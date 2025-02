Oscar Zago: “Pongo las manos en el fuego por Milei, el kirchnerismo hace caranchismo con el juicio político”

El diputado Oscar Zago habló del caso $LIBRA que pegó fuerte en el Gobierno

“Lo escuché al Presidente y por él pongo las manos en el fuego”, aseguró el diputado nacional Oscar Zago, presidente del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) e integrante de la coalición de gobierno La Libertad Avanza. Sin embargo, a diferencia de la postura del oficialismo, que logró frenar en el Senado el avance de una comisión investigadora, Zago sostiene que es necesario esclarecer los hechos. “Creo que hay que investigar a fondo. No me quiero parecer al kirchnerismo, que cada vez que se trataba de formar una comisión investigadora salía corriendo”, afirma.

Desde los estudios de Infobae, el legislador analizó el impacto del caso $LIBRA, la criptomoneda que difundió el presidente Javier Milei y que se desplomó en cuestión de horas, generando acusaciones de la oposición. El bloque de Unión por la Patria impulsó un pedido de juicio político contra el mandatario, algo que para Zago es pura estrategia electoral: “Eso es caranchismo político. Ellos, que tienen una ex presidenta condenada, ahora buscan empatar”.

El presidente Javier Milei estuvo en Estados Unidos, en una reunión de CPAC

El diputado también habló sobre las negociaciones políticas dentro de la coalición gobernante y en la construcción de mayorías en el Congreso. Destacó la importancia de las leyes aprobadas recientemente, como la reforma electoral que suspende las PASO, la Ley Antimafia y la prohibición de candidaturas para condenados por corrupción, conocida como Ficha Limpia. Al mismo tiempo, advirtió sobre los riesgos de una fragmentación entre La Libertad Avanza y el PRO de cara a las elecciones. “Hay que sentarse y dialogar, no podemos caer en mezquindades”, enfatizó.

El caso en torno al criptoactivo $LIBRA generó una tormenta política que tuvo su epicentro en el Congreso. Luego de que el presidente Milei difundiera la criptomoneda en sus redes sociales y su valor cayera abruptamente, la oposición salió al cruce con denuncias. Para el diputado, el Gobierno debe permitir que se esclarezca la situación. “Creo que hay que investigar a fondo. Cuando estoy limpio, cuanto más me investiguen, mejor”, sostuvo, diferenciándose de la postura del oficialismo, que en el Senado logró impedir la creación de una comisión investigadora.

El bloque de Unión por la Patria no solo impulsó la investigación legislativa, sino que además propuso un juicio político contra Milei. Para Zago, este intento responde a un oportunismo político y no tiene sustento. “El kirchnerismo está haciendo caranchismo político. Son los reyes de las cagadas, con una expresidenta condenada y exfuncionarios presos. Ahora buscan empatar”, dispara el legislador, criticando la estrategia de la oposición.

A pesar de su respaldo al Presidente, Zago no dudó en marcar errores en la gestión de la crisis. “Para mí fue un error que el Gobierno se opusiera a la comisión investigadora en el Congreso. No quiero que nos parezcamos al kirchnerismo, que cada vez que había sospechas ponía trabas a cualquier intento de esclarecimiento”, afirmó. En ese sentido, destacó la necesidad de conocer quiénes fueron los responsables de acercar a los empresarios detrás de $LIBRA al entorno presidencial. “Si buscás en Google a esos tipos, te das cuenta de que eran estafadores. Hay que investigar para que no vuelvan a acercarse al Presidente”, subrayó.

La entrevista a Oscar Zago

El diputado Zago fue entrevistado por Facundo Chaves en los estudios de Infobae

– Vamos a hablar un poco de toda la situación política de esta semana. Vamos a hablar del tema $Libra, de lo que pasó en el Congreso, con todas las leyes que se aprobaron. Pero primero quiero una mirada sobre la política en general. ¿Cómo la está viendo?

- Llevamos un año y dos meses del nuevo gobierno. Lo que logró el presidente Milei a través de su gabinete y más que nada su gabinete económico fue muy importante. Haber caminado por la cornisa de una hiperinflación en diciembre del 2023 y hoy tener una inflación del 2% en baja es algo sumamente importante para un país acostumbrado a galopar la inflación.

Después el tema de la política, con todas las idas y vueltas que venimos teniendo, pero es satisfactorio el balance, aunque nos falta un montón de camino por recorrer, de cambiar. Creo que hubo un muy buen trabajo del Poder Ejecutivo y también desde el Poder Legislativo.

Con errores de un Gobierno nuevo. Estoy convencido de que el despido de la canciller Diana Mondino fue un error. Las críticas a la vicepresidenta Victoria Villarruel también son un error, sobre todo que cualquiera hable y critique a una vicepresidente; eso no le hace bien a un gobierno ni a un país.

– Esta semana se aprobaron leyes importantes. Desde lo político, como la suspensión de las PASO, o desde lo penal, con reiterancia, juicio en ausencia o ley antimafia.

- Son leyes que ya venían con anterioridad, incluso Ficha Limpia, desde el año 2016 que se venía discutiendo. Son todos temas que se venían debatiendo y que se venían dialogando y no había acuerdo. Ahora sí logramos tener un acuerdo. Con Ficha Limpia se le agregó que no solo no se puede ser candidato en una boleta quien tenga condena con doble conforme, sino que tampoco van a poder ser funcionario. Espero que en el Senado pueda salir, porque no hay que perder tiempo.

– ¿Cómo construye La Libertad Avanza estas mayorías, siendo una minoría de poco más de 40 diputados sobre 257?

- Hay coincidencias y un trabajo conjunto con todo lo que era Juntos por el Cambio: el bloque del PRO, los bloques del radicalismo, la Coalición Cívica, partidos provinciales que colaboran permanentemente.

Esas coincidencias se vieron, por ejemplo, en Ficha Limpia, y con el tema de las PASO, porque decíamos: “estamos derrochando 250 millones de dólares que no tenemos”.

El PRO, el radicalismo, el bloque de Miguel Pichetto, los provinciales, vienen con experiencia y trabajan de hace rato juntos, hay consenso y acuerdos. En el gobierno de Mauricio Macri no pudieron lograr muchas cosas, porque el kirchnerismo siempre se opuso y ponía palos en la rueda. Ahora se pudo.

– Hay una discusión abierta sobre cuál va a ser la relación política entre La Libertad Avanza y el PRO de cara a las elecciones. ¿Para usted el PRO tiene que ir junto con La Libertad Avanza, el MID y otros sectores en las elecciones nacionales y en las locales?

- Me parece que no es justo decir “ahora no quiero compartir listas” o “hacemos así y así o vamos separados”. Sobre todo porque hoy tenés un grupo de 37 o 40 diputados y tuviste que ir a buscar consenso con el PRO, con parte del radicalismo y hoy decís “yo soy el dueño de la pelota”. Pensando así hoy te puede ir bien, pero mañana te puede ir mal.

– A ver si entiendo bien ¿Su mirada es que tiene que haber acuerdo y La Libertad Avanza tiene que confluir con otras fuerzas?

- Por supuesto, porque no sos dueño del 56% de los votos de la segunda vuelta, sacaste 29 puntos y después se te sumó todo el resto y los demás dirigentes de los partidos políticos acompañaron tu propuesta. Cada uno es dueño de un solo voto, del propio.

Entrevista a Oscar Zago (fotos Candela Teicheira)

– En los últimos días, hubo tensión entre Javier Milei y Karina Milei con Mauricio Macri. ¿Cómo analiza esa relación?

- Es lógico que haya tensiones. Todo el mundo quiere lo mejor para su espacio político. Ahora no se puede imponer, porque acá hay un frente y tienen que entenderlo. A veces no leen la letra chica y eso puede llevar a equivocaciones. Si vamos a hacer un frente La Libertad Avanza, el PRO, el MID, parte del radicalismo, la Coalición o lo que fuese, no puedo imponer y decir “el que quiere venir a La Libertad Avanza que venga y el que no, que se entretenga”. No es así, no puedo dejar mi partido a un lado, porque por la Ley Electoral tengo que tener una adhesión a algo, confluir en un frente, porque si dos veces no me presento a elecciones, pierdo mi personería.

– ¿Eso le puede pasar al PRO?

- Claro, le puede pasar al PRO, me puede pasar a mí, le puede pasar a La Libertad Avanza. Por eso digo que lo mejor es tener un frente: llamale Libertad y Desarrollismo; Libertad, Progresismo y Desarrollo, lo que fuese, un frente donde todos adhieren. Si no me obligas a que yo me vaya.

– Lo que se ve es otra voluntad, no parece haber voluntad de acuerdo. Parece que van a decir quiénes están conmigo, se suman a la lista de La Libertad. Avanza.

- Eso es un error y creo que hay parte de mezquindad. Estuviste un año y dos meses pidiendo que te acompañen y te acompañaron en lo más profundo, porque había un acuerdo. A esos hoy no le puedo decir “o vienen conmigo o se quedan en el camino”.

Si el PRO no nos hubiese acompañado en la segunda vuelta, en el balotaje, no podíamos fiscalizar la provincia. Hoy decirle “yo la tengo más larga que vos”... no, de ninguna manera, hay que ser más humilde.

– Mauricio Macri está amagando con que el PRO vaya solo, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Si usted tuviera que elegir entre Macri y Milei, qué elige?

- Todavía no es tiempo de esas decisiones. Pero quiero plantear que hay algunas críticas por ciertas actitudes. Por ejemplo, se están juntando firmas para interpelar al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y lo está firmando La Libertad Avanza, lo que no corresponde. Mirá si el PRO le pidiera la interpelación en el Congreso de la Nación a algún ministro o por esta causa $LIBRA ¿qué diríamos? Pueden decir que es justo, porque hay que investigar. Sin embargo, están acompañando. Me parece que se equivocan algunos dirigentes, que todavía tienen mucho que aprender.

– La pregunta tenía que ver con si en la ciudad de Buenos Aires no hay acuerdo y van separados ¿el partido suyo qué va a hacer?

- Nosotros estamos dispuestos a seguir dialogando, a seguir charlando. Ya salieron la suspensión de las PASO en la Ciudad de Buenos Aires y en 25 días hay que conformar alianzas y después hay una semana más para presentar listas. Nos sentaremos a discutir como lo discutimos siempre. Yo voy a querer lo mejor para mi partido. El PRO va a querer lo mejor para su partido. El radicalismo, lo mismo. La Libertad Avanza lo mismo. Confluiremos en una alianza o no.

– No hay en vista voluntad de acuerdo...

- Si no hay voluntad, cada uno irá por su camino y nos presentaremos a hacer lo que sabemos hacer.

– ¿Pero con Macri o con La Libertad Avanza?

- Nosotros vamos a tratar de confluir y construir una alternativa para mejorar la vida a los argentinos y a los porteños.

– Se lo pregunto porque en la Ciudad de Buenos Aires hay encuestas que plantean que debido a esta fragmentación, el peronismo puede ganar.

- Por eso digo que me parece que tenemos que ser muy respetuosos y ser inteligentes. Igual, Unión por la Patria no es el peronismo, tienen distintas variantes.

– Es cierto. De hecho, puede ser candidato un radical.

- Por eso nosotros tenemos que confluir en una alianza. Yo fui diputado ocho años en la Ciudad de Buenos Aires, de 2005 al 2009 y del 2009 a 2013, con el jefe de Gobierno, Mauricio Macri. En el 2007 ganamos la Jefatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hubo un cambio enorme, maravilloso.

Creo que fue el mejor trabajo que se hizo en los últimos 25 años de la Ciudad de Buenos Aires.

Después vino Horacio Rodríguez Larreta y tuvo ocho años más. Me parece que es un trabajo enorme y creo que es un camino que hay que seguir fortaleciendo y nosotros estamos convencidos.

En el 2020, fui con La Libertad Avanza en una elección de legisladores que era de medio término y llevamos después a un candidato que fue Ramiro Marra, a jefe de Gobierno. Tenemos las mismas ganas de seguir construyendo y de seguir cambiando la Ciudad de Buenos Aires.

– Reitero la pregunta: ¿con el PRO o con La Libertad Avanza?

- Creo que se puede articular con todos, con el PRO, con La Libertad Avanza, pero hay que querer. Lo único que hay que hacer es sentarse, querer y tratar de llegar a consensos suficientes como para poder seguir transformando la ciudad.

– Vuelvo a decirle que si no están juntos, puede ganar el peronismo.

- Hoy puede ganar el peronismo si van todos separados, es verdad, pero pueden ganar una legislativa, nada más. Igual, tengo fe de que vamos a llegar a un acuerdo todos en general. Si no nosotros quizás nos presentamos como Movimiento de Integración y Desarrollo y hasta ganamos la ciudad, no lo descarto.

– Quiero que hablemos sobre el caso $LIBRA. ¿Qué mirada tiene de lo que pasó?

- Lo escuché al Presidente y por el Presidente pongo las manos en el fuego, no me cabe ninguna duda y lo voy a seguir pensando, pero creo que hay que investigar. Me parece que hay que hacer una investigación profunda, por eso propuse en el Congreso una comisión investigadora.

El Poder Ejecutivo puso a trabajar a la Oficina Anticorrupción, está la Justicia y está el Congreso, que puede hacer una comisión investigadora, que puede investigar, porque también va a estar la Justicia de Estados Unidos, porque esto es un tema internacional. Cuanto más se investigue mejor, porque yo no me quiero parecer al kirchnerismo, que cada vez que se trataba de formar una comisión investigadora decían “nooooo” y salían corriendo.

– El Gobierno se opuso y de hecho logró evitar en el Senado por un voto que se apruebe.

- Y para mí eso fue un error. Cuando estoy convencido y estoy limpio y estoy convencido de que no me equivoqué, cuanto más me investiguen, mejor para mí.

– ¿Eso quiere decir que en el Gobierno no están tan limpios?

- El Presidente mandó a la Oficina Anticorrupción. El presidente no le dijo a la Justicia que no lo investigue, al contrario, se puso a disposición y lo dijo bien clarito. Algunos quieren ser más papistas que el Papa y me parece que se equivocan. Yo quiero que nos investiguen y cuanto más limpios estamos, más va a salir a la luz. Cuando estamos sucios lo van a querer tapar, por eso digo que es un error. Hay que investigar quiénes fueron los que cometieron el error, porque alguno cometió un error.

– ¿Y qué piensa del kirchnerismo, que se rasgaba las vestiduras acusándolo al presidente de corrupción?

- Ellos fueron mucho más allá: pidieron juicio político y me parece que eso es caranchismo político, a pleno. Y me parece que es una locura y no me voy a prestar a eso. Sí, dije comisión investigadora en el Congreso, para que vayamos por eso.

– Mauricio Macri dijo sobre el juicio político “por ahora no”.

- Es que son las dudas que aparecen. Alguien que fue ocho años jefe de gobierno, cuatro años Presidente tiene experiencia suficiente como expresar lo que expresó Mauricio Macri. No es ningún improvisado como para decir lo que dijo y me parece que tiene algo de razón. Tratemos de investigar, es la misma posición que tenemos nosotros desde el Movimiento de Integración y Desarrollo.

– ¿Fue golpista el kirchnerismo con el juicio político?

- Creo que ellos, que son los reyes de las cagadas -para decirlo así- que tienen nada más ni nada menos que una ex presidente dos veces procesada y dos veces condenada, ya con condena firme y varios funcionarios condenados, como el vicepresidente y ministros. Ellos quieren ver si puede compensar algo de los graves problemas que tuvieron en las épocas que gobernaron.

– ¿Quieren empatar?

- No van a poder empatar nunca.

– ¿Por qué?

- Porque en eso son campeones del mundo. Nos llevan años y años de procesamiento y de condena. Años y años. Es el oportunismo que vieron. Ahí es donde insistó que está el error: hay que investigar quién le llevó a estos cuatro tipos, que si los googleás, salen que son estafadores. Estos tienen problemas acá, allá, estafaron a Mengano, Sultano. Lo que digo es ¿quiénes fueron los responsables de todo esto? Saber para que no se pueden acercar más al presidente, porque le hicieron meter una pata tremenda.