Floppy Tesouro: “Estoy pasando un gran momento con alguien que me hace muy bien al corazón”

Florencia Tesouro, conocida artísticamente como FloppyTesouro, es actriz, modelo y conductora. Inició su carrera como actriz en su adolescencia bajo la dirección de Cris Morena. Sin embargo, alcanzó la fama en 2007 al participar en Gran Hermano, donde ingresó a la casa con 22 años después de ganar el concurso Cola Reef en Mar del Plata.

Tras su paso por el reality, Floppy participó en varios programas de televisión de gran popularidad como Bailando por un sueño, certamen conducido por Marcelo Tinelli. También compitió en Cantando por un sueño y The Challenge: Argentina. En su participación por las pruebas de este último concurso, la modelo sufrió fracturas en ambos tobillos que la obligó a movilizarse en una silla de ruedas durante tres meses.

Actualmente, está enfocada en su trabajo en las redes sociales, su emprendimiento nacido en pandemia, Floppy Fitness, y su capsula de ropa deportiva. En cuanto a su vida personal, esta semana se conocieron imágenes con su nuevo novio, Salvador. Se trata de un empresario tecnológico a quien conoció por medio de Pampita y Roberto García Moritán. “Estoy pasando un gran momento con alguien que me hace muy bien al corazón”, admitió.

Floppy: “Me gusta la mujer natural, sin cirugías”. (Diego Barbatto)

Separación

A principios del año 2021, Floppy había anunciado oficialmente su ruptura con Rodrigo Fernández Prieto, pareja con quien contrajo matrimonio y tuvo a su única hija Moorea.

Rulo: — Te separaste bien desde el punto de vista de lo económico, ¿eso te hizo que relegues un poco tu carrera y que con esa seguridad económica puedas estar un poco más tranquila?

Floppy: — Hay todo un mito con esto de la situación económica. Yo fui una señora en todo lo que fue el tema de mi divorcio también, cabe destacarlo porque a veces la gente se cree algo que no es. Se crea un mito como que “quedó millo y no labura más”. No, cero. Yo laburo todo el tiempo, amo mi laburo, me doy mis gustos con mi trabajo. Él fue un señor con su hija, lo sigue siendo como papá. La verdad es que tuvimos un buen acuerdo.

Rulo: — Pero normal.

Floppy: — Claro. Cabe destacar también que mi realidad de seguir trabajando, de seguir haciendo lo que me gusta porque realmente es mi laburo, lo disfruto y también salgo a laburar como cualquiera.

Rulo: — ¿Te duele cuando te critican o inventan cosas?

Floppy: — No, cero. A ver cuando recién empecé en los medios si había alguna crítica me pasaba que termina en la cama llorando, pero ahora primero lo tomo como de quien viene. Yo sé cómo soy como exmujer, como mamá, como novia, como hija, amiga y duermo muy tranquila.

Rulo: — ¿Hoy estás dedicada a las redes? ¿De ahí es donde más surgen las críticas?

Floppy: — Es que cuando me ven viajar mucho no solamente es por placer. Yo trabajo para algunos all inclusive con el tema del Floppy Fitness, entonces, en pandemia armé como una veta muy interesante laboral con las redes sociales, que hoy para todos nosotros son un arma de laburo, que económicamente a veces rinden un poco más que seguir haciendo fijo…

Rulo: — Que estar de empleado en un programa.

Floppy: — Sí. Yo soy un bicho televisivo. Amo la tele y cuando me surja una oportunidad de conducir, que es lo que yo estoy buscando, obviamente voy a estar al pie del cañón como cuando tuve mi programa de fitness que hacía la conducción. Ahí ni lo dudé y dejé de lado un montón de cosas que económicamente me rendían más para seguir mi sueño, pero también está bueno hacer lo que te gusta y que reditúe en todo sentido. La verdad que encontré la veta de viajar y mezclar trabajo con placer. Mi laburo me da mi posibilidad de tener una carrera versátil de hacer lo que me gusta, ganar bien y también estar más tiempo con mi hija porque me la puedo llevar de viaje conmigo.

“A mí el trabajo me ha salvado de momentos de angustia”, confesó Tesouro. (Diego Barbatto)

Por sí o por no

Rulo invitó a Floppy a contestar el cuestionario levantando los carteles de Sí o No, según corresponda. El aspecto físico, las ofertas laborales y la posibilidad de volver a ser madre, fueron las temáticas. ¿Qué dijo?

Rulo: — ¿Te has hecho cirugías estéticas?

Floppy: — Sí, las lolas.

Rulo: — En el 2010 tuviste un problema con eso, ¿no?

Floppy: — Sí, se me encapsuló una prótesis mamaria. No me voy a olvidar nunca. Estaba en una producción de fotos, salgo corriendo del dolor y aparte sentía como que se me había desprendido. Fue tremendo. No quiero entrar más a un quirófano a no ser que lo tenga que hacer por salud en algún momento de mi vida, pero por estética no. No critico, no juzgo, pero sí me pasa que a mí me gusta la mujer natural. Banco la que no se siente cómoda con su cuerpo. Yo no soy quién para criticar ni juzgar, porque ahora van a explotar las redes y no tengo ganas, pero sí lo que digo es que hay que bancar esto de lo natural. Pero cada uno se tiene que sentir cómodo con lo que ve en el espejo.

Rulo: — ¿Tener otro hijo o hija?

Floppy: — Sí. Yo siempre dije: “Yo ya fui mamá, ya hice el check, ya me casé, ahora estoy de vuelta”. Muchas amigas me dicen: “No digas esa frase que pareces una vieja”. Uno se queda con eso, pero realmente siento que cuando uno vuelve a creer en el amor y sentís que hay oportunidad de volver a empezar te agarra como el bichito de ¿por qué no? Estoy abierta a la posibilidad.

Rulo: — ¿Trabajar de otra cosa?

Floppy: — No. Soy esto. Es como que se prende la cámara y yo me ilumino. Esté bien o esté mal. Realmente, a mí el trabajo me ha salvado de momentos de angustia, siento que es como mi lugar. La tele, la cámara, las redes, el teléfono, es como sentir que se prende la cámara y se enciende Tesouro. No me veo haciendo otra cosa. Sí me veo, que ahora estoy incursionando, en lo empresarial. Tengo mi propia línea de ropa deportiva, diseño un montón junto con la marca de trajes de baño, ahora tengo una propuesta para hacer con el fitness. Me gusta y me va bien.

Rulo: — Tu costado más erótico, por así decirlo, ¿lo has relegado un poco por Morea?

Floppy: — Me han llamado para Only Fans para Divas Play, doy fe. Me han llamado mucho, me han insistido, me han querido convencer. A ver yo me siento una mujer sexy y me gusta serlo, pero en esta etapa de mi vida, ya mamá y habiendo hecho tapa de Playboy en su momento, a mis “veinti”, siento que es un momento donde por ahí disfruto más de otras cosas que eso. Pero bueno, nunca digas nunca. En este momento de vida no lo veo necesario, siento que estoy para abarcar otras cosas.

Floppy Tesouro y su novio Salvador

Pareja

Rulo: — ¿Estás o no estás de novia?

Floppy: — Estoy con alguien. Estoy muy bien, pasando un gran momento en lo personal. Hace muchos años que no estoy tan bien porque han pasado cosas en estos años y estar bien emocionalmente es importante. A mí me gusta mucho estar en pareja. No hablo mucho porque es muy reciente y yo soy muy enamoradiza. Pero estoy pasando un gran momento con alguien que me hace muy bien al corazón.

Rulo: — ¿Y quién es el candidato? Se rumoreó en un momento que era el ex de Zaira Nara.

Floppy: — No, no es. Esa versión surgió porque me lo crucé una vez en un evento y como lo conocía lo saludé. Lo desmentí instantáneamente. El candidato no es del medio, no es el ambiente. Es abogado, empresario y la verdad es que me hace muy bien al corazón. Estoy muy contenta.

Rulo: — ¿Cómo se conocieron?

Floppy: — Lo conocí en un evento a beneficio. Así que debo agradecerle mucho a Pampita y a Robert, que me han invitado a un evento solidario y lo conocí hace muy poquito.

Rulo: — Un hombre solidario. Contame cómo fue ese primer encuentro. ¿Te encaró?

Floppy: — Cero. Te vas a reír de la anécdota. Te la cuento como si estuviera en casa. No tendría que hablar tanto todavía. Entro al evento y yo voy con Max, mi amigo Max Orlandi, el “foodlover” que anda para todos lados conmigo. Y él creyó que era mi pareja, entonces no se acercaba. Y le digo: “No, no. No es mi pareja. Es mi mejor amigo”. Recién ahí entablamos conversación. Max es como muy fachero y él me dice: “La verdad que yo los vi y eran dos muñequitos de torta. Estaban impecables”. Y dije: “Bueno. Mirá qué copado el marido de Floppy que charla tanto con nosotros”.

Rulo: — Ah un colgado (risas). Es apostar de nuevo a estar con alguien después de varios años.

Floppy: — Sí. Dije el día que esté seriamente con alguien, porque he conocido gente obviamente, pero no ha prosperado, así que dije el día que conozca a alguien que valga la pena, va a ser interesante también porque tener un compañero de vida a esta altura de la vida es lo que yo siempre quise.

Floppy: “Se creó un mito que soy millonaria y no laburo más”. (Diego Barbatto)

Dinero

El avance en la carrera profesional trae consigo un crecimiento económico que, en algunas ocasiones, no es sencillo de manejar. ¿Cómo se administra Floppy en esta área y en qué invierte?

Rulo: — ¿Cómo te llevás con las finanzas?

Floppy: — Soy media personaje con eso. Soy media “colgueti”. Pero bueno tengo un equipo, entonces eso me ayuda un montón, mi contadora, sobre todo.

Rulo: — ¿Sabés algo de criptomonedas? ¿Bitcoin, Ethereum?

Floppy: — Nunca me metí, nunca incursioné. Pero sé que a los que saben les va muy bien con eso, que es una muy buena manera de invertir, de ganar dinero. Pero no es algo que me interese. Soy más de la vieja escuela. Gano plata y ahorro.

Rulo: — ¿Compras dólares?

Floppy: — Claro. Compro dólares, lo voy guardando y voy al ladrillo. Me da un poco de miedo. Ojo, capaz que es lo más y estoy perdiendo el tiempo. Pero como no sé del tema, no me meto. Toco de oído. Pero nunca digas nunca.