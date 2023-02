5 series muy esperadas que deberías ver en marzo

Ya se acerca el tercer mes del año y las propuestas se renuevan en cada una de las plataformas de streaming. Se tratan de series que estrenan sus nuevos episodios y que apuntan a cultivar a una audiencia ávida de nuevas historias. Estas son las cinco producciones más esperadas que llegan en este mes que recién comienza.

The Mandalorian temporada 3

Netflix en marzo: “You”, “La gloria”, “Luther: cae la noche” y más estrenos Se lanzarán también más episodios de “El reino” y “Sombra y hueso”. Revisa el listado completo de lo nuevo en series y películas VER NOTA

Llega la esperada tercera temporada a Disney+. Pedro Pascal (quien actualmente forma parte de la serie de HBO Max, The Last of us) regresa con el personaje de The Mandalorian del universo de Star Wars. La sinopsis adelanta que “los viajes del mandaloriano por la galaxia continúan. Din Djarin, un viejo cazarrecompensas solitario, se ha reunido con Grogu. Mientras tanto, la Nueva República lucha por alejar a la galaxia de su oscura historia. El mandaloriano se cruzará con antiguos aliados y hará nuevos enemigos mientras continúa su viaje junto a Grogu”, concluye. Se estrena el 1 de marzo y nuevos capítulos todas las semanas.

Llegan nuevas aventuras de la mando de "The Mandalorian" (Disney)

Todos quieren a Daisy Jones

Esta ficción podrá verse en Prime Video a partir del 3 de marzo y está producida por la actriz Resee Witherspoon. Todos quieren a Daisy Jones está basada en en la novela que fue un best-seller escrita por Taylor Jenkins Reid. Se trata de un drama musical, que relata el ascenso y la abrupta caída de la reconocida banda, Daisy Jones & The Six de 1977. La banda contaba con las voces de Daisy Jones (Riley Keough) y Billy Dunne (Sam Claflin). Pero luego de un recital en que agotaron entradas deciden disolver la banda. El tiempo pasó y la banda decide contar las causas del alejamiento.

Uno de los estrenos más esperados de Prime Video

Succesion temporada 4

Es una de las series más esperadas del año y estrenará nuevos episodios el 26 de marzo en HBO Max. En esta cuarta temporada la venta del conglomerado mediático Waystar Royco al visionario tecnológico Lukas Matsson (Alexander Skarsgård, The Northman) está cada vez más cerca. Esta venta provoca una división familiar entre los Roys a medida que anticipan cómo serán sus vidas una vez que el acuerdo se haya completado. Las luchas de poder vuelven a decir presente en la familia compuesta por el patriarca patriarca Logan Roy (Brian Cox) y sus cuatro hijos, Kendall (Jeremy Strong), Siobhan (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin) y Connor (Alan Ruck).

"Succession" regresa con nuevos episodios a la pantalla de HBO Max y se convierte en una de las ficciones más premiadas de la señal de los últimos años

El reino temporada 2

La segunda temporada de la serie argentina El reino llegará a Netflix el 22 de marzo. Luego de una exitosa primera entrega, arriban una nueva tanda de episodios donde el Pastor Emilio (Diego Peretti) continuará con su plan macabro: ahora se convirtió en el presidente de la Argentina. Emilio va por más, sumando nuevos aliados y hasta un ejército propio, con quienes implementará un régimen de terror para recuperar el control del país y su popularidad. Enfrente de este maquiavélico hombre se encuentra Tadeo (Peter Lanzani), quien sin buscarlo se convierte en un líder popular y no le escapará a la misión que siente tiene asignada: liberar al pueblo del mal, encarnado en Emilio.

Diego Peretti en la piel del pastor Emilio en la segunda temporada de "El Reino"

Fuera de prisión

Se trata de una comedia protagonizada por Kerry Washington y Delroy Lindo. La serie está basada en la vida de su creadora, Tracy McMillan,y cuenta con por ocho episodios de media hora estrenará el 29 de marzo en Star+. La actriz de Scandal interpreta a Paige Alexander, una madre soltera y terapeuta especialista en relaciones, cuya vida da un vuelco cuando su padre, Edwin (Lindo) sale de prisión luego de 17 años y se muda junto a ella y Finn (Faly Rakotohavana) su hijo adolescente.

Delroy Lindo y Kerry Washington en la nueva serie de Star+

Seguir leyendo: