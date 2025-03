Laurita Fernández: “Mi perrita Miel tiene los mismos ojos que mi abuela”

Casino Resort - Laurita Fernández - Corte 1

Laurita Fernández es una destacada bailarina, coreógrafa, conductora, modelo y actriz argentina. Su popularidad fue en ascenso a partir de su participación en el programa Showmatch: Bailando por un sueño y su rol como conductora del programa juvenil Combate y en el reality Cantando por un sueño 2020.

A lo largo de su carrera ha demostrado gran versatilidad, destacándose tanto en la televisión como en el teatro. En 2010 tuvo una participación en el baile de apertura de la película Igualita a mí. En el verano del 2015, integró el elenco de la obra Casa fantasma y, con los años, se consolidó como actriz teatral al protagonizar la obra Sugar, por la cual recibió el premio ACE como revelación femenina.

También fue parte de exitosas obras como: Departamento de soltero, que le dio su segunda nominación al premio ACE como mejor actriz de comedia; Legalmente Rubia, inspirada en la película y el libro; y Matilda el musical. Actualmente, junto a Martín Bossi y Mike Amigorena, protagoniza La cena de los tontos, que se presenta de jueves a domingo en el Teatro Nacional.

Laurita Fernández: “Yo era de la hinchada que criticaba a los que trataban a los perros como hijos”. (Candela Teicheira)

Pollo: — ¿Cómo está tu hija?

Laurita: — Bien. Es que hoy la castramos y vengo de ahí. Me sorprendió la pregunta.

Pollo: — Pero es tu hija...

Laurita: — Sí, te juro. Miel se llama.

Pollo: — ¿Es la única?

Laurita: — Sí, pero creo que voy a tener otra...

Pollo: — ¿Es verdad que la llevas a todos lados?

Laurita: — Sí, a todos lados. Al canal la llevo conmigo, está al lado del cámara y está conmigo mientras me peino y me maquillo. Va al teatro también.

Pollo: — ¿Y se porta bien?

Laurita: — Sí, recontra. Era re chiquita y yo ya la llevaba a Matilda, en el Gran Rex. Los nenes la cuidaba….

Pollo: — Este es un mundo que tiene dos hinchadas muy marcadas.

Laurita: — Sí. Yo era de los que decían: “Esa gente que trata a sus mascotas como hijos...”. Siempre criticaba a los que hablaban así y decía: “¿Cómo va a dormir en la cama?”, “¿Cómo va a subirse al sillón?”. Lo decía desde afuera. Pero cuando me tocó… olvídate. Ahora es la dueña de todo.

Pollo: — Pero conectaste. Hay algo que tiene Miel que te hizo un clic.

Laurita: — Yo había perdido a mi abuela Rosa, que es la mamá de mi mamá, la que siempre me cuidaba de chica. Cuando la conozco a Miel de bebé, le miro los ojos y tiene los mismos ojos que mi abuela, el mismo color, pero no solamente eso. Era la misma mirada. Te lo juro.

Pollo: — Muy fuerte...

Laurita: — Sí, muy fuerte. Era la misma mirada y tardé en mostrársela a mi vieja porque sabía que iba a ser fuerte para ella también. Un día me animé, se la mostré y se quedó helada.

Pollo: — Tiene la misma mirada de tu abuela.

Laurita: — Sí, no solamente el mismo color sino la misma mirada. Yo había subido una foto de Miel y mucha gente, que me sigue en las redes y había visto una foto muy linda de mi abuela, me decían: “Che. Tiene los ojos de tu abuela”. Sin que yo diga nada.

Laurita Fernández protagoniza la obra teatral La cena de los tontos junto a Martín Bossi y Mike Amigorena. (Candela Teicheira)

Pollo: — No lo viste vos sola. ¿Y cómo te organizas para que esté bien y para cuidarla?

Laurita: — La crié de una manera que me pueda acompañar porque sabía que tenía un ritmo y un estilo de vida en el que estoy de acá para allá y me muevo mucho. Es para que no se quede sola toda el día. Dije: “La única manera es que aprenda acompañarme, que le cope, que sea sociable y que se sepa adaptar”. Es una genia. De hecho, en la reunión de La cena de los tontos, estaban todos los productores y yo caí con Miel.

Pollo: — ¿Qué pasa si alguien se ortiva con esa situación?

Laurita: — Soy ubicada. Al ensayo entiendo que no la puedo llevar porque todos tenemos que estar concentrados. Pero la he llevado al programa mientras grabamos y ella estaba chocha.

Pollo: — En el programa de tele podés, en el teatro es más difícil.

Laurita: — Sí, porque se puede mandar al escenario (risas). Pero no me pasó que se ortiven con esa situación. Obviamente, si a alguien le incomoda la situación no lo hago. Tampoco es que soy una pesada. Cuando sé que voy a estar todo el día lejos y se puede quedar en el camarín y no invade, lo hago.

Pollo: — ¿Hace cuánto estás en pareja con Claudio “Peluca” Brusca?

Laurita: — Hace más o menos dos años.

Pollo: — ¿Es verdad que cuando iban a convivir te tiraste para atrás?

Laurita: — Sí. Íbamos a convivir y a mí me agarró así como una cosa. Le dije: “¡Ay, no!, me parece que no, que no es el momento”.

Pollo: — ¿Tenían todo casi armado?

Laurita: — Sí, casi todo listo. Me agarró como “¡Ay! Se va a perjudicar la relación”. Empecé a decir: “Si estamos bien así ¿Para qué?”. Yo nunca había convivido full con alguien.

“Me agarró miedo, un toque de pánico, de que la convivencia cambie algo en el vínculo”, confesó Laurita. (Candela Teicheira)

Pollo: — ¿Y lo entendió?

Laurita: — Sí, lo re entendió. Pasó todo un verano. Al principio fue como ¿qué onda esta piba? Lo cuento así por arriba, pero yo le fui re honesta. Le dije: “Me agarró miedo, un toque de pánico que haga algo en el vínculo y que cambie”. Después también me dije: “Tengo que experimentar convivir con alguien” y sentía que era la persona correcta, que era él.

Pollo: — Y salió bien...

Laurita: — Sí, nos llevamos bárbaro.

Pollo: — ¿Cómo se conocieron?

Laurita: — Nos conocimos laburando. Él producía el programa en el que yo fui a reemplazar a Guido.

Pollo: — Y él estaba ahí. Atento.

Laurita: — Sí, él tiene una personalidad muy fuerte para trabajar.

Pollo: — ¿Pero la primera vez que lo viste te gustó?

Laurita: — No. Lo re prejuzgaba porque yo me acordaba con el pelo como una peluca y no le quedaba bien (risas). Entonces, yo lo recordaba así...

Pollo: — Un prejuicio.

Laurita: — Sí. Después lo vi entrar al camarín sin la peluca. Yo no sabía que se la había sacado y era un chavón que nada que ver. Se cuida, es re coqueto y prolijo. Cuando entreó dije: “¡Ah!”. Tenía la imagen tan abajo que lo favoreció eso….

Pollo: — Lo viste por el espejo y te gustó.

Laurita: — Sí, me estaba maquillando y dije: “Ah, bien”. No porque me gustaba sino porque me pareció fachero, agradable.

Pollo: — ¿Le tiraste onda o él te tiró onda?

Laurita: — No me acuerdo si estaba en pareja yo, él creo que sí Después cuando estuvimos solteros, él me quería presentar a un amigo. Me pasó el teléfono y todo.

Pollo: — Esto sucedió de milagro...

Laurita: — A mí no me copaba el amigo, después empecé a conocer a alguien que no era conocido y en la típica de camarín empecé a contarlo y noté que a él no le gustó que yo hiciera esos comentarios, como que le molestó. Pensé que tal vez le incomodaba saber algo de mi vida, pero si me quería presentar al amigo… Ahí empezó a haber una tensión.

Pollo: — ¿Y surgió la charla?

Laurita: — Empezamos a hablar de la vida, mucho del programa, siempre estaba muy metida en la producción. Hablábamos hasta cualquier hora del programa y después empezó a haber charlas de la vida. Vino a verme al teatro con el equipo de producción y se empezaron a dar otra cosas más allá del laburo.

Casino Resort - Laurita Fernández - Corte 2

Juego del millón

El Pollo invitó a Laurita a comprar todo lo que desee colocando una valija repleta de dólares sobre la mesa. El único requisito es que no se puede donar ni ser guardado como ahorro.

Pollo: — ¿Con qué te gustaría empezar?

Laurita: — Y la mitad…

Pollo: — ¡¿500 lucas?!

Laurita: — ¿Es mucho?

Pollo: — No, no. Me gusta que participes fuerte.

Laurita: — Siempre tuve el sueño de armar mi propio lugar de danza, de teatro, de musicales. Un estudio copado, una academia.

Pollo: — Con esto haces un mega estudio.

Laurita: — Sí, me imagino el terreno, la construcción, montarlo lindo y grande, con todo. Que tenga un teatrito, un lugar para grabarse, cafecito, todo.

Pollo: — ¿Qué más?

Laurita: — 100...

Pollo: — ¿Para qué?

Laurita: — Voy a tirar al éter una idea que no quiero que me choreen. Quiero que, si alguien lo hace, quede registrado que es mi idea. Me gustaría armar una plataforma, para todos los artistas emergentes que quieren mostrarse. Que sea una base de datos de gente.

Pollo: — ¿Tipo casting?

Laurita: — Sí. Que sea un lugar en donde, por ejemplo, un productor tiene que buscar tal cosa, entra y están colgados todos los videos de bailarines del país que se armaron sus videos.

Pollo: — Le mandamos un beso a las castineras.

Laurita: — Bueno, pero es un negocio (risas).

Pollo: — ¿Qué más te gustaría hacer?

Laurita: — Viajar. Por ejemplo, Europa conozco rápidamente Londres de ir tres días y nada más.

Pollo: — Fuiste a trabajar y no recorriste. ¿A dónde te gustaría ir?

Laurita: — Sí. A Asia, a Europa…

Pollo: — ¿100 mil o más?

Laurita: — Y la idea es viajar en primera, todo.

Pollo: — ¿Ropa? ¿Te gusta?

Laurita: — Lo incluiría todo dentro del viaje.

Pollo: — Agregamos otros 100, entonces. ¿Con lo que resta? ¿Qué harías?í

Laurita: — Invertiría en algo que me asesoren financieramente: en propiedades u otra cosa porque soy medio un queso para eso.

