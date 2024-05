Apple y Samsung: frente a frente en una lucha de comerciales

El duelo de comerciales entre las dos empresas de tecnología que pone en medio a la creatividad humana. (Apple)

Apple y Samsung protagonizaron un nuevo enfrentamiento, esta vez lejos de los rankings de ventas y mucho más cercano a lo que fue la época de los 90, cuando las empresas más importantes continuamente luchaban con comerciales que tenía referencias entre las mismas compañías, muchas veces con burlas directas.

Recientemente, los creadores del iPhone publicaron un anuncio para promocionar el nuevo iPad. Sin embargo, el recibimiento por parte de los usuarios no fue el mejor y la empresa tuvo que salir a ofrecer disculpas. Pero ese contenido generó otro contenido: una respuesta directa de Samsung.

El comienzo de la contienda: “Crush” de Apple

Todo comenzó con un anuncio de Apple para promocionar su nuevo iPad Pro. Titulado “Crush” (Aplastar), el comercial pretendía mostrar la capacidad del iPad Pro para sustituir varias herramientas creativas tradicionales.

En el anuncio, una enorme prensa hidráulica aplasta una variedad de instrumentos y herramientas: un tocadiscos, una trompeta, un piano, una guitarra, una batería, un metrónomo, libros, cámaras fotográficas, una máquina de escribir, videojuegos, pinturas y una escultura. Al final, solo queda el iPad Pro, insinuando que esta tableta puede reemplazar todas esas herramientas tradicionales.

Sin embargo, el anuncio fue rápidamente criticado por ser insensible y enviar un mensaje erróneo. Muchos interpretaron que Apple sugería que la tecnología debería destruir la creatividad humana, en lugar de potenciarla.

La indignación fue notable, con figuras públicas y creativos expresando su descontento en redes sociales. Hugh Grant, el conocido actor, tuiteó: “La destrucción de la experiencia humana. Cortesía de Silicon Valley”. James Kochalka, un caricaturista, agregó: “Definitivamente, soy el público objetivo del nuevo iPad Pro, pero este anuncio es insensible e insultante para los artistas de todo tipo”.

La avalancha de críticas llevó a Apple a emitir una disculpa pública. Tor Myhren, vicepresidente de marketing de Apple, declaró a Ad Age: “La creatividad está en nuestro ADN en Apple, y es increíblemente importante para nosotros diseñar productos que potencien a los creativos de todo el mundo. Nuestro objetivo es celebrar siempre la infinidad de formas en que los usuarios se expresan y dan vida a sus ideas a través del iPad. Hemos errado el tiro con este vídeo, y lo sentimos”.

La empresa decidió no emitir el anuncio en televisión, aunque Tim Cook no lo borró de sus redes sociales.

Samsung Responde: “Uncrush”

Samsung respondió rápidamente con su propio comercial, “Uncrush”. Este anuncio se burla directamente del comercial de Apple, adoptando un tono de mofa mientras transmite un mensaje opuesto: la tecnología está al servicio de la creatividad humana, y no al revés.

En el anuncio de la empresa surcoreana, una chica camina por una sala similar a la del anuncio de Apple, llena de los restos de los instrumentos destrozados. Entre los escombros, encuentra una guitarra que parece haber sobrevivido a la prensa hidráulica.

Se sienta ante un atril con una Samsung Galaxy Tab S9 Ultra y comienza a tocar la guitarra mientras lee una partitura en la tableta. El anuncio termina con el lema “we would never crush creativity” (nosotros nunca destruiríamos la creatividad) y “creativity cannot be crushed” (la creatividad es indestructible).

El mensaje de la compañía es claro: mientras Apple muestra la tecnología como una fuerza destructiva, Samsung la presenta como una herramienta que potencia y preserva la creatividad humana.

Samsung vs. Apple, un duelo con historia

Esta no es la primera vez que Samsung ataca a Apple en sus comerciales. La rivalidad entre ambas compañías ha sido una constante en la industria tecnológica, y los surcoreanos ha utilizado anteriormente anuncios para resaltar las debilidades de los productos de Apple.

Un ejemplo notable es un video de 2017 donde Samsung muestra la superioridad de sus teléfonos frente al iPhone. En ese comercial, un chico que ha usado un iPhone desde 2007 tiene una experiencia inferior a la de una chica con un Samsung: el iPhone se queda sin espacio antes, es más pequeño, se estropea al mojarse y necesita un cable para cargarse, mientras que el otro teléfono tiene carga inalámbrica. El video termina con el lema “actualízate a Galaxy”.