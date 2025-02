La dura historia familiar de Sofía de Gran Hermano: “Mi papá vivió en la calle”

La entrevista completa a Sofía Buscio: Gran Hermano enn Infobae

Cuando a principios de febrero Sofía Buscio salió de la casa de Gran Hermano, soltó: “Lo estaba necesitando”. Pasó un mes, y la Licenciada en Marketing y fanática de las motos y de los tatuajes, de 33 años, llegó al estudio de Infobae para contar su dura historia familiar.

—¿Por qué te dicen Sopa?

—Me quedó hace muchos años. Mi nombre es Sofía, y me dicen Sofi. Nunca me hallé, me suena como chiquitita y yo siento que tengo mucha más fuerza. En un momento se distorsionó un poco, quedó Sopa y me encantó. Creo que no conozco chicos otra sopa, así que me encanta.

— Lo hiciste tuyo.

— Es recontra mío. Así que vamos con Sopa, por favor.

— ¿Por qué ingresaste a la casa?

— Hace 12 o 13 años que trabajo en empresas, en áreas relacionadas a lo comercial: desarrollo de negocios, marketing. Siempre trabajé en grandes empresas y me aburrí un poco de hacer lo mismo. Siempre me gustó la actuación, el canto y dije bueno, ¿por qué no me anoto? Y me llamaron. Continuo los castings y en un momento digo ‘bueno, estoy avanzando’. Y cuando me confirman que quedo fue , ‘bueno, vamos a hacer este giro 360° a ver qué pasa, qa ver si se me abren quizás otras puertas, ¿viste? Y fui con todo, así que acá estamos.

— ¿Y qué dijo tu familia?

— Mi familia me recontra apoyó al principio. También era una incertidumbre, decir ‘bueno, a ver, vos venís haciendo otra cosa hace tantos años, esto es totalmente distinto, de repente vas a ser una figura pública’. Y la verdad, me encanta. Me apoyaron siempre, así que re feliz.

Hace 13 años, Sofía apareció en pequeños papeles en televisión. Hoy busca retomar ese sueño de actuar (Candela Teicheira)

— ¿Te gusta la actuación?

— Me encanta. Empecé a estudiar en algunos momentos, pero por cosas de la vida tuve que dejar. Y la realidad es que no tuve una continuidad en cuanto al aprendizaje. Pero me encantaría aprender y ser más constante. Es algo pendiente que tengo para arrancar.

— Dijiste que apareciste en varios sketchs.

— Sí, hace muchos años. Yo estoy por cumplir 33 y tenía, no sé, 20. Fueron unos sketch cortitos, pero aparecía en la tele y era súper rendidor para mí, estaba buenísimo. Me súper divertía, que era lo importante. Estuvo muy bueno. Capaz que eran dos horitas. En ese momento trabajaba como administrativa en un instituto de capacitación del personal aeronáutico e iba dos o tres horas. Me pagaban más que lo que hacía en un mes entero, así que no solo era divertido, sino también súper rendidor. También me gustaba cantar.

— ¿Tomaste clases?

— No, no tomé clases. No iba a mis clases. Soy autodidacta,es algo que recontra disfruto.

— ¿Y cómo aprendés?

— He visto muchos videos. Mi mamá canta también, muy lindo. Mi hermana también canta muy lindo. Estamos como ahí, medio de que todos cantamos, ¿viste? Pero me gustaría tomar clases. Son dos cosas pendientes que tengo, la actuación y el canto, arrancar a full con eso. Así que en breve...

"Siempre en el medio de un lío", contó Sofía sobre su papá (Candela Teicheira)

— ¿Cómo se compone tu familia?

— Mi mamá, mi papá, mis dos hermanas. Mi hermana más grande en realidad es de otro papá, pero es mi hermana, obvio. Y mi hermana más chica es de mi mamá y de mi papá. La más grande es científica, bióloga; la más chica, trabajadora social, así que ninguna estamos como alineadas en cuanto a las áreas. Cada una hizo lo suyo. Tremenda familia. Lo que pasa es que mi papá… siempre en medio de un lío, ha estado en situaciones que siempre lo hemos tenido que ayudar en lo monetario. Nos resultó más complicado con mi hermana más chica, porque somos las dos hijas de él y siempre tratando de ayudarlo, de acompañarlo, de no dejarlo solo. Pero bueno, llega un momento que nosotras también somos grandes y estamos ayudando a una persona que es tu papá, no es tu hijo, ¿viste? Nos ha resultado bastante complicado. Siempre somos las dos contra el mundo. Yo adentro quizás me ponía mal y me ganaban las emociones, porque decía ‘uy, está sola ahora con todo’, cuando siempre somos las dos.

— ¿Y en qué lío se metía tu papá?

— No sé si líos en particular, de chicas no teníamos tanta relación. Mi papá y mi mamá tenían una relación bastante tóxica. Era muy celoso. Crecí pensando que esa figura era lo real, lo correcto. Me ha afectado mucho en mis relaciones, porque al ver que tu figura paterna se expone a ser de una forma, vos creces pensando que eso es lo que está bien. Repercute también en tu vida, en tus relaciones. Hubo situaciones familiares de ese tipo, sin violencia, para nada, pero con manipulación psicológica. Y después, mi papá no se controlaba mucho con el dinero, lo gastaba y de repente era ‘chicas, ¿me tiran un centro que estoy complicado?’. La realidad que también era complicado para nosotras, porque trabajábamos, pero tampoco es que la plata loca, para nada. Y aparte, tampoco es que yo tenía tanta relación, por todo este tipo de situaciones, entonces era aún más engorroso.

— Ver desde afuera a tu mamá manipulada por tu papá. ¿Cómo fue para vos?

— Era muy complicado, muy complejo. De hecho, mi mamá quizás no se daba cuenta de muchas cosas y yo creo que a los 21 le dije ‘che, separate de una vez porque no estás viendo cosas que nosotras vemos’. Y fue una charla bastante contundente porque fue ‘basta, vos te mereces algo mejor’. Y bueno, se ve que abrió los ojos. Se separaron, ya pasaron un montón de años. Mi mamá está en pareja de nuevo, re feliz, súper acompañada, es súper compañero.

En su charla con Infobae, Sofía reveló que junto a su hermana le pidieron a su madre que se separe de su papá (Candela Teicheira)

— El click fue verte a vos y a tu hermana decir ‘por favor, sepárate de él’.

— Sí, cien por ciento. No porque hubiese violencia ni algo similar. Pero le estaba afectando la cabeza y lo mental es súper complejo, porque afecta todas las áreas de tu vida. Ella es un ser de luz y se merece de verdad todo lo bueno antes, después, ahora, cuando sea. Tuvimos que charlarlo, sentarla.

— ¿Vivían todos juntos?

— Sí. Cuando sucede la separación, mi mamá se va, nos quedamos con mi papá y ahí fue más engorroso, porque yo no tenía relación con mi papá. Estaba bastante enojada con él por toda esta situación. No fue muy fácil.

— ¿Cómo es no tener relación con alguien con quien vivís en la misma casa?

— No podía hablar con él. No me salía. Y mi hermana más chica podía hablar. Por eso la admiro tanto, porque es más chica, pero parece más grande. Yo siempre tuve esa traba, no podía hablar con mi papá, pero sí podía decirle de todo a mis parejas, como enojos o celos. Hoy en día aprendí un montón, hice terapia y estoy muy contenta. Como siempre digo, no agradezco las cosas que vivimos, pero en algún punto son un aprendizaje, eso está bueno también.

— ¿Cómo hiciste para no replicar lo mismo?

— Bueno, al principio lo replicaba, era una persona muy celosa. Es que no teniendo un buen ejemplo de un padre, uno piensa que eso es lo que está bien y qué es lo que hay. Que todos son así. Entonces, yo dije ‘todos son así, no confío en nadie’. Todo viene de la infancia y hay que trabajarlo. Hice mucha terapia, hoy no soy la persona que era, me afectaba mucho ser así. Repercute porque sos inseguro, sos desconfiado y vivir así es un embole. No está bueno.

En sus relaciones personales, Sofía aprendió a estar más relajada y no buscar siempre el control (Candela Teicheira)

— Tuvieron que crecer de golpe.

— Sí. De hecho, yo cuando era más chica, era otra persona. Vivía de mal humor. No me llevaba bien con mi hermana. Y no soy así para nada. Soy totalmente la antítesis.

— ¿Y cómo es tu relación actual con él?

— Sinceramente, salí de la casa y todavía no hablé, así que no sé. La verdad que pasamos situaciones bastante complejas con mi papá. Mi hermana, trabajadora social, con vocación de servicio, siempre lo ha ayudado. En un momento, cuando le habíamos conseguido un lugar, tenía discusiones con personas y ahí adentro no se podía. Lo sacaron y estuvo viviendo unos días en la calle. Fue muy duro. Que tu papá te diga ‘che, no tengo para comer’ fue como muy groso. Jamás nos pasó algo así. Creo que también por eso, hoy en día, con mi hermana somos tan autoexigentes, tan trabajadoras, tan intentando todos los días ser buena persona. Soy bastante workaholic, creo que de más.

— Fue muy difícil verlo en la calle

— Fue terrible, una situación que no pudimos controlar. Él cruzaba ese límite. Era como si no le importara todo lo que estábamos haciendo por él. Fue muy desgastante. Yo trabajando, mi hermana trabajando, por recibirse en la facultad. En algún punto te da bronca, mucha manipulación. Te cansa mentalmente. Fue muy duro. Con mi hermana le quisimos soltar la mano un montón de veces, pero siempre seguimos.

Si hubiese ganado Gran Hermano, Sofía le habría dado el premio a su papá (Candela Teicheira)

— Hay algo de culpa ahí.

— Sí, tal cual. Decíamos ¿por qué culpa si siempre estamos ayudando? Yo me podía comprar comida y era tipo ‘uy, pero si mi papá está en esta situación’. Pero bueno, es algo que se tiene que trabajar todos los días. Nosotras no somos gente de plata, somos trabajadoras. Si en Gran Hermano ganaba el premio, era ‘tomá, te doy todo, pero hacé tu vida’. Es una mochila.

— ¿Si hubieras ganado Gran Hermano todo el premio era para él?

— Sí, como liberarte de algo. Quizás también hubiese sido un problema porque se lo hubiera gastado y a los dos días capaz que no estaba más esa plata. Pero en un punto era una tranquilidad: ‘Tomá, ya esta, me libero, nos liberamos’. Paz mental.

— ¿Estás en pareja?

— Sí, con Pablito. Lo amo a Pablito. Salí de la Casa un domingo, estuve en el hotel y recién el viernes volví a mi casa. Supuestamente me iba a recibir mi mejor amiga y me recibió él. Fue una locura porque él vive en Nueva York, no vive acá.

— Una relación a distancia.

— Fue una locura que me reciba. Estaba feliz, súper contenta.

— ¿Es bajo perfil?

— Súper bajo perfil. Por eso yo adentro no contaba mucho. No lo quería exponer, seguramente ya sabrá. Es un tatuador muy conocido afuera. Empezamos a hablar cuando no era tan conocido, pero me llamaron mucho la atención sus tatuajes y a mí me encantan los tatuajes. Desde ahí conectamos y no nos separamos más.

— Y él vive en Nueva York.

— Hace un año y algo que estamos, no pasó tanto tiempo sin vernos porque o iba yo o venía él. Pero la realidad es que queremos acortar la distancia, porque queremos proyectar. Él tiene 34, yo tengo 32 y estaría buenísimo estar juntos, porque estamos no digo grandes, pero está bueno proyectar también. Así que veremos. Ojalá que sea prontito.

Con su novio, Sofía mantiene un delicado equilibrio: él viaja a la Argentina y ella a Nueva York, pero les gustaría convivir (Candela Teicheira)

— ¿Vos irías a Nueva York o él vendría a la Argentina?

— Estuve allá como dos meses. Me encanta, pero la realidad es que ahora estoy a full acá y muy contenta con lo que estoy viviendo. Y é tiene sus proyectos allá. Pero estaría buenísimo que a corto o mediano plazo nos acoplemos. Por ahora no me voy.

— ¿Qué significa él para vos?

— Lo amo. Él también tuvo su historia. Nos conectamos mucho por eso. Muy trabajador, muy disciplinado, con metas. Me encanta esa gente. Para mí es súper importante tener objetivos, tanto personales como profesionales. Entonces estamos muy alineados en el camino profesional, cada uno con lo suyo. Así que muy feliz.

— ¿Es una relación sana?

— Súper. Yo estuve en pareja siete años y pico, un montón, y tuve otra pareja antes, de cuatro años y pico también. Y la verdad que hice un cambio abismal, porque yo la pasaba mal siendo tóxica. Pero no me juzgo, porque en algún punto era lo que yo veía que estaba bien y fue muy difícil trabajarlo. Y aprendí un poco a soltar el control. A decir bueno, yo confío. Si tiene que pasar algo va a pasar. Y si en algún momento todo está mal, y bueno, tenía que ser así. Me siento más cómoda con eso, no volviéndome loca, pendiente de qué hace o que no hace. Ya está, más tranca.

— ¿Te dio un poco de ansiedad o miedo la distancia, con esas ganas de controlar?

—Sí, pero se apaciguó con el paso del tiempo. Yo creo que la base de una relación a distancia es tener objetivos a corto plazo. Por suerte siempre se dio de esa forma, hemos tenido fechas y objetivos en cuanto a eso.

— ¿Estar en Gran Hermano fue un sueño para vos?

— Yo lo veía y me encantaba. Decía guau, qué locura estar ahí adentro. Y de repente abrir esa puerta y estar ahí era como ver a mucha gente. Entré número 22 a esa casa, ya había un montón de personas. De verdad fue una locura y estoy contenta de haberlo vivido. Fue una experiencia. Creo que solo los que viven ahí adentro y lo pasan pueden entenderlo.

Sofía contó que tiene dos sueños: actuar y cantar (Candela Teicheira)

— ¿Tenés un próximo sueño a cumplir?

— Me encantaría trabajar quizás en alguna obra, actuar. Me gusta mucho cantar también. Quizás algún stream. Tengo muchas cosas a cumplir. Hay que soñar siempre a lo grande. ¡Así que vamos por todo!

— Siempre usás la palabra ‘trabajar’.

— Amo el trabajo de verdad, pero soy muy autoexigente, le dedico mucho, más de lo que debería, porque yo trabajaba en relación de dependencia. Horas extras que en realidad no te pagan, pero soy adicta a que salgan bien las cosas. Yo hacía acciones de marketing. El fin de semana abría la compu, me ponía a ver si había funcionado, cómo estaban las métricas. Me gusta mucho el análisis de las métricas, de los números y esa información te da mucho para analizar. Me divertía y estaba buenísimo. Soy muy adicta al trabajo.

— ¿Perdiste cosas por esta adicción?

— Sí. Capaz que mi familia se juntaba y yo trabajaba hasta tarde y era ‘no puedo cortar ahora, tengo que seguir trabajando’. Si yo lo veo desde afuera, sí podía cortar, porque no le estaba debiendo nada a nadie. De hecho, mis jefes siempre me dijeron que era espectacular, que hacía las cosas bien y lo daba todo. Pero yo siempre quería dar más. Dejaba de juntarme con amigos, de hacer cosas para mí. Era una locura, porque podía, no sé, ir al gimnasio, tomar clases de baile y me quedaba trabajando, muy adicta.