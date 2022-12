A solas con Sylvester Stallone por el debut en “Tulsa King”, su serie de streaming: “No quería ser un gánster tradicional”

Entrevista A Sylvester Stallone Por El Estreno De Tulsa King

“La oportunidad de interpretar este tipo de personaje no se había presentado durante unos 50 años”, fueron sus primeras palabras en una entrevista que duró seis minutos. Una eternidad y la nada misma si se tiene enfrente a una figura tan importante de la cultura popular global, dueña de un carisma, un nombre y una voz inconfundible. Sylvester Stallone es, en la actualidad, una de las más grandes leyendas del cine no solo por sus personajes, sino por su historia. Él se construyó así mismo y lo sigue haciendo. Y pese a siempre marcar su propio camino, le reconoció a Infobae que nunca había tenido una oferta similar, pero la deseaba.

“Pensé: ‘Dios, ¿alguna vez tendré la oportunidad de interpretar a este tipo de gánster?’. Porque quería probar un tipo diferente de gánster. Y luego, una noche a las 3 de la mañana, recibí una llamada telefónica de Taylor Sheridan [uno de los guionistas más importantes de la televisión] y me dijo: ‘Hey, tengo esta idea. ¿Quieres interpretar a un gánster?,’ le dije que sí y me dice: ‘¿Quieres escuchar la historia?’ y le dije: ‘No me importa cuál sea la historia, dije que sí. Buenas noches’. Y eso fue todo, yo estaba adentro. Y luego comenzaron a construir una historia”, contó Stallone sobre su primer encuentro con uno de los guionistas y el inicio del proyecto.

Tulsa King es la nueva serie de Paramount+ que debutó a principios de noviembre en Estados Unidos con gran éxito. Era de esperar: la primera serie de Stallone como protagonista interpretando a un mafioso con el guionista de Los sopranos y el de Hell or High Water. De antemano, con tan solo entender la estructura de esta producción, entusiasma a los fans del cine y la televisión. Pero si a eso se le suma que el propio Stallone deseó durante 50 años un desafío semejante, ya a nadie le quedaban dudas de las ganas de ver esta serie.

“Lo que me inspiró era pensar en que sucedería si, por ejemplo, un día te despertaras haciendo lo que haces y al día siguiente eres un gánster, pero tienes la misma personalidad que ahora. Quería ver ese lado diferente porque todos piensan que un gánster es duro, oscuro y amenazante. ¿Y si es encantador? ¿Y si es gracioso? ¿Qué pasa si es como un vendedor que ha usado su cerebro y su corazón para hacer el trabajo y no solo sus puños? Así que esto fue el experimento para mí”, explicó el actor de Rambo y Rocky.

The Party at Kitty and Stud’s fue el primer trabajo en un set de la estrella. Cobró 200 dólares, pero, incluso en ese momento, tenía una idea muy concentra de lo que quería para su vida y carrera. Luego vinieron películas con Woody Allen y Roger Corman, hasta que un día escribió Rocky. Por cierto, no era la historia de un boxeador tradicional, sino de uno que sabía caer, aguantar los goles y luego levantarse. Desde muy joven sabe apostar en grande a historias fuera de lo tradicional y eso también lo puso en juego en este papel.

“Cuando escribo para mí, sé cómo sonar bien y cómo puedo interpretarlo, aprenderlo. Es muy fácil de aprender si escribes al personaje”, puso en contexto Sylvester Stallone para explicar cómo cambió bastante al personaje que escribió el propio Terence Winter, guionista de Los sopranos, para Tulsa King.

“Le dije: ‘Mira, entiendo lo que intentas decir aquí. Solo quiero ponerlo en mis propias palabras. Y así los dos seremos felices’. Entonces, una vez que obtuvimos eso, porque no se hace eso en la televisión. No tienes tiempo. Por lo general, si cambias una palabra, estás en problemas. Pero insistí y le dije: ‘Confía en mí en este caso. No avergonzaré a nadie, y todo saldrá mejor’. Así que tuvimos una relación muy buena e interesante entre los escritores”, desarrolló el actor y productor de Némesis, uno de los films de superhéroes del año.

Al momento de publicarse esta nota, Tulsa King lleva cinco episodios estrenados en Estados Unidos y un gran éxito. El primer episodio fue visto por 3,7 millones de espectadores y debido a su repercusión y alcance fue renovada por una nueva temporada. “No podríamos estar más entusiasmados con el éxito de Tulsa King. Es un espectáculo divertido y fresco que el público está acogiendo de verdad, en gran parte gracias a su estrella, Sylvester Stallone”, dijo en un comunicado David Glasser, director general de 101 Studios, que produce la serie. Sin dudas, el actor mantiene intacta su conexión con el público.

Ahora, sobre la conexión consigo mismo y su propia historia, dejó algo bien en claro ante la pregunta sobre con cuál de sus personajes todavía se sigue sintiendo identificado y luego de dudar unos 5 segundos, Stallone respondió: “Siempre volvería a Rocky. Siempre se vuelve a Rocky. A pesar de que me gusta el tipo de Tierra de policías y otras cosas”, se sinceró el actor. Para la locura de sus fans o simplemente sinceridad, sabe que lo que lo une al boxeador es una historia imborrable, pese a interpretar a un mafioso bastante carismático y que ya conquistó a la audiencia en streaming.

(Brian Douglas/Paramount+)

Tulsa King debuta en Paramount+ y, para el público en Latinoamérica, el próximo 25 de diciembre con un episodio por semana.

