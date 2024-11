Nahuel Molina: del pase de Messi al gol frente a Holanda, el legado de los históricos y el sueño de la Champions

Random Nahuel Molina: "Fue mi promisa con el Cuti y Licha"

Nahuel Molina es un destacado futbolista argentino que se desempeña como defensor en el Atlético de Madrid, uno de los clubes más importantes de la Primera División de España. Comenzó su carrera en Boca Juniors, donde fue parte de los planteles campeones de la liga argentina en las temporadas 2016/2017 y 2017/2018. Tras un inicio en posiciones ofensivas, su versatilidad lo llevó a consolidarse como lateral derecho, posición que ha definido su carrera.

Debutó profesionalmente en 2016 y, aunque no logró mucha continuidad en el equipo xeneize, su potencial lo llevó a jugar a préstamo en Defensa y Justicia y en Rosario Central, equipos donde logró destacarse. En 2020, Molina dio el salto al fútbol europeo al firmar con el Udinese Calcio de Italia. Durante dos temporadas en el club, mostró su capacidad con un notable registro de goles y asistencias para ser defensor.

Su rendimiento llamó la atención del Atlético de Madrid, que lo fichó en 2022. Con el equipo colchonero, se convirtió en un titular indiscutido, participando en competiciones de alto nivel como la Champions League, brindado su mejor versión en momentos decisivos.

A nivel internacional, Nahuel ha sido una pieza fundamental de la Selección Argentina. Debutó en 2021 y fue parte del equipo que conquistó la Copa América ese año, la Finalísima en 2022 y la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar, donde se destacó con un gol crucial en cuartos de final contra Países Bajos.

En 2024, sumó otro título a su palmares al consagrarse campeón de la Copa América en Estados Unidos. Su trayectoria refleja una combinación de talento y esfuerzo para responder en los momentos más importantes, consolidándose como uno de los mejores laterales derechos de la actualidad.

Nahuel Molina: : “Ser campeón del mundo es una felicidad absoluta". (Candela Teicheira)

Leo: — ¿Qué edad tenés hoy?

Nahuel: — 26 años.

Leo: — Estuvimos hablando recientemente con Alexis Mac Allister, con Nico Tagliafico y les pregunté esto también: ¿Sos consciente que ustedes llegaron en una etapa de la Selección en la ganaron todo junto?

Nahuel: — No sé si soy consciente, pero obviamente no es lo habitual y lo normal. A mí me tocó venir por primera vez a la Selección, ir a la Copa América y ganarla. Fue increíble.

Leo: — Fue debutar y convertirse en campeón.

Nahuel: — Sí. Un campeonato con todo lo que venía haciendo la Selección en los años anteriores que llegaban, pero no se les daba. Tener la posibilidad de venir por primera vez y que pase todo esto... Yo pensé que ni iba a la Copa América, sinceramente.

Leo: — No porque no tuvieras fe en vos sino porque no sabías si ibas a entrar en la convocatoria…

Nahuel: — Claro. Porque ya venían varios compañeros hace más tiempo, entonces para mí no tenía tantas posibilidades. Pero se dio, salimos campeones y después seguí viviendo, salimos campeones de la Finalissima y del mundial y fue increíble. La verdad todavía no soy del todo consciente de lo que me tocó vivir.

Leo: — Los históricos como Messi, Otamendi y Di María bancaron una parte muy mala que les tocó hasta lograr ese éxito, en cambio los más jóvenes ya entraron con buenos resultados desde el principio y se convirtieron en un equipo muy invicto, muy ganador, con un ciclo muy exitoso.

Nahuel: — Sí, ojalá que no venga nunca la mala. Vamos a intentar, al menos de mi parte, siempre venir y seguir el camino, el legado nos dejan ellos, seguir con la misma ambición y las mismas ganas, que no nos de igual vestir esta camiseta. El objetivo es seguir con la misma ilusión de ganar y las ganas de dejar a la Selección en lo más alto posible.

Leo: — ¿Se dan esas charlas de mate entre la generación más antigua y ustedes? ¿Les dan consejos?

Nahuel: — Sí, se han dado varias veces. Son charlas de recordar momentos que a ellos les tocó vivir con la Selección y en ese caso soy bastante reservado y no me gusta preguntar mucho, pero sí soy de prestar atención a lo que dicen, escucharlos, porque es un privilegio para todos nosotros estar con Leo y con Fide, en su momento, es increíble. Fideo siempre me aconsejó, lo tenía adelante mío así que charlaba con él y siempre me ayudó.

El tatuaje que Nahuel comparte con Cuti Romero y Licha Martínez. (Candela Teicheira)

Tatuajes

Leo: — ¿Qué historia tienen tus tatuajes?

Nahuel: — Todo de la Selección tengo: Copa América, la primera; Mundial de Qatar con la fecha y el escudo; la Finalissima y otro que fue la promesa con Cuti (Romero) y Licha (Lisandro Martínez), que son los que estamos siempre ahí. No habíamos hablado de promesas ni nada y el día de la final a la mañana tomando mate, pensando en todo lo que podía llegar a pasar…

Leo: — En Qatar, ¿previo a la final?

Nahuel: — Sí. El día de la final, dijimos: “Si salimos campeones nos tatuamos los tres”.

Leo: — ¿Y sabían que iba a ser esa foto de los tres de espaldas?

Nahuel: — No, se fue creando después. Primero se lo hizo el Cuti y nos gustó tanto que ahí se fue creando el tatuaje con distintas fotos.

Leo: — ¿Lo dibujó el Cuti?

Nahuel: — No, no, obviamente con el tatuador.

Leo: — Confiamos más en el tatuador que en Cuti...

Nahuel: — Sí, obvio (risas). Nos quedó un lindo recuerdo. Hemos compartido cosas lindas los tres desde chicos. Yo con Licha jugué en Defensa, ya veníamos de ese tiempo y de Sub20, así que fue hermoso seguir este camino juntos.

“Es un privilegio jugar con Messi y Di María”, admitió el defensor lateral. (Candela Teicheira)

El gol y el futuro

Leo: — En el famoso pase que te da Messi en el mundial contra Holanda con el que terminás metiendo un gol, ¿ves venir el pase o pensaste que imposible te la diera a vos?

Nahuel: — No, nunca me imaginé que me iba a venir a mí la pelota. Sinceramente, me encontré con la pelota en el pie.

Leo: — Porque el ángulo que vos tenías en distancia con él era difícil.

Nahuel: — Era imposible de donde yo venía corriendo. Sí es verdad que en anteriores veces me pasó de frenarme con él o con Fide y después por ellos lo corregí. Seguí corriendo porque ellos tienen ese as bajo la manga que te la dan a último momento.

Leo: — Te habrán dicho: “Vos seguí corriendo que en algún momento te va a llegar la pelota”.

Nahuel: — Claro. “Vos seguí”, me dijeron porque ellos juegan hasta el último momento con tu movimiento. Así que en ese pase yo seguí la carrera y me encontré con la pelota en el pie y por suerte me dio tiempo también a llegar a meter el pie rápido.

Leo: — Fue un golazo hermoso.

Nahuel: — Sí, fue increíble y en un cuarto de final del mundial.

Leo: — ¿Fue el más lindo de tu carrera? ¿Es tu favorito?

Nahuel: — Sí. Después de salir campeón del mundial, es lo máximo, porque un lateral derecho tal vez no tiene tantas posibilidades de llegar y después mirando la jugada, más todavía.

Leo: — Tagliafico dice que hay que crear el gremio de los laterales.

Nahuel: — Me parece bien. Estaría bueno. Serviría para juntarnos, para ver cuántos somos (risas). Porque somos pocos.

Leo: — ¿Sos muy perfeccionista en lo que tiene que ver con tu juego o sos más relajado?

Nahuel: — Soy bastante exigente conmigo mismo. No me gusta perder, me gusta intentar marcar bien, estar bien parado, ser una opción para mis compañeros. Por ahí se gana, pero a veces me voy con un sabor amargo porque no salieron las cosas. En el fútbol a veces te salen mejor, a veces peor, pero sí soy exigente conmigo.

Leo: — ¿Hasta dónde te gustaría llegar? ¿Qué ambiciones tenés?

Nahuel: — Siempre voy a soñar seguir ganando con la Selección y con el club. Creo que es un poco lo que nos dejaron Leo y el Fide, esto de siempre tener la ambición de seguir y querer ganar. Obviamente, a nivel club no tuve tanta suerte, pero siempre tengo la ilusión de conseguir títulos importantes como la Champions League. Sería algo hermoso.

Leo: — ¿Cuál es la palabra que definiría el sentimiento de ser campeón del mundo?

Nahuel: — Felicidad, felicidad absoluta. No tiene comparación con otra cosa por lo menos en mi caso, que no soy papá todavía. Es felicidad absoluta.