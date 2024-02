La película que despegó la carrera de Cillian Murphy hace 22 años confirma una secuela

Aunque Cillian Murphy ya había actuado en otras producciones, fue con la película "Exterminio" que empezó a hacerse conocido en la industria. (Créditos: Fox Searchlight)

Después de más de dos décadas desde el estreno de Exterminio (28 Days Later), la película que revitalizó las historias de zombies a inicios de los 2000, se ha confirmado que los creadores originales, el director Danny Boyle y el escritor Alex Garland, se están preparando para crear 28 Years Later. Esta nueva entrega, que será una secuela del clásico de terror de 2002, será traída por Sony y tendrá como productor a Cillian Murphy, quien también fue el protagonista de la primera entrega y que podría repetir su rol tras su nominación a mejor actor en los Oscar 2024.

Te puede interesar: Quiso ser la primera mujer en dar la vuelta al mundo, pero desapareció: el misterio de Amelia Earhart

Asimismo, también se ha confirmado que la secuela vendrá acompañada de una Parte 2, que contará nuevamente con un guion escrito por Garland, pero que no estará bajo la dirección de Boyle. El cineasta británico, recordado por otros títulos como Trainspotting (1996), 127 horas (2010) y ¿Quién quiere ser millonario? (2008), solo estará presente en la dirección del primer proyecto que ha sido anunciado.

Danny Boyle prepara la tercera entrega de Exterminio (Créditos: Fox Searchlight Pictures)

Danny Boyle y Alex Garland están de vuelta

Tanto Danny Boyle como Alex Garland han expresado en el pasado su interés en continuar la saga de 28 Days Later. Con el nuevo anuncio de la secuela, el retorno de la dupla creativa también es otro de los aspectos que celebran los fanáticos, pues ambos fueron quienes iniciaron una de las franquicias más queridas alrededor del mundo y se le considera como los únicos que podrían volver a desarrollar un capítulo más en la saga que sea digna de sus antecesoras.

Te puede interesar: Esta película convenció a Scorsese de tener a Lily Gladstone en “Los asesinos de la luna”

El nuevo título, que aún se encuentra en sus primeros pasos, completaría lo que se volvería una trilogía. Sin embargo, bajo la confirmación de que 28 Years Later estará dividida en dos partes, este podría ser solo el principio de una historia más amplia que recaería sobre el mismo Garland, ya que Boyle ha dejado en claro que solo dirigirá el primer largometraje que se traen entre manos y que, según de cómo le vaya a la primera, podría ver la luz o no.

En la imagen un registro de cineasta y productor británico Danny Boyle, en Londres (Reino Unido). (Créditos: EFE/Vickie Flores)

¿Cuántas películas tiene “Exterminio”?

La saga, también conocida por su nombre en inglés como 28 Days Later, está conformada por dos películas. La primera, que se lanzó en 2022, tuvo como protagonista a Cillian Murphy, y fue dirigida por Danny Boyle. Posteriormente, llegó Exterminio 2 (28 Weeks Later) bajo la dirección de Juan Carlos Fresnadillo, que se estrenó en 2007 y tuvo como protagonistas a Robert Carlyle y Jeremy Renner.

Te puede interesar: La película más rara y conmovedora del año: Julia Louis-Dreyfus enfrenta a la Muerte en un guacamayo parlante

Cuando el prime film se lanzó, Murphy aún no era tan conocido en la industria cinematográfica de Hollywood. Sin embargo, su papel como Jim, un hombre que intenta escapar junto a un grupo de sobrevivientes de violentos seres humanos infectados por el virus de la rabia mutado, le valió la fama mundial y su posterior ascenso en la actuación. Al día de hoy, el actor posee una nominación para mejor actor principal en los Oscar 2024 por su rol en Oppenheimer.

Solo la primera película de Exterminio fue dirigida por Danny Boyle. Créditos: 20th Century Fox)

¿Cuándo se estrena “28 Years Later”?

Ya que el proyecto apenas ha empezado a desarrollarse, 28 Years Later (que no posee título en español oficial), la tercera entrega de la saga, no tiene fecha de estreno y mucho menos una sinopsis. Dany Boyle y Alex Garland, quienes ya están trabajando en la película, podrían revelar algunos datos en los próximos meses, pero es lógico esperar que no se revelen demasiados detalles por lo menos hasta que haya un tráiler.

De tal manera, lo único que se puede hacer ahora mismo desde Latinoamérica es ver en streaming la segunda entrega de la saga, Exterminio 2 (28 Weeks Later), que está disponible en el catálogo de Star+.

La secuencia inicial de "Exterminio 2" con Robert Carlyle, es una de las más recordadas por los fanáticos. (Créditos: Fox Searchlight Pictures)

El desafío dentro del género de zombis

Exterminio (28 Days Later), la película original, se lanzó en 2002 y destacó por su aproximación innovadora al género zombi en aquel momento introduciendo enemigos más rápidos y mortíferos en comparación con las representaciones tradicionales que retrataban a los muertos vivientes como seres lerdos. Este cambio revitalizó el interés por el género e influenció a numerosas obras posteriores, incluidas series televisivas, películas y hasta videojuegos. El anuncio de 28 Years Later, que llega después de dichas historias, plantea la pregunta sobre cómo esta nueva entrega se distinguirá en un panorama saturado de contenidos similares.

La colaboración entre Boyle y Garland, junto con el potencial regreso de Cillian Murphy, quien consolidó su carrera con la película original, ofrece una base sólida para este título, que no solo tiene el desafío de igualar el legado de sus predecesores, sino también el de innovar dentro del género. Con Sony asegurando los derechos y un equipo creativo prometedor, las expectativas son altas, pero como siempre, habrá que esperar al resultado final.