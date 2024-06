Billy Zane, el villano de “Titanic”, protagonista de la biopic de una mega estrella de Hollywood

Billy Zane interpretará a Marlon Brando en una nueva película biográfica. (Créditos: REUTERS/Alisha Jucevic)

Billy Zane, reconocido por su papel en Titanic, asumirá el desafío de interpretar a Marlon Brando en una nueva película biográfica. Este proyecto, titulado Waltzing with Brando, no sigue el formato tradicional de las biografías cinematográficas. En lugar de abarcar toda la vida del icónico actor, la película se centra en un periodo de cinco años, destacando la relación especial entre Brando y el arquitecto Bernard Judge. La producción aborda brevemente la época en que Brando interpretó a Jor-El, el padre kriptoniano de Kal-El en Superman de 1978.

El detalle oculto que revelará la película

En una entrevista con Entertainment Weekly, Zane reveló que recientemente se añadió una escena a esta película, la cual incluye un Easter Egg relacionado con Superman. Un easter egg en las películas es un mensaje, imagen u objeto oculto intencionalmente por los creadores dentro de la obra. Estos elementos pueden ser referencias a otras películas, cultura popular, homenajes a creadores o personajes, o simplemente detalles humorísticos. Su propósito es sorprender y deleitar a los espectadores más atentos.

Marlon Brando interpretó el papel de Jor-El en Superman y se incluye en la nueva película biográfica.

“Añadimos este pequeño Easter Egg para la secuencia de créditos que acabamos de filmar hace una semana y media. Eso se está sincronizando y adaptando mientras hablamos”, mencionó Zane. “Literalmente, acabamos de agregar una pequeña toma descartada como Jor-El, de él haciendo tomas descartadas durante el rodaje de [Superman]. Encontramos ese [metraje] en línea y pensamos que era lo más divertido”, afirmó el actor.

Este metraje incluye una lectura fallida del guion donde Brando se confunde al recitar el nombre de Kal-El, llamándolo “Alal, Kal-El, Ralph, como sea que te llames” durante un monólogo dramático. Esta anécdota es solo una pequeña parte del enfoque de la película, que se centra más en la relación entre Brando y Judge y sus pasiones compartidas, incluyendo los derechos civiles, los derechos indígenas y las cuestiones ambientales.

Billy Zane alcanzó la fama mundial como contrafigura en "Titanic". (Crédito: Photo by Moviestore/Shutterstock)

De qué se tratará el film

Según explicó Zane, el enfoque de la película es presentar una perspectiva única de Brando: “No es una película biográfica típica, no es una historia que va desde la cuna hasta la tumba”. En lugar de abarcar toda la vida de la figura histórica, Waltzing with Brando pone el foco en un periodo determinado y significativo de finales de los años sesenta y principios de los setenta en Tahití, cuando Brando y Judge trabajaban en un diseño sostenible.

Zane también expresó que este acercamiento le resulta más real y menos sensacionalista: “No estoy interesado en hacer una lista sensacionalista de todos los obstáculos en la vida [de Marlon], los altibajos, porque no me gusta la estructura de las películas biográficas. Nunca se puede abarcar una vida objetivamente cuando sólo se intenta dar en el blanco; se siente falso y empalagoso y, al final, no me termina gustando el tema al final de una película biográfica”.

Marlon Brandon como Vito Corleone en la película "El padrino" que lo consagró como uno delos mejores actores de la historia. (Créditos: EFE/Paramount Pictures)

Waltzing with Brando es una adaptación del libro escrito por Bernard Judge, amigo cercano de Brando. Zane también destacó las contradicciones que definían al famoso actor: “Puede que sea la estrella más grande del mundo, o eso decían, o el hombre más famoso... pero él estaba en la lista negra y estaba fuera, y tal vez [su] retirada fue lamer sus heridas”. Este enfoque novedoso y profundo fue lo que atrajo a Zane al proyecto.

El actor finalizó la entrevista confirmando que la película se encuentra en su fase final de postproducción: “Literalmente estamos terminando la mezcla ahora mismo. Estamos ansiosos por mostrárselo al mundo. Estamos a punto de salir adelante”.