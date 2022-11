Kevin Bacon resulta el protagonista de “Guardianes de la Galaxia: el especial de las fiestas”, ya en Disney+

Los héroes espaciales vuelven en un especial de Navidad que se podrá ver desde el 25 de noviembre. (Marvel Studios)

Guardianes de la Galaxia: el especial de las fiestas (The Guardians of the Galaxy: Holiday Special) es la producción con la cual, por primera vez, Marvel Studios estrenó un mediometraje con temática relacionada a las celebraciones de Navidad o fiestas de fin de año. La comedia de ciencia ficción por fin aterrizó hoy en Disney+, protagonizada por Chris Pratt, Dave Bautista, Pom Klementieff, Kevin Bacon, Karen Gillan y Sean Gunn.

“Con la misión de hacer que Quill tenga una navidad inolvidable, los guardianes se dirigen a la tierra en busca del regalo perfecto”; describe el servicio de streaming propiedad de The Walt Disney Company. En esta aventura los héroes se disponen a llevar a cabo la más grande fiesta de navidad jamás pensada, por lo que están dispuestos a secuestrar a Kevin Bacon para convertirlo en el mejor regalo para Peter Quill, quien se encuentra triste y amargado por la muerte de Gamora.

Mantis y Drax en la tierra buscando a Kevin Bacon. (Marvel Studios)

Cómo inició la historia del especial navideño de Marvel

Esta historia trae a colación cómo de joven Peter intentó llevar la navidad a su nave, pero nada de eso le pareció a Yondu. Así que, creyendo que esas solo son cosas para humanos débiles le arruinó la navidad al pequeño. En la actualidad, Kraglin le cuenta a Mantis, Drax y Nébula esta anécdota. Pero lo hace por una razón, ya que en la tierra están a punto de llegar a navidad y recordó que a Peter le gustaba esa fecha.

En la actualidad y después de varios años viviendo por fuera de la tierra, Peter ha perdido el interés por la navidad. Es por ello que Mantis, quien le tiene mucho aprecio a su amigo, busca una solución: traer la navidad al universo de cualquier manera. A partir de entonces inicia su mega plan.

La navidad llegó al Universo Cinematográfico de Marvel con "Guardianes de la Galaxia: especial de las fiestas". (Marvel Studios)

Quién es quién en Guardianes de la Galaxia: el especial de las fiestas

Haciendo énfasis en los personajes principales, a continuación te enseñamos quién está dentro de la piel de cada personaje. Uno de los principales es Chris Pratt como el superhéroe Star-Lord/Peter Quill, personaje sobre el que gira esta comedia.

Por otro lado, Bautista, quien es un actor y luchador profesional estadounidense retirado, además de expeleador de artes marciales, se mete en la piel de Drax, el destructor. La actriz y modelo francesa Klementieff interpreta a Mantis, una superheroína vietnamita. También veremos a la actriz y modelo británica Gillan como Nebula, otra de las superheroínas. De igual manera está Sean Gunn, actor y guionista estadounidense que caracteriza al extraterrestre Kraglin. Y por último (aquí la sorpresa) se encuentra Kevin Bacon interpretándose a sí mismo, como el ídolo de Peter por su papel en Footloose (1984).

Póster oficial del especial navideño de "Guardianes de la Galaxia". (Marvel)

Guardianes de la Galaxia: el especial de las fiestas está disponible en Disney+ a partir de hoy 25 de noviembre y ya todo el mundo está hablando y reaccionando excelente sobre ella. Tiene una duración de 40 minutos y fue dirigida por James Gunn.

