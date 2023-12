Los 7 argentinos del año 2023

Los 7 protagonistas del año

Javier Milei, el outsider de la política que sorprendió a todos y en poco más de dos años logró construir un movimiento que lo llevó al poder y que desde la Casa Rosada impulsa un profundo cambio económico y social. Gabriel Rabinovich, una de las mentes brillantes de la ciencia argentina que batalla contra el cáncer. Bizarrap, el artista argentino más escuchado del mundo en Spotify, rompió cuatro récords Guinness y trascendió fronteras.

Lionel Messi...¿qué más se puede decir del crack nacido en Rosario? Ganó su octavo Balón de Oro -por primera vez lo obtuvo un futbolista que no juega en ligas europeas- y revolucionó la Major League Soccer de los Estados Unidos, al anunciar en junio que dejaba PSG para mudarse a Miami. Y Franco Colapinto, el joven piloto nacido en Pilar que cumplió su sueño de subirse a un Williams en lo que fue un día histórico para el automovilismo nacional. Después de 22 años un piloto de Argentina formó parte de un ensayo oficial de la Fórmula 1.

También el legendario Charly García, quien luego de atravesar algunos problemas de salud terminó de grabar un nuevo disco, el primero en seis años. Y el polifacético Guillermo Francella. Volvió al teatro con Casado con Hijos, estrenó películas con éxito y se puso en la piel de Eliseo, para El Encargado, la serie que estrenó su segunda temporada.

Son los siete argentinos del año, según la mirada de Infobae. Un perfil de cada uno intenta explicar por qué.

JAVIER MILEI, por Facundo Chaves

El outsider que llegó a presidente y promueve una revolución liberal para cambiar a la Argentina desde los cimientos

Javier Milei, el día de su asunción como presidente (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Javier Milei fue famoso antes que político. Y antes que famoso, fue un economista riguroso que mezclaba en dosis desparejas las polémicas mediáticas y el candor artístico. Milei es hoy presidente pero antes fue diputado, libertario y panelista de televisión. Y autor de libros, columnista y asesor brillante. Y cantante de rock y arquero del club de fútbol Chacarita Juniors. No hay un Milei. Como ocurre con las personalidades extraordinarias, hay muchos Milei. Para él, 2023 fue sin dudas el año en que tocó el cielo con las dos manos.

En una mini bio se impone que tiene 53 años -los cumplió el mismo día de la elección de octubre que lo catapultó al balotaje-, que vivió de chico en el barrio porteño de Villa Devoto, se recibió de economista en una universidad privada en los 90 y, después de ejercer la profesión y la asesoría, irrumpió en los medios con una potencia imparable. Creó desde la nada un partido, La Libertad Avanza, con el que hackeó desde fuera al sistema político. “Soy outsider-outsider”, resume, cuando tiene que diferenciarse de otros famosos que se hicieron políticos. Es que la singularidad de su figura tiene que ver con que construyó el dispositivo que lo llevó a ganar la Presidencia. Un self-made man de la política del Sur de la América.

Asunción de Javier Milei - sale al balcón de la casa rosada

Pero antes que detallar el camino que recorrió desde teatros under y talk shows a la Casa Rosada, es importante abordar a Milei como un fenómeno social y político de época. Milei les ganó a todo y a todos porque sintonizó con una sociedad rota por la acumulación de fracasos, postergaciones, rabias y furia contenida. Fue el antisistema por antonomasia, que siempre dobló la apuesta, cantó retruco, con y sin cartas.

Milei y la motosierra, un símbolo de su campaña (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Es el emergente de cuatro años de gobierno fallido de Mauricio Macri, que llegó prometiendo pobreza cero y la unión de los argentinos, y terminó con más pobres y más grieta. Y es el catalizador de otros cuatro años de fracaso peronista, que auguraba asado y heladeras llenas y dejó aún más pobres y menos comida en la mesa.

Milei irrumpió después de la impotencia de los más poderosos del sistema. Es el final de un trilogía de fracasos. No pudo el kirchnerismo, que perdió con Macri en 2015. No pudo Macri que perdió con el kirchnerismo, en el 2019. No pudo todo el peronismo unificado contra Milei, que apareció como lo inevitable.

Tras este default político, los argentinos echaron mano a un economista de pelo endiablado que se presentaba como “especialista en crecimiento con y sin dinero” y aseguraba tener la receta para derrotar la inflación.

Su mensaje se basó en tres valores que la política en la Argentina despreció en las últimas décadas: la libertad, la verdad y el progreso. Milei pegó donde otros no se animaron: atacó la justicia social, la corrección política y la igualdad como imposición general.

Milei saludando desde el balcón de la Casa Rosada el 10 de diciembre (REUTERS/Agustin Marcarian)

“Soy un fundamentalista de la verdad”, me dijo Milei cuando todavía estaban lejos las PASO. ¿Por qué? Porque defendía su derecho a plantear -en términos de mero ejercicio intelectual- sus ideas sobre la venta de órganos y la libre portación de armas. Un mensaje potente a favor de la libertad, la autenticidad aun en el error, y la promesa de progreso fueron ingredientes de la “receta Milei”.

Y el último factor: el castigo definitivo a la casta, esa clase política y empresaria prebendaria que, tanto los ricos como los pobres, detectaron como responsables principales de todo lo mal que se vive desde hace años. Fue un ataque masivo a un “sujeto” que siempre estuvo presente pero nadie nombraba. “La casta” fue sólo el principio, la traducción del culpable de todos los males. Una palabra que se hizo meme y pasó a la conversación cotidiana. Porque Milei, antes que ganar la elección presidencial, ganó la conversación de los argentinos, sus ideas y se convirtió en la respuesta electoral.

Milei saluda a la ciudadanía tras asumir como Presidente

Son todos elementos que le dieron al nuevo presidente las características tan atractivas, atípicas y singulares que lo definen. Porque Milei ya no es, siquiera, un fenómeno argentino, sino que ya tiene impacto internacional. Quizá la entrevista con Tucker Carlson, el periodista de la derecha internacional y muy ligado a Donald Trump, sea la manifestación si se quiere más nítida de su posicionamiento global. La mentada entrevista superó los 427 millones de vistas y lo saludó el propio Trump, Bolsonaro, la italiana Giorgia Meloni y el español Santiago Abascal y el chileno José María Kast.

Es que el poder del primer presidente libertario de la historia de la humanidad fue siempre la palabra. “No hay plata” y “el que corta no cobra” son las prolongaciones -ya en territorio presidencial- de esa capacidad omnímoda de comunicar. Y acá es donde aparece una figura que es central en el universo Milei: su hermana Karina. “Kari es Moisés y yo soy Aaron”, dijo hace dos años en la Feria del Libro para describir ese vínculo que es tan decisivo. “Es que lo mío es la divulgación. Lo que ustedes ven es la proyección de alguien más grande”, manifestó hace dos años.

Le pregunté al equipo que trabaja cerca de Javier Milei cuándo se dieron cuenta que el 2023 iba a ser el año de la victoria definitiva. Me respondieron que Milei y su hermana ya sabían desde el 2021, con el resultado de su primera elección, que él iba a llegar a la Presidencia de la Nación. No hay motivos para dudar.

GABRIEL RABINOVICH, por Daniela Blanco

El científico que busca curar el cáncer y va camino al Premio Nobel

El científico Gabriel Rabinovich (Galtec / Conicet)

El doctor Gabriel Rabinovich nació en la ciudad de Córdoba y creció ayudando en la farmacia de sus padres en Villa Cabrera. Médico inmunólogo y glicobiólogo, es un científico que sueña y un soñador que persigue sus logros hasta hacerlos realidad.

Como ocurrió este año, cuando presentó la primera start-up biotecnológica argentina enfocada en terapias innovadoras contra el cáncer y las enfermedades autoinmunes basadas en una proteína clave: la Galectina-1 , una proteína presente en cantidades significativas en los tumores en comparación con las células normales.

“Si lo podemos soñar, lo podemos lograr. Es cierto que los sueños son importantes, pero esta definición es al menos incompleta. Creo que solo se hacen realidad si se le da una oportunidad”, dijo Rabinovich a Infobae el día de la presentación de Galtec, la empresa con inversión público-privada que creó en el corazón del Instituto de Biología y Medicina Experimental (Ibyme) fundado en 1944 por el Premio Nobel argentino Bernando Houssay.

Egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, a lo largo de su carrera, ha realizado descubrimientos innovadores que han impulsado el desarrollo de terapias revolucionarias.

Rabinovich es un potencial candidato al Premio Nobel

Rabinovich, de 54 años, es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos desde 2016, un reconocimiento que habla de su excelencia en la investigación científica. Además, ha sido galardonado con prestigiosos premios, incluyendo la Beca Guggenheim y múltiples Premios Konex, entre ellos el Konex de Brillante 2023.

Como generador de ciencia y líder de equipos de investigación, Rabinovich no olvida el pedregoso camino que lo llevó al lugar que hoy ocupa con orgullo: “Los descubrimientos claves de nuestro laboratorio nos permitieron pensar en la posibilidad de generar Galtec. El laboratorio de Córdoba, donde nació nuestra ciencia; el del Hospital de Clínicas y el IBYME, que nos cobijó desde 2007. El primer paso fue la identificación y purificación de Galectina-1 (Gal-1), una proteína que se une en azúcares en el sistema inmune, a principios de los años ‘90″.

Tras décadas de esfuerzo y sacrificio, hoy, sin dudas, Rabinovich reúne las condiciones para conquistar en los próximos años un nuevo Premio Nobel para Argentina.

Sin embargo, su camino en la investigación científica no siempre fue fácil. En diálogo con Infobae recordó cómo en los inicios de su carrera se sintió desafiado y sin resultados en su laboratorio de inmunología hasta que una conversación con colegas y la reutilización de anticuerpos olvidados de sus experimentos anteriores en el congelador de sus padres lo llevó a un descubrimiento clave: la Galectina1.

Ahí empezó una carrera exponencial, en la que Rabinovich logró que el mundo científico conociera y valorara el rol central de la proteína Galectina-1 (Gal-1) contra el cáncer y las enfermedades autoinmunes.

"Si lo podemos soñar, lo podemos lograr", afirma el destacado inmunólogo y glicobiólogo argentino (Galtec / Conicet)

En sus propias palabras, el doctor Rabinovich describe su enfoque en la ciencia como un compromiso profundo con la generación de descubrimientos originales y disruptivos que tengan un impacto directo en la vida de las personas.

La motivación del doctor Rabinovich para su trabajo se profundizó cuando el cáncer afectó a seres queridos en su vida. Esta experiencia personal lo impulsó a buscar maneras de darle un significado más profundo a su investigación.

En colaboración con otros investigadores y empresas, logró desarrollar el anticuerpo que neutraliza la Galectina1, lo que bloquea la formación de vasos sanguíneos en los tumores y potencia la respuesta del sistema inmunitario. Este trabajo innovador se ha patentado gracias al apoyo del CONICET y la Fundación Sales, y está en proceso de desarrollo para convertirse en un fármaco que podría cambiar vidas.

“El proceso de crear una empresa de base tecnológica en Argentina fue largo y desafiante y ahora estamos en la fase inicial para convertir nuestra investigación en un medicamento, un proceso que tomará años. Mi esperanza es que, al final de mi carrera, pueda decir que hay un medicamento en el mercado basado en nuestro trabajo”, destacó a Infobae.

Rabinovich ganó el Konex de Brillante en 2023 (Galtec / Conicet)

Para Rabinovich, la interacción entre el laboratorio y los pacientes, llamada en términos generales como ciencia aplicada, es fundamental, y se esfuerza por brindar respuestas a los desafíos aún pendientes en el tratamiento del cáncer y las enfermedades autoinmunes.

Además, a pesar de su éxito internacional, siente un profundo compromiso con la Argentina y reconoce la importancia de devolver a la sociedad lo que ha recibido a lo largo de su educación y su carrera.

Junto a esa ponderación de su tierra natal, también valora la internacionalización de la investigación científica argentina y cree que el país tiene el talento y el conocimiento para contribuir al avance de la ciencia en todo el mundo.

BIZARRAP, por Pablo Andisco

Crónica de una superación a cada paso y a cada beat: el pibe de barrio que conquistó el mundo

Bizarrap obtuvo tres estatuillas de las seis en las que competía en los Grammy Latinos

Habían pasado apenas 11 días del 2023 y el pop latino ya tenía el tema del año con el lanzamiento de Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53. El productor argentino y la estrella colombiana le daban al planeta 354 días de ventaja y firmaban una bomba cargada de todo lo que se necesita para que un hit se imponga y perdure. Un beat irresistible, una melodía pegadiza, una frase pirotécnica, y un plus en su lírica, basada en hechos reales y protagonizada por dos celebrities de alcance mundial.

Desde que la de Barranquilla llamó al de Ramos Mejía hasta que el tema se publicó pasaron cuatro meses de trabajo intenso y a distancia. Shak escupió algunas intimidades de su separación con el futbolista Gerard Piqué y Biza trabajó con toda su ingeniería para lograr la alquimia justa. La canción irrumpió en los charts y las plataformas dispuesta a llevarse todo puesto. Al momento de escribir estas líneas, supera las 667 millones de reproducciones en YouTube y las 854 millones en Spotify, las dos plataformas más populares de consumo musical. Unos guarismos solo comparables con el otro megahit del argentino, la sesión con Quevedo publicada a mediados de 2022.

Bizarrap y Shakira (Colprensa)

Este año Bizarrap hizo trabajar a destajo a los archivos del Libro Guinness de los Récords. Luego de presentarse en Late Night Show de Jimmy Fallon, la autoridad mundial en materia de plusmarcas confirmó que los dos artistas rompieron cuatro récords por su canción. La BZRP Music Session #53 se convirtió en la canción latina más rápida en llegar a 100 millones de visitas en YouTube (2 días y aproximadamente 22 horas), la canción latina más vista en YouTube en 24 horas (63 millones), la canción latina con mayor reproducción en Spotify en 24 horas (14.393.342) y el tema latino con mayor reproducción en Spotify en una semana (80.646.962).

La letra de la colaboración entre Shakira y Bizarrap

Quizás una de las claves del éxito de Bizarrap sea que haga parecer sencilla la trabajosa artesanía que hay detrás de la construcción de un hit. La uniformidad de su catálogo -títulos similares, misma estética visual-, y la incógnita de su rostro al resguardo de lentes oscuros conducen a ese laberinto de confusiones. Porque al talento, a la suerte, a la varita mágica, a la inyección publicitaria o a los algoritmos hay que sostenerlos con trabajo. Y si eso no sucede, uno se cae tan pronto como sube.

Bizarrap y Shakira en el programa de Jimmy Fallon (Todd Owyoung/NBC)

A finales de marzo, el artista profundizó sobre esta disciplina en una charla abierta ante un Luna Park repleto. “Fue un proceso de un montón de años. Empecé a usar la computadora para editar videos de stop-motion. Unos años después, la usé para editar más audio que video, y ahí fue cuando empecé a componer música. Yo tendría 13 años, más o menos, y desde ese momento todos los días estuve tres o cuatro horas, por día produciendo. Y a veces más. Así, desde hace 10 años, sin parar ni un segundo”.

Los ocho mil estudiantes de último año de secundaria lo escuchaban con atención y se daban cuenta que el sueño de ser Bizarrap -o Shakira, o Messi, o Duki- no es tan sencillo. Y que a las ventajas comparativas que puedan venir de fábrica, hay que sumarle un trabajo metódico y constante. “Hoy por ahí me encierro en un estudio y puedo pasar 20 horas. Es un trabajo que te dedica muchísimo tiempo, entre los shows y la producción. Es una pasión, es algo que me mueve y que me lleva estar tanto tiempo ocupado”, dijo el joven de 25 años, quien también aseguró haber resignado salidas y planes para enfocarse en la música. Un sacrificio adolescente que con el tiempo dio sus frutos.

El joven nacido en Ramos Mejía rompió varios récords de reproducción

La mezcla del dato a veces frío de las reproducciones con la tracción a sangre del proceso compositivo confluyó en el hecho saliente del 2023 para el artista de Ramos Mejía: su debut en vivo con un show propio. La apuesta fue grande, el Hipódromo de Palermo, y la respuesta sorprendió al protagonista, que triplicó la fecha inicialmente pautada. Más de 60 mil personas corearon y bailaron sus hits, en un despliegue de luces, música y pirotecnia que comandó desde su cabina. Fue un concierto de nivel internacional que de alguna manera dialogó con uno de sus tantos sueños que viene cumpliendo. Meses antes, había compartido escenario con Skrillex en Lollapalooza, uno de los ídolos que bajó del poster y que hoy hablan de par a par.

Bizarrap consiguió todo lo que se propuso y lo que nunca había imaginado en este año inolvidable. Fue una de las grandes estrellas de los Grammy Latinos, obteniendo tres estatuillas de las seis en las que competía: mejor canción urbana, por la sesión junto a Quevedo, mejor canción pop y canción del año, ambos junto a Shakira. Paseó su barrio y su argentinidad por la ciudad de Sevilla, y cerró la ceremonia con un concierto junto a Shakira, Milo J, Quinteto Ástor Piazzolla y Agarrate Catalina.

Su show en el Hipódromo de Palermo

En sus agradecimientos en el Palacio de Exposiciones y Congresos, mostró de qué madera está hecho al dedicárselo “a los chicos del quinto escalón”. Ese movimiento urbano que surgió a mediados de la década pasada y que de boca en boca alzó cada vez más la voz para poner a Argentina en lo más alto de la música latina. De allí también surgió Duki, la otra gran punta del iceberg de la generación, a quién recibió en el hipódromo y a quien visitó en River. En esos gestos se explica también parte del fenómeno. En un todo superador de la suma de las partes y en esa tradición íntima milenaria de juntarse para hacer canciones.

Bizarrap en el Hipódromo de Palermo

En aquellas palabras en la ciudad andaluza, y en sus gestos en las redes y en los escenarios, Bizarrap sigue siendo Gonzalo Manuel Conde. Ese que empezó el año grabando con una megaestrella y lo terminó con Milo J, el artista más joven (16 años) con el que registró una sesión, porque el productor también tiene su propio registro. Y por más que sume ceros a la derecha de sus reproducciones, y de su cuenta bancaria, y lleve su computadora a escenarios que nunca había imaginado, en un punto sigue siendo el pibe de Ramos Mejía que se encerraba en su habitación a experimentar. El que sigue mirando con ojos maravillados ciertos vericuetos de la industria de la que es parte y figura. Y el que lleva los colores de Vélez Sarsfield, el club de sus amores, a cada plaza que toque, porque la esencia no cambia. Porque Biza es el mismo que bromea con Shakira en el programa más visto de la televisión estadounidense, el que dirige la batuta en los Grammy Latinos y el que entra al vestuario del equipo de Liniers y le pide una foto al goleador Santi Castro. Y esa autenticidad -como el talento, la suerte, la varita mágica, la inyección publicitaria o los algoritmos- también explica este presente exitoso y sin techo.

LIONEL MESSI, por Roi Tamagni

La rutina de lo extraordinario, capítulo 20: el más ganador de la historia convirtió el soccer en fútbol

Lionel Messi, con la 10 del Inter Miami y su octavo Balón de Oro en las manos en el estadio DRV PNK, en Fort Lauderdale, Florida (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

La rutina de lo extraordinario nos ha empujado a perder, por momentos, el poder de asombro. El proceso repetitivo de singularidades semana a semana lo terminaremos de valorar cuando ya no esté más. Y no falta demasiado para ese capítulo, pero entristecerse ahora por lo que vendrá no es el plan. Mejor es disfrutar de cada pincelada de este artista. Este año, Lionel Messi anotó 28 goles y dio 12 asistencias en 45 partidos, además de sumar dos títulos. Todo sin pretemporada para un tipo de 36 años, porque estaba en el Mundial durante la preparación invernal de Europa y, durante la puesta a punto de mitad de año, se encontraba cerrando su traspaso al Inter Miami.

Después de alzar la Copa del Mundo, decidió cerrar su etapa en Europa en medio de la crisis de los millones en PSG e iniciar una nueva en su vida en los Estados Unidos. Messi ganó la corona que le faltaba en el cierre del 2022 y entendió que era hora de encontrar la paz que tanto necesitaba. Llegó al soccer para transformarlo en fútbol, para que una naciente franquicia de Miami se convierta en el faro del deporte más popular del mundo, que a su vez es la disciplina más relegada en ese país. En esa travesía subió un escalón más en el panteón de las deidades: los mejores en los suyos, los GOAT, los MVP, se convirtieron en sus fans.

Messi se consagró campeón con el Inter Miami semanas después de desembarcar en Estados Unidos (Foto: USA TODAY/Christopher Hanewinckel)

Y ahí estarán inmortalizados por siempre en esa foto, la implacable Serena Williams y el inoxidable LeBron James filmando una página más de ese libro de la rutina de lo extraordinario sin entender exactamente cómo se juega ese deporte. Sin necesidad de saberlo, pueden sentir la esencia del arte, de un hombre sin estridencias que flota al hacer su trabajo. Fluye, como si la marea de la perfección fuese el cauce por el que navega su vida siempre con elegancia, aunque haya un sol radiante o por más que esté capeando un temporal insondable. Y después de Lebron o Serena vinieron los Di Caprio, Magic Johnson, Selena Gomez y siguen las firmas. Todos, en algún momento de la temporada, buscaron la manera de verlo en vivo.

El gol de Messi ante New York RB desde todos los ángulos

No hay un año intrascendente en estas 20 temporadas de camino para Leo. El 2023 arrancó con el objetivo en PSG de renovar el vínculo de un campeón del mundo, pero los problemas se presentaron demasiado rápido. Messi había obtenido el título en Qatar precisamente contra Francia y el primer cortocircuito sobre ese tema se expuso con el austero recibimiento en un entrenamiento que le dieron tras alzar la corona, en contrapartida con las pomposas bienvenidas que iban recibiendo sus compañeros de equipo alrededor del planeta. Mientras tanto, el club decidió darle vacaciones a Kylian Mbappé para evitar que tenga que protagonizar dicha escena.

De estrellas a fans: Serena Williams y LeBron James filman a Lionel Messi en su estreno con el Inter Miami (Foto: Stacy Revere/Getty Images)

La espina quedó clavada y el rosarino, ya instalado en Miami meses más tarde, recordó que fue “el único jugador que no tuvo reconocimiento” del plantel campeón mundial. El presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, lo cruzó en los medios cuando ya el vínculo entre el argentino y el club había dejado de existir: “No sé qué dijo o qué dejó de decir. Como todos vieron, incluso publicamos un vídeo, celebramos a Messi en los entrenamientos y también lo reconocimos en privado. Pero con todo respeto, somos un club francés. Debemos respetar al país que derrotó, a sus compañeros franceses y a nuestros seguidores”.

Messi Y Migue Granados Compararon Sus Tatuajes

De todos modos, aquel desaire al mejor jugador del mundo podría haber quedado en una anécdota, pero el vínculo en esos primeros meses del 2023 pasó de estar cerca de renovarse a terminarse anticipadamente. El equipo quedó afuera de la Copa de Francia en octavos de final ante Olympique de Marsella y la estocada final llegó en los primeros días de marzo: Bayern Múnich le ganó la serie de Champions League con un global de 3-0 y lo sacó también en octavos. Punto final para los dos años de historia en PSG, aunque todavía quedaban meses de agonía. La historia de amor se había convertido en un martirio. En los últimos días de mayo, los parisinos se adueñaron de la Ligue 1 y el desinterés del rosarino por festejar le puso imágenes a lo que era una obviedad. Messi ya no estaba en París hacía rato.

El dolor de Messi y Neymar tras la derrota ante Bayern Múnich que marcó el final definitivo de la estadía en PSG para ambos (Foto: Xavier Laine/Getty Images)

La selección argentina se había convertido en su refugio seguro, con las estruendosas celebraciones del título mundial ante Panamá y Curazao. El abrazo en medio del caos. Messi negoció para volver al Barcelona, ya con el pase en su poder luego de la travesía parisina. Del otro lado reaparecieron las dilataciones que lo habían empujado a marcharse dos temporadas antes y el rosarino, días después de cumplir los 36 años, entendió que no quería atravesar otra vez el proceso tortuoso del desaire. Entonces, hizo oficial el nuevo sismo que protagonizaría: firmaría por el Inter Miami de la MLS de Estado Unidos tras una gestión de su propietario, David Beckham.

En ese territorio donde se hablaba más de béisbol, NBA, fútbol americano o hockey sobre hielo antes que del “soccer” de golpe el escenario se dio vuelta. Cada estadio que tenía a Messi se llenaba, sus camisetas se agotaron al punto tal de generar un problema para la empresa productora y las estrellas de todos los ámbitos buscaban la manera de conseguir palcos VIP para contemplar su arte. El soccer pasó a ser fútbol. Fulbo, en términos un poco más rosarinos.

El 30 de octubre Messi recibió el octavo Balón de Oro de su exitosa carrera (EFE/EPA/MOHAMMED BADRA)

Leo tampoco defraudó a sus fans. Más allá de que se consagró campeón de la Leagues Cup con el Inter Miami a semanas de llegar, estuvo decidido a dar una demostración heroica en cada partido que disputó. Goles impresionantes, pases magníficos o definiciones de partidos electrizantes para que aquellos que no entendían de este deporte se enamoren inmediatamente. En total, celebró 10 goles en 7 partidos para apoderarse de su primer título en Estados Unidos y convertirse definitivamente en el futbolista más ganador de toda la historia, como si a su carrera le faltaran hitos.

“Se vive de otra manera, por eso la decisión de no continuar en Europa. Si bien mi personalidad es que quiero ganar y soy competitivo, en cierto punto es más relajado. Yo no me doy cuenta si bajo mi nivel, me preparo y juego igual que siempre. Tengo más años. Tengo mil partidos atrás y el tiempo pasa para todos”, explicó sobre su decisión de recalar en EEUU en una de las entrevistas más descontracturadas que brindó en su carrera, con el humorista Migue Granados, dejando en claro que estaba en otro momento de su vida.

El festejo de Lionel Messi y Rodrigo De Paul en el Maracaná tras vencer a Brasil (Foto: EFE/ Andre Coelho)

Así, sin pretemporada en todo el año, también siguió escribiendo páginas doradas en su vida con la selección argentina: le propinó a Brasil la primera derrota de su historia como local por Eliminatorias, nada menos que en el Estadio Maracaná. La Verdeamarela acumulaba 65 presentaciones sin caídas en etapas clasificatorias al Mundial (sumaba 51 victorias y 13 empates con 173 goles a favor y 29 en contra).

Con la Copa América 2024 en la mira, Leo sabe que Inter Miami le está armando un equipo para buscar el dominio absoluto de la MLS y todas las competencias en territorio norteamericano con el fin de crear una franquicia avasallante. Mientras tanto, seguirá con una zanahoria por delante de esos récords que a él poco le importan: la batalla con Cristiano Ronaldo por ser el máximo goleador en la historia que los tiene hoy con 872 tantos para el portugués contra los 821 del argentino.

FRANCO COLAPINTO, por Darío Coronel

El piloto que le devolvió a la esperanza al país de tener un argentino en la Fórmula 1

Franco Colapinto testeó un Williams, marcando el regreso de un argentino a la conducción de un auto de Fórmula 1 luego de 22 años

El 28 de noviembre fue un día histórico para el automovilismo y el deporte argentino. Luego de 22 años, un piloto nacido en estas tierras volvió a formar parte de un evento oficial de la Fórmula 1. El responsable del hito fue el bonaerense Franco Colapinto, de 20 años y dueño de un talento innato que captó el interés de Williams, que lo reclutó para su programa de jóvenes pilotos.

“Muchas gracias a todos. Me divertí mucho arriba del auto. Me sentí como un niño en Navidad”, resumió Franco en diálogo por radio con los ingenieros del histórico team inglés aquel martes en el que, sin ninguna exigencia de tiempos, llegó a quedar en el top diez en la tanda matutina en el circuito de Yas Marina, Abu Dhabi, en las pruebas de post temporada en la que se midió contra otros novatos, pero también ante corredores que hoy son titulares en el resto de las escuderías.

Colapinto en el Williams que marcó el regreso de un argentino a la Fórmula 1

Su don para poder manejar nació con él, el 27 de mayo de 2003, y a los tres años vivió una particular anécdota en una juguetería sobre un triciclo motorizado que su madre, Andrea Trofimczuk le reveló a Infobae: “Franco lo aceleró, empezó a esquivar entre las góndolas y no lo podía parar nadie. Estaba como loco, como si siempre se hubiese subido a algo así. Era su primer contacto con algo a motor. Desde chico tuvo esa habilidad increíble para conducir”.

Colapinto, oriundo de Pilar, mamó el amor por el automovilismo gracias a su padre Aníbal, un ex piloto del Speedway en Bahía Blanca. Estuvo vinculado a las carreras ya que mediante su empresa era sponsor de pilotos en el TC. Siempre fue acompañado por el pequeño Franco, que se hizo hincha de Chevrolet ya que la mayoría de los autos que patrocinaba su papá eran de esa marca.

El joven nacido en Pilar vive en Europa desde los 14 años

Comenzó a correr en el karting y pronto se destacó. Su título a nivel nacional fue el trampolín para poder correr a nivel internacional. Con 14 años se fue a vivir a Europa y se sumó a la fábrica de karting CRG en Italia, una de las más importantes. Todo con el apoyo de su familia y sin ninguna otra ayuda económica de la Argentina.

Ante ese panorama y en una disciplina en la que el dinero es el Talón de Aquiles, hubo un quiebre en su campaña y fue la llegada de sus actuales representantes, la española María Caterineu y el ex piloto escocés Jamie Campbell-Walter, referentes de la empresa Bullet Sport Management. Ellos se ocuparon de conseguirle presupuesto a Franco y hasta 2021 inclusive todo el aporte surgió de patrocinantes extranjeros.

Esos primeros tiempos viviendo solo en Europa formaron una coraza en la personalidad de Colapinto. Otra historia íntima que sirve para conocer el foco que siempre tuvo por su anhelo de llegar a la F1, pasó a sus 14 años y se la contó su padre a este medio: “Él fue muy claro, le pregunté ‘¿no te querés volver en dos años? Quizá a los 16 vas a estar un poquito más maduro y te traigo de vuelta’. Pero me dijo ‘no, papá. Esto es lo que yo quiero. Me la voy a bancar. Sé que los primeros meses la voy a pasar mal’. Me dijo ‘si vos me bancás, yo me quedo’. Te imaginás que lo banco con la vida”.

En 2024 correrá de manera regular en la Fórmula 2 (Prensa Williams Racing)

Luego de ser campeón en la Fórmula 4 Española en 2019 con el equipo de Fernando Alonso, al año siguiente, en plena pandemia de COVID-19, fue tercero en la Fórmula Renault Europea. En 2021 fue sexto en la Fórmula Regional Europa. En 2022 culminó noveno en la Fórmula 3 y en esta temporada fue cuarto. En la divisional en estos dos años logró cuatro triunfos y 10 podios. En 2023 con el equipo MP Motorsport sumó puntos en 14 de las 18 carreras. Cosechó el 56,70 por ciento de las unidades de su escudería, que finalizó en el tercer puesto en el Campeonatos de Equipos. Con la misma escuadra neerlandesa correrá en 2024 de forma regular en la Fórmula 2, en la que debutó en la última fecha, también en Abu Dhabi.

Aunque la F1 es el gran objetivo y en enero de este año dio otro paso trascendental al incorporarse a la Williams Academy, el programa de desarrollo de jóvenes pilotos de la escudería inglesa, otrora dominante en la Máxima y que es muy cercana a los afectos de los argentinos por las dos temporadas que corrió allí el recordado Carlos Alberto Reutemann en 1980 y que fue subcampeón mundial en 1981.

Se trató de un plan de trabajo en el que acudió a la base del team británico en Grove. Llevó a cabo un programa de formación y adaptación al auto de F1. Conoció los detalles de los controles del volante, pero, por sobre toda incorporación de conocimiento y enriquecimiento profesional, estuvo su llegada con todos los integrantes del equipo. Se hizo querer en todas las esferas de escudería.

Colapinto, en sus inicios

Más allá del furor por la F1 y del plan que tiene su grupo de trabajo para un posible estreno en 2025, lo que genera furor en el público es su estilo de manejo en el que combina agresividad, tanto para atacar en una superación o defender su posición, como para mantenerse en pista ante maniobras extremas. “Es algo natural. No es que quiera manejar así, es lo que me sale. A veces cuando vas manejando con cierta fluidez, que no estés tan afectado por el alrededor, por ejemplo, cuando estás corriendo en el ambiente de la F1, de sus equipos, los mejores pilotos y de alguna forma, tenés que tratar de que eso no te afecte mentalmente. Lo importante es estar en paz con tu cabeza y con tu cuerpo”, le explicó a este medio.

En cada carrera las redes sociales ardieron y sus perfiles en Instagram y en X (ex Twitter) se incrementan a cada hora. Es carismático, directo, le hace honor a su nombre a la hora de declarar y su sonrisa es algo habitual en cada contacto con la prensa y los fanáticos. Es gracioso, divertido y si a estos ingredientes se les suma lo que produce en la pista, el cocktail explosivo genera un boom popular entre los más chicos y también el público fierrero en general.

El día del esperado test en el Williams FW 45 de F1, cosechó los 300 kilómetros requeridos para poder sacar la Superlicencia y en cada salida a pista cumplió. Dio más de 65 vueltas, unos 350 kilómetros. Cuidó el auto, demostró una rápida adaptación y fue constante en los tiempos. Tuvo una impronta y templanza arriba del coche como si contara con miles de kilómetros encima.

El joven piloto en sus primeros años, sobre un karting

“Sonreí todo el tiempo porque no lo viví como una presión, sino como el día que estaba cumpliendo el sueño de mi vida. Quise disfrutarlo y me divertí arriba del coche. Creo que eso también me ayudó para ir mejorando mis tiempos”, le dijo a Infobae sobre su test en el F1.

La última vez que un argentino formó parte de un evento oficial de la F1 había sido el domingo 15 de abril de 2001, cuando Gastón Mazzacane abandonó por la rotura del motor Acer en su Prost, en el Gran Premio de San Marino corrido en Imola. Luego hubo varios que merecieron correr en el gran circo o al menos tener más posibilidades, como José María “Pechito” López, Esteban Guerrieri, Juan Cruz Álvarez, Ricardo “Caíto” Risatti, Facundo Regalia, Marcos Siebert y Sacha Fenestraz (que sigue luchando por ese sueño), por nombrar algunos. Ellos y todos chocaron con los problemas económicos que arrastra la Argentina desde hace más de dos décadas. Por eso, en un contexto cada vez más negativo para los corredores de nuestro país en el aspecto presupuestario, lo conseguido por Colapinto amerita ser uno de los argentinos del año en 2023.

CHARLY GARCÍA, por Ezequiel Ruíz

Cómo seguir haciendo milagros a los 72 años apostando a “La lógica del escorpión”, su próximo disco

Charly García vuelve a lanzar un disco luego de seis años

“La máquina de ser feliz la tiene el Papa, la tengo yo”, viene avisando Charly García desde el track 1 de Random, su último disco de estudio hasta el momento. Editado en febrero de 2017, por aquel entonces no fueron pocos los que catalogaron de “milagrosa” a esta aparición. Es que después de una mediatizada internación de 2008, su vuelta a los escenarios en un mood muy distinto al de los días de Say No More y la pasteurizada edición oficial del hoy descatalogado Kill Gil (2010), el morbo de una recaída le ganaba terreno a la esperanza de una novedad. Y ahora, seis años después de aquel movimiento, otro milagro está a punto de ocurrir y se llamará La lógica del escorpión.

Con 72 años cumplidos en octubre, Charly ya terminó de grabar su esperando nuevo álbum, el decimocuarto de su recorrido como solista. Se espera que en el venidero 2024 salga a la luz. “Viví un hecho histórico: Charly dejó todo listo su nuevo disco, toooodo terminado, festejamos con parte de su equipo y justo llegué para ese momento”, reveló José Palazzo en su cuenta de Instagram. El productor de los últimos shows de García y factótum del Cosquín Rock acompañó el mensaje con una foto en la que el artista lucía sonriente, triunfal, rodeado por su corista Rosario Ortega, su personal manager Guillermo Tato Vega y el ingeniero de sonido Matías Sznaider en los estudios Happy Together, ubicado en el barrio porteño de Caballito, búnker en el que viene trabajando sobre sus nuevas músicas desde el año 2018.

Charly tiene todo listo para su nuevo disco. La foto compartida por Palazzo

“Qué Charly García feliz que me tocó ver. Vamos las disqueras, no se duerman que este disco tiene que salir ya. Órdenes del jefe… Ojalá pronto lo puedan disfrutar”, agregó Palazzo y pasó el mensaje a los sellos grabadores para que colaboren con la edición: el último salió vía Sony Music Argentina.

“Fue una reunión completamente azarosa. La foto es porque habían terminado de grabar el disco y justo pasé a saludar. Entonces ahí dije a las disqueras que se pongan las pilas y apúrense porque el disco está divino, está terminado, es maravilloso. Nos sacamos esa foto y celebramos, pero el disco ya lo escuché un montón de veces y es un discazo”, amplió el cordobés en diálogo con Teleshow para darle más contexto a las imágenes y, además, actualizar sobre el estado de ánimo de Charly, quien en los últimos años estuvo recluido en su mundo más privado. Yendo de la cama al living -de su reformado departamento de Coronel Díaz y Santa Fe- y de ahí, al estudio para seguir trabajando. Y viceversa.

El último concierto de Charly García, el 23 de octubre de 2021, en el Centro Cultural Kirchner (Foto Pepe Mateos)

Haberse corrido del foco público -recordemos que quince años atrás era normal verlo suelto por Buenos Aires y shockeando la corrección política de movileros de Crónica TV, TN o América que lo abordaban- hizo que se generaran diversas especulaciones acerca de su verdadero estado de salud. Hasta llegaron a acusar a su entorno de cercarlo por demás: artistas como Fabiana Cantilo, Juanse o Fernando Samalea declararon públicamente que se les impedía visitarlo.

“Está en una etapa compleja de su vida. Porque si bien su salud es estable, no estaría en condiciones de hacer un show completo. Tampoco camina mucho y se desplaza mayormente en silla de ruedas, debido a su fractura en la cadera. Pero nunca dejó de estar activo en todos estos años: estuvo yendo día por medio al estudio de grabación hasta que terminó con el álbum”, le confiaron a Teleshow distintas personas que lo siguen de cerca.

El nuevo disco combina novedades con temas reversionados (foto Gabriel Rocca)

El círculo cotidiano de Charly consta de su novia Mecha Iñigo, su hijo Migue García, su hermana Josi García Moreno y su asistente Tato Vega. Algunos amigos de la música como Nito Mestre, León Gieco, David Lebón, Palito Ortega y Fito Páez también están en permanente contacto. Y siempre tiene a mano a su kinesiólogo y una enfermera que lo asisten en su recuperación. “Está tranquilo en su casa y no tiene ganas de que lo asedien las visitas. Recibe a quien tiene ganas de recibir”, dicen cerca de él.

En agosto había sido noticia por una internación derivada de un cuadro febril, pero según dijeron los suyos, se trató de un chequeo general. “No es que no está cuidado, ¡está recontra cuidado! Fue el médico a la casa, no le bajaba la fiebre y por las dudas lo internaron. Tiene la salud que tiene y está bien, pero nunca sabés, y si tiene fiebre te preguntás qué es”, contó su hermana Josi al diario Clarín, para despejar cualquier tipo de preocupación. Poco después, precisamente el día 15 de ese mes, en la cuenta de Instagram oficial de Charly aparecieron sus hasta ahora dos últimas imágenes oficiales confirmando el alta médica. “¡Ya en casa! Gracias a todos por preocuparse”, expresó el músico mientras aparecía tapándose la cara en una foto y sonriente en la otra.

Muchas veces los fans encuentran al músico yendo al estudio de grabación (Instagram)

Lo siguiente que se vio de él fue a través de los fans que lograron encontrárselo tanto a la salida de su hogar o bien llegando al estudio de grabación. La más actual data del pasado 30 de noviembre, en la que se lo ve radiante y con una remera de John Lennon. Y también, se pudo espiar algo de la cocina del disco gracias a lo que fue publicando Rosario Ortega en sus redes sociales. Así también se pudo saber parte de la lista de temas que componen el proyecto La lógica..., hecho a base de novedades, inéditos de la época en la que estuvo rehabilitándose en la quinta de Palito, nuevas versiones de temas propios y también de clásicos del rock anglo traducidos en su propio lenguaje saynomoriano.

¿Títulos? “Yo ya sé” (parte de la letra dice: “Yo ya sé que no sos un hipócrita / que no sos un psicópata, pero no se por qué / A la vez somos todos neuróticos, somos todos narcóticos, pero no sé por qué / Freud ha arruinado todo, como Internet / Hoy te quedaste solo, por ahí la ves”), “Rock & Roll Star” (The Byrds), “El club de los 27″, “Con 9 alcanza”, “Estrellas al caer”, “Juan Represión” (Sui Generis), “América”, “Autofemicidio”, “Te recuerdo invierno”, “Dicen que soy vago” (versión de “Watching the Wheels”, de Lennon), “Rompela”, “In the city that never sleeps” y “Voy a comprar un alfajor (La medicina del amor)” serían algunos de ellos. Incluso también incluiría una nueva versión de “La pelícana y el androide”, editada por Luis Alberto Spinetta en su álbum Privé (1986) y compuesta en la época en la que ambos trabajaron juntos en su célebre proyecto trunco.

El reciente homenaje en Nueva York

Además de Rosario, de las grabaciones -que Charly fue maqueteando haciéndose cargo de todos los instrmentos, desde sus teclados hasta ipads- participaron músicos como Fabián Zorrito Von Quintiero, Hilda Lizarazu, Fernando Samalea, Fernando Kabusacki, David Lebón, Roberto Pettinato, Kiuge Hayashida y Toño Silva. En la portada viene trabajando Renata Schussheim, otra histórica colaboradora.

Con un pie en la nostalgia de una era que ya no volverá -este año cumplió 40 el fundamental Clics modernos, coronado con un especial homenaje en la ciudad de Nueva York- y otro en el futuro, falta cada vez menos para volver a tenerlo entre nosotros con algo nuevo. Gesto muy valioso no solo por su centralidad en la cultura popular argentina sino por lo efímera que parece ser la música en esta época, con artículos que parecen tablas de Excel y en el que se ponderan reproducciones y alcance por sobre los hechos: el artista vivo más grande del país no llega al millón de seguidores de Instagram y está muy lejos de rankear entre los más escuchados de las plataformas de streaming. “La lógica del Escorpión es que… ¡no hay lógica! Es suerte”, había dicho el propio Charly en 2021, un día antes de cumplir 70 años y de dar su hasta ahora último recital: una aparición -volvamos a decir “milagrosa”- en el Centro Cultural Kirchner. “Hay suerte, como en la película de Woody Allen (Match Point), que están jugando al tenis y dicen: ‘Si la pelotita pasa... Entonces Allen dice: ‘La mayoría de la gente no se da cuenta de lo importante que es tener suerte’. La suerte es más importante que muchas boludeces”, amplió. Charly: nos vemos del otro lado de la red.

GUILLERMO FRANCELLA, por Constanza Kong

Con cuatro décadas de trayectoria, el actor y director sigue sorprendiendo con su talento y su versatilidad

Francella hizo de todo en 2023: teatro, cine y series (foto Gastón Taylor)

A los 68 años, Guillermo Francella disfruta de uno de los momentos más interesantes de su carrera actoral. En cada proyecto que participa, ya sea una serie, una película o una obra teatral, demuestra su talento y su versatilidad y recibe el cariño del público. Con 40 años de trayectoria, es difícil encasillarlo en una sola categoría; no alcanza con decir que es un gran comediante, porque ha demostrado ser un artista ecléctico capaz de realizar cualquier género, incluso el drama. Así lo demostró cuando se puso en la piel de Pablo Sandoval en la película ganadora de un Oscar, El secreto de sus ojos.

En el verano de 2023, regresó a las tablas con la versión teatral de Casados con hijos junto a Florencia Peña, Luisana y Darío Lopilato, Marcelo De Bellis y Jorgelina Aruzzi. Hace 17 años que Telefe ponía las repeticiones de la sitcom y el público pedía volver a ver a Los Argento. Guillermo se puso al hombro la obra, ya que además de interpretar a Pepe Argento, se desempeñó en el rol de director. Fue un trabajo enorme, desde realizar los ensayos a distancia con Luisana en Canadá, hasta adaptar los guiones al humor actual. Por este tema, se generó una polémica con Érica Rivas, quien fue reemplazada por Aruzzi. Y fue otra prueba superada.

Guillermo Francella protagonizó la segunda temporada de El encargado y ya prepara una tercera (Créditos: Star+)

Al principio, tenían previsto estrenar la comedia en 2020, pero por la pandemia postergaron las funciones para 2021, luego para 2022. Hasta que finalmente debutaron en enero pasado. Más allá de todo, la mística de esta familia disfuncional quedó intacta y en el teatro Gran Rex era común que pusieran el cartel de sold out. De esta manera, se convirtieron en uno de los éxitos de la temporada: 195.000 personas se divirtieron con la comedia. Luego, se despidieron con unas presentaciones especiales en la ciudad de Córdoba. Ahora la serie puede verse a través de la plataforma de Netflix.

Mientras estaba con este proyecto teatral, Francella también grabó la segunda temporada de El encargado, la serie de Star+ que obtuvo una nominación a los Premios Emmy Internacional. Una vez más, el actor se lleva todos los aplausos con el personaje de Eliseo, el portero de un edificio que realiza todo tipo de artimañas para meterse en la vida de los residentes y manipularlos sin que se den cuenta. Por los buenos resultados y el éxito obtenido, la comedia creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat tendrá una tercera temporada. De esta manera, el actor también ha logrado imponerse en las plataformas, un espacio en el que debutó en 2022 con Granizo, la película de Marcos Carnevale que está disponible en Netflix.

Tráiler de El encargado, protagonizado por Guillermo Francella

Este fue un año de desafíos y muchísimo trabajo para Guillermo, ya que por la pandemia se le juntaron varios proyectos a la vez. En una entrevista con Teleshow, el intérprete habló de las extensas jornadas de grabación que incluso se realizaban a la madrugada: “Las películas suelen hacerse en seis, siete semanas. Granizo fue fantástico, la primera vez que hacía algo por streaming directo, con Netflix. Fue una experiencia notable. Descansé un mes y medio y empecé con El Encargado. Fueron cinco meses y medio que viví dentro de un motorhome porque eran diez días por capítulo y nunca se hacía correlativo, capaz que filmabas escenas del cuarto, del tercero, del once, del uno. Cambiándome de ropa 33 veces por día. Fue duro y verlo plasmado me da felicidad”.

A pesar del esfuerzo, Francella reconoció que ama su profesión de actor, la que eligió hace muchos años, luego de haber trabajado en otros rubros, como el periodismo y el mundo inmobiliario. “Sí, fue duro. Si se disfruta, sí, se disfruta. Yo amo. Yo vivo de lo que amo, eso es una maravilla y no todo el mundo lo puede hacer. Es de elegidos. Tuviste una vocación de jovencito y la pudiste llevar a cabo, y vivís bien, regular, mal, muy bien, no importa; vivís de lo que amás. Ya eso es un privilegio. Yo me siento muy feliz porque hago esto hace 40 años y lo amo, me ha ido fantástico y todo. Ahora, costo beneficio es más beneficio que costo, pero el costo existe y es alto”, aseguró el artista.

"La extorsión", una de las películas que protagonizó en 2023

En la pantalla grande, protagonizó La extorsión, un thriller de Martino Zaidelis en el que interpreta a un piloto aeronáutico que esconde una condición médica y cuando los Servicios de Inteligencia lo descubren, lo extorsionan. “Me vi muy representado con su historia, es decir, me identifiqué, a cualquiera de nosotros en realidad nos puede pasar, aunque no sentía cercanía ni en sus modos ni en su forma de ser”, explicó en diálogo con Teleshow respecto del filme que además de presentarse en los cines comerciales, se lanzó por HBO Max y se convirtió en la producción original argentina más vista en su catálogo para Latinoamérica.

Para cerrar el año, el Guillermo futbolero, conocido por su gran fanatismo por Racing, se dio el gusto de poner su voz para narrar Muchachos, la película de la gente, que está basada en un cuento de Hernán Casciari. El largometraje documental, que revive los siete vibrantes partidos del Mundial de Qatar y sus celebraciones, se estrenó el 7 de diciembre y registró un número récord de audiencia: tuvo más de 82 mil espectadores en su primer día de proyección en la Argentina. De esta manera, es la producción nacional más vista de esa fecha y, además, la cifra le otorga el lugar de la tercera mejor apertura de la historia en la industria de cine local (detrás de Metegol y El robo del siglo, con 113 mil y 104 mil espectadores).

Junto a Darío Lopilato, en uno de los ensayos por el regreso de "Casado con hijos"

Francella no solo ha logrado dejar una huella con su trabajo actoral, sino que también se ha ganado el cariño de la gente, tanto así que su figura es muy usada como “meme” tanto en las charlas de WhatsApp como en las redes sociales. Lejos de enojarse, el actor lo toma como una muestra de cariño del público: “Soy un meme vivo en un partido de fútbol. Termino en todos lados, objeto de burla u objeto de disfrute. Las dos cosas. Me maravilla, me emociona, me gusta. Me siento muy amado. Las devoluciones son permanentes, de la abuela al nieto. Es maravilloso lo que me viene sucediendo hace muchísimos años. Contenido que llega a la pantalla explota, me hacen devoluciones lindas. Es muy reconfortante. Me apasiona ver esa inmediatez con la gente. Es maravillosa esa complicidad que hay”. Y si siempre fue popular y querido por la gente, hace tiempo ya que logró sumarle prestigio a esa ecuación no siempre fácil de lograr. Y así transitó este 2023 de plenitud.