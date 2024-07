Furia: “En la calle me compararon con Maradona o Eva Perón”

Julieta Scaglione, conocida como Furia, es una exparticipante destacada de la edición 2024 de Gran Hermano Argentina. Antes de ingresar a la casa, trabajaba como entrenadora y doble de riesgo.

Julieta se convirtió en una de las participantes más comentadas de esta edición debido a su personalidad arrolladora y su disposición para expresar sus opiniones sin reservas.

Es conocida por su fuerte carácter y su capacidad para enfrentarse a situaciones conflictivas, lo que le ha generado tanto admiradores como detractores. Ha tenido varias interacciones y conflictos con otros participantes, que aumentó su notoriedad en el programa.

El apodo de Furia refleja su energía intensa y su actitud combativa dentro de la casa, características que la distinguen y que han sido clave para su protagonismo en el reality.

“Los medios hicieron plata hablando de mí”, sentenció Furia.

Rulo: — ¿Cómo te sentís con el contacto con el público, con los fans?

Furia: — A mí me acongoja un montón todo lo que yo le hago sentir a la gente. Es muy fuerte. Me ven como un ídolo, por eso cuando salgo, me dicen: “Eva Perón o Maradona”. No me comparo, pero me ven así en algunos aspectos y tienen tantos sentimientos por mí que, incluso, a veces es tan obsesivo -no digo la palabra tóxica- pero es un amor tan profundo, como si fueran de mi propia sangre, que pasan los límites de la pantalla.

Rulo: — ¿Qué cosas hicieron “Los furiosos” que no podías creer?

Furia: — Los apagones. Los furiosos trabajan de una manera que pareciera como un ejército que está bien entrenado. Cuando yo salí y vi las cosas que hacían dije: “¡¿Qué?!”. Apagan y prenden el rating de Argentina. Ellos lo manejan. Por eso, tengo una responsabilidad muy grande también donde me presento y a dónde voy. Eso no significa que a mí se me suba la fama a la cabeza o el ego porque soy una persona muy humilde, vengo de clase media.

Rulo: — ¿Cómo es ese grupo de gente que te sigue y cómo te vinculas con ellos?

Furia: — En general, hay un fandom muy positivo y muy hermoso, que tienen valores re lindos y códigos re lindos. Después tenemos al obsesivo que está ahí a full y quiere ver a Furia y después tenemos a los que hacen negocios con “La Furia” ¿viste? Ahí cuando salgo siempre digo: “Che ojo con las cuentas. Utilizan mi imagen, generan ingresos. Cambiale el nombre al canal, pero no le pongas Furia oficial”.

Julieta: “El amor que yo recibí no se paga con plata”

Amor

Con un carácter decidido y una potencia arrasadora, no parece ser una tarea sencilla conquistar el corazón del personaje más fuerte de la última edición de GH. ¿Cuál es su situación sentimental de Furia?

Rulo: — ¿Cómo estás con el amor? ¿Te llegan propuestas?

Furia: — Por el momento, estoy soltera.

Rulo: — Te enamoraste en la casa.

Furia: — Sí, mal. Me re enganché, pero bueno. No pasa nada. Siempre lo voy a querer. Cuando yo lo veo sonreír, soy feliz. Ya está y también tengo que entender que las cosas se terminaron.

Rulo: — En estas cinco semanas que pasaron desde que saliste de la casa, ¿no hubo nada?

Furia: — No, para nada. No estuve con nadie. Obvio que tengo juguetes sexuales, yo hago mis cositas como toda mujer que tiene derecho.

Rulo: — Autosatisfacción es lo tuyo.

Furia: — Claro. Si no hay una persona o no tengo un chongo, lo que fuera, cada una hace lo que quiere. Sí, chicas. ¡Basta de esconder esto! Por favor (risas). ¿Los muchachos pueden y nosotras no? Dejame de joder.

Rulo: — ¿Qué tiene que tener una persona para conquistarte?

Furia: — Que no me envidie. Nada más. Que me valor como soy y que le enorgullezca estar al lado mío.

Rulo: — ¿Te pasó de tener envidiosos al lado?

Furia: — Sí, ya no estoy con esa persona. Yo siento que sigue golpeando o queriendo.

Rulo: — ¿Quién?

Furia: — No puedo dar el nombre.

Rulo: — ¿Mauro?

Furia: — No, no puedo dar el nombre. Pero es como que siento que hay algo que no cerró y yo sí cerré. Le hablé, dije que se puede charlar y tener una conversación amena. Pero no quiere y me doy cuenta que solo quiere dos minutos de cámara y lamentablemente yo hasta ahí no me puedo meter. Si vos querés a alguien y querés que las cosas se arreglen, o tal vez no, querés terminar, lo haces de las puertas a adentro. No podés estaré gritando a los cuatro vientos un montón de cosas o tampoco defenestrarme con cosas que yo no hice porque yo no maltrate a nadie y creo que fue la persona que más lo cuidé y todos lo vieron. Entonces, a mí esa parte sí me duele. Pero ya lo terminé, estoy más que sanada. Es una lástima porque yo pensé que iba a compartir todo esto con esa persona. Tengo sentimientos además de hacerme la furia.

“Me convertí en actriz adentro de la casa”, admitió la ex participante de Gran Hermano.

Trabajo, contratos y dinero

La visibilidad que logran algunos participantes de Gran Hermano les abre no sólo las puertas de los medios para trabajar e instalarse en ellos sino también oportunidades profesionales, una red de contactos y el reconocimiento del público. Pero a veces esa amplia oferta hace que sea abrumador elegir un camino al cual dedicarse. Las opciones son muchas, las decisiones difíciles. ¿Cómo lo vive Juliana?

Rulo: — ¿Tuviste propuestas laborales ahora que saliste de la casa y rompiste el contrato con Telefé?

Furia: — Sí, tuve propuestas y mucho más elevadas de precio de lo que tenía. Pero no he aceptado.

Rulo: — ¿Por qué no aceptás?

Furia: — Creo que tengo que encontrar o el universo me va a poner en el lugar correcto. Soy una mujer y represento muchas cosas en este mundo. No solamente lo de ser mujer o de tener tatuajes, ser pelada, como se viene diciendo, que me parece una pavada. Tengo mucha oratoria, mucho que representar…

Rulo: — Todo eso juega a favor.

Furia: — Sí, hizo mucho ruido. Pero también tengo ese lado del hate, que no me molesta en absoluto, me encanta que sigan hablando porque también me hacen más más renombre y eso es lo que no entienden. Como estrategia de marketing no se dan cuenta de que a mí me sirve igual. Así que el día que apaguen sus bocas es cuando tal vez no sea tan visibilizada. Pero la verdad que el fandom que tengo es tan poderoso y es tan grade que Furia es Furia y eso no va a cambiar.

Rulo: — ¿Cuánto te gustaría ganar?

Furia: — No me gustaría hablar de plata, en absoluto. Me gustaría tener la heladera llena, trabajar y ser feliz. Creo que hay mucha gente que comió desde el lado negativo mío y comió desde el lado positivo. Todos tuvieron trabajo gracias a hablar de mí, entonces creo que hoy es momento de recaudar. A mí me toca, yo perdí mi premio, yo no gané los 70 millones. Hoy a mí me toca salir a trabajar y recaudar lo que perdí.

Rulo: — ¿Y cómo vas a monetizar todo lo bueno que venís haciendo hasta ahora?

Furia: — Yo no le cobré nada a nadie y no le hice juicio a nadie. Yo no fui un participante común. Mi personaje o mi rol ahí en el programa fue demasiado y siento que tomaron de punto algo. Yo reflejé muchas cosas lindas en la gente, por eso, cuando me ven lloran o me dicen: “Me salvaste de mi depresión o me hiciste ser una mujer más fuerte, mis hijos te aman”. A mí me ama todo el mundo, pero lo que yo veo es que en la tele no paran, algunos canales todavía, de defenestrarme.

Rulo: — ¿Vos querías cortar con esa crítica?

Furia: — No, no sé si cortar. Pero en un momento eran como “soy fan de hablar mal de Furia”. Yo creo que tienen que pensar un poco y ponerse en mi lugar a ver qué puedo pensar o sentir. Claro, como yo soy muy fuerte a mí no me jode ni me duele. Entonces, seguí hablando porque me das más views, me generás más Bitcoins. Es un chiste que hago: “Decí Furia que me sube el Bitcoin”. Si te pasas de rosca, puedo hacer un bozal legal si me está afectando en lo laboral. Si no me afecta en lo laboral, no tengo por qué decirte: “Callate la boca”. Todo el mundo es libre de expresarse. Yo puedo gustar o no gustar, pero la realidad es que me doy cuenta que hoy salgo a la calle y le gusto a todo el mundo.

Furia en el confesionario de GH. (Captura de video)

El futuro

Rulo: — ¿Cuáles son tus próximos pasos en lo laboral? ¿Cuáles son tus planes en medio de este furor que causas?

Furia: — Ahora yo empiezo a ser un producto o un servicio, hay que ver cuando yo quiera explotar eso. Hace siete meses que estoy encerrada. La gente me quiero ver y yo le quiero dar a la gente eso. Entonces, en donde yo pueda ser visible para que ellos se queden tranquilos y puedan ver a Furia. Está perfecto. Ahora, yo también tengo derecho a vivir. Por ejemplo, a entrenar, a andar en bicicleta, a correr, a nadar. Soy atleta de alto rendimiento y adentro de la casa me agarró leucemia, así que esperen un poco. Furia va a estar y furia sabe bajar y dónde tiene que estar ubicada en todo este boom. Pero teikirisi.

Rulo: — ¿Cuál es tu sueño para el futuro? ¿Qué contrato te gustaría tener?

Furia: — Y con Disney o Marvel. Yo soy un personaje, soy doble de riesgo y hace mucho tiempo atrás era artista marcial. Hay cosas que yo tuve que dejar atrás para poder trabajar de otras cosas y poder tener mi comida en el día a día o tener mi departamento donde vivir. Pero hay cosas lindas de Juli que están guardadas.

Rulo: — ¿Te gustaría ser actriz?

Furia: — No sé si quiero ser actriz. Yo creo que me convertí en actriz adentro de la casa porque mi juego fue medio así, que no sabían en qué andaba. Yo vine al mundo a motivar y si mi boca está hablando y la gente me escuchó tanto durante siete meses, es porque me quiere seguir escuchando. No sé si cantando, tal vez en un streaming, conduciendo, comunicando. No estudié comunicación, pero cuando yo daba clases, la gente me veía como un modelo a seguir.

Rulo: — ¿Qué opinas de esta frase? El dinero sí da la felicidad, según un estudio de la universidad de Princeton.

Furia: — No, yo tuve momentos muy chotos en los que fui feliz sin tener plata. Creo que mucha gente pensó que yo me iba a poner recontra triste porque no ganaba los 70 millones y no. Yo necesito estar bien conmigo misma y el amor que yo recibí no se paga con plata. Hoy yo gané algo que no se paga con plata. No podés pagar fans, amor, el amor de los niños, de las abuelas.

Furia se animó al cuestionario "Por si o por no" de Rulo.

Por si o por no

Rulo invitó a Juliana a contestar el cuestionario levantando los carteles de Sí o No, según corresponda. El formato del reality, la idea de familia y un tipo de trabajo que rechazaría por su perfil actual. ¿Qué dijo?

Rulo: — ¿Harías otra vez Gran Hermano? ¿Entrarías de nuevo a la casa?

Furia: — Sí, obvio. Pero a otro tipo de Gran Hermano. Al que ya viví no. Algo con más estímulos.

Rulo: — ¿Qué agregarías vos al formato?

Furia: — El tema de la música. Cuando pisas el gimnasio, que pongan música. Pero bueno se entiende es una competencia psicológica. Es bastante difícil y lo pude superar.

Rulo: — ¿Formar una familia?

Furia: — Sí, obvio.

Rulo: — ¿Te gustaría ser mamá?

Furia: — Sí, le daría un micrófono o una barra para que entrene. Ya tengo 33 yo. No sé si cuando tenga 35 o por ahí vamos. Ojalá tenga todo lo suficiente para darle una buena calidad de vida. Es un tema, te cambia la vida. Tiene que ser en el momento correcto cuando ya esté establecida.

Rulo: — ¿Harías contenido erótico?

Furia: — No, ahora no. Igual en la casa se veía todo.

Rulo: — ¿Te gustó cómo te viste?

Furia: — Recontra. Igual en algunos casos decía: “¡Ay por Dios! ¿por qué no me pinté la cara?” Pero bueno, era como estar en nuestra casa. El tema es que se lo que valgo así que si haría contenido erótico, estoy toda tatuada, así que valgo más.

Rulo: — ¿Pero harías o no?

Furia: — No, en realidad no porque tengo mucha cantidad de niños que me siguen y creo que no va de la mano en absoluto con mi perfil. Si me decís más adelante, bueno lo pienso 20 mil veces. Hoy no lo necesito. No tengo ningún prejuicio, pero para mí perfil hoy no va.