25 títulos de terror imperdibles para ver en Halloween

"La bruja" es la película debut de Taylor-Joy. (Netflix)

Cada año Halloween (o Día de Muertos en algunos países de América Latina) es la época perfecta para ver películas de terror y horror, revisitar largometrajes que ya se han disfrutado o dejarse asustar por nuevos títulos que llegan a las plataformas streaming constantemente. Las posibilidades para sacar algunos gritos son inagotables.

También es común que año con año algunos fanáticos del género vean películas que, si bien son clásicos del género y de la cinematografía como El Exorcista, El Bebé de RoseMary o Halloween, son proyectos más que comprobados. Incluso hay propuestas que debido a su éxito mediático y su historia, también son las primeras propuestas que llegan a la mente cuando se piensa en sustos, como es el caso de El conjuro, Actividad paranormal o La noche del demonio.

A continuación, una lista con 25 propuestas entre films para no pararse del asiento y verlas en la oscuridad o en compañía de alguien. Son películas de distintas décadas y grados de Horror, algunas terror psicológico, unas más con aspectos sobrenaturales, pero siempre con el fin de provocar miedo. El listado tampoco incluye un orden ascendente o descendente en relación a cual es mejor. A tomar nota.

El legado del diablo

Es considerado uno de los films de horror moderno más destacables de la última década. Estrenada en 2018, fue el debut cinematográfico del realizador Ari Aster, quien con este trabajo logró una hazaña notable al hacer un trabajo tan desgarrador que probablemente pocos fans desean volver a verla, pero la historia tiene tantas vueltas de tuerca y manejo de los jumpscares que el espectador caerá seducidos por esta obra de horror.

En el film cosas extrañas comienzan a suceder en casa de la familia Graham luego de la muerte de la abuela y matriarca, quien hereda su casa a Annie Graham, su hija. Ella es una galerista casada y con dos hijos que no tuvo una infancia demasiado feliz junto a su madre y cree que la muerte de ésta puede hacer que pase página. Todo se complica cuando su hija menor comienza a ver figuras fantasmales, que también empiezan a aparecer ante su hermano

Aster arrasó como nueva gran voz del cine de terror creando una película de brujas y encantamientos de auténtica pesadilla doméstica y angustiados rostros. Llena de micro apariciones que sobresaltan a cualquier espectador, en realidad lo que más destaca es su atmósfera loca y enfermiza. Todos sufrirán con las experiencias que le sucederán a esta familia. Se ve en HBO Max.

Sigue a una familia que comienza a ser perseguida por una entidad sobrenatural tras la muerte de su abuela.





Midsommar

Este trabajo de 2019 esta comandado por Ari Aster, quien después del éxito de Hereditary, llegó con este perturbador relato, que para aquellos que ya la han visto, sabrán que tiene imágenes que simplemente serán difíciles de sacar de la cabeza. Es una película fuera de lo común, no solo porque es terror a plena luz del día, sino también porque un espectador atento puede predeterminar su final incluso durante los créditos iniciales y los primeros planos.

El personaje principal Dani pierde a su familia, luego de que su hermana se suicida, envenenándose no solo a ella sino también a sus padres. Un año después, la chica se va de vacaciones de verano con su novio y sus amigos a una aldea remota de Suecia, o más bien a Horga, una pequeña comunidad cerrada cuyos habitantes predican el paganismo. El objetivo de los héroes es ver el rito de celebración del solsticio de verano y aunque al principio, quedarse en el pueblo parece completamente seguro, ese sentimiento les durará poco cuando comiencen a ser parte de los rituales de la comunidad.

Casi toda la acción tiene lugar en un prado bañado por el sol, lo que obliga a temer no a la oscuridad, sino a un día soleado. Además, según el director, esta película no trata sobre paganos o rituales antiguos, sino sobre la separación de un hombre y una mujer. Tal sinopsis, aunque parezca poco fiable, se plasma en la pantalla. La película está disponible en Netflix.

Una pareja acude con amigos a Midsommar, festival de verano que se celebra cada 90 años en Suecia. Lo que parecía ser unas vacaciones de ensueño se tuerce un poco cuando los aldeanos les invitan a participar en sus perturbadoras actividades festivas.





It Follows

Este largometraje de corte independiente, con actores poco conocidos y una estética en homenaje a los films serie B de los 80, fue una sorpresa para los expertos del género cuando se estrenó en 2015. Su mezcla de terror, con temas coyunturales para los jóvenes como las enfermedades de transmisión sexual, aunado a los giros de tuerca, han conseguido que poco a poco se convierta en un clásico.

Cuenta la historia de Jay (Maika Monroe), un estudiante universitario que comienza a salir con un chico amable pero misterioso llamado Hugh (Jake Weary). Después de que Jay y Hugh tienen relaciones sexuales por primera vez, el joven la abandona y ella se entera de que le ha lanzado una terrible maldición. Una “cosa” ahora la sigue. Puede parecer un extraño o alguien que conoce, solo ella puede verlo, y si alguna vez la atrapa, morirá. A pesar de no tener ninguna evidencia sólida de la existencia de esta criatura, los amigos de Jay deciden creer su historia y se unen para idear un plan para matar a este monstruo de una vez por todas.

La idea de un monstruo que mata adolescentes por ser promiscuos no es nueva, ya que ha sido elemento central de películas como Halloween o Viernes 13. Su director David Robert Mitchell ha dicho que esta película no es “anti-sexo” y rechaza esta lectura de manera bastante definitiva, diciendo específicamente que no quería hacer una película “puritana”. La película está disponible para su compra en Apple Tv.

Tras un encuentro sexual inocente, Jay de 19 años empieza a tener visiones horribles; no consigue librarse de la sensación de que alguien o algo la persigue. A medida que la amenaza crece, Jay y sus amigos deben escapar de alguna manera del terror que les sigue los pasos.





Hotel sin salida

En 2007 se estrenó esta película de terror que juega con el cine snuff y el gore. Está protagonizada por Kate Beckinsale y Luke Wilson y para cuya trama su director Nimród Antal se inspiró en los hoteles de paso en las carreteras. Aunque la película no fue del todo bien recibida en su momento, mantiene una base sólida de fanáticos.

La historia inicia cuando el auto de David (Wilson) y Amy (Beckinsale) se descompone en medio de la nada, se ven obligados a pasar la noche en el único motel de los alrededores, con solo la televisión para entretenerse. Una vez dentro desean matar el tiempo y utilizan la videocasetera, poniendo algunas películas que ahí están y que ellos creen que son slasher. Pronto descubren que esos films fueron filmados en la misma habitación en la que están. Los protagonistas deberán luchar para salir con vida antes de que quienquiera que los esté cazando, los convierta en sus próximas víctimas

Esta producción en todo momentos transmite ese sentido de claustrofobia y juega con el snuff sin llegar a ser explícito. Tiene una dosis ideal de suspenso. Esta es una buena opción para aquellos que buscan suspenso que mantiene al filo del asiento. Es un thriller de terror que aunque tiene algunos clichés del género la manera en que están construidos sus personajes, hacen que la experiencia sea distinta. Disponible en HBO Max.

Una pareja que está atrapada en un motel remoto advierte la existencia de cámaras escondidas en su cuarto y descubre que son las estrellas de una película de terror.





Los extraños

Es un título de terror estadounidense de 2008 escrito y dirigido por Bryan Bertino y protagonizado por Liv Tyler y Scott Speedman. Estos son una joven pareja aterrorizada por tres asaltantes enmascarados, que irrumpen en la remota casa de verano y destruyen todos los medios de escape o para pedir ayuda como su automóvil, teléfonos celulares y líneas telefónicas.

Producida con un presupuesto de 9 millones de dólares la película se comercializó como “inspirada en hechos reales”. El escritor y director Bryan Bertino dijo que se basó en una serie de robos que ocurrieron en su vecindario cuando era niño, así como en algunos incidentes que ocurrieron durante los asesinatos de Manson.

Los especialistas cinematográficos han interpretado este film como una crítica a la seguridad percibida de la vida pastoral, así como una exploración de la violencia entre extraños. En los años transcurridos desde su estreno, se ha convertido en una película de culto. Lanzó con éxito una serie de películas, incluida una secuela titulada The Strangers: Prey at Night, que se estrenó en 2018. Actualmente se está produciendo una próxima tercera película, a la que seguirán dos películas más. Disponible en HBO Max.

Una pareja decide pasar la noche en una cabaña. Después de asistir a la boda de una amiga, alguien llama a la puerta a las 4 de la madrugada preguntando por una tal Tamara. A partir de ese instante, el mundo de la pareja comenzará a resquebrajarse.





Krampus

La Navidad representa el momento más mágico del año, pero el folklore europeo alerta de Krampus, una bestia con cuernos que castiga a los niños malos durante las fiestas. El joven Max ve cómo su familia se resquebraja y pierde la fe en los valores de la temporada, lo cual hará despertar la ira del Krampus, que llegará para atormentar a Max y a su familia. Para enfrentarse a él, estos humanos tendrán que dejar atrás sus diferencias y unir sus fuerzas contra el monstruo.

Aunque la historia tiene un final bastante oscuro y algo ambiguo que puede ser molesto para los espectadores sensibles, es probable que los fanáticos de este tipo de terror la disfruten. Los elementos aterradores/violentos incluyen monstruos, peleas, armas y disparos, así como niños en peligro y algunas imágenes perturbadoras. El lenguaje incluye un uso de groserías por parte de menores. Además hay una escena de un menor fumando marihuana, mientras escucha villancicos.

Krampus se mantiene dentro de la línea de horror para adolescentes y adultos, pero es precisamente lo contrario a un largometraje familiar. Las escenas finales falsamente tranquilizadoras pueden hacer que el espectador compare esta historia con Un cuento de navidad pero lleno de horror y muerte. Disponible en Netflix.

Krampus, la bestia con cuernos que castiga a los niños malos durante navidad se le presenta al joven Max y su familia. La ira de Krampus despertará para atormentar a Max y a su familia. (Netflix)





Su casa

La película tiene como premisa una historia de terror como otros films del género, es decir, una casa embrujada con todos los conflictos sociales que enfrenta. Cuenta la historia de Rial (Wunmi Mosaku) y Bol (Sope Dirisu), un refugiado sudanés que encuentra una casa embrujada perteneciente al gobierno británico. Además, tienen que enfrentarse a problemas cotidianos como migrantes.

Este es el debut cinematográfico de Remi Weekes, se estrenó por primera vez en el Festival de Cine de Sundance, donde recibió elogios casi universales de la crítica. Como cualquier buena película de terror, el final deja espacio para la interpretación. Es una combinación sobresaliente de una historia clásica de casa encantada y una pesadilla de inmigrantes. Gritarás, jadearás, llorarás, y no siempre por las razones que se esperan. Disponible en Netflix.

Una pareja de refugiados realiza una huida desde Sudán del Sur, país devastado por la guerra, pero luego deben luchar por adaptarse a su nueva vida en un pueblo inglés que tiene un mal al acecho bajo la superficie. (Netflix)





La abuela

El reciente trabajo de terror de Paco Plaza se construye sobre un guion de Carlos Vermut a partir de una idea del propio director. Surgió, según ha comentado en diversas entrevistas, cuando contempló la lenta decadencia de un familiar cercano, así como de su experiencia en diferentes hospitales durante el rodaje de su estupendo thriller Quien a hierro mata (2018).

La trama de la historia sigue a Susana (Almudena Amor), quien tiene que abandonar su carrera como modelo en París y regresar a Madrid para hacerse cargo de su abuela Pilar (Vera Valdez) que acaba de sufrir un derrame cerebral que la ha dejado postrada en una silla de ruedas. Años atrás, cuando los padres de la protagonista murieron, fue la mujer de la tercera edad quien se hizo cargo de ella. La ahora joven necesita encontrar a alguien que la ayude con su nueva responsabilidad y lo que deberían ser solo unos días con la anciana, se acaba convirtiendo en una pesadilla.

La idea del horror a la vejez, sin embargo, no sorprende en la filmografía de un cineasta cuya obra ha estado siempre presente en el tejido social de España, con su particular mirada a las relaciones familiares y cómo estas conectan con lo cotidiano entre diferentes generaciones. La capacidad empática de Plaza define su facilidad para dibujar personajes y conversaciones que resultan reales y cercanas sin que esto suponga una fricción para la aparición de los elementos fantásticos. Disponible en HBO Max.

Susana tiene que dejar su vida como modelo para regresar a Madrid. Su abuela sufrió un derrame cerebral. Lo que deberían ser solo unos días con su abuela, se convierte en una terrorífica pesadilla. (HBO Max)





Bárbaro

Es el tipo de película de terror cuyo manejo en su historia termina por convertirla en un thriller de suspenso, divertido, grotesco, asqueroso e incluso un poco aterrador. En un film que homenajea a diversas películas independientes de terror con algunos clichés propios del género.

Tess (Georgina Campbell) viaja a Detroit para una entrevista de trabajo y reserva una casa de alquiler para su estadía allí. Cuando llega tarde en la noche, descubre que la casa tiene doble reserva y un joven llamado Keith (Bill Skarsgård) ya se está quedando allí. Dado que todos los hoteles están llenos debido a una convención, en contra de su buen juicio, Tess decide pasar la noche. A la mañana siguiente, cuando es de día, se da cuenta de que la casa es la única ocupada en un barrio muy ruinoso y abandonado. Pronto descubre que hay mucho más que temer que un invitado inesperado.

Si bien los fans de Maligno (Malignant) y Bárbaro parecen ser los mismos, esta última propuesta es más oscura, cargada de un horror un poco más arraigado que el de la producción de James Wan. Además el guion aborda temas como la cultura de la violación y el gaslighting con aplomo, pero sigue siendo una propuesta en la que un hombre es asesinado a golpes con su miembro amputado. Disponible en Star+.

Una joven reserva alojamiento y cuando llega descubre que la casa fue reservada a dos personas simultáneamente y que hay un extraño alojado allí. (Star Plus)





Suspiria

Este proyecto de terror sobrenatural de 2018 es dirigido por Luca Guadagnino con un guion de David Kajganich, inspirada en la película italiana de 1977 de Dario Argento del mismo nombre. Está protagonizada por Dakota Johnson como una mujer estadounidense que se inscribe en una academia de baile en Berlín.

Susie Bannion (Johnson) es una joven bailarina americana que viaja a Berlín para cursar sus estudios de danza en la Markos Tanz Company, una de las escuelas más prestigiosas del mundo, dirigida por Madame Blanc (Tilda Swinton). El mismo día en el que ingresa, una de las alumnas recientemente expulsada es asesinada. No se trata de un hecho aislado, lo que hace sospechar a la estudiante sobre la implicación de la escuela en los homicidios. Su desconfianza aumenta cuando su compañera Sarah (Mia Goth) le cuenta que antes de que Pat muriera, ésta le confesó que conocía un terrorífico secreto. Disponible en Prime Video.

Una joven estadounidense viaja a Berlín para formar parte de una compañía de danza de renombre mundial, pero la academia esconde una historia oscura y horripilante. (Prime Video)





La bruja

Este film de terror sobrenatural se lanzó en 2015 y fue escrita y dirigida por Robert Eggers en su debut como director. La película está protagonizada por Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie, Harvey Scrimshaw, Ellie Grainger y Lucas Dawson. La historia sigue a una familia separatista que se encuentra con fuerzas del mal en los bosques más allá de su granja de Nueva Inglaterra, estos seres pueden ser reales o imaginarios.

A medida que la familia trata de establecerse en su nueva y aislada casa, rápidamente se producirá un desastre cuando el bebé desaparece en el aire y, poco después, otras problemáticas imprevistas y dolorosas azotarán a los granjeros temerosos de Dios. Sin embargo, es esta grave situación el resultado de una clan al borde del colapso psicológico, o quizá todo sea culpa de la hija primogénita, Thomasin, quien podría tener algo que ver.

Esta producción de terror es profundamente inquietante y francamente aterradora y tiene éxito gracias a un enfoque en el temor y el estado de ánimo en lugar de sustos baratos. El director Robert Eggers creó esta rara, memorable y conmovedora película de terror. Al optar por el temor y el estado de ánimo sobre los sustos o la mitología profunda, es un cuento aterrador y profundamente inquietante ambientado en la América colonial que es intensamente perturbadora. Disponible en Prime Video.

William, su esposa y sus cinco hijos son desterrados de su pueblo y construyen un hogar en un bosque inhóspito, donde comienzan a pasarles cosas perturbadoras. (A24)





El regalo

Está protagonizada por Jason Bateman (Hancock), Rebecca Hall (Vicky Cristina Barcelona) y Joel Edgerton. Este es también el debut como director de Joel. Es la historia de Simon y Robyn una joven pareja casada cuya vida transcurre tal como estaba planeada hasta que un encuentro casual con un conocido de la escuela secundaria de Simon hace que su mundo caiga en picada.

Simon no reconoce a Gordo (Edgerton) al principio, pero después de que una serie de encuentros aparentemente coincidentes resulta preocupante, se descubre un horrible secreto de su pasado después de casi 20 años. A medida que Robyn se entera de la inquietante verdad sobre lo que sucedió entre los ex compañeros, comienza a preguntarse: ¿Qué tan bien conocemos realmente a las personas más cercanas a nosotros, y si el pasado es realmente pasado?

No es muy difícil adivinar que hay mucho más de lo que parece en esta historia, hay “verdades” y demonios que se descubren. La película se desarrolla bien, mantiene al espectador interesado y termina de forma nítida. Las situaciones se desarrollan naturalmente y nada es exagerado. Disponible en Prime Video y HBO Max.

La vida de una pareja que se ha mudado a una casa en California, cambia cuando comienzan a recibir misteriosos regalos de un antiguo compañero de clase. (STX Entertainment)





Feliz día de tu muerte

Este es un film slasher con toques de comedia negra dirigida por Christopher Landon , escrita por Scott Lobdell y protagonizada por Jessica Rothe como Tree Gelbman , con Israel Broussard como Carter Davis y Ruby Modine como Lori Spengler. La película podría definirse como una mezla entre Scream y Groundhog Day.

La producción está protagonizada por Jessica Rothe en el papel principal de una persona que revive el día de su muerte en bucles. Necesita descubrir quién es su asesino para liberarse. Si te gustaron películas como Al filo del mañana , Código fuente o Triángulo, te gustará esta agradable comedia brutal.

Aunque es una película con asesinatos y apuñalamientos, todos ellos ocurren fuera de la pantalla, pero se muestra sangre y hay una breve salpicadura cuando un personaje cae desde una ventana alta. Los personajes también son golpeados con objetos contundentes y atropellados por un automóvil. También hay algo de contenido sexual: relaciones entre estudiantes universitarios, aunque no se muestra explícitamente. Disponible en Prime Video.

El día de su cumpleaños, Tree Gelbman se despierta, con resaca, en la habitación de un chico desconocido.Tras un mal día, Tree remata siendo asesinada por alguien con máscara de bebé. Segundos después, despierta de nuevo en la cama del desconocido.





Saw

Esta película tiene casi dos décadas de que fue lanzada y se ha convertido en un clásico que creó una franquicia que hoy día se sigue explotando. Marcó el debut de James Wan, antes de que se volviera exitoso con la franquicia de El Conjuro, quien en este trabajo no tienen miedo de sumergirse profundamente en la psique de una persona y descubrir los profundos y oscuros secretos que puede tener.

Después de despertarse en un baño repugnante, el fotógrafo Adam Stanheight (Leigh Whannell) y el Dr. Lawrence Gordon (Cary Elwes) descubren que están encadenados a ambos lados de la habitación. Cómo llegaron allí es un misterio, así como su conexión entre ellos, pero lo que descubren rápidamente es que el hombre que los puso allí es el infame “Jigsaw”, un asesino en serie perturbado al que le gusta jugar al sádico de vida o muerte. juegos con sus víctimas.

Para muchos fans del género, Saw fue una de sus primeras experiencias de terror y es considerada una de las películas más sangrientas de la época moderna. Este largometraje está más preocupado por la naturaleza retorcida de la humanidad que por un ejercicio de sangre. Aunque pueda tropezar en el camino. Disponible en HBO Max.

Adam y Lawrence se despiertan encadenados en un baño con un cadáver ahí. Su secuestrador es conocido como Jigsaw cuyo juego consiste en forzar a sus cautivos a herirse a sí mismos o a otros con tal de permanecer vivos. (Lionsgate Films)





La visita

Esta podría ser simplemente otra película de terror clase B, una con una buena cantidad de sobresaltos y algunos momentos de miedo, pero el manejo del suspenso la hacen algo entretenido. El largometraje está lleno de momentos de suspenso, algunas escenas perturbadoras y giros de tuerca que dejarán al espectador helado, pero para ello se deberá tener paciencia.

La historia sigue a dos hermanos, quienes nunca han conocido a sus abuelos por una vieja rencilla entre ellos y su mamá, razón por la que cierto días los pequeños deciden ir a visitar a los ancianos a su granja. Ahí descubren que los señores de la tercera edad se vuelven locos después del anochecer. Esta película regresa a M. Night Shyamalan a sus raíces espeluznantes y la última media hora es una loca acumulación de saltos, gritos y revelaciones.

Esta producción está protagonizada por actores no tan reconocidos, lo cual hace que el espectador entre dentro de la historia que se presenta como “metraje encontrado” (found footage). El punto de vista de cámara y los efectos de sonido que son hacen a esta historia más espeluznantes que cualquier cosa que el CGI pueda permitir. Disponible en HBO Max.

Dos hermanos pasan una semana en la granja de sus abuelos. Los niños descubren que la pareja anciana esconde un secreto misterioso y que están implicados en un evento inquietante. (Universal Pictures)





La reunión del diablo

En un edificio comercial de Filadelfia cinco personas quedan encerradas en un ascensor: Vince McCormick, un hombre de negocios investigado por fraude fiscal, Sarah Caraway, una mujer joven de familia adinerada que pretende abandonar a su marido con su dinero, Ben Larson, un guardia de seguridad del edificio con un historial de violencia y Jane Kowsky , una presunta ladrona y usurpadora. El quinto se presenta como Tony, un ex-marine. En ese reducido espacio comienzan a suceder cosas extrañas y empiezan a pensar que uno de ellos es el Diablo. Disponible en HBO Max.

Cinco personas quedan encerradas en un ascensor. En ese reducido espacio comienzan a suceder cosas extrañas y empiezan a pensar que uno de ellos es el Diablo. (Universal Pictures)





Green Room

Muy en el espíritu de Panic Room, Green Room cae en el género de terror escape. Un thriller donde sus personajes principales pasan la mayor parte del tiempo encerrados en un espacio reducido. La película es una batalla entre el grupo The Ain’t Rights y el líder neonazi Darcy (Patrick Stewart). A pesar de que la premisa está impregnada de política, se centra en el elemento de supervivencia.

El film no tiene miedo de matar a sus personajes de maneras brutales, lo que demuestra la amenaza real que Darcy representa para los personajes principales. Una por una, las personas mueren en intentos fallidos de fuga, por lo que al final los únicos sobrevivientes que tienen una oportunidad son el cantante principal Pat (Anton Yelchin) y la cabeza rapada (skin head) convertida en aliada Amber (Imogen Poots).

Aunque la inclusión del punk es ciertamente una elección estética que toma prestada de las propias experiencias de vida del director, también juega con los temas de la película . El movimiento punk rock, en la vida real, ganó muchos seguidores skinhead. Disponible para su alquiler en Apple TV.

Tras una gira, la banda The Ain't Rights es contratada para tocar en un club, situado en un perdido paraje boscoso de Oregón. El concierto se convierte en una claustrofóbica pesadilla. (A24 Films)





Silencio

Esta producción es dirigida y escrita por Mike Flanagan (El club de la medianoche) y protagonizada por Kate Siegel (La maldición de Hill House). La historia tiene menos de 15 minutos de diálogo y el resto del tiempo es solo un viaje hacia el horror sin palabras. Son casi 70 minutos y solo tiene escenas pero no diálogos.

El film nos presenta a la joven escritora Maddie (Siegel), quien se quedó sorda desde su adolescencia y vive aislada en una casa en medio de la nada, creando su próxima novela. Una noche comienza a ser acosada por un misterioso hombre enmascarado y no tiene la posibilidad de pedir ayuda, por lo que tendrá que ingeniárselas para salir airosa de su acosador.

La mayoría de la gente probablemente conoció a Flanagan después de su segundo largometraje Oculus. Esta producción no contiene elementos sobrenaturales, pero eso no significa que cause pavor y terror entre el público. Se ayuda de un solo escenario (la casa de la protagonista) y de pocos personajes, para transmitir una sensación de ayuda, peligro e indefensión, ante un asesino que se esconde detrás de una máscara. Disponible en Netflix.

Es la historia de una joven escritora sorda que vive aislada en una casa y una noche comienza es acosada por un hombre enmascarado y sin la posibilidad de pedir ayuda. (Netflix)





The Night House

El largometraje de terror sobrenatural sigue a una mujer afligida que siente una presencia inquietante en su casa después del suicidio de su esposo. David Bruckner dirige la película protagonizada por Rebecca Hall a partir de un guion escrito por Ben Collins y Luke Piotrowski. La narrativa de terror psicológico ofrece muchas capas intrincadas que misteriosamente insinúan creencias y prácticas sobrenaturales de la mitología.

La protagonista Rebecca Hall recibió muchos elogios de los fanáticos y los críticos por su configuración única y la subversión de las expectativas. The Night House es aparentemente un drama sobre cómo una esposa lamenta la muerte de su esposo, pero pronto el espectador se dará cuenta de que las cosas no son lo que parecen. La visión del director David Bruckner, sin embargo, renueva por completo la película posicionada no en los adornos de género convencionales sino en una fusión llameante de muchos de ellos. La compleja narrativa ha dejado muchos interrogantes. Disponible en Star+.

Mientras intenta superar la inesperada muerte de su marido, Beth se queda sola en una casa cerca de un lago. Aunque hace todo lo posible por no perder la cordura, las perturbadoras visiones de una presencia comienzan a ser más frecuentes. (Searchlight Pictures)





Hostal

El film de terror fue estrenado en 2005, está dirigida y escrita por Eli Roth, mientras que Quentin Tarantino es el productor. La película es protagonizada por Jay Hernandez (Paxton) y Derek Richardson (Josh) en los papeles principales, con un pequeño cameo del propio Roth, como un drogadicto. El film cuenta la historia de dos estudiantes universitarios estadounidenses que viajan de mochileros por Europa, pero las vacaciones de sus sueños se convierten en una pesadilla cuando son víctimas del lucrativo negocio del Elite Hunting Club.

Tras su estreno, este largometraje no fue recibido por todos de manera positiva. Peter Bradshaw de The Guardian lo describió como tonto, grosero y desequilibrado. David Edelstein, de New York Magazine, se burló del director por crear, en esencia, el género pornográfico de tortura, retratando la violencia excesiva como si fuera un acto sexual.

El film estuvo involucrado en la polémica por su contenido visceral, que terminó dandole una clasificación R (adultos) y su prohibición en ciertos países. Más problemática fue la forma en que se retrató a Europa del Este y Eslovaquia en particular. Además sitios como República Checa a la estaban disgustados por el hecho de que sus países terminaron retratados como incultos, subdesarrollados, pobres y violentos. Disponible para ver en HBO Max.

En Ámsterdam dos jóvenes escuchan que las chicas más bellas están en Eslovaquia. Sin pensárselo dos veces van y allí conocen a Natalya y Svetlana, dos exóticas bellezas que les llevarán a un siniestro y tenebroso hotel. (Screen Gems)





El descenso

Un año después de un trágico accidente, seis amigas se encuentran en un lugar remoto de los Apalaches para su viaje anual a la espeleología. Muy por debajo de la superficie de la tierra, ocurre un desastre cuando cae una roca y bloquea su ruta de regreso a la superficie. Las chicas pronto se enteraron de que Juno, la líder de la expedición que busca emociones fuertes, las ha llevado a una cueva inexplorada y que, como resultado, nadie sabe dónde están para rescatarlas.

El grupo se fragmenta y cada uno sigue adelante, rezando por otra salida. Pero hay algo más que acecha bajo la tierra: una raza de criaturas humanoides monstruosas que se adaptan perfectamente a la vida en la oscuridad. Cuando los amigos se dan cuenta de que ahora son las presas, se ven obligados a desatar sus instintos más primarios en una guerra total contra un horror que es indescriptible, uno que ataca sin previo aviso, una y otra vez.

A 15 años de su lanzamiento, el film no se siente viejo, sigue provocando sustos y terror, hay partes que te harán temblar, te harán gritar y te estarás mordiendo las uñas con la tensión. Hay sustos de salto, hay cosas asquerosas, hay imágenes icónicas que mejorarán contigo mucho tiempo después. Disponible en HBO Max.

Seis amigas se reúnen para su expedición espeleológica anual. Todo va bien hasta que las seis mujeres se quedan atrapadas en una cueva y son perseguidas por una raza de misteriosas criaturas carnívoras. (Lions Gate)





La cabaña siniestra

Es un thriller psicológico dirigido por Severin Fiala y Veronika Franz, quienes también han realizado trabajos como Goodnight Mommy. La película fue elogiada por la crítica y calificada como una película inteligente de terror de la nueva ola por varios espectadores. Es protagonizada por Riley Keough, Jaeden Martell, Lia McHugh, Alicia Silverstone y Richard Armitage

Seis meses después del suicidio de su madre, Aiden y Mia, su padre Richard y su novia, Grace, se van de vacaciones de Navidad a una remota casa de campo. Allí, Richard deja a los tres para que se conozcan y pasen un buen rato juntos, y se va a trabajar en algo. Después de que los niños y la niña están aislados, suceden cosas extrañas en el albergue. Disponible en Prime Video.

Una mujer a punto de convertirse en madrastra se encuentra atrapada, con los dos hijos de su futuro marido, en una cabaña alejada de la civilización. Justo cuando la relación entre ellos comienza a florecer, la mujer adopta una actitud aterradora. (Sony Pictures)





Jeepers Creepers

La película de terror fue lanzada en 2001 y fue escrita y dirigida por Víctor Salva. El largometraje toma su nombre de la canción “Jeepers Creepers” que aparece en la historia. Por cierto, la canción apareció por primera vez en la película de Warner Bros. Going Places, que en un momento fue propiedad del distribuidor de esta película United Artists.

Trish Jenner y su hermano menor Derry cruzan EE.UU. en coche, en un viaje largo y aburrido cuya monotonía sólo es rota por sus continuas discusiones. De pronto, en mitad de ninguna parte, descubren una iglesia abandonada, cuyo tejado está cubierto por una espesa bandada de cuervos, y ven como un misterioso personaje arroja un bulto al interior de una gran boca del alcantarillado. En ese momento comienzan una huida aterradora, perseguidos por una de las criaturas más letales que se pueda imaginar.

Si bien el trasfondo sobrenatural y la apariencia horrible del monstruo son ficción, gran parte de la trama central de Jeepers Creepers se basa en la realidad. Los verdaderos elementos se derivan de una serie de eventos en Michigan en el verano de 1990, con el encuentro casual de Jenner con The Creeper dibujando paralelos inquietantes con los crímenes de Dennis DePue. Disponible en Prime Video.

Película de terror en la que un ser del inframundo atemoriza a unos adolescentes





