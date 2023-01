“The Last of Us”, “Servant” y “Hunters“, entre los estrenos del 9 al 15 de enero

Serie basada en el popular videojuego sobre un apocalipsis zombie. (HBO Max)

Conforme va avanzando el nuevo año, estrenos cada vez más importantes y esperados comienzan a llegar a los servicios de streaming. Esta semana estrenará una producción sobre un apocalipsis zombi, protagonizada por el chileno Pedro Pascal. Además durante los siguientes días también se podrá disfrutar desde un nuevo proyecto derivada del popular show Misterio a la orden. A ellos se les unirá el final de la serie creada por M. Night Shyamalan.

Además también estarán disponibles las últimas entregas de Hunters, protagonizada por Al Pacino y Sky rojo con Lali Espósito como parte del reparto. Estos días llegarán a los diversos catálogos producciones de anime para todos aquellos amantes del género, así como algunos proyectos de animación para adultos. A continuación repasa el contenido que se lanzará esta semana en Netflix, Prime Video, Star+, Paramount+, Apple TV+, Disney+, HBO Max y Crunchyroll.

Esta semana estrena la temporada final de "Hunters". (Prime Video)





Koala Man (9 de enero)

Serie animada que sigue a Kevin, un padre de mediana edad y su identidad no tan oculta, cuyo único superpoder es una pasión ardiente por seguir las reglas y acabar con los delitos menores en la ciudad de Dapto. Por consiguiente, en una búsqueda para limpiar su ciudad natal y, a menudo involucrando a su frustrada familia en sus aventuras, Koala Man está listo para hacer lo que sea necesario con el fin de derrotar a las mentes maestras malvadas, los horrores sobrenaturales y más. Se estrena en Star+.

Serie creada por Michael Cusack, quien también da voz al héroe titular. (Star+)





Campfire Cooking in Another World with my Absurd Skill – (10 de enero)

Estudio: MAPPA. Un oficinista abre un “Supermercado Online” en otro mundo para llevar la comida moderna a un mundo de fantasía. Se estrena en Crunchy Roll.

Ningen Fushin: Adventurers Who Don’t Believe in Humanity Will Save the World – 10 de enero

Estudio: Geek Toys. ¡Un grupo de desafortunados y agotados aventureros forma un nuevo grupo de supervivientes. Se estrena en Crunchy Roll.

Kaina of the Great Snow Sea – 11 de enero

Estudio: Polygon Pictures. Los remanentes de la humanidad aprenden a sobrevivir en un inmenso mar de nieve. Se estrena en Crunchy Roll.

"Kaina of the Great Snow Sea" es una serie animada creada por Tsutomu Nihei. (Crunchyroll)





Gina Yei: con todo el corazón y más (11 de enero)

Gina “Yei”, apodada así porque utiliza esa expresión siempre que está feliz, logró obtener una beca para estudiar en el reconocido Instituto Musical del Caribe (IMC), considerado la cuna de la música urbana y es el mejor lugar en el mundo para estudiar música latina. Se encuentra ubicado en Puerto Rico.

Aunque la protagonista se siente feliz y realizada, al llegar al instituto, la joven hallará que todo es más complejo de lo que cree. Allí también conocerá a Manu, un chico muy especial con quien compartirá la pasión por la música y vivirá su primer gran romance. Su protagonista es caracterizada por Didi Romero. Se estrena en Disney+.

La puertoriqueña Didi Romero se mete en la piel de Gina. (Disney+)





Venganza y Redención (11 de enero)

Al ser testigos de un intento de asesinatos, unos policías se vuelven el blanco de un agente de la mafia que recibe la orden de eliminarlos. Un ex marine debe luchar contra su conciencia y su código de honor cuando se ve obligado a hacer cosas para la mafia. Largometraje estrenado en cines este año y protagonizado por Bruce Willis y John Malkovich. Se estrena en Prime Video.

Una de las últimas películas de Bruce Willis antes de su retiro de la actuación. (AMC)





La isla de las sombras (11 de enero)

Esta producción animada es una historia de ciencia ficción llena de suspenso ambientada en una pequeña isla. “Luego del fallecimiento de su amiga de la infancia, Ushio Kofune, Shinpei Ajiro regresa a su hogar natal luego de dos años para el funeral.

Su mejor amigo, Sou Hishigata, es quien sospecha que algo misterioso se esconde detrás de la muerte de Ushio y que alguien más podría correr pronto por la misma suerte. Al día siguiente, toda la familia de la casa de al lado desaparece, dejando un siniestro presagio junto al suceso”, así lo detalla su sinopsis. Se estrena en Star+.

"La isla de las sombras" llega el miércoles al servicio de streaming. (Star+)





Velma (12 de enero)

La plataforma de streaming propiedad de Warner Bros. Discovery describe que “Velmaes una comedia animada para adultos que cuenta la historia de origen de Velma Dinkley, la desapercibida genio de la pandilla de Scooby-Doo Mistery Inc. Esta original y humorística serie desenmascara el complejo y colorido pasado de una de las cazadoras de misterios más querida del mundo”.

Esta nueva historia le da un giro a la trama de la animación protagonizada por la mascota de Misterios S.A, al hacer que ella resuelva más acertijos para adultos sin la ayuda de sus compañeros, incluyendo Scooby Doo. Se estrena en HBO Max.

Serie de comedia animada para adultos que cuenta la historia del origen de Velma Dinkley, el cerebro no reconocido y poco apreciado de la pandilla de Misterio a la orden. (HBO Max).





Sky rojo -T3 (12 de enero)

En esta nueva entrega, Coral, Gina y Wendy pudieron empezar una nueva vida y hallar el amor en Almería. Pero mientras Romeo siga sediento de venganza, dicha paz no durará. La tercera temporada contará con la presencia del cantante Rauw Alejandro. Se estrena en Netflix.

Verónica Sánchez y Lali Espósito protagonizan "Sky rojo". (Netflix)





Vikingos: Valhalla - T2 (12 de enero)

La segunda temporada de esta producción de drama, acción y aventuras relata que Freydis, Leif y Harald lidian con viejos y nuevos enemigos mientras recorren los confines del mundo en busca de poder y mundos por conquistar. Se estrena en Netflix.

Sam Corlett, Laura Berlin y Bradley Freegard son los actores principales en "Vikingos: Valhalla". (Netflix)





Servant - T4 (13 enero)

Esta cuarta parte trae la conclusión de la historia de los Turner y será un desenlace épico lleno de emociones. La guerra de Leanne con la Iglesia de los Santos Menores aumenta y amenaza la calle Spruce, la ciudad de Filadelfia y más allá de eso. Mientras tanto, la destrozada familia Turner no solo debe enfrentarse a la creciente amenaza de Leanne, sino también a la realidad de que Dorothy está despertando.

A medida que la casa de la familia Turner continúa desmoronándose, las preguntas finalmente se responderán: ¿quién es Leanne Grayson y quién es el niño en su hogar? “Servant” está protagonizada por Lauren Ambrose, Toby Kebbell, Nell Tiger Free y Rupert Grint, quienes repiten sus personajes para la última temporada. Se estrena en Apple TV+.

Todo se revelará a su debido tiempo. La última temporada de "Servant" se estrena el 13 de enero. (Apple TV Plus)





Hunters T2 (13 de enero)

La próxima temporada tiene lugar después de que un accidente descarrila los planes de los Cazadores en Europa, los Hunters unirse nuevamente para cazar al nazi más infame de la historia, Adolf Hitler, que se esconde en Sudamérica. Mientras tanto, una mirada al pasado revela a Meyer Offerman (Pacino) encontrando una peligrosa amenaza que podría develar su secreto y exponer su verdadera identidad, con repercusiones explosivas para el grupo de cazadores.

La segunda entrega trae de regreso a Al Pacino, quien regresa para la épica conclusión junto a Jennifer Jason Leigh, quien había sido anunciada como nueva integrante del elenco regular. Además del resto del talento que vuelve, figuran Logan Lerman, Jerrika Hinton, Lena Olin, Josh Radnor, Tiffany Boone, Carol Kane, Louis Ozawa, Kate Mulvany y Greg Austin. Se estrena en Prime Video.

Después de que un accidente descarrila sus planes en Europa, los Hunters deben unirse nuevamente para cazar a Adolf Hitler, quien está escondido en Sudamérica. (Prime Video)





Perro perdido (13 de enero)

Drama basado en hechos reales. Esta producción cuenta que cuando su querido perro desaparece, un chico y sus padres comienzan un búsqueda desesperada por encontrar a su mascota. Si no le dan su medicación, morirá. Se estrena en Netflix.

Rob Lowe interpreta a John en "Perro perdido". (Netflix)





Gary and his Demons (13 enero)

Llega la primera temporada de esta serie animada creada en Canadá y enfocada para el público adulto. En esta producción Gary es un cazador de demonios con un carácter y temperamento muy complicados. Luego de tres décadas trabajando en el negocio, el protagonista sueña con retirarse. Sin embargo, como nadie tiene su habilidad y él no ha encontrado a su reemplazo, debe continuar con sus actividades. Se estrena en Paramount+.

Serie sobre un cazador de demonios. (Paramount+).





Black Water: Abyss (13 enero)

La combinación de claustrofobia, oscuridad, agua turbia y un gran cocodrilo se suma a un momento decentemente aterrador en este largometraje que es la continuación del filme de 2007 Black Water, dirigido por Andrew Traucki. En esta ocasión, los humanos quedarán atrapados en una caverna subterránea durante una inundación repentina, lo que creará una situación desagradable incluso antes de que descubran que tienen compañía de reptiles. Se estrena en Paramount+.

Secuela de la película de 2007. (Paramount+)





The Last of Us (15 de enero)

La serie de drama y terror es uno de los estrenos más esperados de la señal del próximo año. Pedro Pascal y Bella Ramsay protagonizan esta producción. Completan el elenco Nico Parker (Sarah), Storm Reid (Riley), Lamar Johnson (Henry), Murray Bartlett (Frank), Keivonn Woodard (Sam), Nick Offerman (Bill), Anna Torv (Tess), Gabriel Luna (Tommy) y Merle Dandrige (Marlene). Troy Baker y Ashley Johnson, quienes harán un cameo en la serie (son la pareja del videojuego). Se estrena en HBO Max.

Esta serie es creada por el ganador del Emmy y creador de "Chernobyl". (HBO)

