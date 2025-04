Guillermo Moreno dijo que “el globalismo pro China se terminó” y advirtió: “Kicillof no es peronista y Cristina está por verse”

Guillermo Moreno habló sobre la actualidad económica, el peronismo y las próximas elecciones

“Cuando vos llegás a presidente sabés que estás en el camino de Dios y tenés que tener la voluntad de transitarlo. Lo que no sabés es a dónde lleva ese camino, vos te entregás”, asegura Guillermo Moreno, quien no descarta una candidatura presidencial, pero la subordina al discernimiento espiritual. En una entrevista extensa con Infobae, el ex secretario de Comercio Interior expuso su visión sobre el país, el escenario global y el rol de la presidenta del PJ, Cristina Kirchner, y el gobernador Axel Kicillof, a quien directamente le niega la identidad justicialista: “Él no es peronista y ella está por verse”.

Moreno combinó el análisis político con su interpretación del escenario económico, sin ahorrar críticas al oficialismo actual. “El acuerdo con el Fondo es la demostración del fracaso de Milei. Si tenés que pedir dólares, es porque no los generaste”, sentenció. Cuestionó la política económica, la desatención de la condición bimonetaria de la Argentina y aseguró que “la inflación en dólares fue récord mundial”. Dijo que el ministro Luis “Toto” Caputo “no domina la disciplina” y el presidente Javier Milei “no sabe de economía”.

Pero su mirada no se limitó al frente interno. Moreno reivindicó con fuerza al nacionalismo económico y cultural que, según su lectura, hoy encarna Donald Trump. “Lo que está haciendo Trump es extraordinario. Hace lo mismo que nosotros hicimos en la década ganada. Defiende el trabajo nacional, las cadenas cortas de abastecimiento y la relocalización de empresas”, afirmó. En contraste, rechazó abiertamente la influencia globalizadora de China y del Foro de Davos, e incluso deslizó críticas a Cristina Kirchner: “Cuando ella era presidenta nunca dijo ‘abramos la importación de medicamentos’. El otro día lo dijo. Esa no es la CFK de la década ganada”.

Sobre el futuro del peronismo, propuso una hoja de ruta: la construcción de una conducción colectiva. “Quizás el peronismo ya evolucionó y vamos a una estructura colegiada, el Consejo Superior del Movimiento, con representación de las siete ramas: movimiento obrero, empresariado, mujeres, política, técnica y profesional, juventud y movimientos sociales”. Frente a la posibilidad de que CFK no puede ser candidata por una condena de la Corte o la aprobación de la ley de Ficha Limpia, afirmó: “Dejen que jueguen todos. No proscriban a nadie, tampoco a Cristina”.

La entrevista a Guillermo Moreno

La entrevista a Guillermo Moreno de Facundo Chaves en la redacción de Infobae

– Ese razonamiento resulta contra intuitivo. Uno lo ve a Trump y no se lo imagina peronista o kirchnerista.

- En economía hace lo que hizo Moreno. ¿Qué diferencia hay entre lo que hizo Moreno y lo que hace Trump? Yo lo hacía con un teléfono y él lo hace con doce portaaviones, hay una diferencia de poder de fuego. Los dos defendemos el trabajo nacional. Defendemos los dos el proceso de reindustrialización. Los dos deseamos primero cada país. Los dos sostenemos que se tienen que relocalizar las empresas dentro del territorio. Y lo más importante: estaban errados los que consideraban que el óptimo se alcanzaba con las cadenas largas de abastecimiento, porque esa es la base de la globalización. En términos puramente económicos, lo que justifica la globalización es el triunfo de las cadenas largas de abastecimiento.

– ¿Qué significa eso?

- Significa que un país produce y vos consumís donde estés. Si estás a 15 o 20 días de eso, eso era más óptimo que tener la empresa. Ahora vuelven a triunfar las cadenas cortas de abastecimiento y en las cadenas cortas de abastecimiento podemos reindustrializar la Argentina. Cuando nosotros planteábamos reindustrializar la Argentina nos decían que nos habíamos quedado en el 45. Cuando nosotros administrábamos el comercio, nos decíamos “estos están fuera del mundo”. De hecho nos dijeron eso: la campaña del 2015 fue “estos muchachos están fuera del mundo”. No éramos el pasado, éramos el futuro. Hoy estás discutiendo la transformación extraordinaria del mundo que está haciendo Trump, que para vos es transitoria, y lo acepto, pero yo te digo que es definitiva.

– No lo considero transitorio. Digo que estamos en un momento de enorme inestabilidad y tal vez sea prematuro decir que ya ganó un bando.

- Sin duda que ya está el triunfo. Para nosotros estaba claro que el mundo iba para ahí, en una alianza de Orden 1 entre la Federación Rusa y Trump. Esto es lo que pasó: si leés lo que venimos escribiendo desde 2017 vas a decir “se dio esto”. Lo que uno no podía decir era el grado de avance. Trump evidentemente puso primera, segunda, tercera y está yendo a fondo. Hace seis meses no podías pensar que él iba a decir de Harvard que todas esas universidades formaron cabezas que no tienen nada que ver con lo que necesitan en Estados Unidos. Es algo parecido a lo que decimos acá de muchas universidades, por ejemplo, en economía.

(Candela Teicheira)

– Me interesa su mirada sobre el presente económico. ¿Cómo está Argentina y cómo se proyecta en el futuro próximo, tras el acuerdo con el FMI?

- Visto lo que está aconteciendo en el mundo, nosotros estamos yendo para otro lugar. Milei es un globalizador extremo y su gobierno ya no es anarcocapitalista después del acuerdo con el Fondo. Previo al acuerdo con el FMI, sus visiones, el Foro de Davos y demás, intentaba ser un gobierno anarcocapitalista, pero ya está. Ahora la política económica quedó encorsetada en este acuerdo con el Fondo que armó él.

El acuerdo con el Fondo tiene la primera particularidad que demuestra el fracaso del gobierno de Milei. Todo el dinero que pide Luis “Toto” Caputo de libre disponibilidad -entre comillas- todo lo que excede la refinanciación del capital que estaba obligado a pagar de la deuda de los gobiernos anteriores de Macri y Alberto es la señal de su fracaso. ¿Estamos de acuerdo con eso?

– No lo sé.

- No hay ninguna posibilidad de no estar de acuerdo, porque si no no pedís plata. Acepto que no haya generado los dólares para repagar el capital. Ahora que encima pida plata es la señal de su fracaso, porque si no los hubiese generado. Que la libre disponibilidad para este año sean 16 mil millones -o 12.000 o 25 mil o 26.000, más Banco Mundial, BID, etcétera- todo el dinero “pedido” es la medida de su fracaso, porque no generaron los dólares. Al no generar los dólares, esta administración está condenada. Empezó mal y va a terminar peor.

Con respecto al Fondo, Milei hizo un ajuste clásico, donde la tasa de interés tiene que ser positiva. ¿Qué había hecho Milei hasta ahora? Había hecho un ajuste fiscal y había sido laxo en lo monetario. Antes era laxo en lo monetario y estricto en lo fiscal, y ahora es estricto en los dos, más una devaluación, que son los elementos ordenadores de un plan de facilidades extendidas. El documento del Fondo empieza diciendo “aceptando el desequilibrio estructural importante de la economía argentina, estamos dispuestos a dar un acuerdo de facilidades extendidas”. ¿Estamos de acuerdo que empieza así?

– ...

- Está todo dicho. Un desajuste estructural de la economía no es un stand-by, que es producto de un hecho aleatorio, una circunstancia que pasó y es de corto plazo, dos años. Esto es estructural, es por diez años. Está mal la economía, tenés que corregir... no servís y como tu esquema no sirvió, tenés que hacer esto.

– Independientemente de ese inicio del informe, Kristalina Georgieva acaba de decir hace horas...

- Yo leo lo que firman, no lo que dicen. Me crié en eso de “mirá lo que hacen y firman y no lo que vocean”. El documento empieza así, después pueden decir lo que quieran, pero el documento para ser aprobado por el board del Fondo comienza diciendo “el desajuste estructural de la economía argentina” después de un año y pico de administración de Milei.

La directora del FMI, Kristalina Georgieva

– ¿Usted no reconoce ningún éxito o logro en la reducción de la tasa de inflación, en haber estabilizado el dólar o recuperado la actividad económica?

- Bueno, vamos uno por uno. ¿Estamos de acuerdo en Argentina tiene una economía bimonetaria?

– Lo acepto en beneficio del debate, no soy un economista como para decir sí de manera fundada.

- Vos debés tener los dos numerales ordenados para decir que controlaste la inflación. No hay ningún éxito en ser récord de inflación mundial en dólares. Tuviste la inflación en pesos bajando, pero estás frente a un secretario de Comercio que le decían que mentía, que la inflación no era 1, sino 2 y ahora festejan un 3,7 o un 2,7. Pero no importa, dejemos esa chicana de lado. Tuvimos récord de inflación en dólares. El producto de esto es que casi todos veranean afuera, las importaciones están destruyendo trabajo local. Están todos cruzando a Chile, a Brasil, a Uruguay que está repleto, por eso en este momento estás destruyendo empleo.

Bajó la inflación desde el 25% al 3,7% mensual, pero en dólares la disparó como nunca pasó en la Argentina. En una economía bimonetaria, o controlás los dos numerales, o tenés un lío bárbaro. No controlaron los dos numerales, controlaron uno, así es muy fácil. Pusieron a la economía argentina carísima y el desajuste es estructural. Por eso el Fondo los obligó a devaluar.

Con respecto al dólar estable: no es cierto, porque los precios en dólares subieron y recién ahora comenzó la devaluación. Para tener la misma capacidad de compra que tenía el dólar sobre los productos argentinos cuando Milei empezó su gobierno, la devaluación tendría que haber sido más del 100%. Porque evidentemente el 800 de aquel entonces, con una devaluación entre 108% y 125% en dólares depende cómo lo midas. Te está dando un dólar de entre 1.700, 1.800 a 2.000 y pico para estar igual que como empezó Milei.

Javier Milei y Donald Trump

– ¿Está diciendo que el dólar ahora tendría que estar más caro?

- Para tener el poder de compra de antes no hay ninguna duda de que con este tipo de cambio no sos competitivo. Ya casi no es competitiva la zona núcleo de la Pampa Húmeda, más la destrucción de empleo que se viene. Acaban de cerrar unos muchachos que hacían enlatados de pescado… dijeron que no son viables y que se van a dedicar a importar. La destrucción de empleo ahora va a ser fenomenal porque aguantaron hasta donde pudieron los muchachos. Ahora viene una situación de crack.

En cuanto al nivel de actividad, es espantoso. Tengo un mayoreo de ferretería y estamos vendiendo la mitad de lo que se vendía en el 2015 en volumen y, con respecto al año pasado, hay semanas que estamos igual, otras que estamos un poquitito arriba y muchísimas semanas abajo del año pasado. Con respecto al 2023 estamos abajo, sin ninguna duda, a los meses de enero, febrero y marzo del año pasado. Y mirá que tenés un enero muy difícil el del año pasado, porque acababa de saltar el dólar.

Y lo de nivel de actividad es una chantada absoluta, porque tuvo que ver con la actividad del campo. Tuviste la seca en el 2022 y 2023, no la tuviste en el 2023-2024, eso tuvo que ver con el crecimiento del campo. Todo lo demás: construcción, obra pública, industria, servicios, turismo, servicios financieros, y cantidad de personal ocupado, cuando ves los sectores, sobre todo la economía urbana, está muy mal. Tenés algo en minería, en energía hasta ahí -porque la producción sigue estando debajo de lo que alguna vez la Argentina tuvo- porque está entre 800 y 900 millones de barriles año. Y ahora, con este nivel del precio de petróleo. Si el petróleo llega a 50 o 55 dólares.

– Espere que todavía está arriba de 60 dólares.

- Vamos a ver a cuánto llega, porque recién empieza a perforar Trump. Recién empieza. Los proyectos de inversión los van a tener que revisar, sobre todo Vaca Muerta. Es un fracaso rotundo de Milei y está demostrado en el acuerdo con el Fondo, sino no sería necesario.

– El argumento del Gobierno es que el acuerdo con el Fondo no es un salvataje para resolver un desbalance o falta de dólares para pagar deuda...

- Yo digo lo que dice el Fondo: el desajuste es estructural. El Gobierno puede decir cualquier cosa. Ninguno de los dos -ni Caputo ni Milei- dominan la disciplina. Milei porque es un anarcocapitalista...

– ¿Usted me dice que Milei no sabe de economía?

- No sabe, quedó claro que no sabe de economía.

– Entiendo la posición política que tiene, pero no veo que la gente esté pensando como piensa usted...

- La mayoría sí, y lo vas a ver en las elecciones. Quizás estés en un microclima que te impida ver eso. La mayoría piensa como pienso yo, porque la mayoría trabaja en la economía real, no en el sistema financiero ampliado. ¿Qué actividad es rentable?

– Evidentemente hay un reajuste y un reformateo de toda la economía.

- Las empresas son rentables o no son rentables. ¿Qué sector es rentable hoy? Hoy ni siquiera la Pampa Húmeda lo es. La pesca no, la construcción no, porque a 1.800 dólares el metro cuadrado no puede ser rentable. Obra pública no hay, el sector de la construcción tiene un lío bárbaro. La manufactura argentina desde acero o aluminio.

– Esos sectores tenían algún tipo de protección o incentivo por parte del Estado...

- Y es lo mismo que vas a tener ahora en Estados Unidos. Vos estás hablando del mundo que ya fue, no existe más, se terminó el mundo de la globalización. Ahora está Trump, está Putin y está el Papa, no está Xi Jinping gobernando el mundo ni está el Partido Comunista. Lo otro es un imaginario que construyó el mundo más desigual que hay.

En Economía no te enseñan la materia “Sufrimiento I” y “Sufrimiento II”. Todo economista que haga sufrir al pueblo es por otros intereses, no porque se lo enseñaron en la Facultad. Cuando jurás el título, no jurás para hacer sufrir al pueblo.

Trump y Putin negocian un acuerdo por la guerra en Ucrania

– ¿Y usted cree que Milei está haciendo sufrir al pueblo?

- No hay duda. Cuando él se regocija que quiebren las empresas, que todos son mandriles. Ahora, decís que la economía mejoró y tuvimos la inflación récord mundial en dólares. Me decís que bajó la inflación y yo te digo que no, que subió.

– Lo que estoy planteando es que el de Milei es un gobierno que recibió...

- Recibió la peor herencia, pero la empeoró. Y la prueba es el Fondo.

– Admite que recibió la peor herencia, pero se trata de una herencia que se generó después de 20 o 30 años de desequilibrios.

- ¡No! Con nosotros el país crecía. No digas 30 años porque no es cierto.

– ¿Cuántos años serían para usted?

- Del 2014 para acá. Desde la devaluación de Axel Kicillof. Desde ahí pasaste de un ciclo económico de producción y trabajo, a un ciclo económico de especulación y renta. Todos los gobiernos, incluidos sus ministros de Economía, devaluaron y se endeudaron.

– ¿Pero no hubo en todos los años de kirchnerismo desequilibrios? ¿La inflación cuándo se gestó? Pasaba de todo en Argentina con los precios.

- ¿Qué pasaba? Si ahora pasan cosas similares, pero tres veces más.

El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo

– Pero Guillermo, tenían que hacer acuerdos de precios cada dos minutos.

- ¿Y cuál es el problema? Es la administración de comercio, así funciona. ¿No acaba de festejar Caputo que los supermercados rechazaron las listas?

– Cuenteme qué opina de eso.

- ¿No se supone que era mejor que no mandaran las listas en vez de rechazar?

– El ministro Caputo está diciendo que está bien algo que deciden las empresas, no es algo que impone el Estado.

- Nosotros no imponíamos nada, si era un acuerdo de precios. Todo se administra, igual que Trump ahora. Se conversan y se acuerdan los salarios, ¿de dónde salió la teoría económica que uno de los precios sí se tienen que conversar y el Gobierno los puede autorizar o no, pero resulta que otros precios no? ¿Cuál es la lógica que te lleva a pensar que sí está bien para los salarios, pero no está bien para los precios? El sistema capitalista no funciona así. Si vos acordás salario, ¿por qué no vas a acordar precios? Este es el núcleo duro de la discusión.

– Porque haber acordado precios y salarios nos llevó al lugar que nos llevó.

- No amigo, porque acordar precios y acordar salarios es lo que se viene ahora.

Trump asegura que quiere ser recordado como un "pacificador y unificador"

– ¿Pero nos fue bien acordando precios y salarios?

- ¡Claro! La Argentina creció a tasas chinas y hace diez años que no crece. Nosotros hicimos acuerdos de precios entre el 2006 y el 2012, después fueron todas tonterías. Cuando vas a hablar de la conversación de precios es Guillermo Moreno, lo demás eran precios de referencia. Moreno era el que se metía en las listas de precios. Cuando hablás de listas de precios eso lo hice yo. Después había precios de referencia que no sirvieron para nada. La administración de precios la hice yo y ahí teníamos la lista dividida en masivos, selectivos y premium. Y eso, inexorablemente, es lo que está pasando en casi todos los países de la órbita capitalista. Y eso es lo que va a volver, porque volvió con Trump.

– ¿Va a volver otra vez ponerse de acuerdo sobre el precio de la manteca?

- Hay que administrar los precios. En una economía donde vos vas a conversar los precios y vas a conversar los productos que entren y los productos que salen -que es lo que está haciendo Trump- eso te está dando la tea votiva de hacia dónde vamos. Lo que a vos te duele -y acepto que te duela- es que lo que hacíamos nosotros no era el pasado, era el futuro. Nosotros hicimos eso antes de que lo hiciera el mundo, incluso antes de que lo haga Trump.

– No nos fue bien así, Guillermo...

- Nos fue muy bien. Me meto en un tema técnico, pero es muy importante. ¿Por qué le pasó a Milei esto, que tuvo la inflación récord en dólares y tenemos este desastre estructural? Porque en una economía bimonetaria tenés que administrar los dos flujos. Cuando a vos se te dispara la inflación en dólares, te pasa lo que le pasó a esta bestia (NdR: en referencia al presidente Milei). La administración de precios lo que te permite es que la economía argentina dentro del sistema capitalista transite con una tasa de interés real que converja con la tasa internacional. Es la única manera de administrar una economía bimonetaria. Pero el Fondo no entiende lo que es una economía bimonetaria porque es muy difícil de explicarla. Lo fundamental en una economía bimonetaria, según mi mirada industrialista, es tener un tipo de cambio competitivo.

– Eso significa sueldos bajos...

- No. Para evitar eso, está la conversación de precios, sobre todo en alimentos básicos. Tenés un alto poder adquisitivo del salario porque el tipo de cambio al alza que te garantiza que tu sector manufacturero es competitivo a escala global y tiene un poder adquisitivo del salario alto porque conversa -sobre todo- precios de alimentos, de vivienda, de salud, de educación. Esto es lo que hace el gobierno peronista: conversa los precios, te da un tipo de poder adquisitivo alto, te da un tipo de cambio alto y emparda las productividades del campo y de la industria.

– Lo escucho cuando habla de economía bimonetaria, de carry trade y la escucho a Cristina Kirchner.

- No, de ninguna manera. Esto no es Cristina, Cristina parecería ser que es Kicillof. Vamos a ver si cambia. La economía bimonetaria es una realidad de la Argentina que hasta vos dijiste que sí. Kicillof es lo que dijo en el Teatro Argentino de La Plata hace tres jueves atrás. No tiene nada que ver. Él denostó a Trump, él es pro-chino, así que no. ¿Cristina puede ser pro China? No lo sé. Sé que en economía reivindicó a Trump, pero después hizo una serie de improperios innecesarios. Yo decididamente no soy pro-chino, así que a mí no me pongas ahí, ponelo a Kicillof.

Cuando Cristina dice “abramos las importaciones para bajar el precio de los medicamentos”, no es lo que estoy diciendo yo, es exactamente al revés.

– Pero no la abrió durante los 15 años que estuvo en el poder.

- Pero por eso te estoy diciendo que no lo hizo, lo dice ahora. Yo te estoy cuidando la producción nacional de farmacéuticos y lo que ella dice ahora -porque finalmente Kicillof fue ministro de Economía de sus dos últimos años- no tiene nada que ver con esto. ¿Qué es Cristina? Es un interrogante. Puede ser que sea nacionalista o puede ser que sea globalizadora, esa es la contradicción.

– Quiero abordar otros temas, pero me sorprende cuando dice que la economía de Milei está peor que la del gobierno de Alberto Fernández.

- Te dije que fue un asco la economía del gobierno de Alberto Fernández. De Alberto vos sabés que dije que era el peor el día que Cristina lo eligió. Así que a mí no me hagas cargo de eso. Pero sin dudas que la economía ahora está peor y eso lo ves en los cierres de las empresas.

– Ahora esta mirada crítica suya, después se tiene que confrontar con las elecciones y con lo que la gente piensa.

- Va a ganar el peronismo de punta a punta. Cuando vos sumes todos los votos del peronismo, gana de punta a punta.

Guillermo Moreno junto a Nydia Lirola, candidata a legisladora en la lista que encabeza Alejandro Kim, por Principios y Valores

– Ahora tenemos una elección próxima, el 18 de mayo, de la ciudad de Buenos Aires, donde compiten con sus candidatos Macri, Milei, Santoro.

- Cuando sumes los votos de Santoro -que va a tener que decir cuántos votos son peronistas de ahí- y los votos nuestros, va a ganar el peronismo, no tengas ninguna duda. El peronismo está ganando en todo el país. Lo que no te puedo garantizar mirándote a los ojos es que eso hoy se corresponda con un buen gobierno. Te puede pasar de vuelta lo de Alberto. Por eso este debate interno que tenemos: si el peronismo va a ser el nacionalismo o el peronismo es la globalización de Kicillof.

– ¿Cómo ve el peronismo? Cuénteme.

- Al peronismo lo veo muy bien abajo, a nivel militancia y adherentes. Lo veo con los dirigentes intermedios tironeados, y veo a la dirigencia nacional buscando el camino. Evidentemente el camino no es China. Hoy los dirigentes de fuste del peronismo parecería que son pro globalizadores -digo Kicillof- y los cordobeses no están opinando y cuando opinan dicen esa tontería de tanto mercado como sea necesario, tanto Estado como sea indispensable, estas tonterías de Willy Brandt, de la socialdemocracia demodé, eso es la globalización, es Felipe González, el mundo viejo. Los pongo en un signo de interrogación. Y Cristina no lo sé. No sé si es la Cristina de la década ganada o es la Cristina que dice abramos las importaciones de medicamentos.

– ¿Usted qué cree?

- ¿Ves que son dos Cristina distintas?

– Puede ser. Usted lo mira desde su lugar peronista.

- Pero yo lo digo por el discurso. Cuando ella era presidenta nunca dijo “vamos a abrir la importación de medicamentos”, pero el otro día lo dijo.

– ¿Ahora el peronismo qué tarea tiene por delante?

- Llegar a este consenso, entender cómo es el mundo. Perón enseñaba que la verdadera política es la internacional.

– ¿Quién tiene que definir esto? ¿Tiene que definirlo Cristina, Moreno, Axel?

- No, no son nombres. Perón dijo “la organización vence al tiempo”.

– Vamos, Guillermo, hablemos concreto de la política real.

- No, puede ser un grupo. ¿Por qué no vas a pensar que quizás el peronismo evolucione hacia una estructura colegiada de conducción? ¿Por qué me negás ese placer?

– ¿Usted cree que puede ser ese el camino?

- Y en eso es en lo que estoy trabajando. ¿Por qué vas a pensar en los liderazgos indiscutibles? Quizás el peronismo ya evolucionó.

– ¿Cómo sería eso?

- Una estructura colegiada.

– Qué tiene en la cabeza Guillermo Moreno sobre eso.

- El Consejo Superior del Movimiento, que es el que termina decidiendo…

– ¿Cómo sería?

- Las siete ramas del peronismo que tiene que haber ahora, eligiendo sus representantes.

– ¿Cuáles serían esas siete ramas?

- Y tenés el movimiento obrero organizado, los empresarios…

– ¿La CGT, la CGE, volvemos al sistema corporativo del peronismo del 45?

- Pero es eso lo que está haciendo Trump. No digas eso porque estás opinando. En una época opinás, en otra época no opinás. U opinás siempre o no opinás nunca.

Modelo 1945. Juan Domingo Perón y Eva Perón en el edificio de la CGT, en Azopardo 802

– Tiene razón.

- Como vamos a ese mundo -te guste o no- no vamos al mundo partidocrático del Partido Comunista chino. Eso está terminado. Olvídate. Vamos a un mundo movimentista.

– Compléteme lo del peronismo y las ramas.

- Son siete ramas. El movimiento obrero organizado -las 62 Organizaciones, no la CGT, porque eso es lo gremial- la política, la rama empresarial, la femenina, la rama política, la juventud, los movimientos sociales -porque son una realidad hasta que se termine la pobreza en la Argentina- y la rama de técnicos y profesionales, porque el peronismo siempre fue un virtuoso del conocimiento.

– ¿Esas siete ramas tendrían que conformar un consejo de notables?

- No es de notables, es de dirigentes. Esas siete ramas eligen sus representantes en el Consejo Superior del Movimiento.

– ¿Y ahí estaría usted?

- No, yo no digo dónde voy a estar. Ese Consejo Superior del movimiento es el que va a conducir “La Causa” y no necesariamente una persona. Quizás ese Consejo Superior elige al candidato a presidente de acuerdo al que mide mejor, el que habla mejor, el que esté mejor de salud, porque hay que estar bien de salud en esto.

– ¿Y a usted le gustaría?

Cuando vos llegás a presidente sabés que estás en el camino de Dios y tenés que tener la voluntad de transitarlo. Lo que no sabés es a dónde lleva ese camino, vos te entregás. Hay una palabra que se llama decisión y otra palabra que se llama discernimiento, que a veces se usan como sinónimos y no lo son. Decisión es un hecho de la voluntad. Discernimiento es la voluntad acompañada por el Espíritu Santo. Cuando iniciás el camino, ya también te tiene que conducir el Espíritu Santo, y no sabés dónde te lleva, te tenés que entregar.

Sería muy torpe decir “sí quiero”, porque vos para eso tenés que transitar el camino de Dios, que es el plan de Dios. Y no sabés cuál es el final. Vos tenés que estar seguro y yo estoy seguro de que hice lo que tenía que hacer. Que hoy se esté hablando de que el peronismo puede ser una alternativa es porque hice lo que había que hacer hace un año.

Cuando Macri dijo “voy a dar vuelta la tierra para que se seque las raíces”, ¿cuál es la declaración de Macri fantástica y que te lo pinta de cuerpo entero? “Hasta ahora cortamos el pasto, ahora vamos a dar vuelta la tierra para que se sequen las raíces”. Cuando él dice “hasta ahora cortamos el pasto”, se estaba refiriendo al peronismo. “Ahora vamos a dar vuelta la tierra para que se sequen las raíces”... bien de oligarca. Y yo le dije “de acá”.

– ¿De acá?

- Sí, “de acá”, con el gesto así, a la televisión se lo hice el gesto. Ni bien ganó Milei, a la semana ya estábamos afiliando. Y hoy el peronismo es una alternativa. Que te guste o no, vos me estás diciendo que puede ganar en Capital, puede ganar en provincia. No es que decís están todos muertos.

– Se lo pregunto, no afirmo si pueden ganar o no, están en competencia.

- Bueno, somos una alternativa. Para Macri, hace un año, no deberíamos existir más, de hecho…

– Pero no me respondió si le gustaría, si está en “ese camino”.

- Estoy en el camino, te dije. Pero es una tontería enojarte porque no sos el elegido. Porque depende de Dios. Por eso te hice la diferencia…

– ¿O sea que su candidatura presidencial depende de Dios?

- Claro. Para todo. No solo acá, la de Trump también. Por eso te recomiendo que leas o escuches el rezo que hizo el jueves a la noche Trump. Es muy importante cuando dice “vamos a volver a poner a Dios en el centro de los Estados Unidos y en la concepción norteamericana de la vida”. Es muy importante, porque eso tiene que ver con el Occidente ampliado. El nuevo Occidente incorpora las categorías teológicas de las tres religiones: la islámica, la judía y la cristiana, tanto evangélicos, como católicos.

La entrevista a Guillermo Moreno (fotos Candela Teicheira)

– ¿Y Cristina que lugar tendría en la reorganización del peronismo?

- Tendrá que elegir una rama a la cual representar. Estoy seguro de que joven ya no podemos. Puede ser la rama mujer, puede ser la política.

– ¿Sería una más?

- En el Consejo. El Consejo Superior va a tener por lo menos 100 integrantes.

– ¿Axel Kicillof no?

- Puede ser un representante. Pero saldrá del Consejo, no es una persona. Y esto es notable, porque entonces la estructura organizacional correcta del pueblo argentino no es el partido, es el movimiento. Este es un error de las concepciones demoliberal burguesas traídas de Europa. No son más los partidos los que expresan al pueblo.

Trump está haciendo un movimiento desde Estados Unidos, no es el Partido Republicano. Desde el año 2016 venimos estudiando a Trump y todo esto que está pasando está escrito. Lo que estoy diciendo lo dijimos hace muchos años y aparte te lo dije a vos. Trump, Putin y el Papa, que por suerte vamos a tenerlo al Papa unos años más, porque los otros dos son bravos. Es importante que hayas dicho que lo que hablábamos hace cinco o seis años atrás parecería ser que se va encaminando.

– No todo, pero grosso modo sí.

- Entonces significa que el método de análisis que tiene el peronismo es bastante correcto, sobre todo siguiendo las enseñanzas de Perón.

– Pero es suyo Guillermo el análisis.

- No, es el peronismo, porque Perón enseñó que la verdadera política…

– Pero hay otros peronistas que piensan otra cosa.

- No, no son peronistas. Kicillof no es peronista.

– ¿Cristina no es peronista?

- Está por verse, porque si ella es la década ganada, no hay dudas. Si vuelve a decir que hay que abrir las importaciones de medicamentos, no.

– Pero los peronistas se enojan cuando sacan el peronómetro.

- No sé qué peronista. A mí nadie se me enoja, ni me para en la calle, ni nada. Hay una doctrina. Si te alejás de la doctrina, no sos peronista.

– ¿Y quién dice que alguien se alejó o no se alejó de la doctrina?

- La doctrina tiene su esquema de análisis. Sos nacionalista o sos globalizador. Si sos pro-chino, no sos peronista. Es importante porque el método de análisis peronista te va llevando al lugar correcto, no el marxista...

– Es suyo, Guillermo...

- No, del peronismo. No seas chicanero. Hay un método de análisis peronista. ¿Vos te pensás que solo los marxistas o los liberales tienen método de análisis? No seas chiquilín, porque si no me voy a enojar.

Axel Kicillof en el Teatro Argentino

– Hay peronistas que piensan distinto a usted.

- Amigo, si no son de la doctrina, pueden tener la camiseta peronista, pero no son peronistas. Kicillof cuando habla de economía como habló en el Teatro Argentino, claramente no es peronista. Después puede ponerse la camiseta que quiera y vos podés decir “ah, ese es el peronismo que me gusta”. Bueno, pero no es peronista. ¿Está bien? El peronismo es la doctrina, no es cualquier cosa. Es la teoría objetiva del valor, es reindustrializar la Argentina, conversar los precios, conversar los salarios, administrar lo que hay que administrar, es un gobierno esclavo de un pueblo libre.

– No nos fue bien así, Guillermo...

- Nos fue bárbaro, crecimos a tasas chinas. Ahora estás opinando. A veces opinás y a veces no opinás.

– En esta sí opino, es verdad.

- Te gusta opinar y en el medio decís que no. Me hacés acordar a otros periodistas. Cuando quieren opinar, opinan, y cuando no quieren, no opinan.

– No se enoje, Guillermo.

- No me enojo. Cuando te pregunté una opinión me dijiste “soy periodista”, y te la pasás opinando.

– Habló recién del tema de Caputo y la lista de precios y de lo que está pasando con las empresas productoras de alimentos. ¿Cómo lo ve usted?

- El dólar inexorablemente va al techo.

– Le pregunto porque una de las empresas anunció que retrotrae los aumentos

- ¿Anunció que retrotrae a los súper o a todos?

– A los supermercados.

- ¿Y cuánto es el súper del consumo total de fideos? No más del 30%. El resto... ¿Sabés cómo los conocés a los muchachos? Y Caputo no tiene idea ni quiénes son, ni de dónde queda Molinos. El ministro no tiene idea. No es un tipo que domine la disciplina.

– El precio del dólar cerró después de estos tres días debajo de los 1.200 pesos.

- El Gobierno devaluó el 10%, por ahora. ¡Diez en tres días!

– Milei dice que va a bajar más. Que va a llegar a 1.000.

- Milei dice cada cosa.

Otros tiempos. Cristina Kirchner y Guillermo Moreno

– Para el final. ¿Qué piensa de la posibilidad de que se sancione la ley de Ficha Limpia? Podría afectarla a Cristina Kirchner, pero también a usted.

- Las carreras se ganan en la cancha. No es necesario proscribir a nadie. Déjenlos que jueguen todos. Dejen que la política juegue. No está bien si te ponés contento porque proscriben a Cristina con un fallo. Déjenla que juegue en la cancha, es una pena que hagan eso. Los pingos se ven en la cancha. A Perón lo proscribieron ¿y después qué pasó? No es necesario.

– Pero hay causas judiciales en curso...

- Son de la Justicia Federal, que no es toda la Justicia.

– Los jueces de la Corte tienen a la firma una decisión final...

- A la Corte Suprema la valoro, creo que está haciendo bien las cosas. Si no es una decisión de la Corte, no la fuerces, no hagamos cosas que no van, porque quizá después se da la vuelta. Lo quisieron hacer con muchos, incluido Trump, y no pudieron. Estas fueron las mañas de los demócratas, y cuando al tipo le pegaron el balazo y levantó el puño sin zapato -eso significa que tuvo miedo de verdad- era imposible que perdiera las elecciones. Dejen que las cosas vayan. El mundo va al nacionalismo. El peronismo es el nacionalismo por definición de la Argentina. Dejen que vaya siguiendo su cauce. Si va a ser lo mejor, dejen. No fuercen la política con instrumentos judiciales.

– ¿Que no la proscriban a Cristina está pidiendo?

- A ninguno, a nadie. Dejen que juegue. Si total esto va a ir para un cauce, sino te vas a equivocar. Dejen que esto vaya por el camino natural, porque finalmente el mundo va hacia el nacionalismo. Siempre es mejor el nacionalismo americano, que es de brazos abiertos. Y ese nacionalismo de aquellos pueblos que construyen su identidad incorporando al distinto, no de aquellos pueblos que masacran al distinto. La globalización no va más, se terminó.