Lolita, Harry Potter y otros libros famosos que fueron prohibidos o censurados en algunos países

En la historia de los libros siempre ha habido algunos que han incomodado a algunos sectores de la sociedad, gobiernos o grupos de poder e, incluso, fueron cancelados por presión de algún grupo religioso o por el grupo ideológico predominante en su momento. Entre estás obras se encuentran no solo novelas, sino también libros infantiles o historias gráficas.

Muchos de sus autores no tuvieron alternativa y tuvieron que aceptar publicaciones marginales o incluso a que sus textos no vieran la luz hasta muchos años después de haber sido escritos. Aunque podría pensarse que son historias del pasado, los casos de censura se siguen presentando en pleno siglo XXI, provocando asombro e impacto por las argumentaciones pueriles desarrolladas por los grupos que tratan de que gran parte de estas obras no vean la luz.

Entre los libros que han sido prohibidos, en la historia de la humanidad se incluyen desde novelas eróticas hasta cuentos infantiles, aquí recordamos algunos de los más famosos.

Los versos satánicos

Este libro sigue sin poder publicarse en algunas partes del mundo y esto es por la sátira que hace el autor Salman Rushdie, quién se burló de Mahoma, pues no fue bien visto por el Islam.

Llegó a tal extremo que en 1988 una fatwa del ayatolá Jomeini ofreció tres millones de dólares, gran cantidad de dinero por su cabeza.

Hoy en día, Rushdie vive con protección policial y llegaron a atacar a los traductores.

¿Dónde está Wally?

Algunos podrán creer que este libro didáctico, para niños, es inocente, pero la realidad es que vivió una censura.

El problema que tuvo una de sus páginas fue porque en uno de los escenarios que se plasma, para encontrar a Wally, hay una bañista con los pechos al aire.

El diario de Ana Frank

A pesar de ser un libro que mostró las atrocidades que dejó la segunda guerra mundial, y en especial el holocausto, llegaron a ser censuradas por el propio padre de Ana Frank.

Esto con el fin de poder eliminar las hojas de mayor contenido sexual descrito y algunos párrafos que hablan sobre la figura materna.

En la época que se publicó se decidió eliminar las páginas en donde hablaba de su despertar sexual como adolescente y que describía sus genitales.

1984

Está obra de George Orwell fue vetada durante muchos años, pies se consideró anti totalitarista.

“Rebelión en la granja” ya había pasado por esa etapa, pues entre los caballos y cerdos, de esa obra literaria, se encontraban Stalin o Troskty y una historia de la revolución soviética.

Harry Potter

ARCHIVO - Esta fotografía de archivo del 20 de mayo de 2013 muestra una copia de la primera edición del primer libro de la serie de Harry Potter, titulado "Harry Potter y la piedra filosofal", en la casa de subastas Sotheby's en Londres. (AP Foto/Matt Dunham, archivo)

El famoso libro de la escritora J.K. Rowling fue un fenómeno mundial, en donde la magia y hechicería ondeaban por muchas partes y a pesar de ser un libro infantil tuvo algunos problemas con varias comunidades.

En varios lugares de Estados Unidos, Reino Unido y los Emiratos Árabes prohibieron el libro por “promover la brujería”. Y aunque se tratara de un niño que descubre el mundo mágico, estos países llegaron a quemar los libros.

Lolita

Uno de los libros más representativos de Vladimir Nabokov fue Lolita y dio mucho de qué hablar.

La historia de esta novela se desarrolla desde la atracción que tiene un padre con su hijastra de doce años, por la cual fue motivo de que muchas personas buscaron eliminarla de bibliotecas y librerías.

Persépolis

Marjane Satrapi tuvo que plasmar sus vivencias durante la revolución islámica y su exilio que decidió hacerlo en una novela gráfica.

Llegó a tal extremo que tuvo su visión crítica hacia el régimen la convirtió en objeto perseguido.

Memorias de mis putas tristes

Memorias de mis putas tristes (Foto: Diana editorial)

El colombiano galardonado con el premio Nobel de literatura tuvo una controversia con uno de sus libros, pues Gabriel García Márquez escribió la historia de un anciano que al cumplir 80 años decide regalarse una noche con una niña virgen que al final termina enamorándose.

El libro fue criticado por feministas y por Irán que prohibió su venta.

