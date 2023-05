“Yo nunca”: todo sobre la temporada final de la exitosa serie juvenil

Devi y sus amigos vuelven con todo para vivir a pleno su último año de escuela. (Netflix)

Así como la etapa escolar termina, la serie de amor juvenil Yo nunca también se despedirá muy pronto. Un tráiler final compartido por Netflix muestra situaciones que vivió Devi en las ultimas tres entregas mientras se acerca la tan esperada graduación. La serie aún no cierra las tramas romanticas que se han venido desarrollado y ya llegó un nuevo contendiente por el amor de la protagonista, un nuevo alumno de la escuela llamado Ethan parece despertar la atención de todos.

La creadora Mindy Kaling (The Office) comentó en una entrevista con Entertainment Tonight que era lógico que la producción termine después de cuatro temporadas: “Cuatro temporadas para un programa de escuela secundaria tenía sentido, no pueden estar en la escuela secundaria para siempre. Hemos visto esos programas. Has estado en la escuela secundaria durante 12 años. ¿Qué está pasando aquí? Además, los actores envejecen y comienza a parecer insano que un adulto de 34 años interprete a un adolescente de 15 años”. Por ejemplo, Élite es fuertemente criticada debido a que los actores que interpretan escolares tienen más de 25 años, lo que genera una expectativa física que no se puede cumplir y no es acorde a la edad que dicen tener.

Con la graduación a la vuelta de la esquina, la serie llega a su final. (Netflix)

Según Elle, la fiesta de cierre de la serie incluyó un carnaval organizado por el elenco, donde Fisher y Ramakrishnan pronunciaron discursos de despedida, y un reel de errores mostró recuerdos de los últimos tres años de filmación. Una muestra de la buena camaradería generada entre el reparto, donde los actores y actrices lograron transmitir su amistad a través de la pantalla.

Jaren Lewison (Ben Gross en la ficción) dijo que la última temporada del programa es perfecta: “Creo que la forma en que los guionistas abordaron esta cuarta temporada ha sido con tanto cuidado y con una planificación tan tenaz y meticulosa que todos nos sentimos reconfortados por el hecho de que fue una despedida perfecta”.

Maitreyi Ramakrishnan termina su viaje como Devi después de cuatro temporadas. (Netflix)

La cuarta y última temporada de Yo nunca se podrá ver en Netflix a partir del 8 de junio.

