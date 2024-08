Lulu Scarpa: cómo se convirtió en la chef privada viral en TikTok y por qué medio la contactan los clientes famosos

Somos todas - Lucía Scarpa

Lucía Scarpa, más conocida en las redes sociales como Lulu Scarpa, es una chef privada reconocida por su enfoque en la cocina personalizada y su presencia en TikTok e Instagram. Trabaja con una clientela variada, que va desde artistas hasta deportistas profesionales, y se posicionó como una de las más solicitadas en su rubro.

Su discreción y profesionalismo le permitieron ganar la confianza de sus clientes, quienes valoran no solo su talento culinario sino también su capacidad para crear platos adaptados a los gustos y necesidades de cada hogar.

Se hizo popular al subir videos a TikTok contando parte de su trabajo en algunas de las casas de los famosos y, con su permiso, contando qué les gustaba a cada uno de su propuesta de menú. Hoy cuenta con una comunidad de más de más de 500 mil seguidores y si bien sueña con abrir su propio restaurante en Argentina, disfruta del camino recorrido y de las nuevas oportunidades que se le presentan a diario.

En una entrevista con Coty Crotto y Mariana Gándara, Lulu contó cómo empezó en el mundo de la gastronomía y qué experiencias la llevaron a animarse a emprender dentro de este nicho gastronómico.

Lulu: “Con el servicio de chef privado, estoy cumpliendo un sueño que no sabía que tenía”. (Candela Teicheira)

Mariana: — ¿Cómo es tu trabajo? ¿Te contratan, vas a domicilio y les preparás todo el menú?

Lulu: — Sí, hago lo que se llama hoy meal prep. Les hago preparaciones para que puedan tener la comida de la semana.

Mariana: — Tus clientes son muy conocidos: futbolistas, artistas. ¿Cómo empezó todo?

Lulu: — Arranqué con un músico, con Wos (Valentín Oliva), que fue por quien se me viralizó todo.

Mariana: — ¿Cómo fue el salto de empezar a cocinar a hacerte conocida y que te contraten personalidades?

Lulu: — Cuando tenía 19 años abrí un restaurante en Mallorca, España. Sentí que fue bastante groso para mi edad porque yo estaba sola en la cocina, pero sentí que quedaba todo ahí adentro. Cuando me contratan para Wos, empecé a hacer viandas saludables. En un momento me contactó un productor de él y le vendí viandas. Después iban a grabar el tercer disco, el último que salió ahora hace poco y me llamaron para que vaya a ser chef privada de ellos mientras terminaban el disco. En eso dije: “Yo subo un TikTok, total ¿qué puede pasar?” Ni lo había pensado. Es más subí fotos muy random y ni siquiera había dicho quién era. Puse que era un músico, porque no sabía si podía nombrarlo todavía, y se me viralizó. Después se me fue dando que me contrataron futbolistas. Ahora estoy con jugadores de fútbol, actrices e influencers.

Coty: — ¿Cómo es cocinarle a un famoso? ¿Te piden determinado plato o menú?

Lulu: — Yo les hago más o menos diez o doce preparaciones. No es que ellos me pidan tal cosa y la hago. Yo pregunto un día antes si necesitan algo en especial y la comida les dura cuatro días.

Coty: — ¿Les hacés las compras?

Lulu: — Sí, les hago las compras. Depende igual, hay algunos que prefieren hacer ellos sus compras. Pero el servicio completo es que voy, hago las compras y voy con las bolsas cargadas, tengo la espalda hecha pelota (risas). Después cocino todo el día y les dejo todo preparado.

Mariana: — ¿Cuánto tiempo te lleva más o menos?

Lulu: — Unas 6 o 7 horas.

Coty: — ¿A quiénes les cocinas ahora?

Lulu: — A la China Suárez, a Stephanie Demner, a un jugador de River, a uno de San Lorenzo y uno de Boca, (Miguel) Merentiel.

Mariana: — ¿Qué te pasó cuando llegaste a sus casas y los conociste?

Lulu: — No estoy metida tanto en el mundo del fútbol. Sé que son personas super grosas, pero no me dio impresión. Sí me pasó con la China Suárez, que la veía de chiquitita. Creo que salí llorando el primer día porque dije: “Fua. ¡A lo que llegué! Yo siendo fanática de chiquitita de ella y estar cocinándole... En ningún momento se me hubiera ocurrido.

Mariana: — ¿A quién te gustaría cocinarle que todavía no te llamó?

Lulu: — A algún jugador de fútbol de la Selección. Ahí sí me agarra algo...

Coty: — ¿Cuál es el Top 3 platos preferidos de tus clientes?

Lulu: — La ensalada de cuscús, algún lomo con champiñones y papas; y las cookies de avena.

“Las redes me ayudaron a darme a conocer y compartir mi experiencia”, explicó Lulu en diálogo con Coty y Mariana. (Candela Teicheira)

De la pasión a la creación

Coty: — ¿Siempre te gustó cocinar?

Lulu: — En realidad yo no quería estudiar gastronomía, mi mamá fue la que me impulsó a estudiar. Yo veía que mis compañeros se anotaban en medicina, arquitectura, derecho y yo dije: “Bueno, me anoto en arquitectura”. Hasta que ella me dijo: “Yo te veo en la gastronomía”. En ese momento la carrera duraba dos años y me dijo: “Hacela y de última si no te gusta después hacés otra cosa. Yo veo que es lo que te fascina”. Al día de hoy le agradezco haber estudiado esto.

Mariana: — Cuando terminaste de estudiar, ¿te fuiste a Mallorca?

Lulu: — No, cuando terminé de estudiar hice una pasantía en una cadena de hoteles muy reconocida. Una experiencia muy mala.

Coty: — ¿Por qué?

Lulu: — Mucho machismo. Bueno, la gastronomía también tiene mucho de eso. Es muy duro. A mí me tocó esa experiencia, me tocó vivir eso. Yo me iba llorando y decía: “¿Qué hago acá?”. Había mucho maltrato. Hice una pasantía y no aprendí nada. Encima era una cadena muy conocida. Ahí justo me llegó la propuesta de irme a Mallorca y de mandada que soy dije: “Sí, me voy”. Ahí lo abrí de cero con mi mamá. Yo tenía una socia capitalista que vivía ahí y nosotras poníamos el trabajo. Nos fue muy bien terminamos con 5 estrellas en Google Maps, Tripadvisor.

Mariana: — ¿Cómo te sentís hoy viendo el camino recorrido y lo que lograste?

Lulu: — No me lo pongo a pensar, pero me siento orgullosa de mí misma. Siento también que en esta profesión, o por lo menos en el camino por el que estoy yendo, no tengo un techo. Entonces, me pregunto ¿a quién más voy a llegar con mi servicio?

Coty: — ¿Las redes te ayudaron a darte a conocer?

Lulu: — Sí, re. Cuando abrí el restaurante en Mallorca es como que esta historia quedó ahí y las redes me sirvieron para poder contar esa experiencia que fue muy grosa para mí. Tener 19 años, abrir un restaurante en un país que no conocía y sola fue muy importante. Hoy le agradezco a TikTok por dónde estoy.

Coty: — ¿Con qué red social te llevás mejor?

Lulu: — Con TikTok. Me pasa que Instagram lo uso de forma más profesional. Toda la gente que me fue contactando, me escribió por Instagram.

Mariana: — ¿Qué da más plata tener un restaurante o ser chef privado?

Lulu: — No sé porque yo lo abrí afuera el restaurante, pero sé que es más esclavizante. Yo siempre lo tuve como un sueño. Hoy no sé si como un sueño, pero sí como una aspiración a futuro abrir un restaurante acá. Me encantaría. Es más, cuando volví de Mallorca en 2023, lo pensé para hacer el año pasado para poder tener algo acá en Argentina, donde está mi familia, mi novio. Allá estás muy solo. Me costó bastante y por eso decidí no volver a ir. Pero con el servicio de chef privado estoy cumpliendo un sueño que no sabía que tenía. Lo del restaurante es un gusto que me quiero dar acá, pero hoy estoy contenta con este camino.