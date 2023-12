Juan Martin Hernández en Random: “Pasé de Del Viso a París sin escala”

Juani Hernández en Random - Su opinión sobre la violencia en el rugby

Juan Martín Hernández, apodado El Mago, fue un jugador clave en el histórico tercer puesto que consiguió el seleccionado nacional de rugby en la Copa del Mundo 2007en Francia. Integró el equipo que dejó una marca indeleble tras vencer en dos ocasiones al combinado local, tanto en el partido inaugural del torneo como en el duelo por la medalla de bronce.

“Hay que ser fuerte realmente y no creérsela”, explicó el ex rugbier en relación al crecimiento que va teniendo un deportista a lo largo de su carrera y los elogios que llegan con los resultados. “Entrenaba mucho porque tenía que sostener ese nivel. No fue fácil”, remarcó.

Juani dio sus primeros pasos en el rugby en Deportivo Francesa. Jugó 74 caps con Los Pumas durante los 14 años en los que se vistió de celeste y blanco. Disputó tres Mundiales y fue nominado al mejor jugador en el año 2007, tras su enorme aporte durante la Copa del Mundo. Se retiró en 2018, a los 35 años, debido a una lesión en su rodilla derecha.

En octubre de 2023, World Rugby lo incluyó en el Salón de la Fama. Juan Martín se convirtió en el cuarto argentino en recibir ese reconocimiento, tras Hugo Porta (2008), Agustín Pichot (2011) y Felipe Contepomi (2017).

Actualmente, se desempeña como comentarista deportivo en ESPN. “Fue un gran desafío este nuevo rol de tratar, desde una mirada de alguien que estuvo adentro de la cancha y con la complejidad que tiene el rugby con sus reglas e infracciones, poder explicarlo y analizarlo para la gente”, señaló.

Hernández: “Hay que seguir concientizando sobre la violencia. Hay mucho trabajo por hacer".

Los Hernández

Criado en una familia deportiva, Juan Martín se refirió a “la pedagogía del deporte” como una herramienta fundamental a la hora de educar. Reconoció los beneficios que fue para él tener esa crianza y cómo la repite con sus tres hijos de 14, 9 y 7 años.

“Hay un gran trabajo de linaje de los Hernández sobre todo en la transmisión de conocimiento deportivo. Siempre todo era un juego y la educación era a través del deporte. Es útil porque aprendes de reglas, qué hay que hacer en cada disciplina y eso te va formando”, recalcó.

Su tío Patricio Hernández formó parte de la Selección de fútbol de Argentina durante el Mundial de 1982; y su hermana María de la Paz Hernández, fue tres veces medallista olímpica y campeona mundial en 2002 con la Selección argentina de hockey sobre césped.

“Con los años noté que me iba destacando, iba creciendo, me iban elogiando de chiquito y me iba bien. Después empezaron las convocatorias los seleccionados juveniles y siempre estaba convocado, pasaba los cortes de gira, de mundialitos y demás porque me entrenaba mucho. Y hay que sostener ese nivel de entrenamiento. No es fácil sobre todo entrenar la cabeza para querer seguir mejorando”, reconoció.

Hernández explicó que una de las cosas que más le gustaron de cómo llevó adelante su carrera, fue trabajar tanto en lo físico como en lo mental. “Hay mucho atrás que no se ve sobre todo la presión de tener que salir a la cancha y demostrar que es cierto lo que se dice de vos, validarlo y mejorar. Esa fue la parte más difícil y ahí es donde entra en juego todo lo mental y el laburo que uno hace y que nadie lo ve”, reflexionó.

Juan Martín: “Hay un gran trabajo de linaje de los Hernández sobre todo en la transmisión de conocimiento deportivo".

Reconstrucción del rugby

A partir del crimen de Fernando Báez Sosa y del repudio social que generó el accionar de los ocho rugbiers involucrados, los clubes en conjunto con los deportistas y los padres de los chicos que practican esta disciplina concientizaron sobre los entornos de violencia, los valores que promueve este deporte y la importancia de ser representantes de cada entidad de cara a la sociedad.

Leo: —¿Crees que la muerte de Fernando es un quiebre en favor de la reconstrucción del rugby para afuera?

Juani: —Los padres tienen un gran trabajo para hacer. Un cambio importante que noto es cómo se refieren a los hijos y cómo les dicen: “Si vas a salir, tené en cuenta todas estas cosas”.

Leo: —Hay una parte negativa que todavía existe en el rugby sobre la estigmatización de la violencia, de la xenofobia, la discriminación….

Juani: —Todos esos hechos son lamentables y repudiables. Pero no hay que mirar para otros lado porque pasa y si te estigmatizan de una forma es porque realmente durante muchos años hubo eso. Igualmente, siento que todavía hay cierta hipocresía porque vas a un club durante todo el año, se juega al rugby y está todo ese respeto hacia el rival, hacia el árbitro. Pero ves el torneo de fútbol y ves gente afuera de la cancha gritándole al árbitro. La misma gente del mismo club actúa de formas diferentes en cada deporte y noto cierta hipocresía con eso.

Leo: —¿Qué cambios ves?

Juani: —Hubo un gran cambio no solo por lo de Fernando sino en otras cuestiones que estaban mal. Hablamos mucho de los valores del rugby, pero esto tiene que ser una prioridad de la agenda. Así como enfatizamos en el respeto de limpiar el vestuario cuando nos vamos, de mantener limpia la cancha, de levantar las botellas y compartir con el rival, también tiene que hacerse fuera del club porque cada deportista es representativo de algún club o deporte.

Juani indicó que el deporte puede servir como un ejemplo positivo a seguir y consideró que eso debe potenciarse. Incluso, recordó cómo llegó al rugby influenciado por el desempeño de la Selección de 1999 y recordó cómo su generación fue impulsora de que muchos rugbiers que hoy integran el combinado nacional se haya acercado al deporte luego del mundial 2007.

“Se hizo un gran trabajo, pero hay que seguir concientizando. Creo que antes de pasar por el club, también hay que trabajarlo en las casas con el foco puesto en el respeto, la colaboración y la solidaridad”, concluyó.

Juani sobre la selección de rugby: “Uno siempre quiere un poco más y le desea el bien al equipo argentino".

El Mundial que marcó la historia argentina

Hernández jugó durante más de una década en Francia, donde fue creciendo profesionalmente y obteniendo logros que lo posicionaron como una de las figuras en Los Pumas.

“Pasé de Del Viso a París sin escala. Con 20 años tenía que demostrar y ganarme mi lugar. Fui cambiando de club y eso económicamente también repercutió. De a poco, te vas haciendo un nombre y hay que ser fuerte, no creérsela”, advirtió el deportista.

Una de las cuestiones que Juani agradece en su carrera es haber tenido una mente enfocada en lo que verdaderamente era importante. “Yo entrenaba mucho para tener más chances de que me convoquen a jugar en Los Pumas. Buscaba estar en condiciones para ser llamado”, reconoció.

En el mundial de Francia 2007, en el partido ante Irlanda tuvo un rol destacado al marcar tres drops: uno de izquierda y tres de derecha. “Hubo una pelota que venía de izquierda a derecha. La defensa no me salió y hubo que ponerle magia”, recordó. Junto a Leo, recrearon ese momento.

Juani Hernández en Random: Cómo fue la jugada maestra de Argentina ante Irlanda en el Mundial 2007

Argentina en el último mundial de rugby

Juani se refirió a la participación de la Selección en la Copa del Mundo y señaló cuáles son las diferencias entre el combinado nacional y las potencias mundiales como Irlanda, Francia y Sudáfrica, entre otras.

“Uno siempre quiere un poco más y le desea el bien al equipo argentino. En el partido entre Inglaterra y Argentina, por tercer y cuarto puesto, tendría que haber ganado Argentina por el partido en sí”, opinó. Sin embargo, destacó que los resultados suelen ir de la mano de todo lo que pasó en el Mundial y en los cuatro años previos donde los equipos se preparan para competir.

“Argentina no tiene la estructura profesional que tienen otros países. Tenemos 45 jugadores que pueden ser parte de la lista y después no hay mucho más. La lista es de 33, pero entre los que se pueden ir cayendo por lesiones, quedan pocos. En cambio, Inglaterra, Sudáfrica y Nueva Zelanda tienen ligas y como 20 equipos para decidir a quiénes llevar”, explicó.

En este punto, Hernández mencionó que a veces no es solo una cuestión presupuestaria sino de estructura. “Tienen más competición y más opciones. La primera, segunda y tercera también son profesionales. Acá no”, ejemplificó.

Otros deportes

Es común observar entre los atletas de élite que el camino hacia el éxito no siempre se inicia en el deporte que finalmente los consagra. A menudo, la experiencia inicial no coincide con la especialidad en la que destacan.

Pero el proceso de aprendizaje, la asimilación de reglas y la práctica suelen proporcionar una base valiosa que se traduce en beneficios significativos en disciplinas posteriores.

“Jugué al fútbol de chico. Mi tío vivía en San Nicolás y yo participaba de las pretemporadas del club cuando viajaba para allá con mi familia. En Martínez, donde viví muchos años, también iba a fútbol de salón”, recordó Juani.

Además admitió que varias de las destrezas que implementó en el rugby las aprendió de handball, deporte que practicaba en el colegio primario. “Fue muy útil en contacto, en pasar de atacante a defensor rápidamente. Son cosas que te van formando”, sostuvo.

Cuestionario Random con Juani Fernández

Cuestionario Random

Leo: —¿Asado o hamburguesa?

Juani: —Asado, siempre. Me gusta hacerlos.

Leo: —¿Película favorita?

Juani: —Corazón Valiente, la de Mel Gibson.

Leo: —¿El compañero de rugby más talentoso con el que jugaste?

Juani: —Felipe Contepomi.

Leo: —¿Rock o cumbia?

Juani: —Rock. Tengo a mi hermano más grande que siempre fue por ese lado. Es más del heavy metal, yo no llegué a tanto. Pero crecí con Juanse y los Rolling Stones.

Leo: —¿Te pelarías?

Juani: —Sí, lo he hecho. Ahora mi hijo quiere pelarse en el verano y me dijo: “Che Pa!, ¿te pelas?”. Y lo pensé porque no tengo tanta cantidad de pelo como antes (risas). Las entradas ya se empiezan a ir para arriba.

Leo: —¿Coach o dirigente?

Juani: —Coach, cien por cien.

Leo: —Complete la frase. Yo nunca…

Juani: —Me dejaría sobornar en las apuestas. Nunca lo hicey nunca lo haría.

Juani: "No me miento a mí mismo y eso aplica a un montón de ámbitos de la vida".

Leo: —A veces…

Juani: —No iba a entrenar y no cumplía el horario que tenía que cumplir como debería.

Leo: —Cuando sea grande quiero ser…

Juani: —Arquitecto. Soy un arquitecto frustrado. No sé si soy bueno, pero me gusta meterme, involucrarme y opinar mucho en todas las remodelaciones de mi casa (risas).

Leo: —¿Hay un gol puntual del rugby del que sos fan?

Juani: —El de Jonny Wilkinson cuando gana el Mundial Inglaterra en el 2003. Él es zurdo mete un drop de derecha en un alargue. Una locura.

Leo: —Hay que elegir una mamá y un papá famosos. ¿Quiénes te gustarían que fueran?

Juani: —Si pudiera elegir en realidad me gustaría una hermana mayor, porque no hay tanta diferencia de edad, admiré mucho siempre a Gaby Sabatini.

Leo: —Además de Argentina, ¿un lugar en el mundo?

Juani: —París, Francia. Viví mucho tiempo ahí.

Leo: —¿Arriba o abajo? No especifica.

Juani: —Arriba. Siempre arriba. Hay que estar arriba.

Leo: —¿En qué otra actividad Juani Hernández es crack?

Juani: —Me considero un buen padre. Estoy muy presente. Obviamente, a veces te sacan la paciencia, pero estoy muy atento. No soy de estarles encima, pero sí mantenerme cerca.

Leo: —Definite con una sola palabra.

Juani: —Honesto. No me miento a mí mismo y eso aplica a un montón de cosas. En el deporte, en la sociedad, en la amistad… No se mentir. Soy mal jugador de truco (risas).

Juani es un claro ejemplo de que el talento por sí solo no acerca al deportista a la consagración sino que tiene que ir acompañado de esfuerzo y trabajo arduo. Asimismo, la mentalidad enfocada cumple un rol primordial en la carrera profesional porque señala cuáles son los pasos a seguir para cumplir los objetivos y llegar a la cima.

