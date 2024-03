Pipi Romagnoli en Random: “En el fútbol argentino es difícil divertirse”

"Pipi" Romagnoli en Random - Divertirse en la cancha

Leandro Romagnoli es un exfutbolista y actual entrenador argentino que se desempeñaba como mediocampista ofensivo. Desarrolló la mayor parte de su carrera en San Lorenzo, donde se convirtió en el jugador con más títulos obtenidos en la historia del club y es considerado como el máximo ídolo de la institución.

Como futbolista profesional, fue campeón de la Copa Libertadores, la Copa Mundial Sub-20, la Primera División de Argentina, la Copa Sudamericana, la Copa Mercosur, la Copa de Portugal y la Supercopa de Portugal. A su vez, fue internacional con la Selección Argentina bajo la conducción de Marcelo Bielsa.

Anunció su retirada como jugador profesional en 2018 y rápidamente se transformó en el nuevo mánager de San Lorenzo. En 2021, asumió en su actual puesto de director técnico de la reserva.

“De mis 20 años en el fútbol de manera profesional, 15 fueron en San Lorenzo. Empecé en el 98, 99 y salvo cinco años que jugué en México y en Lisboa, siempre estuve vinculado al club”, detalló.

"No estoy apurado. Me gusta dirigir, pero no es que ya quiero dirigir Primera o me quiero ir. Voy paso a paso", dijo Romagnoli.

El fútbol argentino

Los argentinos somos conocidos en el mundo entero por la pasión por el fútbol y por tener grandes representantes a lo largo de la historia que demostraron su talento en todo el mundo. Pero ¿qué pasa a nivel local con ganar y perder? ¿Qué responsabilidad se le imprime a jugadores y técnicos sobre los resultados?

Leo: — ¿Se puede ser feliz dentro de una cancha de fútbol o la histeria y el estrés profesional no permiten divertirse?

Pipi: — Yo me guio en el fútbol argentino y es difícil por lo dinámico que es, lo intenso. Sos feliz cuando ganas, terminó el partido y decís: “Gané, soy feliz”. Ves que los jugadores ponen música…

Leo: — ¿Es felicidad o es más un desahogo?

Pipi: — Un desahogo porque se vive así de esta manera. Si perdés sos el peor, si ganas sos el mejor. Hablando un poco del técnico, si perdés tres partidos estás afuera. Son muy pocos los que sostienen el cargo y, dentro del campo, jugaste hoy, fuiste la figura, lo disfrutaste ese día, al día siguiente ya te tenés que preparar para el fin de semana que viene porque tenés que rendir de nuevo. Y si por ahí no rendiste bien y pasan tres partidos que no rendiste bien ya empiezan a decir: “No está bien, ya no es el mismo”. Te lo hacen sentir, entonces tenés que estar bien.

Leo: — ¿Debería cambiar?

Pipi: — Sí, debería cambiar aunque es difícil. Siempre hablamos de cómo somos nosotros, de la sociedad. Vos ves partidos de afuera, de Inglaterra, España, Italia y no le protestan al árbitro. Acá cuando hay VAR van cinco o seis de cada equipo a decirle que sí, que no, que no, que sí (risas). Afuera no pasa eso, afuera va el tipo, mira, cobra y todo bien. Nadie dice nada.

Leo: — ¿Crees que es un comportamiento de la sociedad trasladado al campo de juego tanto afuera como acá?

Pipi: — Sí, yo creo que sí. Me imagino un poco eso de cómo somos nosotros, como es la sociedad y lo volcamos a donde sea; en este caso al fútbol.

Pipi: "Ser jugador de fútbol es más fácil que ser técnico y para mí es lo más lindo que hay".

El rol como entrenador

Tras su retiro en 2018, Romagnoli siguió vinculado al fútbol desde distintas tareas pero siempre en el club que considera su casa: San Lorenzo. Actualmente, es entrenador de la reserva, espacio en donde forma a los jugadores que podrán en un futuro cercano debutar en Primera.

Con sus años de experiencia, trasmite conocimiento y actualiza la forma en la cual impartir las tácticas, ya que considera que con el tiempo las técnicas de juego, las velocidades y la presión sobre los jugadores se van intensificando.

Leo: — ¿Qué sentís cuando te dicen que sos el ídolo más grande de la historia del club?

Pipi: — Primero orgullo por lo que genera eso. Obviamente, siempre lo digo de que San Lorenzo tiene muchos ídolos de diferentes épocas, como lo es Roberto Telch, Sergio el sapo Villar, Néstor Pipo Gorosito, Paulo Silas, el Beto Acosta, el Bambino. Más contemporáneos Bernardo Romeo, Néstor Ortigoza, Juan Ignacio Mercier, Sebastián Torrico…

Leo: — ¿Tiene que ver con los títulos, con la historia o con un magnetismo que se genera entre el público y vos que no es explicable?

Pipi: — Yo creo que es todo. Primero que salí del club. Yo vine desde muy chiquito, entrenábamos en la tierra no estaba la cancha que hay hoy. Pasé desde escuelita, infantiles, juveniles, reserva y Primera. Me venden y después me pego la vuelta en 5 años, después le podés sumar los títulos, la promoción de 2012, que fue una situación también complicada para la institución que nadie se la esperaba y estuvimos ahí presentes. Yo creo que es un poco de todo. Después me retiré y seguí trabajando en el club. Estuve tres años de mánager, estuve siete meses afuera y hoy estoy como entrenador de la reserva, todo va sumando.

Leo: — Extendiste tu vínculo por todo este año 2024 en la reserva, ¿qué te gusta de ser coach?

Pipi: — Me gusta transmitir la experiencia que uno tiene de todo este tiempo, poder volcar la idea y que los chicos te entiendan también, que a veces no es fácil. Tenés un grupo de más de 25 jugadores y no es fácil. Los chicos no son fáciles tampoco, no son los chicos que éramos nosotros (risas). Hoy es diferente, le tenés que ir marcando el camino o reiterándole todos los días. Me gusta agarrar esa experiencia. No estoy apurado. Me gusta dirigir, pero no es que ya quiero dirigir Primera o me quiero ir. Voy paso a paso, me gusta esto de la experiencia, de ir tranquilo y después ver para qué estoy.

Leo: — Pero sabés que ese puede ser el objetivo final, de que en algún momento de tu carreras dirijas el equipo de Primera.

Pipi: — Yo eso lo pienso y cuando me preguntan lo digo. Yo creo que en algún momento me va a tocar dirigir a San Lorenzo. No digo ahora porque hoy está Ruben Insúa y está muy bien. Desde el momento que llegó él la verdad que ha cambiado muchísimo esto, pero en un futuro, si sigo dirigiendo, yo pienso que me va a tocar dirigir a San Lorenzo. Ojalá que me toque preparado también.

Leo: — ¿Qué es más fácil jugar o dirigir?

Pipi: — Jugar es más fácil porque siendo técnico tenés que pensar en los trabajos que tenés que hacer en el día a día, pensar en el rival, pensar en tu equipo. El jugador de fútbol es más fácil y para mí lo más lindo que hay. Vos venís con tu bolsito, te dicen lo que tenés que entrenar, tenés que entrenar a full porque hoy si no entrenás a full es difícil competir, termina el entrenamiento, te bañas, agarras tu bolsito y te vas a tu casa. El técnico se queda pensando, evaluando quién está mejor, a quién lo ve bien y tratar de formar el equipo lo mejor posible para el fin de semana.

Recuerdo de la despedida de Romagnoli en San Lorenzo en el 2018. (Matías Souto)

Su mejor momento

Con 20 años de carrera profesional en el futbol, Pipi recuerda una época que considera dorada no sólo por cómo rendía físicamente sino también por todos los logros obtenidos durante ese periodo. Ese esfuerzo que valió la pena y que se materializó en copas.

Leo: — ¿Cuál fue el mejor Pipi Romagnoli desde tu perspectiva?

Pipi: — Mi mejor época fue en el 2001. Tenía 20 años. Estaba muy bien y aparte lo culminábamos con los campeonatos. En el 2001 tuve un gran semestre y lo terminamos saliendo campeones de locales en el último partido contra Unión. El mismo año, en el segundo semestre, clasificamos a la Copa Mercosur, que en esa época se llamaba así, ahora es Sudamericana, y la ganamos. Ante de la Mercosur me tocó ir al Mundial Sub-20 y salimos campeones también. Entonces, en el 2001 salí campeón con San Lorenzo, mi primer campeonato, jugué con la Selección y salimos campeones del Mundial Sub-20, que se disputó acá en Argentina; volví a San Lorenzo y ganamos la Mercosur; y en el 2002 viene Ruben y ganamos la Sudamericana.

Leo: — ¿Y otro tramo de tu carrera en el que hayas sentido que adquiriste una buena lectura de juego?

Pipi: — Y con más de 25 años… antes se decía que la mejor edad del futbolista era a los 27, 28, 29 años. Yo creo que ahora un poco se estiró eso porque se estiró la vigencia, la carrera del jugador. Ahí empezás a pensar un poco más cuando sos un poquito más grande, a correr menos, a entender un poco más el juego. Yo me acuerdo que a los 20 años me daban la pelota y me quería gambetear a todos (risas). Ya cuando sos un poquito más grande, empezás a leer eso, dónde gambetear, cuándo, empezás a mejorar todo. Pero donde yo me sentí mejor, más explosivo y culminaba con campeonatos fue en el 2001 y 2002.

Su estilo de juego se centró en el regate y el pase. Eso lo convirtió en uno de los futbolistas con más asistencias contabilizadas en la historia del fútbol. Comenzó como un 10 clásico, pero terminó su carrera jugando como volante por las bandas. En esa posición obtuvo la mayor parte de sus títulos, tanto con San Lorenzo como con Sporting de Lisboa.

Leo: — ¿El puesto de enganche, de armador, sentís que es algo que es un talento que ya viene con el jugador o se puede ir puliendo con el tiempo?

Pipi: — Es importante el conocimiento de la ubicación dentro del campo de juego. El enganche es una posición difícil porque la mayoría de las veces recibís la pelota en 3/4 , muchas veces de espaldas y tenés que tratar de ubicarte al costado del volante central, que a veces son dos y tenés poco espacio. En el medio siempre podés tener uno o dos volantes rivales y tenés que encontrar lugar al costado o atrás o sino tratar de encontrarlo adelante ya con la cancha de frente.

"Hoy siendo jugador de fútbol si no entrenás a full es difícil competir", confesó Leandro luego de 20 años como deportista profesional.

Maradona y Messi

Los dos representaron a los argentinos de cara al mundo y fueron reconocidos internacionalmente por su inigualable talento.

Leo: — ¿Qué es lo que más gustaba de Diego?

Pipi: — Lo que me gusta más de Diego creo que era un poco el liderazgo. Él podía ir a un equipo no tan grande, como en esa época era el Napoli, ser la figura y llevar a un equipo al logro más importante que es ser campeón. La manera de ser de él, de ser un tipo positivo, incluso estando lesionado, estar siempre dentro del campo. Yo no lo viví tanto porque cuando lo veía a Diego ya estaba en el último tiempo de su carrera.

Leo: — ¿Y qué es lo que más gustaba de Lio?

Pipi: — A Leo me tocó enfrentarlo en la Champions cuando jugamos el Barcelona contra el Sporting de Lisboa. Tiene una carrera intachable desde lo futbolístico hasta la persona, lo humano. Entonces, no los comparo porque las comparaciones son odiosas, los disfruté a los dos. A uno más que al otro. Para mi fueron los dos más grandes que vi.

El tatuaje del Pipi Romagnoli que quedó como una anécdota graciosa con su madre.

Su vida

Leo: — ¿Hay un Pipi romántico con su mujer, Celeste?

Pipi: — Me cuesta un poco. Soy duro para eso. Me tendría que soltar un poco más. Bailar, bailo, pero no soy cariñoso. Me cuesta un poco. Salgo a mi viejo en eso.

Leo: — Son muy famosos tus tatuajes, ¿a quiénes tenés tatuados?

Pipi: — A mi mamá y a mi papá, que me los hice en el 2000. Tengo la anécdota que cuando me lo hice, llego y le muestro a mí mamá. Me dice: ¿Qué te hiciste al Diego? Porque me había quedado parecido a Maradona (risas). Y yo le digo: “No, Má. Sos vos”. Mi viejo me dijo: “¿Qué te hiciste? No te tenés que hacer eso…”.

Leo: — ¿De dónde surge tu apodo?

Pipi: — De mi hermana. Cuando nací mi mamá me presenta y le dice: “Es tu hermano, Leandro”. Y ella dice: “Pipi, Pipi”. Y quedó. En el barrio me empezaron a decir así y quedó hasta hoy.

Leo: — ¿Alguien te dice Atilio?

Pipi: — Sí, mi cuñado Lucas me dice Atilio porque soy Leando Atilio, Atilio como mi viejo. Román Díaz el jugador de acá de San Lorenzo me dice Atilio también. Leandro me dice mi tía Ana, nadie más.

Leo: — ¿Podrías vivir sin fútbol?

Pipi: — Vivir sin el fútbol es muy difícil, pero tampoco soy de esos locos mirando 24 horas o pendiente todos los días. Me pierdo un partido y no pasa nada. Se cortar, pero vivir sin fútbol es difícil.

Leo: — Pero sí te gusta estar vinculado al fútbol…

Pipi: — Sí, hoy te digo que sí. Hoy te digo que no me veo afuera haciendo algo. Yo tuve la posibilidad de cuando me retiré, que fue en el 2018, de empezar a trabajar en el club como manager o como director deportivo o como lo llamen y eso me sirvió porque yo seguía en el día a día, estaba con el plantel, los acompañaba, viajaba, venía a la cancha. Todo eso me sirvió para no cortar de una porque a la mayoría les pasa que cortan de un día para el otro, se van a la casa y empiezan a ver qué hacer. A mí me alivianó en el día a día.

Leo: — ¿La hinchada de San Lorenzo es de verdad la más creativa?

Pipi: — Y sí. No porque lo diga yo. Sale por todos lados que es la más creativa en cuanto a cantos, la que más canta, eso sin dudas (risas).

Romagnoli sobre Maradona y Messi: "Son los dos más grandes que vi".

Cuestionario Random

Leo: — ¿Mejor victoria de tu carrera?

Pipi: — El 4 a 0 en la final Sudamericana, en Colombia.

Leo: — ¿Peor paliza?

Pipi: — Un 5 a 0 de locales contra Godoy Cruz. Una mañana creo que fue. Fue 4 o 5 a 0.

Leo: — ¿A qué arquero sentís que lo tuviste de hijo?

Pipi: — A Jorge Vivaldo en Chacarita siempre le hacía goles.

Leo: — ¿Al revés el que te tuvo de hijo a vos, que no le podías anotar nada?

Pipi: — Y en esa época de 2001 a Oscar Córdoba. Estaba muy bien.

Leo: — ¿Compañero ideal para irse de joda?

Pipi: — El loco Román Díaz. Era todo sí.

Leo: — ¿Con quién te gustaría jugar un partido como rivales?

Pipi: — Te iba a decir Cristiano, pero jugamos en contra. Sergio Ramos. Es duro. Ahora está en el Sevilla.

Leo: — Mi sueño pendiente es conocer a…

Pipi: — No tuve la suerte de poder sacarme una foto y conocer a Maradona. Nunca. Me mandó un audio cuando me lesioné, tengo la remera de la despedida de él que me la consiguieron, pero cuando lo quise conocer me acuerdo que estábamos en pandemia, en el 2020, y el vino con Gimnasia acá a San Lorenzo. Yo dije: “Es un momento para conocer a Diego, saludarlo y sacarme una foto”. Pero no lo vi bien a él. Yo estaba en la platea y no me animé. Así que nunca conocí a Diego. No me pareció ese momento. El vino con una máscara acá y no lo vi bien. Estaba en ese momento Marcelo Tinelli y me dijo de ir a saludarlo a Diego; y me dio cosa molestarlo. No lo conocí nunca.

Leo: — ¿Cuál es la persona indicada que debería hablar el día de tu funeral?

Pipi: — Mi mamá. Creo que mi mamá, Rita. No sé qué diría, obviamente cosas lindas, porque viste cómo son las madres. Pero por toda la enseñanza, por la contención que tuve de chico, mi viejo también obviamente. Me llevaba al baby a Franja de Oro, me traía acá a San Lorenzo. Yo creo que es la persona indicada.

