“Misántropo”: la película de Damián Szifron, protagonizada por Shailene Woodley, presenta su primer póster

La nueva película de Damián Szifrón

Hace unas semanas se lanzó el primer tráiler del thriller Misántropo, que se estrenará en cines el 21 de abril. Ahora, un póster de la película se ha revelado. El largometraje es un proyecto que se viene desarrollando desde mayo de 2019, cuando Shailene Woodley (Divergente) firmó para protagonizar y producir la película. Más de un año y medio después, Ben Mendelsohn ( Capitán Marvel ) y Jovan Adepo (la serie de televisión Watchmen ) fueron elegidos junto a Woodley. Eso fue justo antes de que comenzara la producción de la película que entonces se conocía como Misanthrope . Dos años más después, finalmente está listo para salir al mundo.

Te puede interesar: La historia real de un oso drogado con cocaína convertida en una comedia de horror que bate récords

Dirigida por Damián Szifron a partir de un guion que escribió con Jonathan Wakeham, To Catch a Killer tiene la siguiente sinopsis: Una Clarice Starling moderna, Eleanor (Shailene Woodley) es una joven investigadora policial que lucha con los demonios de su pasado cuando es reclutada por el investigador jefe del FBI (Ben Mendelsohn) para ayudar a perfilar y rastrear el trabajo de un individuo perturbado. A medida que la policía y el FBI lanzan una cacería humana en todo el país, se ven frustrados en todo momento por el comportamiento sin precedentes del individuo. Dada su psique torturada, Eleanor puede ser la única persona que puede entender la mente de su agresor y llevarlo ante la justicia.

(Diamond Films)

Szifron es más conocido por ser el creador de la mítica serie Los Simuladores y director de la película Relatos salvajes, nominada al Oscar y ganadora del Bafta. Además de dirigir este nuevo largometraje, escribió el guion junto al británico Jonathan Wakeham. Javier Juliá (Argentina 1985) estuvo a cargo de la dirección de fotografía y la banda sonora lleva la firma del legendario Carter Burwell, autor de la música de todas las películas de los hermanos Coen.

Te puede interesar: “Capitán América 4″ inició su filmación con Anthony Mackie ahora como el popular superhéroe

El elenco de Misántropo está conformado principalmente por Shailene Woodley, la actriz estadounidense que destacó en el género juvenil y más tarde sorprendió al mundo con su papel en el drama Big Little Lies. A ella se unió Ben Mendelsohn, cuya filmografía incluye títulos como Rogue One: una historia de Star Wars, Ready Player One y Robin Hood.

Woodley y Szifron produjeron la película con Stuart Manashil y Aaron Ryder de FilmNation Entertainment. FilmNation financió la producción, y el CEO de la compañía, Glen Basner, cree que esta podría ser “una década que defina la película”.

Recientemente Woodley habló con Variety y detalló lo que la atrajo de Misántropo: “Guiones como este, que están tan bien ejecutados tanto en tema como en tono, son raros de encontrar con un director como Damian al volante. Tengo plena confianza en que crearemos algo que tendrá un profundo impacto en el cine y resonará en el público, especialmente en los tiempos que estamos viviendo ahora. No podría estar más emocionado de ser parte de este equipo.”