Fede Popgold: “Renuncié, si tenía que esperar que la Argentina fuera estable no tomaba la decisión”

María Laura Santillán Con Fede Popgold

Un día tomó la decisión y pateó el tablero: renunció a su trabajo como gerente de marketing y de a poco empezó a crear contenido para publicar en YouTube. Empezó de cero, sin ningún contacto, incluso cambiando su apellido por el seudónimo Popgold. Federico se dio cuenta que necesitaba hablar de lo que no se hablaba: de salud mental, de discapacidad, de enfermedades poco frecuentes, de pedofilia, de la vida en la cárcel. Y descubrió, además, que disfrutaba mucho tener conversaciones incómodas y creó un formato de entrevistas profundas sobre temas complejos, “Vivir siendo”. Se construye a sí mismo como un comunicador distinto, pero sin pretensiones. Después llegaron Luzu, su crecimiento en la señal, y el exitoso programa “Patria y Familia”.

– Hubo un período de mi vida donde laburé como fotógrafo en redes sociales. Jugaba a ser fotógrafo y no quería usar mi apellido porque todavía laburaba en la empresa, me daba un poquito de vergüenza exponerme y me inventé un seudónimo un día al pedo en casa, sin pensarlo mucho. No imaginaba que tiempo después iba a ser mi apellido público.

– Trabajaste años en un mismo lugar y diste un salto al vacío persiguiendo tus sueños. Ahora, con tus entrevistas de YouTube, programa en Luzu y además en la televisión sos también la promesa de un gran productor. “Patria y familia” me dijeron por ahí que lo inventaste vos.

– Jajajaja, me mata Occhiatto si digo eso, lo inventamos los dos. Nico vino con la propuesta.

– ¿Quién puso el nombre? ¿Quién eligió a los integrantes del programa?

– El nombre fue Nico. A las personas, yo, obviamente con el aval. Con Nico nos entendemos muy rápido en lo laboral, con reuniones muy cortitas llegamos a acuerdos muy rápido. Todo fue acordado muy rápido: el nombre, las personas, siempre respetó mucho mi opinión. Nico sobre todo me dio la confianza para que yo me sentara a proponer, yo no tenía éxitos comprobados. Nico dijo, acá hay un potencial, mandémoslo a hacer cosas.

– ¿A cuánto estás de agrandarte?

– ¿De agrandarme? Dos preguntas más, jajajaja.

– Es fuerte haber metido un éxito en un canal como Luzu. ¿Sentís que te construiste desde cero, ¿como yo te veo?

– Sí, siento que hice cosas que no esperaba poder hacer porque vengo de un palo que nada que ver, todo me parecía muy lejano.

– Empecemos de cero. Estudiaste marketing, apuntabas a otra cosa. Empezaste a trabajar en un call center y fuiste ascendiendo en la empresa hasta llegar a ser gerente.

– Sí, Apunté a eso y laburé de eso siete años. Un montón de tiempo.

"Jugaba a ser fotógrafo y no quería usar mi apellido porque todavía laburaba en la empresa, me daba un poquito de vergüenza exponerme", reveló Fede Popgold (Fotos de Candela Teicheira y Gustavo Gavotti)

– ¿El gerente decidía qué cosas?

– Bastantes cosas, muchas tenían que ver con ofertas comerciales, con números, temas vinculados al marketing que me gustan hasta el día de hoy. Esa época de mi vida me dio un aprendizaje y un marco teórico que hoy me permite sentarme a tener una negociación de un salario, si no hubiese tenido ese periodo no lo podría hacer. Me dio mucha data que respeto mucho.

“NO QUERÍA SENTIR QUE A LOS 25 HABÍA LLEGADO A MI TOPE”

– ¿A los 25 años ser gerente es raro, no?

– Sí, es rarísimo, sobre todo en las reuniones gerenciales, algunos me duplicaban en edad. Y yo… ¿Qué carajo hago acá? Un poco me gustaba, pero no me quería quedar en la comodidad, no quería sentir que a los 25 había llegado a mi tope. Siempre tuve esa cosa de escaparme de lo que me resulta cómodo porque siento que si te quedas cómodo y quieto vas para abajo.

– ¿La otra actividad era una fantasía?

– Era fantasía pura. Yo me crie viendo televisión, miraba Intrusos, te miraba a vos, miraba todo, me encanta la tele. Volvía de la oficina y buscaba en Google cómo entrar a trabajar en los medios y no encontraba una sola herramienta para hacerlo.

María Laura Santillán con Fede Popgold - “RENUNCIÉ. SI TENGO QUE ESPERAR QUE LA ARGENTINA SEA ESTABLE, LA DECISION NO LA VOY A TOMAR NUNCA”

– Sin contacto en los medios llegaste a los medios. ¿Hasta cuando viviste con tus viejos y tus hermanos?

– Hasta los 20, 21, me mudé chiquito. Como entré a trabajar siendo joven pude generar ingresos que me permitían cierto nivel de independencia.

–¿Sos unido a tu familia? ¿Qué dicen de tu laburo?

“SI TENGO QUE ESPERAR A QUE LA ARGENTINA SEA ESTABLE ECONÓMICAMENTE PARA TOMAR UNA DECISIÓN NO LA VOY A TOMAR NUNCA”

– Al principio, cuando dije “renuncio”, no me bancaron en lo más mínimo. Los entiendo. Mi viejo fue el más duro. “¿Te parece?” “¿Ahora lo vas a dejar como está el país?” Cambiaba el gobierno ese año. “¡Pero ahora es año de elecciones!”. Yo, si tengo que esperar a que la Argentina sea estable económica y socialmente para tomar una decisión en mi vida, no la voy a tomar nunca. Porque lo único estable de la Argentina es la inestabilidad. Entonces dije, “yo me mando, es ahora”, y lo hice. De la boca para afuera tenía mucha más confianza de la que sentía. Yo sabía que iba a poder generar algún tipo de ingreso laburando en las redes, pero desconocía cuánto tiempo iba a ser el período ventana entre que renunciaba e iba a generar algo. Acá pueden pasar cinco años, ¿qué carajo voy a hacer?

–¿Le ibas contando a tu papá el proceso o se enteró todo junto?

– Se fue enterando de a poquito, fueron cosas que se fueron dando de manera gradual. No es que de la nada llegaron “Patria y familia” o “Vivir siendo”. Yo les iba contando y a ellos les gustaba lo que hacía, pero no terminaban de entender de qué manera yo podía generar ingresos con eso. No entendían que la gente me podía llegar a consumir. Cuando a mí me empezó a ir mejor fue en la pandemia, no me cruzaba a la gente en la calle. La primera vez que me reconocieron en la calle y estaba con mi viejo me dijo: esto es de verdad. Fue la primera vez que lo observó.

– Había que acostumbrar de a poco a la gente consumir tu formato de entrevistas en YouTube.

– Y en un momento en que el formato de entrevistas y estos temas no eran comunes en redes sociales. Por suerte hoy hay un montón de podcasts y entrevistas en donde tocan temas sociales.

– Son entrevistas sobre temas complejos, enfermedades no frecuentes, trastornos de salud mental.

– Pensé en poner títulos que llamaran la atención para que la gente hiciera clic. Me decían: qué morboso, ¿cómo vas a poner ese título? La literalidad máxima: “Soy Down” a una persona con síndrome de Down. Mucha gente entraba porque le llamaba la atención lo crudo que era el título. Y cuando veían la entrevista no era tan cruda, era mucho más informativa de lo que habían imaginado.

"Pensé en poner títulos que llamaran la atención para que la gente hiciera clic. Me decían: qué morboso, ¿cómo vas a poner ese título?", contó Fede Popgold

– Hablaste de violación y de pedofilia.

– Me gusta usar palabras que refieren a la literalidad. No me gusta cuando se abordan temáticas que existen y se les da un manto de solemnidad. Me parece que alejan al espectador.

– La cuestión económica, ¿cómo fue? Tenías un ahorro?

– Sí, que me permitió estirarme unos meses. Hice una lista de habilidades que yo tenía y dije ¿cuáles de estas puedo monetizar? Tengo una cámara, sé sacar fotos, puedo ser fotógrafo. Empecé a sacarle fotos a amigos y fueron apareciendo algunos famosos, alguna que otra marca de ropa. Fui generando ingresos que me permitían al menos vivir. Me mudé a un departamento más chico, también para reducir gastos.

– Para hacer las entrevistas necesitabas una cámara, luces, un trípode, lo mínimo.

– Hoy en día es bastante sencillo, muchas las grabé con celular. Sobre todo tenía que tener tiempo, fue por lo que renuncié. Durante los primeros años grababa, editaba, subtitulaba, pre producía, buscaba al entrevistado, post producía, exportaba. Ahora tengo un equipo, pero en ese momento era yo y estaba toda la semana. Sabía que eso tenía que lograr la manera de reducirlo, porque si no iba a estar en un cuello de botella.

– ¿Hoy tu papá qué te dice?

– Hoy me pide que lo invite a comer sushi de canje, jajajaja. Está contento, está orgulloso, mi mamá también, mis hermanos también. Obviamente les parece muy loco. De hecho les decía que me ibas a entrevistar vos y era un grado de sorpresa absoluto, todavía les parece todo muy sorprendente. A mí me gusta mucho esa sorpresa, no quiero naturalizar las cosas que me están pasando. No quiero sentir que es algo normal, porque siento que perdería la magia.

"No me gusta cuando se abordan temáticas que existen y se les da un manto de solemnidad", explicó Fede Popgold en entrevista con María Laura Santillán

– En el streaming sos divertido y dejás que el disparate crezca, pero en el fondo vos sos un tipo serio.

– Soy un poco de las dos cosas, tengo mis momentos. En “Patria y familia” me gusta dejar que el resto pueda lucirse. Yo siempre digo que no conduzco, yo evito que el barco se choque. Me gusta que todo fluya con la dinámica con la que fluiría una conversación entre amigos.

“PREFIERO EQUIVOCARME A VIVIR TODA MI VIDA PENSANDO QUÉ HUBIERA PASADO SI NO HACÍA ESTO”

– Para romper con lo establecido, lo que te daba plata e independencia y empezar de cero, además de tiempo y una cámara necesitabas confianza. Sos muy confiado.

– Soy mandado. Sí, no me da miedo equivocarme, prefiero equivocarme a vivir toda mi vida pensando qué hubiese sido si no hacía esto, a mí eso me quema la cabeza. Si tengo ganas de hacer algo, lo voy a hacer. No tengo miedo al costo que eso pueda tener, te lo digo hoy, con 33 años, pero hasta el momento siempre fue igual. No soy de saltar a una pileta vacía. Dije “voy a renunciar” y me mudé a un departamento más chico, traté de reducir los gastos, no me pedí sushi todas las noches. Soy consciente de las dificultades, traté de armar un plan que tuviera cierta coherencia. No es que renuncio y mañana veo qué hago, tengo bastante sentido común.

– Cuando digo que sos serio es eso, tomás en serio lo que hacés.

– El laburo lo respeto muchísimo, desde que estaba en el call center, siempre. Nunca me faltó nada porque mis viejos siempre me dieron todo, pero desde el momento en el que empecé a trabajar dije: esto se respeta porque de acá parte tu independencia económica. El día de mañana si tengo que ayudar a mis viejos voy a poder hacerlo, le tengo mucho respeto al laburo.

"No soy de saltar a una pileta vacía", enfatizó Fede Popgold

– Esas herramientas te las dieron tus papás.

– Son dentistas los dos. Se conocieron en la facultad. Una historia de amor como las que ya no hay. Están juntos desde que los 20 y pico. Me encanta que estén juntos.

– ¿Te imaginás una historia así para vos?

– No, jajajaja. No, la verdad que no. Me imagino compartiendo mi vida con alguien, no sé si me imagino formando una familia y teniendo como la vida tradicional. Hijos quizás, el día de mañana, no lo tengo tan presente como una decisión en el corto plazo.

– ¿Pero sí convivirías, tendrías una pareja?

– Me gustaría, en algún momento, no ahora. Y si pasa, pasa, estoy abierto a que pase.

– Este formato de entrevistas exitoso no es una entrevista común y corriente, te metés en temas difíciles. ¿Por qué tenías tantas ganas de hacerlas?

– Primero porque me gusta la incomodidad. Va a sonar raro lo que voy a decir, pero me siento cómodo en las conversaciones incómodas. Quería hacer un contenido que fuera disruptivo o que rompiera un poco con lo que estaba establecido. Y después, siempre tuve muchas curiosidades del mundo en general. Di una charla TED hace un par de años y conté que cuando yo era chico veía en el subte o en la calle a un chico con alguna discapacidad acompañado de la madre y me daba mucha pena. Sentía un vacío en la garganta, se me hacía un nudo, no entendía por qué y evitaba verlo porque me generaba un malestar rarísimo. De grande me di cuenta de que lo que a mí me faltaba era información. Si tengo mas data sobre la discapacidad, por ejemplo, dejo de sentir lástima porque no hay nada por qué sentir lástima. Y eso, en “Vivir siendo” lo quise llevar a todas las áreas: quiero entender la discapacidad, quiero entender todo lo vinculado a salud mental, quiero entender cómo vive hoy una persona que no tuvo las mejores oportunidades en su vida o que tuvo un evento muy trágico, quiero entender también a quienes han hecho el mal en algún momento de su vida. He entrevistado hasta a un sicario. Muchas veces me bardean y me dicen, ¿por qué le das cámara? Para mí es un contenido periodístico, yo quiero conocer, no estoy aplaudiendo. Si te hago una entrevista no estoy avalando lo que decís.

“MI TÍO SUFRÍA ESQUIZOFRENIA Y TERMINA SU VIDA EN UN SUICIDIO. YO ERA MUY CHICO Y ESO ME MARCÓ”

– ¿Hay cuestiones que tu generación no hablaba o que cuando eras chico no se hablaban?

– No sé si mi generación, había cosas que yo no sabía. Yo era bastante ignorante de muchas temáticas, por ejemplo de lo vinculado a la salud mental. Mi tío sufría esquizofrenia, y termina su vida en un suicidio. Yo era muy chico y eso me marcó. Desde ese momento dije: quiero entender por qué pasó esto.

– ¿A tu tío lo veías con problemas?

– El hermano de mi papá. Yo era chico, pero sí, se comentaba. Y yo no entendía por qué alguien llegaba a tomar esa decisión porque no tenía idea de lo que era la esquizofrenia siquiera. Entonces dije: voy a hacer el contenido que a mí me hubiese gustado consumir cuando yo era más chico y pasó este evento en mi familia. Son cosas que te quedan marcadas.

María Laura Santillán con Fede Popgold - “MI TÍO SUFRÍA ESQUIZOFRENIA Y TERMINÓ SU VIDA EN UN SUICIDIO, YO ERA MUY CHICO Y ESO ME MARCÓ, NO SE HABLABA DE SALUD MENTAL”

– ¿Traumas?

– Sí, sí, no son boludeces. Si voy a jugar a tener un micrófono adelante y una cámara y eso me va a dar alcance a tener un montón de personas, lo voy a usar como me hubiese gustado que lo usaran cuando yo era más chico.

– ¿Para tu papá, cómo fue que vos te metieras en ese tema de su hermano?

– Lo respetó. Creo que le gusta que aborde temas serios, creo que le gusta más “Vivir siendo” que lo que hago en “Patria y familia”.

– Te pregunto mucho por tu papá porque me parece que cuando uno crece va encontrando el lugar que tuvo la mirada de los padres.

– Sí, claro. Creo que cuando vas creciendo empezás a respetar a tus papás desde otro lugar porque entendés que cuando te estaban criando no eran más de lo que vos sos ahora, eran personas haciendo lo que podían con lo mejor que tenían.

– No se enojó cuando vos dijiste públicamente lo que le pasó a tu tío.

– Hablé con él antes, me contó la historia completa. Yo quería contarlo y me dijo: hacelo, y me dio toda la información que yo necesitaba para poder construir de forma prolija la narrativa de lo que había pasado.

– ¿Por qué suponés que no se hablaba de eso en tu casa?

– Me parece que no se hablaba de salud mental en general. Si querés ir a un ejemplo popular, cuando fue el caso de Matías Alé, ¿quién entendía lo que había pasado? Se lo tomaban a burla.

– Tuvo un brote psicótico.

– Con delirio místico. Me acuerdo como si fuese hoy que prendías la tele y algunos lo tomaban en serio y otros se estaban cagando de risa. En una entrevista él decía: “si te quebrás la rodilla vas al médico, si te pasa algo en la cabeza, ¿a dónde vas?” Nadie te toma en serio. Y lo empecé a hilar también con mi historia familiar.

– Está mal visto tener un problema de salud mental.

– Se te ubica en un lugar del que es muy difícil salir cuando te pasa algo vinculado a la salud mental.

– Se estigmatiza para siempre.

– A no ser que tengas la posibilidad de explicarlo, quizás ahí se te respete un poco más. Todavía pasa. Puede ser que menos que antes, pero creo que hoy pasa.

– Hay algo en el aire, más gente que señala públicamente a las personas trans. Hay una mirada sospechosa.

“VAS A UN BAR, VAS A UN BANCO, ¿A CUÁNTAS PERSONAS TRANS TE CRUZASTE? NO EXISTEN.”

– Sí, pasa, sí. La comunidad LGBT en general es muy estigmatizada, pero dentro de la comunidad LGBT la comunidad trans sufre una doble estigmatización. Siempre fue así, siempre. Y no hay representación en medios, hay dos o tres, Flor de la V… ¿Por qué no hay más? ¿Por qué no puede haber más? ¿Por qué se pone a una persona trans en un lugar de ridiculización? También pasa eso.

María Laura Santillán con Fede Popgold - “VAS A UN BAR, VAS A UN BANCO, ¿A CUÁNTAS PERSONAS TRANS TE CRUZÁS EN EL DÍA? ¿NO EXISTEN? NO SE LOS TOMA COMO PERSONAS"

– Y de sospecha.

– Sí, es una parte de la comunidad LGBT muy marginalizada. ¿Cuántas personas trans te cruzás en el día? Vas a un bar, vas a un banco, a cuántas personas trans te cruzaste? No existen? O no les permiten llegar a esos lugares y por ende, no te las cruzás. No existen o si te atienden en un bar pueden ser víctimas de burlas, de gritos, de puteadas, de que alguna persona deje una mala reseña en Google porque lo atendió una persona trans. Todo eso pasa, no lo estoy inventando, me lo contaron personas que lo vivieron. Es una temática que no se aborda tanto porque no interpela a gran parte de la población. Hoy en día, si bien es cierto lo que decís, empieza a haber personas que lo ponen sobre la mesa.

“A LA COMUNIDADA TRANS NO SE LOS TOMA COMO PERSONAS, COMO SI TUVIESEN MENOS VALOR QUE EL RESTO”

– Es una comunidad muy castigada, muy sufrida.

– No se lo toma como personas. Como si tuviesen menos valor que el resto. Es tremendo, pero es así.

– Como si no tuvieran derecho a tener un espacio como todos.

– Si sos una persona trans lo más probable, estadísticamente, la familia te termina marginalizando. No las aceptan, terminan en la calle, no tienen acceso a recursos, no tienen plata, terminan trabajando de cosas peligrosas para poder subsistir. Eso hace que lleven una vida muchas veces marginalizada, que termina generando que los dejen más aún de lado, que nunca puedan acceder a una educación.

– Te gusta mucho ocuparte de cómo sufren los que están en los márgenes. Fuiste a la Villa 31 y también te metiste en la cárcel.

– Fui a la cárcel de Ezeiza, pero no me pongo como la cucarda de “qué buen pibe que es”. Trato de mostrar lo que a mí me resulta curioso. Yo no soy un activista, no veo mi laburo con la responsabilidad que quizás sí lo hace un activista. Yo soy un comunicador y elijo qué temas exponer, respeto mucho mi genuina curiosidad.

– Los periodistas básicamente somos seres curiosos. Y lo que tenemos que hacer es preguntar.

– Soy preguntón, eso sí.

– Más allá de que lo hagas porque te provoca curiosidad, estás visibilizando esas historias, les estás dando luz. Y eso es importante porque muchos de los que entrevistás no están a la vista.

– Muchas personas no quieren que todos tengan luz. “Un día en” es un formato que empecé a hacer hace poquito en colaboración con “Resumido”, que es el portal de noticias de Luzu, voy a diferentes lugares y muestro cómo se viven diferentes realidades. Un día en la Villa 31, y un día en la cárcel de Ezeiza que recibió muchos comentarios. “¿Por qué estás mostrando a estos hijos de p*** que salieron a robar o que mataron a alguien?” Entiendo el enojo, pero estoy mostrando algo que es real.

– Los que entrevistaste en “Vivir siendo” se encuentran con el hate, con gente que putea.

– Sí, es mucho más fácil consumir algo de una persona víctima que de un victimario. Siempre que entrevisté a personas que han sido vinculadas a delitos recibo muchísimo hate.

– No sos un activista dijiste, pero sí te veo opinar sobre algunos temas, en defensa del colectivo LGTB, por ejemplo.

– Sí, claro. Cuando veo que hay una vulneración de derechos que a mí me parece grave, lo hago, siempre con respeto. Tenés que ser muy cuidadoso cuando defendés algo que mucha gente quiere tirar abajo, tenés que caminar con mucho cuidado.

"Siempre que entrevisté a personas que han sido vinculadas a delitos recibo muchísimo hate", dijo Fede Popgold (Fotos de Candela Teicheira y Gustavo Gavotti)

– Sos influencer y trabajás con las redes, tendrás que pensar en la responsabilidad de elegir las marcas que difundís. ¿Qué no hacés?

– No hago marcas que no consuma, primero y principal. Si voy a promocionar algo trato que sea algo que conozco. No voy a hacer una publicidad de botines porque nadie cree que yo juegue al fútbol.

– ¿Cómo hacer para no terminar asociado a una marca que se vuelva incómoda?

– Yo trato de trabajar con marcas buenas y con productos que conozca, porque el laburo de influencer se nutre de nuestra credibilidad. Si arranco a promocionar algo que no tiene nada que ver conmigo es pan para hoy y hambre para mañana, porque estoy atacando directamente mi credibilidad. Hoy me lo mirarán 100 personas, mañana lo van a ver diez.

– ¿En algún caso te ofrecen algo y decís que no porque puede hacer daño?

– Todo lo que tiene que ver con casinos o casas de apuestas no lo hago. O cuando empresas medio raras que te quieren llevar a un viaje a Ucrania y después hay… rarísimo. Trato de que sean marcas conocidas, que tengan un aval en el mercado, que tengan sentido.

– Lo que lo que tenés ganas de hacer lo hacés, corriendo los riesgos. ¿Vas viendo o querés llegar a algún lugar?

– Lo voy viendo, no tengo idea a dónde quiero llegar. Me veo como productor en un futuro más que como cara visible.

– Pero te pusiste un suéter divino. O sea que te gusta lookearte.

– Me divierte, me gusta. Por eso hoy también elijo hacer lo que hago.

– Te vi boxers en tus redes.

– ¿Me viste en boxers? Ay, Dios. Qué raro.

– Aparecés posando muy hot. Entonces no te imagino detrás de cámara.

– Hoy me gusta jugar un poco con eso. Yo subí una foto en boxer para promocionar “Un día en”, el formato, usé como gancho la sexualidad. Hoy produzco un podcast que se llama ”Dos pendejas de 50”, fue mi primer paso en producción, me gusta mucho. Me cuesta a veces correrme del rol de estar frente a cámara y solo pensar en cómo hacer que se luzcan los que están acá, lo estoy aprendiendo.

– Creo que vas a tener tu canal en algún momento.

– Muchas gracias. Yo creo lo mismo. Pero estoy permitiéndome ir viendo lo que sale. El año pasado saqué un libro, algo que no pensé que iba a pasar. Ahora estoy haciendo un programa en tele con Yanina Latorre, estoy abierto a todo lo que me divierta.

– Quiero terminar con lo que me dijo mi hija de vos: mamá, Fede es un amor. Gracias por haber estado acá.

– Muchas gracias a vos. Gracias a tu hija, la quiero conocer. ¿Vendrías un día a “Patria y Familia” ?