como me decía mi papá, no usaba mi nombre...

Mai: — Te daba vergüenza...

Marcia: — No, como que me interesaba más como compartirlo y armar una comunidad más que aparecer yo.

Mai: — ¿Esto cuándo fue?

Marcia: — Año 20, 21, creo...

Mai: — Justo en pandemia.

Marcia: — Post pandemia.

Todo empezó con la insistente recomendación de sus amigos: “Tenés que armarte una cuenta y contar chismes porque sos muy graciosa”, cuenta Marcia (Candela Teicheira)

Mai: — ¿Y hasta ese entonces a qué te dedicabas?

Marcia: — Al rubro inmobiliario, nada que ver... Yo nunca había aspirado a estar en la tele. Como que lo artístico no era una opción para mí. (...) Estuve más de seis años dedicada al rubro inmobiliario. Después fui mamá, tuve a mis hijas, viví en el exterior con el papá de mis hijas; viví en Perú, en Japón y en Francia. Por el trabajo de él, que tiene una empresa de sistemas.

Mai: — Volviendo al comienzo, entonces abrís Gossipeame. ¿Cuál fue ese primer hit que pegaste con un video que te hizo decir “¡Uy, acá puede haber algo!“.

Marcia: — Lo primero que me lleva a la tele fue lo de Wanda. Cuando Mauri Icardi viene de sorpresa a la Argentina y Wanda no lo deja entrar al Chateau. A mí alguien me manda los videos de Mauro...

Mai: — ¿Entonces ya te hablabas con Wanda...?

Marcia: — No, no me hablé con Wanda. Me lo mandó alguien que nada que ver con ella. Al principio no lo mostré... Primero me hacen una nota en Socios del espectáculo. Después Angel (de Brito) me invitó a LAM. Le muestro todo a Angel... porque yo lo había contado pero no lo había mostrado. Yo siento que a Ángel le despertó un algo y me dijo “Che, ¿no querés venir mañana a reemplazar a Nazarena Vélez?“ Siempre le digo a Ángel “vos despertaste un bichito que no estaba”. Porque yo no venía de una familia de artistas... Yo estaba por primera vez en la tele y era como si estuviera en el living de mi casa.

Mai: — Ni nervios, ni nada....

Marcia: —Después me empiezan a llamar de la tarde. Y ahí arranqué. Me llamó Monti, me llamaron de Mañanísima...

Mai: — Esto de la tele, ¿te lo tomás como un hobby o como un trabajo que te interesa a nivel económico?

Marcia: — Todo arrancó como un hobby. Y de repente el hobby pasó a ser algo profesional. Me di cuenta que realmente me gustaba, que no me costaba hacerlo, que me divertía, que entendía fácil el juego... Yo siempre entendí que todos somos un personaje.

"Lo primero que me lleva a la tele fue lo de Wanda. Cuando Mauri Icardi viene de sorpresa a la Argentina y Wanda no lo deja entrar al Chateau. A mí alguien me manda los videos de Mauro", cuenta Marcia, sin revelar la fuente, claro (Candela Teicheira)

Mai: — Y entrando a los medios, ¿qué te llamó la atención o qué se te vino abajo de ese prejuicio de la televisión?

Marcia: — No, la verdad que todo lo que me sucedió fue positivo... Bueno, imaginás que los sueldos son mucho más altos. Pero, bueno, entiendo, yo que sé, son diferentes momentos. Pero hubo lo que me resultó muy atractivo... Soy muy extrovertida... aparte soy re peleadora, me copa pelear, entonces me resulta muy fácil subirme al ring y después bajarme.

Mai: — ¿Y qué opinan de mamá ahora trabajando en tele?

Marcia: — Les re-divierte, pero no les gusta que las muestre a ellas. Aunque también he tenido charlas con el papá de mis hijas tipo “Che, no quiero que hables de este tema de las chicas”. Y yo en esas cosas soy como muy respetuosa de mi entorno.

Mai: — Ok. Hay una sección tuya que está patentada, fotos de famosos en contextos más privados: el aeropuerto, un restaurant... ¿Te han criticado mucho?

Marcia: — Es lo que la gente le gusta ver. Te voy a contar cómo surgió esa sección. Un día me manda una foto del hijo de Gladys La Bomba Tucumana en una parrilla de Rosario. La subo y alguien me dice “¿Pero a vos eso te parece una noticia?“. Ahí dije “esta sección se va a llamar ‘La no noticia’”.

Mai: — ¿Te han bloqueado muchos famosos con estas noticias?

Marcia: — Y, por ejemplo, Jimena Barón un día se enojó, no tanto por lo que yo dije sino por cómo se replicó en el medio...

Mai: — Por el tema de la propina, ¿no?

Marcia: — Sí, pero yo no dije que ella había dejado la propina... Pero como todos los medios replicaron: Jimena Barón dejó 10 pesos de propina, entonces ella se enojó y me habló. Yo nunca leí que me había hablado y después me bloqueó.

Mai: — ¿La China (Suárez) también te tiene bloqueada?

Marcia: — No, nunca me bloqueó; con la China he hablado.

Mai: — Y la situación con Wanda...

Marcia: — Yo tengo muy buena onda con Wanda, hablo bastante. Tal vez le doy consejos... Ella me cuenta cosas...

"Un día me mandan una foto del hijo de Gladys La Bomba Tucumana en una parrilla de Rosario. La subo y alguien me dice “¿Pero a vos eso te parece una noticia?“. Ahí dije “esta sección se va a llamar ‘La no noticia’”, explica (Candela Teicheira)

Mai: — De hecho, en un momento hasta te pusieron pusieron de título “La portavoz de Wanda”, no?

Marcia: — Sí. La realidad es que un día yo te voy a contar... Me cierran las redes sociales. Ya me la había cerrado una vez Mauro (Icardi) y esta vuelta yo le estaba respondiendo algo y me cierran las redes. Me empezaron a llegar bots turcos a morir (N.de la R.: Mauro Icardi es delantero del Galatasaray, histórico equipo del fútbol turco). Yo no puedo decir que los maneja Mauro. Sucedió que seguramente muchos turcos me hicieron denuncias por él, como que él lo pidió en sus redes sociales y ahí me se me cerró la cuenta. A la vez, ese día Wanda tenía un evento. Se puso a llorar y como yo vivo cerca, fui hasta su casa, me quedé ahí y después llegó Elián (L-Gante).

Mai: — Saltemos a la cena de Gardiner, con Wanda, Elián, la China (Suárez)... ¿Hay algún lado B de esa noche que nunca se contó?

Marcia: — ¿El lado B? Es que Wanda quiere saludar con Elián a la China. Elian sentía que tenía que saludarla porque habían hecho un video juntos... Y salió todo mal porque había alguien filmando y la China lo empezó a bardear... Y ahí se armó. Y bueno, ahí yo le dije que la verdad que a mí en el momento me dio como bronca verla, porque en un momento Wanda le dice como “Bueno, ya está, ahí tenés a mi ex, con Elián no te metas”. Y ahí la China le dice algo como “A mí no me importa, no me importa tu ex y menos Elián”.

Mai: — Vos también le decís algo...

Marcia: — Le digo algo como “Eso es tan fondo de tarro, China”, como diciendo “mirate a vos acá, sentada enfrentada a la mesa de Mauro Icardi...”

Mai: -Y tus seguidoras, ¿quién bancan más: Wanda o La China?

Marcia: — Hoy está dividida. Eso sí, con Wanda es como que se enojan, pero después la bancan...

Mai: — Pero hay mucha gente que la banca a la China...

Marcia: — Sí, sí, obvio.

Mai: — ¿Y vos creés que pueden llegar a volver Wanda con Icardi?

Marcia: — Dudo que pueda llegar a pasar...

Mai: — Es amor, odio.

Marcia: -Yo le digo a Wanda: “¡Sos muy impulsiva!”. Ahora se separó con Elián.

Mai: -Ahora, dentro de toda esta historia viene esta aparente disputa o pelea entre Yanina (Latorre) y Gossipeame. ¿Cómo es eso?

Marcia: — A mí me divierte mucho Yanina.

Mai: — ¿Pero se odian... en serio?

Marcia: — Yo la saludo. La felicité por su programa. A mí me puso contenta. Yo sé que Yanina hace espectacularmente bien su laburo. Te puede gustar más o menos. Puedo estar de acuerdo con muchas cosas y en desacuerdo con muchas otras.

Cuando el tema es su relación con Yanina Latorre, dice: "¿Amigas? No sé, no me imagino... Lo que digo es que a mí me divierte lo que hace. Era un personaje que consumí mucho" (Candela Teicheira)

Mai: — ¿Te duele cuando te critica?

Marcia: — No, para nada: me ha dicho boluda, me ha dicho un montón de cosas...

Mai: — ¿Pero podrían ser amigas?

Marcia: — No sé. No me imagino... Lo que digo es que a mí me divierte lo que hace. Era un personaje que consumí mucho. Yo a Yanina, fuera de lo que es su personaje, siempre la saludé. De hecho, para su programa nuevo la felicité por privado. Y ella lo contó. No me voy a enfrentar a Yanina; creo que estos son personajes que se arman.

Mai: — O sea, tenés en claro que es un juego mediático...

Marcia: — No tengo nada contra Yanina, no me jode nada de lo que diga.

Mai: — Según lo que digan de vos, ¿dormís bien a la noche?

Marcia: — Duermo espectacularmente bien... Con todo lo de Wanda, obviamente, sí empecé a tener mucho más haters en redes sociales.

Mai: — Para cerrar, última pregunta. ¿Qué se necesita para ser creador de contenido?

Marcia: — ¿Qué se necesita? Y... ¡jugártela, no tener prejuicios! Y subir contenido todo el tiempo. En algún momento va a haber gente que se va a identificar, que le va a gustar lo que hacés. Ser auténtico, divertirte. Entender que estás armando una comunidad, retroalimentarte todo el tiempo con tus seguidores. No hay nada más lindo que una comunidad donde la gente siente que es parte, donde tal vez le estás cambiando el día a una persona porque le respondiste.

Fotos: Candela Teicheira