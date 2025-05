Cande Copello, de postear por hobby videos sobre maquillaje a los 16 años a sumar más de 10 millones de seguidores

En ese mundo analógico que no conoció, si tuviera que pensar una forma breve y clara de presentarse, ella responde así ante la convocatoria de Nacidos en Redes: “Soy Cande Copello, creadora de contenido de maquillaje, y tengo más de diez millones de seguidores...”

Eso dice ella, Cande. A la hora de bucearla en la web, lo que se aprende es que es una “creadora argentina y estrella de TikTok, que ha atraído a más de 8 millones de fanáticos a su cuenta cande.copello. Publica contenido de estilo y maquillaje casual y artístico..."

Todo esto a los 24 años: nació el 4 de agosto del 2000, Leo para más datos. Creció y vive en San Isidro, zona norte del Gran Buenos Aires.

Data que manejan sus fans: que ganó el premio Favorita de Musical.ly en la entrega argentina de los Kid’s Choice Awards. Le gusta cantar y actuar. Su verdadero nombre es Candelaria, claro. Hoy, el habitat natural de Cande sería TikTok, pero se subió al mundo de las redes antes que eso, incluso...

Cande: —Sí, empecé en la red desde que era Musical.ly, hace ya ocho o siete años. Tenía 16 y empecé en el colegio como un hobby. Empecé a buscar las aplicaciones que estaban en tendencia, ¿viste? Porque estaba aburrida, quería descargarme juegos, no sé, tener algún hobby...

Yo tenía, ponele, la aplicación Videostart, que ya usaba canciones y le ponías efectos a los videos y editabas y te divertías con eso. Y Musical.ly tenía eso más parecido, pero en versión corta y en vertical. Entonces empecé con el lipsync, que es hacer mímica con canciones y ahí empecé a maquillarme con canciones y después empezó a salir TikTok, que podías usar tu voz, podías hacer diferentes categorías como deportes, animales. Así empecé.

"Siento que todos los años fui creciendo un poco... Y tuve un momento que exploté. El año que me gradué ya estaba creciendo mucho, sobre todo en YouTube. Y terminó de explotar con la pandemia, ahí explotó en TikTok" (Candela Teicheira)

Mai: —¿Y el tema puntual del maquillaje te gustaba desde siempre?

Cande: —Sí.

Mai: —Y cuando empezás a subir los primeros videos, ¿qué onda tu entorno? ¿Había miedos...?

Cande: —Es que siempre hay un miedo al principio. Y yo ya venía con un entorno que se enojaba por cómo me vestía... No sé, me vestía con buzos que tenían caricaturas o también muy colorida. Y lo veían raro. O sea, todo lo que hacía yo era raro.

Mai: —¿Te hacían bullying en el cole?

Cande: —Sí, pero por suerte estaba mi hermano....

Mai: —¿Qué te decía tu hermano cuando te hacían bullying?

Cande: —Mi hermano me acompañó mucho y llegó un momento que él se graduó. Tiene dos años más que yo. Y ahí empecé a aprender a estar sola. Yo era muy bocho. Estaba con los profesores que les caía bien, entonces charlaba con ellos y ya me acostumbré a quedarme sola en los recreos. Después me armé un grupito, pero nunca terminé de pertenecer realmente a un grupo. Como que ya estaban todos consolidados.

Mai: —Y de pronto un día explotan tus redes...

Cande: —Yo siento que todos los años fui creciendo un poco... Y tuve un momento que exploté. El año que me gradué ya estaba creciendo mucho, sobre todo en YouTube. Y terminó de explotar con la pandemia, ahí explotó en TikTok.

Mai: —¿Y cuándo lo empezás a monetizar? Ese momento que decís: “Yo podría llegar a vivir de esto”...

Cande: —Desde un primer momento ya moneticé con los lives de TikTok. Con los vivos y con los regalos.

Mai: —¿Y qué hiciste a partir de lograr de alguna manera independencia financiera?

Cande: —Empecé a pagarme el colegio, a decirle a mis papás: “Bueno, esto me lo pago yo”. Me compré mi auto...

Mai: —¿Actualmente vivís sola?

Cande: —No, con mis papás, aunque tengo mi departamento donde grabo, porque en la pandemia me pasó que me levantaba en mi cuarto, hacía los videos y me volvía a acostar sin salir de ahí... Pero después me alquilé mi propio estudio y ahí voy y hago videos. Después vuelvo a mi casa y como con mis papás.

"Muchas chiquitas quieren empezar ya con el skincare, ¿viste? Y decís: '¡Pero todavía tu piel no lo necesita! ¡Tenés ocho años!” (Candela Teicheira)

Mai: —Contame cómo es un día en la vida de Cande Copello influencer, tiktoker, youtuber, creadora de contenidos. ¿Te despertás y qué es lo primero que hacés?

Cande: —Desayuno con mi mamá. Después estoy con mis perros. Tengo cuatro perros que son una responsabilidad. Estoy con ellos un rato, me voy a mi estudio y ahí ya tengo algunos videos guardados con los que me inspiro. Veo lo que me mandaron mis seguidores. Hago lo que salga ese día, lo editó y lo publico.

Mai: —¿Editás vos y publicás? ¿O tenés alguien te ayude?

Cande: —En algunas ocasiones me llaman para alguna película o para hacer un maquillaje y le digo a mi hermano, que es director de cine y tiene una productora: “Che, ideemos algo copado para esta marca y mostrémosle que podemos ser mejor que otro”, qué sé yo... Y con él, sí, hago videos más pro, más producidos.

Mai: —Metámonos más en el mundo del maquillaje, de la belleza, porque tiene su lado hermoso pero también tiene ese lado B, ¿no? De la frivolidad, de las chicas que se comparan, que quieren los labios más grandes, que quieren ser siempre otra...

Cande: —Muchas chiquitas quieren empezar ya con el skincare, ¿viste? Y decís, “¡pero todavía tu piel no lo necesita, tenés ocho años!”

Mai: —¿Ocho años?

Cande: —Sí. O veo a las mamás que me dicen: “Che, ¿qué crema le puedo poner que no le haga mal? Porque quiere empezar ya con una rutina”. Y eso me perturba un poco.

Mai: —Está bueno esto que decís: chicas que a los 8 años quieren hacerse una rutina de limpieza facial. Yo a los ocho no sabía ni lo que era una rutina...

Cande: —No, estaban con las muñecas, ¿viste? Con algo más físico. En cambio ahora es todo video, video, video...

Mai: —¿Y qué les respondes a esas chiquitas?

Cande: —Les digo: “Mirá, todavía no, no hace falta...” O: “Ponéle agua en un frasco y jueguen con eso”.

Mai: —¿A partir de qué edad vos notás que tus seguidoras empiezan a maquillarse?

Cande: —Yo diría que a los 12.

"Sí, sufrí mucho cyberbullyng. Me dijeron cosas horribles: 'Fracasada', '¡No vas a llegar a nada con tus videítos!', '¡Sólo te conocen online!', '¡No sos nadie!' Y aunque no lo creas, ¡me daba más fuerza!” (Candela Teicheira)

Mai: —¡A los 12!

Cande: —¡Sí, cada vez más temprano!

Mai: —¿Y vos les decís algo? ¿Cómo planteás al tema?

Cande: —Y... si te ponés a pensar, todo tiene como cierta responsabilidad y yo no puedo estar pensando en todo: saber qué usan, qué no usan... Se te va de las manos.

Mai: —Al mostrarte tanto en las redes sociales, ¿no surgen inseguridades...?

Cande: —Si no me siento cómoda en un video, lo vuelvo a hacer. Simplemente es algo visual. Pero no es que me pongo mal o me deprime.

Mai: —Dacías antes que te hacían bullyng en el cole...

Cande: —Mucho. En el colegio y otros colegios que se prendían haciendo ciberbullying. Todo se expandía, aumentaba y me sentía peor.

Mai: —¿Qué cosas te llegaban a decir?

Cande: —“Fracasada”, “¡No vas a llegar a nada con tus videitos!“, ”¡Sólo te conocen online!“, “¡No sos nadie!”...

Mai: —Y a vos, ¿cómo te pegaba eso?

Cande: —Aunque no lo creas, ¡me daba más fuerza! O sea, me hacía sentir mal, obvio, pero me decía: “No estoy haciendo nada que perjudique a alguien! ¡Me estoy divirtiendo y la estoy pasando bien! ¿Por qué no lo voy a seguir haciendo?”

Mai: —¿En ningún momento dudaste en seguir por este bullying que te hacían en la escuela?

Cande: —Sí, dudé mucho, muchas veces, pero tenía una fuerza interna que no sé por qué... Yo seguía haciéndolo y, en cierto punto, quería como cerrarles la boca.

Mai: —Tenías alguna amiga que te apoyara, que te dijera: “No escuches a esa gente, vos seguí con la tuya”, ¿o estabas más bien sola?

Cande: —Siempre está el testigo, ¿viste? El que ve todo lo que pasa pero no dice nada, o te lo dice en secreto.

Mai: —Pero nadie saltaba...

Cande: —No, de hecho los preceptores también me hacían bullying. Una vez falté al colegio y una amiga me dijo que estaban todos en grupo mirando con el preceptor mis videos de Halloween. En ese entonces yo me había vestido como una muñeca y hacía un efecto como medio robótico, y se estaban riendo con el chico que más bullying me hacía, que hablaba a mis espaldas.

Mai: —¿Y los preceptores...?

Cande: —Se burlaban de los videos que hacía.

Mai: —¿Pero qué te decía una autoridad de un colegio? No, no debería pasar eso.

Cande: —Sí, ya sé, pero pasa igual.

Mai: —Otro tema. ¿Cuál fue tu fórmula del éxito? Si es que hay una...

Cande: —Constancia. No paré, ¿ves? Desde que empecé, a los 16, tengo más de 2200 publicaciones...

Mai: —¿Tenés momentos de no estar con el teléfono?

Cande: —Eso intento. Por lo menos un par de días.

Mai: —¿Cómo manejás esa adicción?

Cande: —Es re-fuerte la adicción al celular... No se te apaga el interruptor. A la noche, el cerebro sigue maquinando.

Mai: —¿Leés todos los mensajes? .

Cande: —Todo no, pero leo mucho.

Mai: —¿Cuánto tiempo al día usás el celular?

Cande: —Ahora bajé a 9 horas, pero llegaron a ser entre 11 y 14.

Mai: —¿Y no te asusta?

Cande: —Ya mi cuerpo lo asimiló... Para mí el celular ya es una extensión de mi cuerpo.

Mai: —Y cuando no estás con el celular, ¿qué hacés?

Cande: —Hago yoga. Me gusta bajar un poco porque tengo mucha ansiedad.

"¿Qué se necesita? Carisma. Algo que te identifique... Podés inspirarte en los demás, pero al fin y al cabo después vos das tu versión. Y algo que no se puede negociar, claro: un buen celular con una buena iluminación (Candela Teicheira)

Mai: —Antes de terminar repasemos números: ¿cuántos seguidores tenés en YouTube, una de tus principales plataformas?

Cande: —Dos millones doscientos.

Mai: —¿Y en TikTok?

Cande: —Casi 9 millones.

Mai: —Impresionante. ¿Y en esa audiencia, cuántos argentinos hay?

Cande: —(Piensa...) El cuarenta por ciento.

Mai: —Y el resto, ¿de dónde es?

Cande: —Un poco de todos lados, pero más Latinoamérica.

Mai: —Y ahora sí, la última: en este ciclo preguntamos siempre ¿qué se necesita para ser un creador de contenido?

Cande: —Carisma. Algo que te identifique de los demás. O sea, vos ves a los demás, te inspirás, pero al fin y al cabo después das tu versión. Y, bueno, algo que no se puede negociar: un buen celular con una buena iluminación.

Mai: —Y en esta grieta entre el celular de la manzanita o el Samsung, ¿cuál es mejor para crear contenidos?

Cande: —(Mmm..., duda) Me comprometés.

Fotos: Candela Teicheira