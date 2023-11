Leonardo Ponzio en Random: “Una vez que te retiras ya no tenés segunda vuelta”

Random - ¿ Cómo es Marcelo Gallardo?

Leonardo Ponzio es el jugador “millonario” con más títulos. Su primera etapa en Núñez fue entre 2006 y 2009, donde ganó el Clausura de 2008 de la mano de Diego Simeone. Su regreso se dio en un contexto especial: jugaba en Zaragoza y volvió para pelear el ascenso a Primera.

Se retiró en diciembre del 2021, pero sigue liderando la tabla de posiciones del club con 17 copas, entre las que se destacan Libertadores, Sudamericana, Recopas y torneos de Primera División.

Si bien integra la rica historia de la institución, el exfutbolista agradece a los hinchas de River por “adoptarlo” a pesar de haber dado sus primeros pasos en Newell’s Old Boys. “Uno siempre sueña con ganar títulos y convertirlo en realidad, pero que el hincha te haga propio es fundamental”, remarcó.

Con el Museo de River Plate como escenario y con los trofeos como testigos de sus logros, Ponzio habló de todo en Random. Destacó la importancia de mantener los pies sobre la tierra en su carrera deportiva y su proyección en la industria del fútbol: “Esta profesión es muy mental. Si estás enfocado, centrado emocionalmente lo llevas todo a la cancha”.

Su mejor momento

El exjugador destacó su desempeño entre los años 2014 y 2015, donde obtuvo la Copa Sudamericana y la Libertadores, como un momento de “sintonía entre el rendimiento físico y la experiencia”.

“Después entre 2018 y 2019, disfrutaba mucho donde estaba. Con 37, 38 años, ya tenía otra mirada”, afirmó.

Es que los cambios y la experiencia que iba adquiriendo dentro del campo de juego estaban en línea con su vida personal y con el crecimiento de sus hijos. “Fui papá a los 26 años y eso me hizo ver otra cuestión”, confesó.

El partido despedida de Leonardo Ponzio en River. (Télam)

Dar y recibir consejos

Ponzio reconoció la importancia de crear vínculos entre jugadores que ya superaron diversos obstáculos en sus carreras y los jóvenes talentos que están creciendo en la profesión.

Recordó que en sus primeros años como futbolista recurrió al consejo de Gabriel Milito y del “Ratón” Ayala durante su estadía en Zaragoza.

“Yo soy observador y me di cuenta de que mientras todos hablaban el ‘Ratón’ prestaba atención. Cuando dejaban de hablar, él decía a dónde había que ir. Es de esas personas que imponen y fui aprendiendo de él”, explicó.

También destacó a Marcelo Gallardo como un buen consejero: “Es alguien que se pone en tu lugar. Un tipo al que le podés decir: ‘Me pasa esto’”.

Leo: —¿Consideras que como líder, has dado buenos consejos a los chicos?

Ponzio: — Siempre di consejos, pero porque me puse a hablar y compartí mis propias experiencias. No les digo a los demás lo que tienen que hacer.

Leo: — Hay una anécdota con un pibe que te pregunto “¿Qué auto me compro?”

Ponzio: — Sí, sí, me pasó con Fede Girotti. Pero yo ahi le doy una capacidad a Fede ahi de preguntar. ¡Porque tiene que venir un pibe de 18, 19 años a preguntarle a alguien de 30 “¿Qué hago?”

Leo: —¿Y cuál fue tu primera reacción?

Ponzio: — Salimos al estacionamiento y le dije: “Fíjate en el parking lo que ves habitual”. Porque él podía comprarse lo mejor, pero después es fácil caer de lo mejor a lo peor. Podés tener todos los ahorros del mundo, pero si te los gastás en eso, después vas comiendo un poquito del auto (risas).

Ponzio asumió en noviembre de 2022 un nuevo rol en River como secretario técnico.

Su rol en el club

En noviembre del año pasado, Ponzio asumió una nueva tarea como secretario técnico. Trabaja mancomunadamente con Enzo Francescoli, manager deportivo de la Secretaría Técnica del Departamento de Fútbol en River.

El ex jugador explicó que antes de retirarse como jugador fue dialogando con Marcelo Gallardo sobre su futuro dentro de la institución. “Yo no me veía de entrenador. Me faltaba algo. Me pongo a hablar de fútbol y me encanta, pero ejecutar o ir detrás de una táctica, todavía no lo siento”, aclaró.

Allí surgió la posibilidad de ser una especie de formador de nuevos talentos que llegan al club en búsqueda de cumplir un sueño. “El mundo River es entrar en los equipos grandes. Cuando entras bien es todo a favor y si no tener que ir buscándole la vuelta”, sostuvo.

Leo: — ¿Hoy tu función sería incorporar, capacitar y ser anfitrión?

Ponzio: — Sí, un poco de todo eso.

Leo: — Le explicas el “mundo River” al que viene.

Ponzio: — Sí, el mundo que uno se encuentra cuando llega al club. También buscamos jugadores. Con Enzo estamos en esa parte. Él me venía preguntando: “¿Qué querés hacer?”. Y yo le decía: “Quiero estar al lado tuyo”. Y ya va a hacer un año que estoy en esta área. Al principio, cada vez que hacía algo le consultaba todo. Y un día me dice: “Leo, yo te puse acá porque confío y el día que te equivoques yo voy a ser como tu papá. Te voy a tocar la espalda y te voy a decir ‘por ese lado no’. Entonces hace, no me preguntes”.

Ponzio: "Yo creo que a Boca y a River cualquier equipo brasilero lo respeta".

La figura de Marcelo Gallardo

“Marcelo tiene dos virtudes que son muy propias de él. En el grupo comanda, impone a su manera, pero también se pone en tu lugar”, destacó Ponzio sobre el entrenador más ganador en la historia del club que inició recientemente un nuevo desafío en Arabia Saudita.

Entre los elogios y el respeto por su trayectoria, opinó que el ex DT fue “una pieza importantísima” tanto en el juego como en el ámbito institucional del club y contó una anécdota que muestra su perfil habilidoso en la motivación del equipo.

“A mí una vez me dijo que me iba a dar la cinta de capitán porque sabía que me iba a ir de River. Imaginate, viene un entrenador y te dice: ‘Vos vas a ser mi capitán, yo sé que vos no te vas a ir más de River’. Ya está, te marcó para siempre”, explicó.

Leo: — ¿Hubiese sido tan exitoso el ciclo tuyo con 17 títulos si no hubieses sido dirigido por Gallardo?

Ponzio: —Yo creo que fue una pieza importantísima y también a nivel club. Nosotros en los últimos tiempos, y te digo nosotros porque yo sí me siento parte de todo esto, de este mundo River hasta hoy en día, hay rangos de directivo, de manager como es Enzo, de entrenadores, que cada uno hace desde su lugar, y después tenés esa impronta de haber nacido en River que te da un plus. Marcelo nació acá y conoce estos pasillos. Los pasillos del Monumental te dicen todo. Eso le da una mirada más clara sobre lo que quieren los hinchas.

Leo: —¿Quién merece una estatua además de Gallardo?

Ponzio: —Labruna, Alonso, Enzo, Ortega, Fillol, Perfumo. Hay muchos. Lo bueno es que, de esas leyendas, los que están vivos están dentro del club.

Leo: — ¿Debe Gallardo ser a futuro el próximo presidente de River?

Ponzio: — Yo creo que tiene mucho todavía para dar como entrenador.

Leo: — ¿Puede haber una segunda vuelta?

Ponzio: — Muchos tuvieron una segunda vuelta. Si les cerramos las puertas a los que más nos dieron seríamos unos locos. Lo único que no podemos tener de vuelta nosotros es volver a jugar. Porque una vez que te retiras ya no tenemos segunda vuelta. Es lo que más nos gustaría (risas).

Marcelo Gallardo en su despedida como entrenador de River Plate en un estadio Monumental repleto (@RiverPlate)

La final entre Boca y Fluminense

Leo: — ¿Te dio felicidad que Boca pierda la Libertadores contra Fluminense? ¿O te dio bronca?

Ponzio: — No, yo lo que les hablaba a mis amigos y a la gente de River es que teníamos que hacer hincapié en por qué no jugamos nosotros esa final. Después cuando no gana el eterno rival tuyo, decís mejor. Es la realidad. Porque no creo que nadie en esta sociedad quiera que el rival gane algo que también estabas buscando. Pero yo siempre hablé mucho de por qué nosotros no estuvimos ahí. En qué fallamos para no estar ahí.

Leo: — ¿Técnicamente es un justísimo campeón el “Flu”? ¿Jugaba mejor fútbol que Boca o estaba para cualquiera de los dos?

Ponzio: — Estaba para cualquiera de los dos. Yo creo que a Boca y a River cualquier equipo brasilero lo respeta. Ya cuando entran los equipos a la cancha tiene un respeto tremendo. Se ha visto y lo demostraron.

Leo: — Y nosotros también para con ellos.

Ponzio: Sí, pero nosotros tenemos rebeldía en algunos momentos, que ellos me parece que lo viven todo más natural. Juegan al fútbol y, por la alegría propia que tienen, la derrota la sufren cuando juegan, no es como la nuestra que nos hunde. Parece que acá no se puede vivir si perdiste. En Brasil me parece que es diferente.

Dejando los colores de lado y analizando a los talentos de su histórico rival de los superclásicos, Ponzio destacó a los mediocentros que tiene Boca y mencionó el desempeño de los Fernández y Medina, entre otros jugadores. “Son pibes que se ponen el equipo al hombro”, resaltó.

Cuestionario Random con Leo Ponzio

Cuestionario Random

Leo: — ¿Pizza o pasta?

Ponzio: — Pasta.

Leo: — ¿Ser infiel o perdonar una infidelidad?

Ponzio: — Perdonar.

Leo: — ¿Lavar los platos o hacer la cama?

Ponzio: — Lavar los platos.

Leo: — ¿Bajar a buscar comida o cocinar vos?

Ponzio: — Bajar a buscar comida.

Leo: —¿El mejor gol que viste en tu vida?

Ponzio: — Uno de Messi al Getafe que arrancó en mitad de cancha.

Leo: — Parecido al de Diego a los ingleses. ¿Cuál de los dos te hubiese gustado a vos hacer de esos dos?

Ponzio: —El de Diego a los ingleses.

Leo: — ¿El mejor compañero con el que jugaste?

Ponzio: — Julián Álvarez.

Leo: — ¿Preferirías oler mal en general, o estar perfumado pero tener muy mal aliento?

Ponzio: — Las dos podés solucionarlas porque en una te bañas y en la otra te ponés un chicle (risas). Pero no, feo olor, en la boca no.

Leo: — ¿Donar plata a una escuela de fútbol o donar a una escuela del barrio?

Ponzio: — Escuela del barrio.

Leo: —¿Preferirías volver al pasado o conocer un ratito el futuro?

Ponzio: — Conocer el futuro. Soy muy ansioso, quiero saber qué me va a pasar.

Leo: — ¿Preferirías descubrir la mentira de un compañero o mentir vos?

Ponzio: — Mentir yo. No voy a mandar al frente a otro.

Leo: — ¿Tener sexo todos los días hasta los 60 años y después nunca más o tener sexo una vez por semana hasta que te mueras?

Ponzio: — No, hasta los 60 todos los días (risas).

Leo: — ¿Preferirías tener tres brazos o tres piernas?

Ponzio: — Tres brazos.

Leo: — ¿No tomar nunca más mate o no viajar nunca más?

Ponzio: — No viajar nunca más. Me gusta mucho el mate.

El ex futbolista responde las preguntas del cuestionario Random.

Leo: — Complete la frase rápido, lo que te venga a la mente. Yo nunca...

Ponzio: Yo nunca andaría en bolas por la calle.

Leo: — ¿En qué otra actividad te sentis crack?

Ponzio: — Andando a caballo. Soy buen jinete.

Leo: — ¿Por plata o por gloria?

Ponzio: — Por gloria.

Leo: — Además de Argentina ¿Qué otro lugar en el mundo tenés?

Ponzio: — Siempre fui muy de acá. Tal vez España porque viví en Zaragoza, pero me gusta mucho el campo, estar en Argentina.

Leo: — Arriba o abajo.

Ponzio: — Abajo (risas).

Leo: —¿Cola de león o cabeza de ratón?

Ponzio: — Cola de león.

Leo: —La última. Tenés que elegir una mamá y un papá famosos de cualquier rubro. ¿Quiénes te gustaría que fueran?

Ponzio: — Mi papá Horacio Guarany y mi mamá Susana Giménez.

Mirá la entrevista completa:

