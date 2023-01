Bob Odenkirk, el actor de “Better Call Saul”, ya tiene su nueva serie

Apenas hace seis meses Bob Odenkirk se despedía de su exitoso personaje Saul Goodman en el drama Better Call Saul y ahora el actor se encuentra a punto de lanzar su nuevo proyecto. Se trata de Lucky Hank nuevo show de AMC que será lanzado el próximo 19 de marzo y cuyo primér tráiler ha sido lanzada por la cadena de televisión

El el clip se ve al personaje de Odenkirk decir: “Siempre he sido un hombre difícil. Me especializo en conflictos menores e irritaciones insignificantes. Ese es mi carril”. Este proyecto ha sido descrito como una “historia de crisis de la mediana edad” que tiene lugar en un campus universitario ficticio en Pennsylvania Rust Belt. Bob interpreta a William Henry “Hank” Devereaux Jr., el quisquilloso presidente del departamento de inglés de la universidad. Aaron Zelman (Dangers) y Paul Lieberstein (The Office) adaptaron la serie de la novela Straight Man de Richard Russo y actúan como co-showrunners.

Mireille Enos (The Killing) coprotagoniza a la esposa de Hank, Lily, la subdirectora de la escuela secundaria local. El elenco también incluye a Oscar Núñez (The Office) como Dean Jacob Rose, Tom Bower ( Ray Donovan ) como el padre separado de Hank, William Henry Devereaux Sr., Kyle MacLachlan (Twin Peaks) como el presidente de la universidad Dickie Pope y Chris Diamantopoulos (Silicon Valley) como el ex Tom Leska de Lily.

