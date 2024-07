Un nuevo viaje al pasado en “Descendientes: El Ascenso de Red” para salvar Auradon

Todos los reinos son bienvenidos. Descendientes: El Ascenso de Red, estreno 12 de julio. (Crédito: Disney Plus)

Disney+ acaba de subir a su catálogo Descendientes: El Ascenso de Red, la nueva entrega de la conocida franquicia de Descendientes. La película, dirigida por Jennifer Phang, sigue la historia de Red, la hija de la Reina de Corazones, y a Chloe, la hija de Cenicienta, mientras viajan al pasado para evitar un evento traumático que convirtió a la madre de Red en una villana.

Jennifer Phang ha señalado que “Descendientes: El Ascenso de Red es una celebración de la diversidad y la inclusión, donde los personajes de fondo se convierten en los protagonistas de su propia historia”. Esta declaración destaca la intención de la producción de resaltar valores importantes a través de la nueva trama.

Red y Chloe viajan al pasado para salvar Auradon del golpe de la Reina de Corazones. (Crédito: Disney+)

Brandy, como Cenicienta, y Rita Ora, como la Reina de Corazones, encabezan el elenco junto a en el papel de Red, y Malia Baker como Chloe. Otros miembros del reparto incluyen a Dara Reneé, Ruby Rose Turner, Morgan Dudley, Joshua Colley, y Peder Lindell. China Anne McClain regresa como Uma, la ex villana adolescente que ahora es la nueva directora de la preparatoria de Auradon.

La película se centra en un golpe instigado por la Reina de Corazones contra Auradon. Ante esta amenaza, Red y Chloe, deben unir sus fuerzas y viajar al pasado para evitar el desencadenante que llevó a la madre de Red al lado oscuro. La historia resalta la colaboración entre personajes de diferentes orígenes y la posibilidad de redención.

"Descendientes: El Ascenso de Red" incluye siete nuevas canciones originales. (Crédito: Disney/Quantrell Colbert)

Descendientes: El ascenso de Red presenta siete nuevas canciones originales y reediciones de éxitos anteriores como “What’s My Name” de Descendientes 2 y “So This is Love” de la película animada clásica Cenicienta. Torin Borrowdale es el compositor de la banda sonora, mientras que Ashley Wallen se encarga de la coreografía de los números musicales.

La producción está a cargo de Suzanne Todd y Gary Marsh, con Mahita P. Simpson y Phang como coproductoras ejecutivas, y Wendy S. Williams como productora. El diseño de producción está en manos de Mark Hofeling, el montaje de Katie Ennis, y el diseño de vestuario de Julia Caston y Emilio Sosa. La dirección de fotografía corre a cargo de Declan Quinn. El guion ha sido escrito por Dan Frey y Russell Sommer.

Jennifer Phang dirige esta cuarta entrega de la franquicia Descendientes. (Crédito: Disney/Quantrell Colbert)

El origen de la saga

La franquicia Descendientes comenzó en 2015 con una película que seguía la vida de los hijos de conocidos villanos de Disney, quienes vivían en la Isla de los Perdidos y eran invitados a asistir a una escuela preparatoria en el reino de Auradon. La saga ha sido bien recibida por su enfoque en la redención y la amistad, además de su atractiva mezcla de personajes conocidos en un contexto contemporáneo.

La película ofrece tanto nostalgia para los seguidores originales como un fresco contenido musical y narrativo que promete captar la atención de una nueva audiencia. A la pregunta de ¿De qué se tratará la nueva historia?, Disney ha respondido con una trama llena de aventuras, donde los personajes viajan al pasado en un intento por cambiar el destino. “Red y Chloe viajan al pasado para evitar que se produzca el evento traumático que impulsó a la madre de Red a tomar el camino de la maldad”, reveló la compañía, proporcionando un adelanto intrigante sin desvelar demasiado.

La saga Descendientes ha sido bien recibida por su enfoque en la redención y amistad. (Crédito: Disney/Quantrell Colbert)

Finalmente, la estrategia de Disney al mantener una franquicia como Descendientes en su catálogo de Disney+ y su apuesta por una narrativa que combina elementos de fantasía, música y redención, muestra su esfuerzo constante por conectar con su audiencia, ofreciendo entretenimiento que también transmite valores positivos.