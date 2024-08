Davoo Xeneize: cuántas horas del día dedica al streaming, de dónde surge su fanatismo por Maradona y qué haría con un millón de dólares

Casino Resort - ¿Qué opina Davoo Xeneize de Maradona y Messi?

David Dávila, más conocido como Davoo Xeneize, es un streamer argentino que logró popularidad en plataformas como YouTube y Twitch. Su contenido se centra principalmente en el fútbol, especialmente en temas relacionados con Boca Juniors, el club del cual es un apasionado hincha y de donde surge su apodo.

Davoo interactúa con su audiencia a través de transmisiones en vivo, reacciones a partidos y comentarios sobre la actualidad del deporte. Con su estilo cercano y humor logró una gran cantidad de seguidores, especialmente los fanáticos de Boca. Entre todas las redes sociales tiene una comunidad de más de 5 millones de seguidores que sigue creciendo cada día.

Davoo: “La única persona que me genera nostalgia de algo que no viví es Maradona”. (Candela Teicheira)

Pollo: — ¿Cuántas horas le metés al streaming por día?

Davoo: — 6 horas, redondeemos ahí.

Pollo: — ¿Es mucho en el mundo del stream?

Davoo: — Yo creo que sí. Pero también es verdad que hago un contenido en el que es más fácil hacer dos horas.

Pollo: — ¿Por qué?

Davoo: — Por los partidos. Capaz hubo una fecha con tres partidos y ya ahí te puedo clavar dos horas, más debate con el chat y se va el tiempo...

Pollo: — Te gusta mucho el fútbol, pero hablar todos los días 6 horas ¿no te aburre?

Davoo: — Depende. Hay veces que son 6 horas corridas de fútbol, pero otras veces metemos cuatro de fútbol y las otras son contando anécdotas mías en la vida, riéndonos. Pero generalmente es de fútbol y no me suelo aburrir. La típica frase que me la han dicho muchas veces en mi vida es: “¿No te cansas de hablar de fútbol?” (risas).

Pollo: — ¿Qué representa el fútbol para vos?

Davoo: — Es una pasión. Lo que me pasa a mí le pasa a cualquier futbolero, a mucha gente, no es que yo tengo algo aparte con el fútbol. Pero mezclo las dos cosas: mi fanatismo por Boca, que eso va más allá de lo futbolístico, es sentirme identificado con un equipo, y también mezclo mi fanatismo por el deporte en sí. Veo la Eurocopa, la Champions. Me encanta el deporte, lo táctico y también el fanatismo por un club. Al mezclar a las dos cosas es algo muy significativo en tu vida porque le dedicas mucho tiempo a eso.

Pollo: — ¿Qué edad tenés?

Davoo: — 21 años.

“Hay mucha gente que no sabe nada de fútbol y aun así me sigue", explicó el streamer. (Crédito: Instagram @davoobj)

Pollo: — Por fuera del periodismo deportivo tradicional, creo yo, sos una voz influyente en el fútbol. ¿Esperabas llegar tan lejos a la corta edad que tenés hoy?

Davoo: — No lo veo así, no te voy a mentir. Pero no, no me lo esperaba. Es que tampoco en algún momento de mi vida me puse a pensar que quiero esto. Esto de ser streamer de fútbol cuando yo era chico no existía. Cuando yo era chico recién salían los primeros streamers, pero ninguno era de fútbol. Fui uno de los pioneros, por así decirlo. Obviamente con otros, con Benito, La Cobra, no soy el único. Pero cuando arranqué a hablar de fútbol en el stream era anormal, eran muy pocos y no nos veía casi nadie. Ahora es más común, hay mucha más gente por suerte y mi sueño es que cada vez haya más. Pero no podés imaginar algo que en ese momento no existía.

Pollo: — Pero te hiciste conocido también fuera del ámbito del fútbol.

Davoo: — Sí. Hay mucha gente que no sabe nada de fútbol y aun así me sigue porque le gusta ver a alguien apasionado por un tema o porque simplemente vieron un video o una nota mía y se rieron. Pero generalmente el público que me sigue en el stream es futbolero.

Pollo: — ¿Cuánto fue el momento en el que te diste cuenta que te volviste famoso?

Davoo: — Cuando me empezaron a reconocer en la calle. Ese es el momento en el que sentís que cambia tu vida. Yo estaba en la parada del bondi, esperando el colectivo y uno pasó con el auto, bajó la ventanilla y me dijo: “Davo sos crack” y siguió. Esa fue en la calle y después me pasó en una joda. Un chabón me empieza a gritar: “Sos igual a Davo Xeneize”. Y yo le decía: “Soy yo, soy yo”. Ahí me pidió una foto. Esa fue la primera foto que me pidieron.

Casino Resort - Davoo Xeneize en números

En números

Sin tabúes, Davoo respondió el cuestionario y reveló intimidades sobre su ropa interior, el sexo y el dinero. ¿Qué dijo que sorprendió a todos?

Pollo: — ¿Cuántos bóxer tenés?

Davoo: — Uf. Si esta pregunta me la hacías hace dos años, te juro que me comprometías. Hace dos años tenía tres bóxer que eran de mis hermanos también.

Pollo: — No, eso está muy mal.

Davoo: — Ahora me puedo dar el lujo de decir que tengo cinco o seis (risas).

Pollo: — Me parecen pocos. Aunque tenés uno por día, te queda libre el finde (risas).

Davoo: — Ahora sí que elevé la vara. Son seis, todos míos.

Pollo: — ¿No estás para comprar uno más y completar la semana?

Davoo: — Puede ser. Lo tengo que pensar porque vienen en pack de tres, entonces tendría nueve en total (risas).

Pollo: — ¿Hace cuántos días no tenés sexo?

Davoo: — Dos.

Pollo: — Es un buen promedio.

Davoo: — Y sí. Estoy de novio.

Pollo: — ¿Hace cuánto?

Davoo: — Hace un año y medio. Bastante.

Pollo: — Depende para quién (risas).

Davoo: — Yo siento que estamos de novios hace 10 años.

Pollo: — Pero ¿por qué? ¿Queman muchas etapas?

Davoo: — Y para mí sí.

Pollo: — ¿Qué fue lo más caro que te compraste?

Davoo: — El auto. Es un 208, lo compré usado. Me debe haber costado 15 mil y un saludo (risas).

Casino Resort - ¿Qué haría Davoo Xeneize con 1 millón de dólares?

El juego del millón

Con una valija llena de dinero el Pollo invitó al streamer a comprar todo lo que desee con un millón de dólares. El único requisito es que la plata no se puede guardar o donar. Tiene que ser utilizada por completo en una o en varias compras.

Pollo: — ¿Qué te comprarías o qué harías con un millón de dólares?

Davoo: — Con 200 me compro tres departamentos en construcción en Capital.

Pollo: — ¿Vivís solo?

Davoo: — No, con mi novia.

Pollo: — ¿Qué más? Hay que quemarla.

Davoo: — 100 mil gastaría en viajar una semana con mi mejor amigo y otra semana con mi novia.

Pollo: — ¿A qué países querés ir?

Davoo: — Con mi mejor amigo a Europa a ver partidos y con mi novia donde ella diga con todos los lujos, cinco estrellas, todo.

Pollo: — “A donde ella diga”. Está muy bien. Yo haría lo mismo.

Davoo: — Es que al no ser un destino para fútbol, me da igual.

Pollo: — ¿Vos pensás los viajes en base a qué partido se juega?

Davoo: — Sí.

Pollo: — Por ejemplo, este año la Champions fue en Wembley.

Davoo: — Estuve muy cerca de ir…

Pollo: — Hubieses ido a Londres.

Davoo: — Sí.

Pollo: — Te quedan 700 lucas.

Davoo: — Otros 100 mil en viajes.

Davoo: “Fui uno de los pioneros en los stream de fútbol”. (Crédito: Instagram @davoobj)

Pollo: — ¿A dónde?

Davoo: — Uno con mi hermana mayor a Estados Unidos a ver a la NBA y otro con mi hermana mayor, mi hermana mejor y mi vieja a Londres.

Pollo: — ¿Qué haces con el resto?

Davoo: — Con 400 me compro el terreno de una casa en Boulogne.

Pollo: — Con 400 te compras la municipalidad (risas).

Davoo: — No, me compro un terreno y la casa. Una casa de tres pisos vale eso.

Pollo: — Ahora sí. ¿Y vivirías ahí?

Davoo: — Sí.

Pollo: — Te quedan 200 mil.

Davoo: — Se los daría a mi familia. Se lo doy a mi vieja y a mi viejo para que lo usen en lo que ellos quieran.

Pollo: — No quemaste guita en vos, todo es viajes y familia. Está muy bien. Si te lo paso a fútbol, fuiste un 5. Un “Gago” muy seguro, muy sólido, pase corto y que va, que siga la jugada...

Davoo: — Ahora lo hago de verdad: me lo gasto todo en joda (risas).

Davoo se sumó al juego del millón y entre sus prioridades eligió viajes, comodidades para su familia e invertir en propiedades.(Candela Teicheira)

Fotos

Para concluir la entrevista, el conductor le mostró a Davoo imágenes de personalidades destacadas del fútbol argentino y le preguntó qué piensa sobre ellos y qué sensaciones le generan.

Pollo: — Diego Armando Maradona.

Davoo: — Para mí el más grande de todos los tiempos. La única persona que me genera nostalgia de algo que no viví. Yo nací en el 2002, el Diego se retiró en el ‘97. Es mi ídolo. No se explica. Es el único ídolo que tengo que no fue contemporáneo. Para mí como figura, como jugador, como todo, lo más grande que parió esta tierra.

Pollo: — Lionel Andrés Messi.

Davoo: — El mejor jugador de la historia del fútbol.

Pollo: — El mejor de todos.

Davoo: — Para mí sí. Siempre está inconscientemente la comparación con Maradona. Yo siempre fui y sigo siendo un poquito más del Diego por más que no lo haya visto. Es raro.

Pollo: — Es porque sos bostero.

Davoo: — Exactamente. Es eso. Yo tengo una relación muy fuerte con Boca, soy muy fanático de Boca y que Maradona tenga una relación directa con Boca y Messi no, hace que lo quiera más al Diego. Muchos dicen que es de termo, pero no sé qué tan termo es. Yo veo al Diego con la camiseta de Boca, veo al Diego hablar de la Bombonera y retirarse en Boca; y a mí eso me genera cosas que no me puede generar otro jugador que no jugó en Boca. Para mí Messi es el mejor de la historia y como argentino estoy recontra agradecido, pero no por el mundial o las copas américas sino por el hecho de acostumbrarnos a que el mejor jugador del mundo, del deporte más popular de la historia sea argentino. Es un fuera de serie. Messi es el mejor ejemplo que le podes dar a tus hijos.

Mirá la entrevista completa:

Casino Resort - Davoo Xeneize