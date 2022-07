Juan Zabaleta tomó distancia de los dichos de Grabois y dijo que a Cristina Kirchner “es bueno escucharla”

El ministro de Desarrollo Social reconoció los problemas que tiene la economía y dijo que al dólar libre "no hay que subestimarlo"

El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, recibió a Infobae en su despacho del mítico Edificio de Obras Públicas, esa mole de cemento que se interpone, soberbia, sobre la 9 de Julio, entre Moreno y Belgrano. Algo infrecuente: no había sobre la avenida ninguna manifestación o protesta reclamando planes, aumentos o más alimentos.

El funcionario habló después de una semana intensa, con diversos flancos abiertos para el Gobierno y donde la disparada del dólar, las declaraciones incendiarias del dirigente Juan Grabois -que habló de sangre y saqueos- y una economía sin precios arrinconaron al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Durante más de una hora, Zabaleta señaló cuál fue el “ defecto ” político medular que tuvo el oficialismo, se refirió al silencio de la vice, habló de los piqueteros y anunció la puesta en marcha de una auditoría sobre los subsidios que administran las organizaciones que concentraron la distribución de la asistencia a los más pobres, a los que quedaron económica y socialmente sumergidos.

Es uno de los ministros -al igual que Gabriel Katopodis- identificados con el albertismo pero que hablan con Cristina Kirchner, el eje sobre el que se articula y ordena no sólo el Frente de Todos, sino la política y la economía de los últimos lustros. “ Hablo con la vicepresidenta y es muy bueno escucharla” , manifestó.

- ¿Cuál es tu mirada sobre el salario básico universal que reclaman organizaciones sociales opositoras, pero también oficialistas?

Toda herramienta en materia de política social que acompañe a argentinos y argentinas que lo necesiten y que vayan camino a la vinculación con el empleo hay que discutirla. Ahí aparece el debate y acá hay una mesa y sillas para poder discutir. En estos momentos tan complicados, esa demanda merece ser por lo menos discutida. En una mesa, no tanto en la calle y a los gritos y esto no es una crítica. Eso lo decide cada uno y yo soy respetuoso al derecho a movilizarse y a hacerse escuchar, pero es un tema que merece que nos demos un ámbito. Sabemos que hay proyectos en el Congreso nacional, en la Cámara de Diputados, en el Senado, de opositores y oficialistas. Hay que hablar mucho y tener diálogo para mirar todo. Me parece que hay que armar una mesa de trabajo viendo ese tema.

- El tema es también el impacto fiscal que puede tener una medida de esa naturaleza.

Claro. La situación fiscal es importante y hay que evaluarla. El Ministerio tiene dos políticas muy puntuales, que es la prestación alimentaria, que era la Tarjeta Alimentar y que en noviembre tomamos la decisión de que deje de ser tarjeta física y esos fondos vayan a la AUH, que es una política universal maravillosa, con el objetivo de que los fondos que cobran las mamás y papás también, mejoren la administración de los recursos y tengan mayor autonomía. Cuando digo mayor autonomía digo que con esos fondos, las familias puedan ir a la feria popular, al mercado del barrio, que mueva no sólo la tarjeta en el supermercado o en el hipermercado -que no hay ningún tipo de problema- pero con esa decisión pretendíamos, pretendemos y lo logramos que las mamás vayan a comprar al barrio, al lugar donde viven y se mueva la ruedita de la economía y el consumo. Eso implica una inversión de 32 mil millones de pesos por mes. Dos millones cuatrocientas mil mamás titulares y 4 millones de beneficiarios. Mamás con un hijo, con dos hijos y tres hijos hasta 14 años. Luego el Plan Potenciar Trabajo, que tiene una inversión mensual de una inversión mensual de alrededor de 1.300.000 beneficiarias y beneficiarios de 28 mil millones de pesos, o sea, en esas dos políticas, direccionadas a necesidades concretas, hay casi, 60.000 millones de pesos.

- El planteo que hacen los que demandan es que se consagre como derecho y no que se requiera ir a golpear una puerta para recibir ese beneficio.

El 29 de diciembre pasado, con una planificación concreta, decidimos ponerle la lapicera sobre el plan Potenciar Trabajo. Lo primero que dijimos era que cada beneficiario tenía que ser libre de elegir en qué unidad de gestión trabajar. Debía tener la libertad de elegir y no estar forzado en ningún lado. En ese momento comenzó un nivel de tensión con algunas organizaciones a las que no les gustó esa medida. Estoy convencido de que es en el marco de la democracia y la libertad y yendo por un camino que incluya que el programa Potenciar Trabajo tenga condicionamientos concretos, que es el cumplimiento de tareas y, fundamentalmente, el cuidado de la gente. Este fijar condiciones, cuidar y que haya cada vez menos intermediación.

Y no es contra nadie: esta decisión que arrancó el 29 de diciembre, en febrero, me llevó a decir que no iba a haber más altas del plan Potenciar y sí la posibilidad de que el Ministerio invierta recursos en la generación de unidades productivas . Tenemos una unidad que es un banco de herramientas y materiales para emprendedoras y emprendedores, donde le damos más herramientas para poder mejorar su producción, agregarle valor. Esto es la economía social, que es un emergente que existe y que hay que sostener: la economía popular es trabajo. Decidimos no dar más alta en el plan Potenciar porque veíamos que había una situación que había que ordenar y ofrecíamos unidades productivas, unidades de trabajo.

Juan Zabaleta estuvo con Infobae en una entrevista de cerca de una hora. (Gastón Taylor)

- Hagamos un punto ahí: ¿había que ordenar el Potenciar Trabajo porque se había desmadrado?

Y cada vez que había una movilización, había más demanda de planes Potenciar. Llegó el momento, cuando cerramos el año, que decidimos planificar y ordenar el Potenciar Trabajo, no sacarle nada a nadie. Ordenarlo: es cuidado y oportunidades. Cuidar al beneficiario y darle la oportunidad de que pueda seguir vinculándose con el trabajo. O esto que también pusimos en marcha, que es transformar el plan en empleo registrado o también fortalecer el trabajo en el marco socio-productivo y socio-comunitario. Muchos beneficiaron del plan Potenciar, mujeres fundamentalmente, son las que están a cargo de merenderos y comedores. El Ministerio asiste a casi 10.000 merenderos y comedores y ahí hay responsables que son beneficiarios del Potenciar, que son los que les dan de comer a muchas y muchos pobres de la Argentina que necesitan.

- Ese proyecto de salario básico universal lo que está planteando es establecer que sea un derecho de la persona, si no tiene trabajo, tener un ingreso que sea un mínimo que le permita vivir, sin necesidad de intermediación.

Tiene que ser un derecho y hacia ese camino vamos. Y para darte en el orden cronológico dos fechas más: casi 200.000 beneficiarios y beneficiarias decidieron cambiar unidades de gestión a través de este programa. Son 200.000, muchos de los cuales ya están re-vinculados a organizaciones sociales y muchos también que quieren ir a trabajar a su municipio. A que su municipio pueda armar un proyecto de trabajo e ir a trabajar ahí. O a unidades de gestión provincial o a Cáritas, con el enorme trabajo de las iglesias y con los curas de los barrios.

- Las organizaciones rechazan ese cambio porque creen que van a volver a ser rehenes de intendentes o gobernadores. ¿Eso no se va a reeditar?

Cada vez que nos sentamos con los dirigentes de organizaciones sociales, siempre hay un marco de negociación en función de demandas de prestaciones alimentarias. En esto que te voy a contar no hay ningún lugar para la negociación. Yo no voy a negociar ni el control, ni la auditoría ni la evaluación ni la certificación del programa Potenciar. Cuando digo cuidar el beneficiario, es el camino que comenzamos a transitar en diciembre, que ahora va a tener un hecho muy puntual, que es que junto a las universidades públicas de toda la Argentina se va a auditar, cuerpo a cuerpo, a cada beneficiario. Se va a poder llamarlo, preguntarle dónde trabaja, en qué unidad de gestión, si cumple las cuatro horas, si se siente cómodo, si se siente bien tratado, si quiere cambiar de Unidad de Gestión. También se le va a ofrecer la terminalidad educativa, poder terminar la escuela primaria, secundaria, fundamentalmente, con capacitación en oficios para que esté preparado frente a la apertura y la llegada al mercado laboral.

- ¿Esas auditorías las van a hacer las universidades del conurbano? ¿No hay un dependencia política de esas instituciones con los intendentes?

Las universidades no están relacionadas con el intendente. Hay una articulación, pero hay una enorme tarea y reivindico cada universidad pública del Conurbano. Hurlingham es una y Jaime Perczyk es su rector, ahora en licencia por ser ministro de Educación. Lo que ha crecido y el desarrollo para cada municipio y la oportunidad que dan a cada vecina y vecino. Pero en el caso puntual, que me estás preguntando, la UBA va a ser que asuma la centralidad de la auditoría en el Conurbano Bonaerense.

- ¿Entonces no van a ser las universidades del conurbano?

Va a tener mucha centralidad la Universidad de Buenos Aires, mucha centralidad.

- Eso va a ser muy importante para que el control sea efectivo...

El control va a ser efectivo. Va a ser claro y va a ser visibilizado. Pretendo y lo voy a hacer tener un tablero de control, diario…

- ¿Eso va a ser público?

Sí, por supuesto, tiene que ser público. Este ministerio es uno de los que en la página web tiene subidas prácticamente todas y cada una de las políticas públicas y su desarrollo, así que tiene que ser público. Fundamentalmente porque no solamente nosotros estamos al cuidado de los argentinos y argentinas que necesitan del Estado, sino también queremos mostrarle al que paga los impuestos y demanda saber qué se hace con los recursos, lo que estamos haciendo. Me parece también que mi tarea es mirar al que paga impuestos y al que va a laburar todos los días, ver qué pasa. A veces se estigmatiza demasiado al que paga impuestos.

- ¿Qué es lo que va a controlar esas auditorías?

Vamos a convocar a los beneficiarios. Vamos a conversar con ellos, va a haber un formulario. Se les va a preguntar dónde cumple la tarea, cómo se llama, en qué unidad de gestión, se siente cómodo…

- ¿Van a estar obligados a responder?

Sí, por supuesto. Cuando hablamos del cuidado, todos queremos que nos cuiden y yo estoy convencido que ese millón casi 300.000 argentinos quieren que el Estado lo siga cuidando y seguir por supuesto siendo asistido.

- Desde la renuncia de Guzmán las variables económicas se han complicado mucho. ¿Cómo está impactando esto en los barrios y cómo lo están encarando?

Con el abordaje necesario. No solamente de este ministerio sino también, el Ministerio el gobierno provincial y de cada municipio. Cada cada argentino y cada vecino del conurbano que necesita del acompañamiento del Estado

- ¿Registraron un aumento en la demanda de asistencia?

Se mantiene la demanda de alimentos en los merenderos y comedores. Pero también hay una situación económica muy difícil que tiene que ver con la inflación y que tiene que ver con los precios. ¿Qué veo yo? ¿La política social qué aborda? Argentinos que están en la pobreza están contenidos. Hoy hay un problema con el trabajador asalariado que no le alcanza la plata. Estamos hablando que hacen falta 100.000 pesos para poder vivir y poder estar un poquito arriba de la línea de pobreza.

Nosotros tenemos desafíos. Hay que estabilizar esta economía, hay que generar un crecimiento equilibrado, hay que mejorar la equidad distributiva, que los salarios le ganen a la inflación. Todo esto que te digo me vas a decir bueno ‘pero tenés un dólar marginal que está subiendo’. Ese dólar marginal yo estoy convencido de que no hay que subestimarlo. Nuestro gobierno, tiene que trabajar en ese sentido .

- Para vos no es como para la portavoz Gabriela Cerruti, que dijo que es un dólar ilegal que no afecta a la economía.

No me vas a hacer polemizar con nadie y mucho menos con colegas míos de este gobierno. Son opiniones. Mi opinión es que hay que mirar todo esto, hay que mirar todas estas variables y que hay que tener cuidado. Hay que hacer lo que se está haciendo a partir de la asunción de la ministra Batakis. Sincerar cómo está todo y avanzar para que la Argentina se pueda recuperar. Comparto el concepto de muchos dirigentes, fundamentalmente sociales: hay un mercado que siempre le hizo doler la cabeza a los argentinos. Hay un mercado que en esta Argentina que queremos construir, que está en el camino de la producción, que joroba. El mercado especula, entonces ahí también tenemos que ser muy muy claros y concretos y saber dónde hay que dar discusiones. El mercado siempre especula, mucho más frente a un proyecto político de un gobierno que direcciona a lo que es la producción y la generación de empleo.

- ¿Especula por el tipo de política que tiene o especula porque el gobierno está débil?

Especula porque especuló siempre, históricamente. El mercado fue un dolor de cabeza para los argentinos. A ese mercado hay que conducirlo, nosotros como gobierno tenemos el desafío y la responsabilidad de conducirlo.

- Permitime que te repita la pregunta. ¿No estás notando ningún modificación en la tendencia de gente que pide asistencia?

Hoy hay una meseta, pero está claro que si esto sigue de esta forma, vamos a tener que seguir haciendo como lo venimos haciendo. En julio se terminó de cobrar la segunda cuota de refuerzo de ingresos que decidió el Gobierno por el mes de abril. Ese refuerzo de ingresos para trabajadores informales, para beneficiarios del plan Potenciar y para jubiladas y jubilados. Está claro que cada vez que haga falta y que hizo falta, el gobierno va a estar acompañando a los que menos tienen. Nosotros nunca lo hicimos ni vamos a abandonar a los que están sufriendo en la Argentina. El argentino quiere todos los días resolver por sí solo sus problemas. Nosotros tenemos que lograr que el argentino y la argentina sienta ganas de ir a comer pizza con la patrona y lo pueda hacer. Que sienta ganas de tomar un taxi para no mojarse porque sale del cine y no mojarse y lo puede hacer. Hoy ese argentino no lo puede hacer. Tenemos que lograr que nuestro gobierno le resuelva de esa forma los problemas a los argentinos.

- ¿Qué pensás de lo que dijo Juan Grabois, el tema de la sangre que habló desde un escenario y la posibilidad de saqueos?

Trabajo todo el día y todos los días para asistir a los argentinos que lo necesiten. Y si hace falta más, va a haber más para seguir asistiendo. Todos los días trabajo para eso. No estoy acá sentado para ser comentarista. Yo estoy acá sentado para palpar la realidad, que la palpo todos los días, y avanzar. Estoy para ir a pedir lo que tenga que pedir cuando haga falta. Lo hice y encontré siempre respuestas en nuestro gobierno, en el presidente, en el Ministerio de Economía y lo vamos a seguir haciendo. Nosotros somos un gobierno peronista y este gobierno peronista tiene el enorme desafío de corregir esta situación que estamos viviendo. Y lo tenemos que hacer todos juntos.

Las discusiones son lo que son, fueron lo que fueron, van a hacer lo que van a hacer, pero más importante que Juan Zabaleta que Alberto Fernández que Cristina Fernández de Kirchner o cualquier dirigente es la Argentina. Todos los días hay que poner la cabeza en la Argentina, en la demanda de los argentinos, en saber quiénes son los que especulan y saber con quiénes podés contar para sacar esto adelante y avanzar todos los días.

- No me respondés específicamente sobre lo que dijo Grabois. ¿Que pensás de lo que dijo?

Pienso que todos los días trabajamos para que cada argentino que necesite estar al lado de ellos y lo estamos haciendo todo y lo vamos a seguir haciendo y lo vamos haciendo.

- Más allá de esas frases que planteó Grabois, también dijo que si no estaban de acuerdo con el salario básico universal que presenten otra idea. ¿Ustedes la tienen?

Creo que te lo respondí cuando arrancamos el reportaje. Merece una mesa con mucha seriedad esta discusión y ver qué camino podemos construir.

- Tenías una mirada crítica con el tema de las marchas ¿por qué siguen pasando estas cosas?

Marchar es un derecho constitucional. Yo soy un militante de la política y respeto absolutamente la Constitución. Pero tiene mucho tinte política. El Polo Obrero no es un movimiento social, es un partido político que genera debate político en la calle. Y acá a veces te corren por izquierda o por derecha, pero a mí no me importa demasiado eso. Traten de interpretar el sentido común de la sociedad.

Un día dije ¡basta apretar a los argentinos en la calle! porque la verdad que tenés muchas mujeres que van arriba del colectivo por el Metrobús a laburar y tiene que llegar temprano al laburo, tienen que volver temprano a su casa y una decisión de una marcha les complica la vida. Cuando digo que yo defiendo también al que paga impuestos tiene que ver con eso. Busquemos otra forma de reclamar. No es no es tan así de que si no están en la calle no se los escucha. No es así acá. Siempre hay una mesa de trabajo , siempre constantemente, administrativa, de rendiciones de los fondos que las organizaciones reciben para el abordaje territorial para todo lo que es la prestación alimentaria. Es una cuestión más política que otra cosa.

Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, en la última protesta, el 20 de julio, en la Avenida 9 de Julio.

- ¿Hay forma de que esto cambie o esto va a seguir así, con movilizaciones que enloquecen el tránsito?

Tenemos que ordenar la economía. Ordenamos la economía y vamos a tener otra situación.

- ¿Qué pensás de la salida de Guzmán y de lo que tiene que enfrentar Silvina Batakis?

La salida de Martín Guzmán es una vuelta de página y hay que arrancar.

- Sos de los pocos que dicen eso. Ahora los funcionarios te dicen hizo tal por cual…

Estoy convencido de que, a través de de este medio, hay gente común que nos escucha y que lo que quiere es que avancemos y tomemos decisiones y le mejoremos la vida. Por eso digo que es una vuelta de página. Silvina Batakis tiene hoy el respaldo del Frente de Todos, como no lo tuvo el anterior ministro de Economía y hay que acompañarla.

- Es un acto de fe. Lo decís vos que sos una persona muy importante…

Soy un hombre de fe.

- Bueno. Está bien.

Soy un hombre de fe.

- Digo que escucharte a vos decirlo es importante porque sos un funcionario relevante del presidente Alberto Fernández, pero Cristina no emitió ninguna palabra y La Cámpora tampoco.

No esperen que todos los días se emitan palabras. Soy parte de este gobierno y percibo y siento y veo que el Frente de Todos, en el marco de la coalición, entendió a qué vinimos en el año 2019. Para mí es cumplir a rajatabla el compromiso de 2019. Atrás la pandemia y una guerra, son las siete plagas de Egipto. Faltan dos o tres nomás. No nos quejamos, pero es una realidad. Lo dije recién: las discusiones están y van a seguir estando. Lo importante es que hoy sentimos que el frente político entiende que ese compromiso electoral nosotros tenemos que cumplirlo. Tenemos cumplirlo con el presidente, con la vicepresidenta, con todos y cada uno de los referentes, con responsabilidad, con los gobernadores, los intendentes, los movimientos sociales, porque está en juego la Argentina y el destino de los argentinos.

El presidente Alberto Fernández y el ministro Zabaleta.

- Insisto con esto que te planteaba antes. Este compromiso con el presidente y la gestión del frente de Todos no es común.

De cada crisis, una oportunidad y esta oportunidad hay que aprovecharla.

- ¿Por qué no salen más los funcionarios a defender al Gobierno?

Lo estamos haciendo. Nosotros estamos charlando. Después hay que preguntarles a otros funcionarios por qué no salen, pero yo soy un tipo comprometido para contar lo que hacemos. Tengo mucho para contar y muchos deben tener mucho para contar, no solamente hablar de política. Yo tengo para contar la inversión en política social en los programas que tenemos las recorridas que hacemos, estar todas las semanas recorriendo una provincia.

- ¿No tendrían que hacerlo otros?

Bueno, sí, posiblemente, hay que llamarlo a cada uno y pedirle que lo hagan.

- ¿Vos lo harías?

Yo lo hago constantemente y hay muchos también colegas, compañeras y compañeros del gabinete que trabajan mucho. La enorme mayoría están comprometidos y están preocupados. Cuando estás comprometido y estás preocupado es un lindo combo para que las cosas salgan bien.

- ¿Cómo lo estás viendo a Alberto Fernández?

Trabajando todos los días. Trabajo mucho con él. Estuvimos la semana pasada en General Rodríguez. Con cosas que son muy importantes. Tenemos para inaugurar un espacio de primera infancia, que es un jardín maternal para bebés de 45 días a nenes y nenas de 4 años, uno por día, en más de siete provincia. Hubo una reunión, con una ronda de sillas de plástico, con mamás, con papás, con abuelos, escuchando. Estoy convencido de que es en el marco de la cercanía también y que la sociedad perciba que somos tipos comunes.

- Lo digo porque en el ámbito político, en los medios y en la calle se está generando una sensación de que estamos con un presidente que no está dando las respuestas que el tiempo demandan. Es un tiempo muy desafiante con muchos problemas, ha caído el gobierno de Inglaterra, ha caído el italiano, digo, es un mundo convulsionado donde no hay ningún presidente que la esté llevando fácil y el riesgo de que se produzca un colapso, se produzca una crisis grave está a la vuelta de la esquina.

Estamos con un presidente que ha dicho en estos últimos días que va a seguir habiendo inversión y más inversión en obra pública, inversión y más inversión en viviendas, inversión y más inversión en política social y seguir sosteniendo a los que necesiten del Estado, del gobierno. Tenemos un presidente que por ahí a veces no se lo escucha pero que todos los días marca claramente que este es un gobierno que sigue expandiendo en función de las políticas que generan empleo y la obra pública que es dinamizadora de la economía. La política de viviendas también, nosotros de este Ministerio vinculamos programas sociales a la generación de empleo y vamos a ese camino. Es el presidente que todos los días cuenta estas cosas.

Cristina Kirchner y Alberto Fernández, en un escenario de confrontación. (foto Reuters)

- Con respecto a Cristina Kirchner y la actitud que está teniendo de silencio. ¿Cuál crées que es la opinión de Cristina? ¿Está a favor de este rumbo o está esperando?

Cristina fue responsable del armado político de este Frente de Todos y, como fue responsable, sigue siendo responsable para que todo esto vaya o siga de la mejor manera. Yo hablo con todo el gobierno, por supuesto y también hablo con la vicepresidenta y es muy bueno escucharla, por su experiencia y fundamentalmente por el compromiso que tiene con los argentinos.

- Y ese compromiso que tiene con los argentinos ¿Creés que coincide la forma de ver y de resolver las cosas con las que tiene Alberto Fernández?

Lo dije recién y lo repito: discusiones fueron, son, serán, pero queremos lo mismo para la Argentina. Queremos una Argentina que baje la inflación, una Argentina que controle los precios, una Argentina que genere trabajo, una Argentina que siga en el camino de políticas vinculadas a la energía, que nos dé soberanía. La segmentación de tarifa me parece que es importante, lo que estamos logrando: que aquellos que pueden pagar paguen y los que no que sigan con la tarifa social.

- Mencionabas las declaraciones de Alberto Fernández pero es el mismo Alberto Fernández que salió a decir que el dólar blue subía porque los turistas compraban dólares. ¿Con qué Alberto uno se tiene que quedar?

Te tenés que quedar con el Alberto que todos los días toma decisiones para que los argentinos puedan sentirse acompañados por el Estado en los distintos sectores. En mi caso, el Ministerio de Desarrollo Social todos los días se expande en sus políticas.

- Hubo muchas críticas de sectores del kirchnerismo al planteo de Alberto Fernández de plantarse como candidato a la reelección. ¿Creés que Alberto Fernández tiene que hablar del 2023?

Te contesto por mí: no voy a hablar en 2023. Los argentinos quieren vivir mejor dentro de una hora, quieren comer mejor mañana y quieren tener laburo pasado, no le importa a nadie del 2023. Eso, posiblemente, sea uno de los defectos que hemos tenido en este tiempo -con estas idas y vueltas- de hablar más del 2023 que de lo que le pasa a los argentinos en el minuto a minuto , como ustedes, los periodistas que están en el minuto a minuto. No voy a hablar de eso, tenemos que lograr que los argentinos sientan este año, mañana, pasado, y dentro de un minuto que pueden vivir mejor. Si esto se da, después analicemos en el momento que haga falta eso.

- ¿Entonces Alberto Fernández no tendría que hablar del 2023

Yo no voy a hablar del 2023.

- ¿Qué pensás del video viral de la joven que habló sobre los planes y el trabajo? ¿Cómo se reconstruye la cultura del trabajo?

Desgraciadamente hay generaciones que vivieron de planes sociales. De fines de los 90 o de fines de los 80. Hay nietos de cuyos abuelos no han podido tener más trabajo. Esa piba -la del video que se viralizó- no es la única, hay muchas más que vienen acá o que me encuentro los barrios que les pasa lo mismo, sienten lo mismo y tienen el mismo dolor. Duele mucho, pero compromete a cuidarlos. Cuando digo cuidar al beneficiario es en este sentido. Cuidarlos a que ese monto que perciben del plan Potenciar Trabajo lo puedan poner en valor para vincularlo a tener un empleo, a desarrollar una tarea. Que no se sientan indignos porque muchos se sienten indignos. Debemos lograr que no se sientan indignos, que sepan que el programa los va a acompañar para que puedan recuperar el trabajo, el empleo registrado o auto inventarse su propio trabajo. Esa es la economía popular, aquellos que se han auto inventado su propio trabajo que es una realidad que hay que sostener lo que hay que mejorarlo.

- Es controversial esa idea de la economía popular. Algunos creen que la economía es una sola.

Pongamos ese nombre u otro, pero es un emergente, en donde tenés cooperativas, que tenés emprendedoras y emprendedores que hoy necesitan una factura para poder tener un monotributo para entrar en la formalidad, que necesitan un crédito fuera del sistema bancario, que necesitan que el Estado los pueda comprar los productos. Tenemos que ir a revisitar los polos textiles, de reciclaje, eso es trabajo y eso también hay que sostenerlo.

- Desde lo personal y lo anímico ¿cómo estás vos en estos momentos tan complicados para el Gobierno?

Estoy bien, con un enorme compromiso cotidiano con esta tarea, en un momento complicado de la Argentina y también del Gobierno. Cuando no se reconocen los problemas no se pueden tomar decisiones y solucionarlos y es todos los días. Es una buena costumbre de los intendentes: mucho territorio, con los pies sobre la tierra y en zapatillas, si es posible, escuchando qué es lo que pasa y sabiendo qué es lo que pasa y conteniendo. Este ministerio es el Ministerio de Desarrollo Social, pero yo lo llamo el ministerio del cuidado, de cuidado de argentinos y argentinas que necesitan que el Estado asista y acompañe. Fundamentalmente en prestaciones alimentarias y áreas importantes como integración socio urbana y fundamentalmente programas sociales vinculados a la generación del empleo o al desarrollo de actividades socio-comunitarias y socio-productivas.

- ¿Cuando te convocaron para encarar la gestión te imaginabas que estar así en este momento, peor, un poco mejor?

40 años de militancia política. Fueron más las veces que perdí elecciones que las que gané. Muchas perdí, pocas gané. Y cuando me tocó ganar, trabajamos mucho y creemos que bien. Pero siempre es un desafío. No especulo. Nunca especule cuando decidió el Frente de Todos, con el presidente de la cabeza, que vengamos a cumplir una tarea desde el 11 de agosto del año pasado. Cumplimos un año dentro de unos días, parece una eternidad. Parece mucho más.

- La última pregunta: ¿Y Hurlingham?

Mi lugar en el mundo. Distrito al que le agradezco vecinas y vecinos a los que le agradezco la posibilidad de haber logrado mi sueño, que es haber sido intendente. Los quiero y los extraño mucho. Trabajamos mucho con cada vecino y cada vecina y nos vemos. Tengo la necesidad los fines de semana de reencontrarme con ellos -cuando me da un tiempito el Ministerio- me reencuentro, almorzando en cada centro de jubilado de los 34 que tenemos. No lo hicimos solamente en pandemia, yendo a cada club de barrio, que hacen un trabajo enorme de contener pibes, de sacarlos de la calle y darles la posibilidad de practicar un deporte, abrazarlos y tener el apoyo escolar en ese lugar. Amo Hurlingham y lo amo con todo mi corazón.

- No me respondiste. ¿Vas a volver a Hurlingham?

Vuelvo todos los días. Llego tipo 9:30 de la noche para comer con Caro (su esposa) con Eva con Bautista (dos de sus seis hijos) y salgo todos los días 6 de la mañana. Siempre vuelvo a Hurlingham

- ¿Entonces vas a volver?

Siempre vuelvo.

