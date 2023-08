El otro documental de Amber Heard y Johnny Depp que está disponible en streaming

Un documental sobre la tormentosa ruptura del matrimonio de Johnny Depp y Amber Heard. (HBO Max)

La muy publicitada batalla legal entre Johnny Depp y Amber Heard se convirtió en un frenesí mediático que solo podría haber ocurrido en esta era. Con millones de espectadores cada día, retransmisiones en TikTok, memes sobre la pareja y gran parte del mundo atento a la sentencia final, el proceso judicial se transformó en un espectáculo internacional. Ni corto ni perezoso, HBO Max rápidamente aprovechó el caso para estrenar el documental Johnny vs. Amber: el último juicio

El metraje divide su narración en dos episodios de 48 minutos cada uno. El primero, “La historia de Johnny” se centra en la versión de Depp, mientras que “La historia de Amber” explora la perspectiva de Heard. El enfoque permite a los espectadores ver el caso desde ambos ángulos y llegar a sus propias conclusiones.

El documental "Johnny vs. Amber: el último juicio" es la secuela del documental "Johnny vs. Amber", estrenado en 2021, y también se encuentra en la plataforma de HBO Max. (HBO Max)

Esta es una secuela de la producción titulada Johnny vs Amber, la cual toma como punto de partida la denuncia del protagonista de Piratas en el Caribe contra el tabloide británico The Sun luego de que su director ejecutivo, Dan Wotton, publicara un artículo en 2018 que lo describía como un “golpeador de esposas”. El Tribunal Superior desestimó su demanda y pese a que apeló, no tuvo éxito; por lo que la prensa empezó a hurgar en los motivos de su divorcio desentrañando una relación de violencia física y psicológica.

Por otro lado, la segunda parte se centra en el juicio realizado entre abril y junio de 2022, relacionado a la demanda de Depp contra su exesposa en los tribunales estadounidenses. No es sorpresa para nadie que finalmente el juzgado declaró tanto al artista como a Heard culpables de actos de difamación.

Sin embargo, ella fue condenada a pagar una reparación civil cinco veces superior a la que recibiría del actor. El documental insinúa que las redes sociales desempeñaron un papel crucial en la formación de la opinión pública, con hashtags como #JusticeForJohnny que influyeron en la narrativa, además sugiere que el obsesivo fandom pudo incluso influir en la sentencia.

En el último día de testimonios, Heard habló sobre las cientos de amenazas de muerte que recibió regularmente y describió el caso judicial como "horrible" y "humillante". (HBO Max)

La sinopsis oficial señala que el metraje cuenta con un acceso íntimo a los abogados de Johnny Depp, expertos legales y periodistas, ofreciendo un relato forense de las pruebas clave y los puntos de inflexión del caso: “Depp es una de las mayores estrellas de su generación, pero su reputación está por los suelos tras perder un caso de difamación en Londres en el que un juez decidió que los periodistas podían llamarle ‘maltratador de mujeres’ con toda la razón. Johnny se juega el todo por el todo al enfrentarse a su exmujer Heard en los tribunales estadounidenses para limpiar su nombre”, se lee en la descripción del servicio de streaming.

Producido por Warner Bros. Discovery U.K., Johnny vs. Amber: el último juicio está disponible para ver en el catálogo de HBO Max.

