Nacho Elizalde con María Laura Santillán: “No me puedo concentrar, solo me concentro cuando cocino o dejo el celular en casa”

María Laura Santillán Con Nacho Elizalde

– Yo estaba esperando tu llamadito, la verdad. Llegó tarde, pero llegó.

Nacho Elizalde es uno de los protagonistas de ‘Nadie dice nada’ por Luzu tv, el programa diario más exitoso de streaming que fundó Nico Occhiato en 2020. Hoy además, es uno de los cocineros en la última temporada de Bake off por Telefé y parte del streaming del programa de Susana Giménez los domingos. Como si esto fuera poco se presenta en el Paseo la Plaza con la obra ‘No se ilusionen’. Sin olvidar su programa de martes y jueves ‘Algo de música’, de sus famosas superfiestas ‘Polenta’, de su marca de ropa ‘Tranca”, de su local y mucho más.

– Sí, pero me tengo que quedar ahí. Me tengo que quedar quieto ya. Soy intenso.

– ¿En qué quedó el emprendimiento de cerveza artesanal?

– Está, la maneja mi socio, sigue existiendo.

– ¿Y los sandwichitos de miga?

– Están en un stand by, estoy buscando un local. Y hay más cositas que vendrán.

– ¿Entendés que no hay ni un hueco?

– No hay hueco, no hay nada.

Nacho estudió un poquito de todo. Primero la carrera de Publicidad, pero se aburrió. Quiso ser chef y estudió para ser cocinero en el Instituto Argentino de Gastronomía. Estudió también la carrera de Producción en TEA.

– Estudié gastronomía como un hobby. Nunca quise trabajar en eso, pero siempre me gustó. Yo miraba El Gourmet y Utilísima todo el día. En mi casa la comida era cero prioridad, mi mamá cocinaba mal, mi papá también, comían milanesa con puré instantáneo. Cuando era chico les decía que si íbamos a comer puré me avisaran 20 minutos antes así yo me ponía mis papitas, mi leche, me hacia el puré con papa de verdad.

– ¿Hacías puré para vos solo?

– Y sí, porque en mi casa comían el puré instantáneo, a mí no me gustaba.

– ¿Cuántos años tenías?

– Diez o doce, no sé. Arrancaba pisando la papita y me comía mi puré más rico. ¿Viste que cuando vas a comer a lo de tus amiguitos la comida es más rica? En mi casa la pizza era de muzzarella, yo me quería hacer el loco y pedía de fugazzeta. Era muy básica la comida.

Daría la impresión que Nacho cree que lo que le está pasando, todo lo que está viviendo, trabajos, oportunidades, éxito, pueden terminar de un día para el otro. Es como si luchara contra un viento en contra que puede arrasarlo en cualquier momento. Y entonces no deja ni un minuto libre ni hay descanso posible.

"Estudié gastronomía como un hobby. Nunca quise trabajar en eso, pero siempre me gustó", dijo Nacho Elizalde (Fotos de Candela Teicheira)

– ¿Sentís que un día cualquiera te podés convertir en calabaza?

– Puede ser. El otro día me dijeron: sos muy curioso. Y me di cuenta que sí, soy curioso y me interesa un poco de todo. Cuando estaba llegando al final del colegio y les preguntaban a los alumnos, ¿qué querés estudiar? Todos lo tenían clarísimo y yo no, yo quería todo, quiero todo. Me rodeo muy gente muy piola, armo buen equipo.

“PIENSO QUE ESTO ES UN SUEÑO Y QUE ES MENTIRA Y QUE EN CUALQUIER MOMENTO SE TERMINA”

– ¿Hay algo de ‘aprovechar el momento’?

– Sí, 100%. Todo lo que estoy haciendo ahora es lo que deseé toda la vida, ahora tengo los recursos y la difusión para poder lograrlo y lo voy a aprovechar. Pienso que esto es un sueño y que es mentira y que en cualquier momento se termina, el síndrome del impostor. Me voy dando cuenta que por ahí no termina, pero por las dudas tengo mis otros kiosquitos. Si se me acaba todo esto no tengo que salir a laburar de lo que sea.

– Cuando te aparece una idea de algo para hacer, la materializás lo más rápido posible.

– Yo soy fanático de laburar, voy y lo hago, no importa si me sale o no, prefiero intentarlo. La obra de teatro ‘No se ilusionen’, la hago yo, no hay un inversor.

"Todo lo que estoy haciendo ahora es lo que deseé toda la vida", expresó Nacho Elizalde en entrevista con María Laura Santillán

– ¿No es un curro?

– No, eso es lo que más miedo me da, que la gente piense que es un curro. Si la hago, la hago bien y me gustaría que vengas, es una estructura grande, está bien armada. Siempre me da miedo eso que decís, me gustó que me lo hayas dicho, que piensen que porque un influencer tiene seguidores aprovecha y hace un curro. No, yo quiero hacer las cosas bien, de calidad.

“SIEMPRE FUI ASÍ, ENCUENTRO MI PAZ EN EL QUILOMBO”

– ¿Es algo compulsivo esto de tener todo el tiempo que hacer algo nuevo?

– O sí, no sé, es algo de mi personalidad, toda la vida fui así. Siempre fui inquieto y de hacer muchas cosas a la vez. Creo que encuentro mi paz en el quilombo. Me gusta estar haciendo, cuando estoy planchado mucho tiempo ya me agarra la loca.

– ¿Tener los huevos en distintas canastas te calma?

– Me calma. También soy muy caprichoso, lo que lo que se me mete en la cabeza lo quiero hacer y hasta que no lo haga no voy a parar.

– ¿De todo lo que hacés qué crees que hacés bien? ¿En qué hoy te sentís firme?

– Últimamente me di cuenta que conducir, estar al aire en un programa y hablar, siento que me sale bien y me gusta. Después el actor, estudié muchos años y ahora lo estoy reviviendo. Mi primer plan A era ser actor y ahora que volví a reconectar con la actuación digo ¡ay, qué lindo! Cocinar me gusta, pero siempre lo hago de hobby. Y la ropa siempre me gustó mucho, me gusta mirar tendencias afuera. Yo digo que hago todo más o menos.

– Aprendiste a hacer moldería.

– Sí, mi socio me empezó a enseñar. Ya no lo hago igual porque sí, pero me daba curiosidad. Las primeras veces yo iba a buscar la tela. Todo es industria argentina, nada importado, todo de acá. Y eso se me hace bien..

– Una de las productoras de Bake off me dijo que cocinás bien.

– Siento que cocino un poco bien. Es que me gusta y para mí es una terapia, siempre lo fue. Yo estoy todo el día con el teléfono porque mi trabajo es así y ahora tenés que estar dos horas y media con el teléfono lejos, y tocando producto, masa y cosas. Me hace bien, es conectar solo una sola cosa a la vez. Me gusta.

– Te saca.

– Me saca. Me hace. Como ves, yo estoy todo el tiempo pensando en muchas cosas a la vez. Yo sé que hay gente ahí, que hay una cámara allá, que están tomando mate allá, ¿lo veo? Y con la cocina me tengo que concentrar en esto.

“NO ME PUEDO CONCENTRAR. SOLO CUANDO COCINO Y CUANDO ENTRENO. DEJO EL CELULAR EN MI CASA”

– ¿No te puedes concentrar en esto que pasa ahora acá como estoy yo concentrada?

– No. No puedo.

– ¿No estás conmigo ahora?

– Sí, estoy, pero también sé cosas que están pasando acá.

María Laura Santillán con Nacho Elizalde - "NO ME PUEDO CONCENTRAR , SOLO SI DEJO EL CELULAR EN MI CASA”

– Casi nada pasa…

– Me encantaría poder hacerlo ahora, mi cerebro está chipeado así. Solo me pasa cuando cocino y cuando entreno. A la mañana le encontré el yeite a entrenar, nunca lo había encontrado. Dejo el celular en mi casa y durante esa hora solo pienso en el dolor que me provocan los ejercicios y nada más.

– Una hora pensando en dolor

– Sí, en dolor físico. Y no pienso en lo que va a pasar después, ni en mañana.

– ¿No te aparece una idea?

– Nada. Me encanta eso, porque sufro. Lo aprendí a disfrutar.

– Es muy difícil saber tu edad.

– Me dan menos. Soy feo.

– Vas hacia los 40, ¿cómo es?

– Me faltan tres años y monedas. Estoy en 36. Casi 37. Es lo mismo que cuando fui hacia los 30.

– No, hay mucha gente más joven que vos a los 40.

– Mucha, y ya me estoy perdiendo cosas. Veo gente que habla con términos que no conozco. Trato de rodearme de gente mucho más joven en los proyectos que encaro, porque son los que tienen la posta para mí. Siempre escuché: los ancianos son los más sabios. Yo miro para abajo, siento que ellos vienen con la posta.

– Todo lo que estás haciendo es para los más jóvenes también.

– Sí, porque la mayoría de los que laburan en Polenta y en Tranca son mucho más jóvenes que yo. En Polenta el promedio de edad será 25, son casi diez años menos que yo, ¿no?

– Más de diez, 11, casi 12.

– Bueno, María Laura, por favor, no me lo recuerdes (risas). Pero, sí, más chicos que yo. También hay gente grande en Polenta que me manda un mensaje que dice ‘tengo 40 y me sentí muy cómoda’. Me encanta. Yo si no es a la Polenta no salgo.

“YO ME ARMÉ LA FIESTA PARA MÍ, LA PASABA MUY MAL, LAS MINAS NO ME MIRABAN”

– ¿Solo vas a la Polenta?

– Sí, ya no me dan ganas. Cuando tenés una edad no querés salir.

– Eso es porque te hiciste la fiesta a medida.

– También son comodidades. Yo llego, entro tranqui, tomo lo que quiero y no hago fila. Yo me armé la fiesta para mí en realidad, soy un egoísta, todo lo que hago es full egoísta, es para mí. Yo iba a los boliches y la pasaba muy mal, yo soy chiquitito, los patovas grandes, las minas no me miraban porque era chiquitito. Me chocaban los chabones para la fila de la barra, para el baño…

María Laura Santillán con Nacho Elizalde - “YO IBA A LOS BOLICHES Y LA PASABA MUY MAL, LAS MINAS NO ME MIRABAN. TENÍA 15 AÑOS Y PARECÍA DE 11. AHORA ME ARMÉ LA FIESTA PARA MÍ”

– ¿No te miraban las mujeres?

– No, cuando tenía 15 años y salíamos a bailar yo parecía de 11. A la mayoría de las mujeres les gustan los pibes más grandes.

– En la barra si sos chiquitito no te dan ni un trago.

– No, ¿voy a estar saltando? No. Así que yo me armé una fiesta para poder hacer eso en paz.

“YO VOY A SALIR A BANCAR A LALI SIEMPRE, A LA ARTISTA, A LA CULTURA.”

– En los streamings se habla de temas de actualidad, pero mucho también de temas cotidianos, pequeños, propios. A vos se te ve racional y me pregunto si a veces no te arrepentís de lo que dijiste.

– 100%. Meto la pata como todos metemos la pata cuando hablamos en la intimidad, que decimos cualquier barbaridad. Acá tenemos un micrófono y una responsabilidad, lo aprendí haciendo, me he pegado varios palos en el camino. Pero sí, trato de decir lo que pienso sin herir a nadie, pero dar mi postura, trato de no ser tibio con algunas cosas con las que no quiero ser tibio. Si algo no me gusta, no trato de no caretearla. Me pasó decir que una banda no me gustaba para nada y que a los dos programas la banda viniera al estudio. Al final terminé pegando re buena onda con la banda, aunque no me gusta su música. Pero seamos sinceros.

– Es un momento incómodo.

– Sí, pero fui sincero y sin maldad, porque una cosa es decir: esta banda es una mierda y otra cosa es que a mí no me gusta. No me gusta tener que decir que te gusta algo simplemente porque estás frente a una cámara.

– ¿Con los de temas de actualidad?

– ¿Viste que en Luzu no tocamos esos temas? No es una bajada, sino que nosotros tomamos este espacio para full entretenimiento. Por suerte hay un montón de canales de streaming nuevos que tocan esos temas, Blender, Gelatina, Olga.

– Tema Lali.

– Sí, lo de Lali y Milei sí. Yo voy a salir a bancar a Lali siempre, a la artista, a la cultura. Eso es lo que para mí es lo que más importa, pero tampoco nos metimos en profundidad.

– ¿Pasás por Migraciones y qué ponés?

– Me recuesta, creo que productor, porque soy productor de todo lo que hago. En Luzu arranqué como productor.

– ¿Si te ahora Occhiato te dijera que te necesita detrás de cámaras aceptás?

– No, ni en pedo. Por ahí me van a dar ganas en un futuro de no estar adelante y producir. Ahora estoy contento donde estoy.

“A MI FAMILIA, A MIS AMIGOS, A MI NOVIA NO LOS MUESTRO, ME LOS GUARDO PARA MÍ”

– Sos de los pocos que no cuenta nada de su vida privada, no se conoce a tu familia. ¿Es a propósito?

–Sí, me guardo para mí. A mis amigos no los subo en Instagram, a mi novia la subo porque es más difícil ocultarla, no la mostraría. A mis viejos no los muestro ni a mis hermanos, tampoco a mis amigos, no me gusta. Me quiero guardar cosas para mí, porque si no todo el mundo opina.

– En ‘Nadie dice nada’ se conoce a todos los novios, parejas, ex-maridos.

– Tuve un problema, un día querían que vaya mi novia y yo dije: la verdad es que no quiero, no tengo ganas. Me entendieron. Me gusta guardarme cosas para mí porque ya me siento tan expuesto con todo… hablar tres horas diariamente en un programa terminás tocando tu vida privada. Me quiero guardar para mí, a mis amigos, a mi familia, a mi novia. Me gusta.

María Laura Santillán con Nacho Elizalde - “A MIS AMIGOS Y A MI FAMILIA NO LOS MUESTRO. A MI NOVIA NO LA MOSTRARÍA TAMPOCO, ME SIENTO MUY EXPUESTO Y NO ME GUSTA“

– ¿Cómo son esos amigos?

– Son mis amigos del colegio desde que tengo ocho años, imaginate, son mi cable a tierra. Abogado, arquitecto, nada que ver.

– Son tradicionales.

– Son tradicionales. Me hace bien. No son del mundo de redes. Algunos están casados, ya están viniendo los hijos, mucha convivencia, mucho casamiento, mucho se fueron a vivir a otro país, proyecto, familia, todo.

– ¿Les divierte que vos seas el distinto del grupo?

– Sí, les divierte y me bancan. Me ayudan a tomar decisiones, me calman cuando yo estoy con ansiedad o cuando estoy triste por cosas que pasan, me sirve. Los primeros momentos, cuando aparecí y había algunos comentarios que no me gustaban, mis amigos me calmaban. No me gusta mostrarlos porque tengo mi casita donde ir cuando necesito bajar la espuma y entender.

“EXTRAÑO A NATI. ELLA ME ELEVABA LA VARA, ES MUY RÁPIDA, ME ENTRENÓ”

– Una de tus mejores amigas era Nati Jota.

– La amo, la amo. Sigue siendo, la extraño. Ahora, con la que estoy conectando más con Valen Iúdica, la hija de Mariano, ex productora de ‘Nadie dice nada’, somos productores juntos en la obra y en otras cosas. Nati es buenísima y me encanta el giro que dio y que lleva adelante un programa tan importante y que muere en la suya. La veo poco y me gustaría verla más.

– Porque la dejaste de ver de un día para el otro.

– La dejé ver en la diaria. Y eso que en el programa nos tirábamos con todo, pero ahí fue el amor porque fuimos muy sinceros siempre. Nos matábamos al aire, después nos mandábamos audios y nos decíamos las cosas tan en la cara que no había nada oculto.

– Había amor.

– Mucho, sigue habiendo, nos amamos. Yo no puedo hablar nunca mal de ella en la vida y no lo haré.

– ¿Qué significa que Nati “muere en la suya”?

– Que ella te va a discutir a muerte lo que piensa. Yo soy igual y así es que he chocado.

– ¿Qué extrañas?

– ¿De ella? Las charlas inteligentes que teníamos, los debates profundos, su locura. A veces la quería matar, y ella a mí. La extraño laburando, que es muy genuina y que me encanta.

"Los primeros momentos, cuando aparecí y había algunos comentarios que no me gustaban, mis amigos me calmaban", reveló Nacho Elizalde

– ¿Aprendiste algo de ella?

–¡Sí! Ella me elevaba la vara, ella es muy rápida. Yo tenía que ser más rápido para ganarle a ella. Es como discutir con Moria, es imposible. Entonces ella me entrenó. De Nico también aprendí muchísimo, sigo aprendiendo.

– Qué difícil, porque Nico al ser jefe no puede ser tan amigo.

– Sí, pero generamos una amistad. Después, la empresa Luzu empezó a crecer de una manera muy grande y entiendo que él también podía compartir menos tiempo con nosotros, porque hay una grilla, un montón de programas y decisiones que tomar. Pero conectamos cada vez que viajamos ahí.

– ¿No se juntan nunca tus dos mundos?

– Amigos míos han conocido a los chicos del programa, pero yo no soy tanto de mezclar.

– Hacés además un programa que se llama ‘Algo de música’. ¿Estudiaste música?

– Sé mucho porque soy melómano, por la curiosidad. Toda mi vida, desde chiquito escuché todo, desde blues, jazz, rock, todo. Tengo una colección de más de 500 vinilos.

– ¿Hay un padre inspirador?

– Mi padre con Earth, Wind & Fire, con Sting, con The Police. De chiquito, full musical. Después estudié guitarra un tiempo, tuve una banda, toqué la batería. Otros amigos me dieron data y después curiosidad, así que sé bastante de música por ahí.

"Toda mi vida, desde chiquito escuché todo, desde blues, jazz, rock, todo. Tengo una colección de más de 500 vinilos", contó Nacho Elizalde

– O sea que en cada una de las cosas que abordás te metés a fondo.

– Si me interesa, me meto. En el programa tengo a Paula Echeverría, que es periodista de música, ella es la periodista y yo soy el loquito melómano.

“EMPIEZO A HACER Y APRENDO EN EL CAMINO, ME CHOCO CON LAS PAREDES QUE TENGA QUE CHOCARME”

– Hay un modelo entonces de emprendedor en vos: hago lo que me gusta, voy aprendiendo y delego lo que no sé.

– Exacto. Empiezo a hacerlo y aprendo en el camino. Me choco con las paredes que tenga que chocarme, me salen las cosas mal hasta que las voy arreglando y me salen bien.

– Me parece que tendrías que poner emprendedor en migraciones, no productor.

– Puede ser, emprendedor también, podría ser.

– ¿Cuál es el riesgo más grande de emprender? ¿Perder plata?

– Perder plata, supongo, sí. No veo otro riesgo.

– ¿Perdiste mucha plata?

– Por ahora no. Invertí mucha, si la ves a corto plazo por ahí la perdí, pero siento que va a venir más adelante. Tranca necesitó mucha inversión.

– Tranca es tu marca de ropa. Muchos emprendedores se cansan por las demoras y lo que no se consigue fácil.

– Es dificilísimo el rubro y más en este momento del país en que la gente en lugar de comprarse una remera a 40 lucas, prefiere comer. El rubro textil es complicadísimo, es muy informal. Te entregan las camperas cuando ya está terminando el invierno. Tenés que comprar cierta cantidad, yo no tengo la cintura de una gran marca, tengo que comprar menos y eso hace que los costos sean más caros. En noviembre pasado abrí un local a la calle sabiendo que iba a ser más costoso y con menos margen de ganancia. Pero yo quería mostrar que es una marca que va en serio.

– ¿Cómo sabes que en algún momento va a funcionar? Te lo pregunto también porque Benito Fernández hace poco me decía que tiene que cobrar cara la ropa porque hace pocas remeras, no 500.

– ¿Cómo sé que va a funcionar? Primero era intuición y deseo. Ahora que Tranca empezó a crecer mucho, contraté una consultora que me está asesorando, armando el organigrama, planes, cuando va a ser el punto de quiebre y empezar a ganar, ordenandome a los empleados. Delegar, agarré a una empresa que sabe para que me ayude a estructurar la empresa porque ya no es más un almacén.

– Dijiste algo importante: la gente tiene que pensar en comprar la comida ahora, no en comprar remeras y buzos.

– Haré menos. La ropa se sigue vendiendo, se vende menos que lo que se vendía en noviembre del año pasado. El local está en Palermo, pasan muchos extranjeros. En noviembre los uruguayos venían, les parecía regalado y gastaban y gastaban. En abril ya no les parecía tan barato todo. Yo la verdad es que no lo hago por la plata. Ninguno de los proyectos que hice fue por la plata, te lo juro por Dios. Hace tres años que hago Tranca y todavía no vi plata, la que gano la reinvierto. Si tuviese que vivir solo de Tranca, no podría. Es largo. Lo hago también porque me gusta. Yo laburé siempre de creativo: video, todo intangible. El día que tuve mi primera remera y dije: ¡estoy tocando algo que hice! Todas eran ideas. Me pongo un buzo, me pongo un pantalón, una gorra y estoy vestido de mi marca, me faltan las zapatillas y ya está.

– Todo emprendedor quiere ganar plata. Hay otras empresas también que llevas adelante. Polenta.

– Polenta la arranqué hace cinco años con mi socia y no veíamos un peso hasta hace dos años. Era todo a pulmón porque queríamos tener nuestra propia fiesta, queríamos cambiar un poco la movida de la noche, que estaba mal vista, queríamos ponerle luz. Ahora sí es redituable, las marcas acompañan, viene la gente, entonces ahora sí es un negocio. Pero los primeros tres años, hasta en la pandemia, lo hacíamos todas las semanas de modo virtual por amor al arte. Para mí es la insistencia, es seguir haciendo un producto que te gusta y meterle y meterle y meterle .

"Polenta la arranqué hace cinco años con mi socia y no veíamos un peso hasta hace dos años", aseguró Nacho Elizalde

– ¿Qué es lo que no harías de ninguna manera? ¿Qué no emprenderías? ¿Qué publicidad no harías? ¿A qué no te asociarías?

– ¿Qué publicidad no haría? Casinos online. Apuestas. No siento que esté tan bueno.

– Por la adicción de los pibes.

– Sí, porque primero no sabés quién te consume. No sabés si esa persona no tiene un mango y está usando lo último pensando que puede hacerse millonario. No, no la veo. Hay algo ahí que mi ética y mi moral no llegan. También puedo decir que no porque por suerte tengo otros ingresos. Entiendo que algunos influencers no tienen familia o tienen que ganar plata y les ofrecen eso y no tienen otra cosa, pero yo no y espero nunca hacerlo.

– Hay otro tipo de publicidades difíciles de aceptar por otras cuestiones: pañales para adultos, productos para las ortodoncias…

– Los productos para los hongos en las partes. Pero me gusta que cada vez más personas conocidas lo hagan.

– ¿Harías publicidad de anti hongos?

– No sé. Si la necesito, lo haría, ahora no me veo mucho. Salvo que la idea creativa sea increíble y sea muy graciosa y esté bárbara por ahí sí.

– ¿Sos más tranquilo que lo que se ve?

– Mucho más tranquilo. ¿Mi momento preferido? Estar en mi casa, poner música a la mañana y tomarme un cafecito con mi perrita ahí. Solo o con mi novia. Domingo a la mañana es mi momento preferido de la vida.

– Están super metrosexuales los hombres.

– Bueno, al fin. ¿O no? Qué lindo que los chabones tengamos espacio para preocuparnos por nuestra estética. El que se quiera maquillar, que se maquille, el skincare, el pelito lindo, el arito, la ropa. Me encanta

– ¿Qué tenés de metrosexual?

– La ropa me encanta. Skincare no me hago. Maquillarme, no me maquillo. Accesorios de Tranca, el pelito. He tenido pelos de todos los colores habidos y por haber, ahora estoy más calmado, pero me gusta jugar un poco mientras tenga pelo.

– Y la ropa, siempre impecable.

– Siempre me gustó vestirme. Me acuerdo que en el colegio fui uno de los primeros en usar chupines. Me boludearon en el colegio, pero a los dos meses, mis amigos usaban chupines.

– Ahora se afeitan, se depilan.

– Todo el cuerpo, sí. Yo soy, por suerte, lampiño, no tengo un pelo por ningún lado. Así que ahí zafé. El otro día estaba con alguien, no lo voy a decir para no quemarlo, un rapero, gangsta, y me dice: yo me hago el perfilado de cejas, él solo. Yo dije, me estás jodiendo.

– ¿Por qué te impresionó?

– Vos, todo rapero, bla, bla, bla y de repente te veo en tu casa, con el espejito. Me dio gracia, me dio ternura. Mis amigos se van preocupando más por la estética, por ejemplo, es lindo hacerse para uno. Yo cuando me corto el pelo me veo más lindo, es lindo sentirse bien.

"Yo cuando me corto el pelo me veo más lindo, es lindo sentirse bien", dijo Nacho Elizalde (Fotos de Candela Teicheira)

– ¿Por qué tan pocas funciones en el teatro?

– Porque no sabía cómo iba a ir. Era la primera vez que me medía ante un público. Con ‘Nadie dice nada’, en los teatros los agotamos en dos horas, tiene una estructura y un crecimiento y una comunidad muy gigante desde hace ya cuatro años. Y yo soy yo. Dije yo voy a hacer siete, vamos a ver qué pasa, con miedo y con incertidumbre. Agoté las primeras cuatro rapidísimas y dije ¡Guau! Voy a hacer siete.

– ¿No vas a sumar más?

– Por ahora no. El año que viene, por ahí algunas en el interior y alguna en Uruguay. El teatro me está insistiendo para que haga más y que lo haga semanal.

– Nacho seguramente tus compañeros de ‘Nadie dice nada’ van a ver este reportaje. ¿Vos qué pensás?

– Ojalá que lo vean.

– Estaría bueno que digas algo que los incomode, por ejemplo que te estás acercando más a Santi Talledo que a Occhiato en los últimos tiempos.

– ¿Viste? Pero Occhiato es el jefe. Y Santi es divino, es muy abrazable, es muy bueno. Me manda mensajes. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás? Te extraño. Es lindo, Santi. Lo conocí hace muy poco y la verdad que me encanta.

– Y están los novios que tienen vida propia. Es como una burbuja en sí mismo.

– Comparten mucho al aire, también están juntos en el fin de semana. Momi y Santi también parecen novios, ¿viste?

“MOMI ES TERRIBLE, ESTÁ LOCA. ES UNA IMPUNIDAD ABSOLUTA LA QUE MANEJA”

– Ya no te peleas con Momi.

– Sí, de repente nos peleamos. Momi es terrible, es terrible. Está loca. Vive en su mundo. Es una impunidad absoluta la que maneja.

– Porque dice lo que se le ocurre, lo que se le ocurre.

– Y después queda bien parada, hay gente que es así. ¿Cómo le vas a decir eso a esa persona? Y esa persona te termina dando un abrazo. Momi es bárbara. Lo construyó ella.

– Estás como entregado.

– Ya estoy entregado. Se armó un zoológico en ‘Nadie dice nada’. Luzu es un zoológico. Si vas a todos los programas, cada uno es distinto, es un loquero. Es bárbaro.